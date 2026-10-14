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Марин Льо Пен: Франция вече не може да си позволи да финансира Украйна
  Тема: Украйна

Марин Льо Пен: Франция вече не може да си позволи да финансира Украйна

14 Октомври, 2026 22:34, обновена 14 Октомври, 2026 22:30 1 291 50

  • франция-
  • украйна-
  • марин льо пен-
  • финансиране

Кандидатката за президент от крайната десница предупреди за тежкото икономическо състояние на страната и разкритикува плановете за приемане на дългосрочния бюджет на ЕС

Марин Льо Пен: Франция вече не може да си позволи да финансира Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция вече не може да продължава да финансира Украйна заради „опасното“ състояние на националната икономика. Това заяви в Брюксел кандидатката за президент на Франция от крайната десница Марин Льо Пен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Вече не можем да финансираме Украйна“, каза Льо Пен пред журналисти. Тя определи положението във Франция като „изключително опасно“, като посочи високия бюджетен дефицит и слабия икономически растеж.

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В Брюксел Льо Пен разкритикува и опитите за приемане на бъдещия дългосрочен бюджет на Европейския съюз преди края на годината. Според нея това е проблематично, тъй като през следващите месеци в няколко европейски държави предстоят национални избори.

„Всичко това не е сериозно“, заяви кандидатката за президентския пост. Тя определи очакваното приемане на многогодишната финансова рамка на ЕС като израз на „желание предварително да бъдат задушени бъдещите демократични избори“.

„Налице е желание предварително да бъдат обезсмислени демократичните решения, които предстои да бъдат взети“, заключи Льо Пен.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наполеон

    4 28 Отговор
    Франция може да победи Русия и без помощ от Зеленски.

    Коментиран от #13, #28

    22:37 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Обичам Зеленски

    13 3 Отговор
    Като торта-сту/ден и със све/щи

    Коментиран от #8

    22:42 14.10.2026

  • 7 Соломон

    23 4 Отговор
    Тия ли нещастници щяха да воюват срещу братята руснаци!?

    Коментиран от #22, #24

    22:42 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гошо

    17 1 Отговор
    Повтарям се,ама няма как Казвах го още през 22 г, но въпреки всичко ,все още не е късно Външно министерство спешно да предостави на Зеленски Йовковият" Другоселец "и топ бял плат, може и два ,макар, че вече и един ще им е много

    22:43 14.10.2026

  • 10 Мъдра жена

    25 3 Отговор
    Франция има нужда от ново ръководство, преди да се е срутила напълно икономиката. Само с приятелство, дружба и сътрудничество между Западна Европа и Изтока, а не с дрънкане на оръжия може да се преодолее икономическата криза.

    Коментиран от #21, #36

    22:44 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пенсионер 69 годишен

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наполеон":

    И аз мога да спечеля от тотото, но много малко вероятно.

    Коментиран от #27

    22:45 14.10.2026

  • 14 Геро

    11 0 Отговор
    Франция не може, но България, която от 2026 е в клуба на богатите с разбитите сърца, може всякак да помага на Украйна!

    22:46 14.10.2026

  • 15 За това пък Путин

    2 7 Отговор
    продал ава да финансира Льо Пен

    22:46 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 оня с коня

    0 17 Отговор
    Когато спечели Избори,чак тогава Френската Пена ще говори от имено на франция.

    22:47 14.10.2026

  • 18 Верно ли бе

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "хмммм":

    Веднага като намерим къде го е скрил мъжът му .

    22:47 14.10.2026

  • 19 Възраждане

    14 0 Отговор
    Точно така! След оранжевият, най-накрая разумен политик и в Европа. Скоро и чрез АзГ в Германия

    22:49 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 не може да бъде

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдра жена":

    не е трудно да се разбере какво е финансовото състояние на Франция -вижте и външния дълг като абсолютна стойност и като % спрямо БВП - веднага се разбира се франция здраво е загазила ...аз лично бих оприличил това състояние подобно на Гърция преди години не толкова трагично но подобно !?Просто се чудя на акъла на Макрон ..уж е протеже на Ротшилд но такава издънка е необяснима ...ще остави страшно наследство не само на следващия президент ..може би ще бъдат необходими два мандата -двама президенти които да оправят положението и то не е сигурно !?

    22:52 14.10.2026

  • 22 Льо Пен е

    5 10 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    френският еквивалент на areнт Kpacнoв.

