Петима пострадаха при удар по медицинско заведение в Харков

Петима души са пострадали при руски удар по сграда на медицинско заведение в Слободския район на Харков. Сред тях е служител на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, който е получил медицинска помощ на място, съобщи ДСНС.

При попадението са нанесени разрушения, а в сградата е избухнал пожар. По данни на спасителната служба са горели помещения от първия до третия етаж. Подразделенията на ДСНС са потушили огъня.

„Вследствие на руския удар по сградата на медицинско заведение в Слободския район са пострадали петима души“, съобщи ДСНС на Украйна.

Първоначално началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов е съобщил за четири пострадали жени. По-късно броят на пострадалите е нараснал до петима заради ранения спасител, участвал в ликвидирането на пожара.

На 10 октомври руските сили са атакували с дронове Слободския и Холодногорския район на Харков. Попадението в медицинската сграда е било в Слободския район. По-рано кметът на Харков Игор Терехов е заявил, че ударът е станал между четвъртия и петия етаж и че са горели три етажа. Тези данни се различават от последната информация на ДСНС, според която огънят е обхванал помещения от първия до третия етаж.

Допълнителна информация за състоянието на пострадалите и размера на щетите по сградата не е посочена в последното съобщение на спасителната служба.

Източници: pravda.com.ua, dsnews.ua, 5.ua