Петима пострадаха при удар по медицинско заведение в Харков

Петима души са пострадали при руски удар по сграда на медицинско заведение в Слободския район на Харков. Сред тях е служител на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, който е получил медицинска помощ на място, съобщи ДСНС.
При попадението са нанесени разрушения, а в сградата е избухнал пожар. По данни на спасителната служба са горели помещения от първия до третия етаж. Подразделенията на ДСНС са потушили огъня.„Вследствие на руския удар по сградата на медицинско заведение в Слободския район са пострадали петима души“, съобщи ДСНС на Украйна.
Първоначално началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов е съобщил за четири пострадали жени. По-късно броят на пострадалите е нараснал до петима заради ранения спасител, участвал в ликвидирането на пожара.
На 10 октомври руските сили са атакували с дронове Слободския и Холодногорския район на Харков. Попадението в медицинската сграда е било в Слободския район. По-рано кметът на Харков Игор Терехов е заявил, че ударът е станал между четвъртия и петия етаж и че са горели три етажа. Тези данни се различават от последната информация на ДСНС, според която огънят е обхванал помещения от първия до третия етаж.
Допълнителна информация за състоянието на пострадалите и размера на щетите по сградата не е посочена в последното съобщение на спасителната служба.
Източници: pravda.com.ua, dsnews.ua, 5.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
И войната се промени видимо за всички!!!
Коментиран от #4
18:13 10.10.2026
2 Ех, тия медицински
Коментиран от #3
18:19 10.10.2026
3 Соломон
До коментар #2 от "Ех, тия медицински":Къде ги видя тия вторични детонации.Пропуснал си да напишеш че в сградата е имало и 100 натовски генерала
18:24 10.10.2026
4 Абе
До коментар #1 от "Пич":Армагедонът не беше ли обратен? Дето го изловиха с другия генерал и баба Пу ги уволни, та другия маи падна от някаква терасс?
18:26 10.10.2026