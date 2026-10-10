Новини
Свят »
Украйна »
Петима пострадаха при удар по медицинско заведение в Харков
  Тема: Украйна

Петима пострадаха при удар по медицинско заведение в Харков

10 Октомври, 2026 18:11 636 4

  • харков-
  • украйна-
  • руски удар-
  • медицинско заведение-
  • дронове

Сред ранените е спасител, който е получил помощ на място. При атаката е избухнал пожар в сградата

Петима пострадаха при удар по медицинско заведение в Харков - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Петима души са пострадали при руски удар по сграда на медицинско заведение в Слободския район на Харков. Сред тях е служител на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, който е получил медицинска помощ на място, съобщи ДСНС.

При попадението са нанесени разрушения, а в сградата е избухнал пожар. По данни на спасителната служба са горели помещения от първия до третия етаж. Подразделенията на ДСНС са потушили огъня.

„Вследствие на руския удар по сградата на медицинско заведение в Слободския район са пострадали петима души“, съобщи ДСНС на Украйна.

Първоначално началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов е съобщил за четири пострадали жени. По-късно броят на пострадалите е нараснал до петима заради ранения спасител, участвал в ликвидирането на пожара.

На 10 октомври руските сили са атакували с дронове Слободския и Холодногорския район на Харков. Попадението в медицинската сграда е било в Слободския район. По-рано кметът на Харков Игор Терехов е заявил, че ударът е станал между четвъртия и петия етаж и че са горели три етажа. Тези данни се различават от последната информация на ДСНС, според която огънят е обхванал помещения от първия до третия етаж.

Допълнителна информация за състоянието на пострадалите и размера на щетите по сградата не е посочена в последното съобщение на спасителната служба.

Източници: pravda.com.ua, dsnews.ua, 5.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 3 Отговор
    Както казах, трябваше да върнат генерал Армагедон!!?
    И войната се промени видимо за всички!!!

    Коментиран от #4

    18:13 10.10.2026

  • 2 Ех, тия медицински

    14 2 Отговор
    заведения, които след попадение избухват в пламъци и има вторични детонации и взривове... Те и детските ясли и училищата така.

    Коментиран от #3

    18:19 10.10.2026

  • 3 Соломон

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ех, тия медицински":

    Къде ги видя тия вторични детонации.Пропуснал си да напишеш че в сградата е имало и 100 натовски генерала

    18:24 10.10.2026

  • 4 Абе

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Армагедонът не беше ли обратен? Дето го изловиха с другия генерал и баба Пу ги уволни, та другия маи падна от някаква терасс?

    18:26 10.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания