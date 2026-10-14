Марин Льо Пен: Франция вече не може да си позволи да финансира Украйна

Франция вече не може да продължава да финансира Украйна заради „опасното“ състояние на националната икономика. Това заяви в Брюксел кандидатката за президент на Франция от крайната десница Марин Льо Пен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Вече не можем да финансираме Украйна“, каза Льо Пен пред журналисти. Тя определи положението във Франция като „изключително опасно“, като посочи високия бюджетен дефицит и слабия икономически растеж.

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В Брюксел Льо Пен разкритикува и опитите за приемане на бъдещия дългосрочен бюджет на Европейския съюз преди края на годината. Според нея това е проблематично, тъй като през следващите месеци в няколко европейски държави предстоят национални избори.

„Всичко това не е сериозно“, заяви кандидатката за президентския пост. Тя определи очакваното приемане на многогодишната финансова рамка на ЕС като израз на „желание предварително да бъдат задушени бъдещите демократични избори“.

„Налице е желание предварително да бъдат обезсмислени демократичните решения, които предстои да бъдат взети“, заключи Льо Пен.