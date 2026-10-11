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ВСУ атакува инфраструктура край Владимир, избухна пожар
  Тема: Украйна

ВСУ атакува инфраструктура край Владимир, избухна пожар

11 Октомври, 2026 07:22, обновена 11 Октомври, 2026 07:26 822 17

  • владимир-
  • бпла-
  • александър авдеев-
  • пожар-
  • електрозахранване

Губернаторът Александър Авдеев съобщи, че няма данни за пострадали и разрушени жилища. Без ток са останали около 5000 жители заради изключени две подстанции

ВСУ атакува инфраструктура край Владимир, избухна пожар - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инфраструктура в района на руския град Владимир е била атакувана с безпилотни летателни апарати, след което е избухнал пожар. Това съобщи губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев.

„Инфраструктурата край Владимир е атакувана с безпилотни летателни апарати. Възникна пожар. Към този час няма информация за пострадали. Успяхме да избегнем разрушения на жилищни домове“, написа Авдеев в платформата „Макс“.

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По думите му при инцидента са били изключени две подстанции, които осигуряват електроенергия на около 5000 жители. Възстановяването на захранването по резервна схема ще бъде извършено след премахване на заплахата, посочи губернаторът.

В съобщението не се уточнява какъв обект е бил засегнат, какъв е размерът на пожара и дали са нанесени материални щети по енергийната инфраструктура. Не са публикувани и данни за броя на използваните дронове или за действията на руската противовъздушна отбрана.

Източници: interfax.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Т Живков

    2 7 Отговор
    Само така!

    07:30 11.10.2026

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    4 9 Отговор
    дали 20тата сила в света , ще уважи молбата на първата-САЩ , да не удря втората , дето е в съюз с третата-Чайна , и взима аскер от 10тата-С.Корея? кво ви е мнението?

    Коментиран от #5

    07:31 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мишел

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Корейци ще спасяват магучите.

    07:32 11.10.2026

  • 6 Примати

    6 11 Отговор
    Украйна направо размазва Русия. Вчера никъде не беше отразен в медиите удара срещу помпената станция в Самара. Това беше трети удар срещу нея и със сигурност тя е извадена от строя за винаги. От началото на октомври украинските сили поставят рекорд за удари срещу стратегически обекти. Има около 15 такива удара за 11 дни. Тези удари се прибавят към засилването на броя на далекобойните удари от май месец насам. Украйна със сигурност ще спечели войната…

    Коментиран от #13, #14, #15

    07:33 11.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    В КИЙВ НЯМА ТОК ВЕЧЕ 15 ЧАСА
    И СКОРОСТТА НА ИНТЕРНЕТА В БЪЛГАРИЯ
    СКОЧИ С 15% :)

    Коментиран от #17

    07:33 11.10.2026

  • 8 Пич

    10 6 Отговор
    Колкото и да се напиняте, Зелю приключи съвсем официално!!! Вашингтон даде зелена светлина за приключването му!!!
    Ту би континюе...

    Коментиран от #9, #10

    07:35 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин в тих ужас

    3 3 Отговор
    Тва Владимир не беше ли около Москва.

    07:48 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Антируснак

    2 3 Отговор
    Гори мръсна пРосия!!

    08:21 11.10.2026

  • 17 Цъ...

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    В Крим, Белгородска Република, Донбас нема ток, вода, солярка, нема ручанье, транспорт, нема интерНЕТ, ПВО,..от години

    08:36 11.10.2026

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