Мъж е ранен при въздушна атака в Ростовска област, повредени са жилищни сгради

Мъж е пострадал при въздушна атака в руската Ростовска област, а в Ростов на Дон са нанесени щети по няколко многоетажни жилищни сгради. Това съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар.
По думите му раненият е транспортиран до болница, където му се оказва необходимата медицинска помощ.
В няколко района на Ростов на Дон са повредени жилищни блокове. Жителите са евакуирани, а аварийните екипи работят по потушаването на възникналите пожари.
Информацията за евентуални други пострадали се уточнява, посочи Слюсар в съобщение, публикувано в канала му в платформата „Макс“.
Над 50 безпилотни летателни апарата са свалени над Ростовска област при атака, започнала предишната вечер.
Източници: newsrostov.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гориил
04:53 10.10.2026
3 Европеец
05:00 10.10.2026