Марин Льо Пен: Франция вече не може да си позволи да финансира Украйна

Франция вече не може да продължава да финансира Украйна заради „опасното“ състояние на националната икономика. Това заяви в Брюксел кандидатката за президент на Франция от крайната десница Марин Льо Пен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
„Вече не можем да финансираме Украйна“, каза Льо Пен пред журналисти. Тя определи положението във Франция като „изключително опасно“, като посочи високия бюджетен дефицит и слабия икономически растеж.
В Брюксел Льо Пен разкритикува и опитите за приемане на бъдещия дългосрочен бюджет на Европейския съюз преди края на годината. Според нея това е проблематично, тъй като през следващите месеци в няколко европейски държави предстоят национални избори.
„Всичко това не е сериозно“, заяви кандидатката за президентския пост. Тя определи очакваното приемане на многогодишната финансова рамка на ЕС като израз на „желание предварително да бъдат задушени бъдещите демократични избори“.
„Налице е желание предварително да бъдат обезсмислени демократичните решения, които предстои да бъдат взети“, заключи Льо Пен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Наполеон
Коментиран от #13, #28
22:37 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Обичам Зеленски
Коментиран от #8
22:42 14.10.2026
7 Соломон
Коментиран от #22, #24
22:42 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гошо
22:43 14.10.2026
10 Мъдра жена
Коментиран от #21, #36
22:44 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пенсионер 69 годишен
До коментар #2 от "Наполеон":И аз мога да спечеля от тотото, но много малко вероятно.
Коментиран от #27
22:45 14.10.2026
14 Геро
22:46 14.10.2026
15 За това пък Путин
22:46 14.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 оня с коня
22:47 14.10.2026
18 Верно ли бе
До коментар #11 от "хмммм":Веднага като намерим къде го е скрил мъжът му .
22:47 14.10.2026
19 Възраждане
22:49 14.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 не може да бъде
До коментар #10 от "Мъдра жена":не е трудно да се разбере какво е финансовото състояние на Франция -вижте и външния дълг като абсолютна стойност и като % спрямо БВП - веднага се разбира се франция здраво е загазила ...аз лично бих оприличил това състояние подобно на Гърция преди години не толкова трагично но подобно !?Просто се чудя на акъла на Макрон ..уж е протеже на Ротшилд но такава издънка е необяснима ...ще остави страшно наследство не само на следващия президент ..може би ще бъдат необходими два мандата -двама президенти които да оправят положението и то не е сигурно !?
22:52 14.10.2026
22 Льо Пен е
До коментар #7 от "Соломон":френският еквивалент на areнт Kpacнoв.
22:52 14.10.2026
23 Изразходиха си лимита на доверие
22:52 14.10.2026
24 Наблюдател
До коментар #7 от "Соломон":Тия смешници от НАТО утре няма да имат дори нафта да си заредят стоте танка.
Коментиран от #37, #38
22:53 14.10.2026
25 Хохо Бохо
Коментиран от #43, #44
22:54 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Аз пък печелих
До коментар #13 от "Пенсионер 69 годишен":41 на 5 от 35....
22:55 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Някой
22:57 14.10.2026
30 Соваж бейби
23:00 14.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Много Известен Съветски Актьор
23:03 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 С когото се събереш,
23:08 14.10.2026
36 Кризите на капитализма са циклични
До коментар #10 от "Мъдра жена":и не се преодоляват, а евентуално се преживяват.
Казвам евентуално, защото при криза капиталът подпалва война и хвърля бедните да се избиват едни други.
Лош бил социализмът - вижте си капитализма - кръволокът златолуспест гигант!
23:12 14.10.2026
37 Да, ще станем
До коментар #24 от "Наблюдател":като бензиностанциите в Русия. Опашки има, гориво няма.
23:16 14.10.2026
38 Да, ще станем
До коментар #24 от "Наблюдател":като бензиностанциите в Русия. Опашки има, гориво няма.
Коментиран от #39
23:18 14.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ГОЛЕМ СМЕХ
23:22 14.10.2026
41 Дзак
23:27 14.10.2026
42 Луд
Коментиран от #48, #50
23:28 14.10.2026
43 Льо Пeн Иc.
До коментар #25 от "Хохо Бохо":Докато Путин може да ми дава, Аз няма да мога да давам на Украйна.
23:29 14.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 От чужбина
23:48 14.10.2026
46 Венков
23:49 14.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Путин си мислеше
До коментар #42 от "Луд":че след 3 дни ще предвижда парада в Киев, а вече 5 години onъpgявa бункера и не смее да излезе.
00:00 15.10.2026