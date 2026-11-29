Голяма част от кметството в белгийския град Намюр е унищожена при пожар, избухнал малко преди полунощ в нощта срещу 29 ноември. Огънят е обхванал основно модерната част на сградата, докато историческата част е била защитена от разпространението на пламъците.

По данни, цитирани от белгийски медии, са засегнати три крила на кметството, а два коридора са напълно унищожени. Пожарът е бил поставен под контрол, но пожарникарите са продължили работа заради опасността огънят да се прехвърли към съседни сгради. Един пожарникар е пострадал при операцията и е откаран в болница. Причината за инцидента все още не е установена.

„Това е абсолютна трагедия“, заяви белгийският външен министър Максим Прево, който е родом от Намюр. Изпълняващата длъжността кметица Шарлот Базелер съобщи, че щетите са огромни и че е започнало разследване.

Общинските служби временно не работят

Заради пожара е задействан общинският план за спешни действия. Улиците „Фер“ и „Дам Бланш“ са затворени за движение и пешеходци, а достъпът до паркинга на кметството е забранен. На жителите на централната част на Намюр и района зад гарата е изпратено предупреждение чрез системата Be-Alert с указание да държат прозорците и вратите си затворени заради гъстия дим. Общинските служби временно не са достъпни.

Пожарът е избухнал по време на ремонт

Засегнатата част от сградата е била в ремонт. Работите по обновяването на кметството са започнали през 2024 г., като са включвали и мерки за енергийна ефективност. Властите не са съобщили дали ремонтните дейности имат връзка с възникването на пожара.

Разследването трябва да установи откъде е тръгнал огънят и как са се развили събитията в сградата. До приключването му остава непотвърдено дали причината е техническа неизправност, човешка грешка или друг фактор.

Източници: infos-prod.rtl.lu, leparisien.fr, tf1info.fr