ВСУ атакува инфраструктура край Владимир, избухна пожар

Инфраструктура в района на руския град Владимир е била атакувана с безпилотни летателни апарати, след което е избухнал пожар. Това съобщи губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев.

„Инфраструктурата край Владимир е атакувана с безпилотни летателни апарати. Възникна пожар. Към този час няма информация за пострадали. Успяхме да избегнем разрушения на жилищни домове“, написа Авдеев в платформата „Макс“.

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По думите му при инцидента са били изключени две подстанции, които осигуряват електроенергия на около 5000 жители. Възстановяването на захранването по резервна схема ще бъде извършено след премахване на заплахата, посочи губернаторът.

В съобщението не се уточнява какъв обект е бил засегнат, какъв е размерът на пожара и дали са нанесени материални щети по енергийната инфраструктура. Не са публикувани и данни за броя на използваните дронове или за действията на руската противовъздушна отбрана.

Източници: interfax.ru