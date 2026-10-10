Мъж е ранен при въздушна атака в Ростовска област, повредени са жилищни сгради

Мъж е пострадал при въздушна атака в руската Ростовска област, а в Ростов на Дон са нанесени щети по няколко многоетажни жилищни сгради. Това съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар.

По думите му раненият е транспортиран до болница, където му се оказва необходимата медицинска помощ.

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В няколко района на Ростов на Дон са повредени жилищни блокове. Жителите са евакуирани, а аварийните екипи работят по потушаването на възникналите пожари.

Информацията за евентуални други пострадали се уточнява, посочи Слюсар в съобщение, публикувано в канала му в платформата „Макс“.

Над 50 безпилотни летателни апарата са свалени над Ростовска област при атака, започнала предишната вечер.

Източници: newsrostov.ru