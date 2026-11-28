За нова атака с дронове срещу Новошахтинския нефтопреработвателен завод в Ростовска област съобщиха руски местни медии и канали в социалните мрежи. По данни, цитирани от „Украинская правда“, в района на Новошахтинск са били чути серия взривове, след което е избухнал мащабен пожар. Това е втората предполагаема атака срещу завода в рамките на една седмица.

„Тежки дронове атакуваха Новошахтинск! Ситуацията е сложна, започна пожар“, са съобщили местни медии. По-късно Astra е написала, че вероятно горят резервоари с гориво на територията на нефтопреработвателния завод. Към момента няма официално потвърждение от руските власти за характера на щетите, мащаба на пожара или причината за него.

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Съобщено е и за удар по ЛПДС „Самара“

Паралелно с информацията за Новошахтинск каналът Exilenova+ е съобщил за поредно поражение на линейната производствено-диспечерска станция „Самара“ край село Просвит в Самарска област. Подробности за евентуални щети и прекъсвания на работата не са публикувани.

Станцията е била посочена като цел и при удар през нощта на 10 октомври. Новото съобщение идва на фона на поредица от атаки срещу руска енергийна инфраструктура, за които основната информация често се появява първо в местни канали и мониторингови групи.

Заводът вече спря работа след атака на 23 ноември

На 23 ноември Новошахтинският завод за нефтопродукти спря работа след комбинирана атака с безпилотни летателни апарати и ракети, продължила повече от шест часа. Това беше потвърдено от губернатора на Ростовска област Юрий Слюсарь, цитиран от руската информационна агенция „Интерфакс“.

Тогава беше съобщено и за пожар в района на предприятието, но първоначално не беше изключена възможността той да е възникнал в частната компания „ТАТА-ГАЗ“, а не в самия нефтопреработвателен завод. Последвалото спиране на производството подчерта значението на обекта за снабдяването с горива в Южна Русия.

Новошахтинският НПЗ работи от 2009 г. и има проектен капацитет между 5,6 и 7,5 млн. тона нефт годишно. Предприятието произвежда бензини, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут и битум и е свързано с магистралната нефтопроводна система на „Транснефт“. На този етап не е ясно дали новият пожар ще доведе до допълнително прекъсване на работата или до нови ограничения в производството.

Източници: pravda.com.ua, interfax.ru, vedomosti.ru