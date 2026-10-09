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Украйна удари един от най-мощните руски центрове за данни: какви са последствията
  Тема: Украйна

Украйна удари един от най-мощните руски центрове за данни: какви са последствията

9 Октомври, 2026 12:52 695 12

  • яндекс-
  • дата център-
  • калуга-
  • дронова атака-
  • облачни услуги

Няколко модула са напълно изведени от строя, а компанията предупреждава за възможни прекъсвания на услуги

Украйна удари един от най-мощните руски центрове за данни: какви са последствията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронова атака е повредила част от инфраструктурата на дата център на „Яндекс“ в Калуга, съобщи компанията. Няколко модула са напълно изведени от строя, а мащабът на щетите все още се оценява. „Част от инфраструктурата на дата центъра в Калуга е пострадала. Няколко модула на дата центъра са напълно изведени от строя“, заявиха от „Яндекс“.

Компанията предупреди, че заради повредите част от нейните услуги може да работи с прекъсвания. На място са изпратени аварийни служби и специалисти на „Яндекс“. От дружеството уточниха, че на самия обект няма пострадали и че безопасността на хората остава основен приоритет.

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Отделно губернаторът на Калужка област Владислав Шапша съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 26 безпилотни летателни апарата над Малоярославецкия, Перемишълския и Ферзиковския райони, както и над Калуга. По думите му девет души са били ранени, а петима от тях са настанени в болница в стабилно състояние. Шапша посочи и повредени частни домове в два общински района.

Един от най-големите обекти на „Яндекс“

Дата центърът в Калуга е сред най-мощните обекти на руската технологична компания. Проектната му мощност е 63 мегавата - повече от пет пъти над тази на дата центъра в Сасово, Рязанска област. Калужкият обект поддържа значителна част от облачните изчисления и цифровите услуги на „Яндекс“.

Щетите в Калуга са установени ден след друг удар по инфраструктура на компанията. На 8 октомври при атака с дрон в дата центъра в Сасово възниква пожар, след който работата на обекта е преустановена. „Яндекс“ заявява, че засега не може да потвърди дали повреденото оборудване там може да бъде възстановено.

След инцидента в Сасово са регистрирани прекъсвания в редица руски сайтове и приложения. Проблеми са съобщени при облачни услуги, електронни платформи и част от услугите на „Яндекс“. „Яндекс 360“ временно изпитва затруднения с електронната поща, а потребители на други онлайн услуги също съобщават за проблеми с достъпа.

Предстои оценка на последствията

Към момента „Яндекс“ не е посочил колко време ще е необходимо за възстановяване на повредените модули в Калуга. Компанията продължава оценката на щетите и работата по запазването на достъпа до услугите си чрез наличните мощности.

След предишната атака заместник-председателят на комисията по отбрана в Държавната дума Алексей Журавльов заяви, че собствениците на дата центрове трябва сами да се погрижат за защитата на обектите си от дронове. Междувременно акциите на „Яндекс“ поевтиняха с 2,21% до 3498 рубли към 10:41 московско време на 9 октомври.

Източници: unian.net, vedomosti.ru, rbc.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 абсолютно

    7 5 Отговор
    никакви

    12:53 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сюндюк

    6 9 Отговор
    Данните показват че Русия завзема територии а запада и техните съюзници само плашат фазаните и зайците вече 5- та година .!

    Коментиран от #6, #10

    13:00 09.10.2026

  • 4 Ами

    7 6 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от други неща дето могогократно са обявявани за такива от кремълския режим

    13:01 09.10.2026

  • 5 УКРАЙНА 🇺🇦

    6 5 Отговор
    Пълни лъжи не няколко модула а всичко е ликвидирано

    13:01 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последствията предстои да видим

    7 1 Отговор
    Според Дж.Фридман , Путин ще хване късата страна на тоягата и щадящата война на руснаците срещу Украйна ще се се превърне в безпощадна .
    И не цензурирайте коментара, това е прогнозата на Фридман .

    13:14 09.10.2026

  • 9 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Нищо им няма.

    13:17 09.10.2026

  • 10 Да бе, да

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сюндюк":

    И все така вече пета година както отбелязваш, а се драпат пед Мала Токмачка срашно напредват вярно.
    Кой ден е новия срок за Киев може би стохилядния? За Лисабон несмея да питам, че дотогава и Слънчевата ситема може да приключила съществуването си.

    13:17 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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