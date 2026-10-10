Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Мъж е ранен при въздушна атака в Ростовска област, повредени са жилищни сгради
  Тема: Украйна

Мъж е ранен при въздушна атака в Ростовска област, повредени са жилищни сгради

10 Октомври, 2026 04:40, обновена 10 Октомври, 2026 06:29 1 018 3

  • ростов на дон-
  • ростовска област-
  • безпилотни летателни апарати-
  • юрий слюсарь-
  • въздушна атака

По информация на губернатора Юрий Слюсар раненият е настанен в болница, жителите на засегнатите сгради са евакуирани, а аварийните екипи гасят възникналите пожари.

Мъж е ранен при въздушна атака в Ростовска област, повредени са жилищни сгради - 1
Снимка: t.me/news161ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж е пострадал при въздушна атака в руската Ростовска област, а в Ростов на Дон са нанесени щети по няколко многоетажни жилищни сгради. Това съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар.

По думите му раненият е транспортиран до болница, където му се оказва необходимата медицинска помощ.

Още новини от Украйна

В няколко района на Ростов на Дон са повредени жилищни блокове. Жителите са евакуирани, а аварийните екипи работят по потушаването на възникналите пожари.

Информацията за евентуални други пострадали се уточнява, посочи Слюсар в съобщение, публикувано в канала му в платформата „Макс“.

Над 50 безпилотни летателни апарата са свалени над Ростовска област при атака, започнала предишната вечер.

Източници: newsrostov.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    8 1 Отговор
    Безполезно прахосване на европейски ресурси и колосални суми пари. Европейците са се хванали в капан в глобалната периферия (губейки конкуренцията от Китай и Русия) и дипломатическата си деградация (неспособност да спечелят симпатии и да се защитят в световната политика).

    04:53 10.10.2026

  • 3 Европеец

    9 1 Отговор
    По заглавието да кажа, чул съм че змията хапе когато умира, но накрая все пак умира... А колко хубаво щеше да бъде за Украйна ако бяха изпълнили мишките споразумения едно и две.... Щяха да бъдат без разрушена икономиката, без милион и половина убити и ранени войници и още много други работи...

    05:00 10.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания