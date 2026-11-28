Трима души са загинали при удар по многоетажен жилищен блок в квартал Юбилейни на Луганск. Атаката е извършена на 20 ноември, а при нея са били ранени шестима души, сред които момиче, родено през 2018 г. При попадението са се срутили бетонни плочи между входовете на сградата.

Губернаторът на Луганската народна република Леонид Пасечник съобщи, че повечето въздушни цели са били унищожени от мобилни огневи групи, но част от безпилотниците са достигнали до жилищни сгради. „Под завалите още може да има хора. Спасителната операция продължава“, заяви той.

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Случаят в Луганск предшества нови атаки в региона. В отделна сводка за 27 ноември се съобщава за един загинал и трима ранени в ЛНР. В Луганск са били повредени гаражен кооператив и складово помещение, а при последващ удар по пристигнали спасители е била повредена пожарна цистерна.

ТАСС съобщи за трима загинали при атаки в Курска област на 27 ноември.

Сред потвърдените случаи е смъртта на 48-годишен мъж, чийто трактор е бил атакуван от дрон в село Илек. При друга атака безпилотен апарат е ударил автомобил по пътя Олховка – Красная поляна. Двама души са били извадени от горящ автомобил след атака в село Коренево, като пострадалата жена е била в тежко състояние.

По данни на Хинщейн за посочения 24-часов период над Курска област са били свалени 202 дрона. Броят включва безпилотни апарати от различни типове.

Ограничения на полетите в Калуга

Вечерта на 27 ноември Росавиация е въвела временни ограничения за приемането и излитането на самолети от летище Калуга. В съобщението на ведомството се посочва, че мярката е необходима за сигурността на полетите.

Ограниченията са отменени сутринта на 28 ноември. Междувременно над Калужка област са били унищожени 120 украински дрона. При падането на отломки край Калуга частично са били повредени покривът и остъкляването на дачна къща, но пострадали хора не са съобщавани.

Руското Министерство на отбраната съобщи и за унищожени 1246 дрона над руски региони през нощта срещу 28 ноември. Тези данни са от руската страна и не са независимо потвърдени.

Източници: tass.ru, kaluganews.ru