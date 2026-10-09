Украйна удари един от най-мощните руски центрове за данни: какви са последствията

Дронова атака е повредила част от инфраструктурата на дата център на „Яндекс“ в Калуга, съобщи компанията. Няколко модула са напълно изведени от строя, а мащабът на щетите все още се оценява. „Част от инфраструктурата на дата центъра в Калуга е пострадала. Няколко модула на дата центъра са напълно изведени от строя“, заявиха от „Яндекс“.

Компанията предупреди, че заради повредите част от нейните услуги може да работи с прекъсвания. На място са изпратени аварийни служби и специалисти на „Яндекс“. От дружеството уточниха, че на самия обект няма пострадали и че безопасността на хората остава основен приоритет.

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Отделно губернаторът на Калужка област Владислав Шапша съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 26 безпилотни летателни апарата над Малоярославецкия, Перемишълския и Ферзиковския райони, както и над Калуга. По думите му девет души са били ранени, а петима от тях са настанени в болница в стабилно състояние. Шапша посочи и повредени частни домове в два общински района.

Един от най-големите обекти на „Яндекс“

Дата центърът в Калуга е сред най-мощните обекти на руската технологична компания. Проектната му мощност е 63 мегавата - повече от пет пъти над тази на дата центъра в Сасово, Рязанска област. Калужкият обект поддържа значителна част от облачните изчисления и цифровите услуги на „Яндекс“.

Щетите в Калуга са установени ден след друг удар по инфраструктура на компанията. На 8 октомври при атака с дрон в дата центъра в Сасово възниква пожар, след който работата на обекта е преустановена. „Яндекс“ заявява, че засега не може да потвърди дали повреденото оборудване там може да бъде възстановено.

След инцидента в Сасово са регистрирани прекъсвания в редица руски сайтове и приложения. Проблеми са съобщени при облачни услуги, електронни платформи и част от услугите на „Яндекс“. „Яндекс 360“ временно изпитва затруднения с електронната поща, а потребители на други онлайн услуги също съобщават за проблеми с достъпа.

Предстои оценка на последствията

Към момента „Яндекс“ не е посочил колко време ще е необходимо за възстановяване на повредените модули в Калуга. Компанията продължава оценката на щетите и работата по запазването на достъпа до услугите си чрез наличните мощности.

След предишната атака заместник-председателят на комисията по отбрана в Държавната дума Алексей Журавльов заяви, че собствениците на дата центрове трябва сами да се погрижат за защитата на обектите си от дронове. Междувременно акциите на „Яндекс“ поевтиняха с 2,21% до 3498 рубли към 10:41 московско време на 9 октомври.

Източници: unian.net, vedomosti.ru, rbc.ru