    22:52 14.10.2026

  • 23 Изразходиха си лимита на доверие

    15 2 Отговор
    Илон Мъск им намали скоростта на интернета, Тръмп им спря спътниковото разузнаване, останалото им спира Путин и ги връщат в средновековието, защото зеленият гном се зъби на Тръмп и Путин вместо да подпише КАПИТУЛАЦИЯ!

    22:52 14.10.2026

  • 24 Наблюдател

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Тия смешници от НАТО утре няма да имат дори нафта да си заредят стоте танка.

    Коментиран от #37, #38

    22:53 14.10.2026

  • 25 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    ТАкаааа, Италия даде заден, Саксонците от германия и те, сега и франсетата. Ганьо и малобританците колко ще издържат? Наглетата и нато загубиха войната, 404 че плати с територия и жертви. Това е

    Коментиран от #43, #44

    22:54 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Аз пък печелих

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пенсионер 69 годишен":

    41 на 5 от 35....

    22:55 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Някой

    0 3 Отговор
    Пита ли те?

    22:57 14.10.2026

  • 30 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    И против разширяването на ЕС: Изрази категорична опозиция срещу бъдещо приемане на Украйна в Европейския съюз.

    23:00 14.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Много Известен Съветски Актьор

    2 10 Отговор
    Бабе, от вас, така наречените "десни", а всъщност комунета на кремълска хранилка, файда за Франция няма. Най- добре е да изчезнете от политическият хоризонт. И това ще стане в скоро време.

    23:03 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 С когото се събереш,

    9 1 Отговор
    Такъв ще станеш. Украйна е фалирала отвсякъде държава и ще повлече България в пропастта.

    23:08 14.10.2026

  • 36 Кризите на капитализма са циклични

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдра жена":

    и не се преодоляват, а евентуално се преживяват.

    Казвам евентуално, защото при криза капиталът подпалва война и хвърля бедните да се избиват едни други.

    Лош бил социализмът - вижте си капитализма - кръволокът златолуспест гигант!

    23:12 14.10.2026

  • 37 Да, ще станем

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Наблюдател":

    като бензиностанциите в Русия. Опашки има, гориво няма.

    23:16 14.10.2026

  • 38 Да, ще станем

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Наблюдател":

    като бензиностанциите в Русия. Опашки има, гориво няма.

    Коментиран от #39

    23:18 14.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор
    Този вид демокрация неминуемо преминава в олигархия и сега достигна този момент, европа позволи на олигарси, къртели и корпорации да завземат и управляват ЕС режима, олигарси тип Мъск, разни фамилии и къртели са много по богати от задлъжнелите държави, те владеят всичко, индустрия, икономика, земеделие, политика всичко, а самия ЕС е тежко корумпиран, олигархичния режим се лекува само и единствено с диктатура, няма друг начин да вземеш властта от олигарсите, та нещата ще отиват на зле.

    23:22 14.10.2026

  • 41 Дзак

    1 0 Отговор
    Да се подготвят за тежки мерки за икономии!

    23:27 14.10.2026

  • 42 Луд

    3 0 Отговор
    Какво го мислехте какво стана.Милярди потънаха във Украинската мечта и сега ни напред ни назад.Парите ги няма а щетите които нанесъхте на Украинците са умножени наи малко по3 .От досегашните .Аз си мисля че ще търсят президент по вестниците няма никои които да поеме негативните последици.

    Коментиран от #48, #50

    23:28 14.10.2026

  • 43 Льо Пeн Иc.

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хохо Бохо":

    Докато Путин може да ми дава, Аз няма да мога да давам на Украйна.

    23:29 14.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 От чужбина

    2 0 Отговор
    Принципно същото ви го писах в коментари преди няколко седмици. НЕ е редно сегашното управление на ЕС да приема бюджет за следващ период, който е след изборите. Тогава ще има друго управление и други разбирания. Надявам се по-добро управление. Така сега управляващите се опитватда заложат бюджет който ги устойва тях, и така избягват да се съобразят с резултатите от бъдещите избори. Това е все едно БКП да беше приела план за 90-те години или дори за след това.

    23:48 14.10.2026

  • 46 Венков

    3 0 Отговор
    Помощта за корумпирана Украйна, е равносилна да пълниш каца без дъно. Така войната само се забавя и няма край.

    23:49 14.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Путин си мислеше

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Луд":

    че след 3 дни ще предвижда парада в Киев, а вече 5 години onъpgявa бункера и не смее да излезе.

    00:00 15.10.2026

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