Новини
Свят »
Русия »
Русия съобщи за удар по пристанището в Измаил и два товарни кораба към Одеса

Русия съобщи за удар по пристанището в Измаил и два товарни кораба към Одеса

15 Октомври, 2026 08:26, обновена 15 Октомври, 2026 08:27 1 147 17

  • русия-
  • удар-
  • пристанище-
  • измаил-
  • товарни кораби-
  • одеса

Според Руското министерство на отбраната плавателните съдове са превозвали товари с военно предназначение

Русия съобщи за удар по пристанището в Измаил и два товарни кораба към Одеса - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е атакувала пристанището в Измаил, в украинската Одеска област, и е нанесла удари по два товарни кораба, пътуващи към Одеса. Това съобщи тази сутрин Руското министерство на отбраната в публикация в приложението „Телеграм“, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според руското военно ведомство атакуваните плавателни съдове са превозвали товари с военно предназначение. В съобщението се посочва, че през нощта руските въоръжени сили са продължили ударите с безпилотни летателни апарати срещу обекти от пристанищната инфраструктура в Украйна и морски съдове, за които Москва твърди, че действат в интерес на украинските въоръжени сили.

„В резултат на удара в Одеска област е поразена пристанищна инфраструктура в пристанище „Измаил“, използвано за разтоварване и съхранение на товари с военна и двойна употреба, предназначени за обезпечаване на ВСУ“, се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.

Към момента в предоставената информация няма независима оценка на руските твърдения за характера на товарите на двата кораба.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤔🤔🤔🤔

    24 3 Отговор
    С какво ли да били натоварени тези товарни кораби, за да си хаби Русия пушкалото? Хммм.

    Коментиран от #9

    08:31 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Маринов

    24 2 Отговор
    Интересно! Факти започна да пише и инфо от другата страна на конфликта. Досега известните имена ни облъчваха само с УНИАН и съратници. Дано са разбрали, че четем и други сайтове.
    Успех, Ели!

    08:34 15.10.2026

  • 5 То независима оценка няма и за украински

    15 3 Отговор
    удари, но ги съобщавате като доказан факт. Смехурана.

    08:34 15.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    18 2 Отговор
    Русия СЪОБЩИ за удар по тези кораби🤔
    Русия НЕ съобщи за ударите в нашата ИИЗ🤔

    Коментиран от #11

    08:35 15.10.2026

  • 7 Град София

    18 3 Отговор
    Зелю е свършил! Може би стяга куфарите! От Клоун и кукла на конци не става политик!

    08:36 15.10.2026

  • 8 Град Козлодуй

    8 2 Отговор
    Украйна е Русия и Русия е Украйна!

    08:36 15.10.2026

  • 9 Мишел

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "🤔🤔🤔🤔":

    Корабите са били натоварени с детски играчки и фойерверки за Нова година, разбира се. Затова Украйна не дава информация за товара .😄😄😄
    При война няма значение какъв е товара.

    08:36 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Защото не са техни удари

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":

    Някой интригант ги прави, да ни вкара във Матрицата, да ни вземе парите за оръжия за въоръжаване, да увеличи застраховките, да вкара в Ч.море натовски кораби , да се откажем от свободата си за сметка на насаждения страх от "слабата Русия. И спе Русия винаги съобщава като удари нещо., но сега не е била тя

    Коментиран от #15

    08:40 15.10.2026

  • 12 Пич

    11 1 Отговор
    Точно така!!! Няма нужда да се хабят ресурси за окупацията на Одеса!!!
    Достатъчно е Одеса да бъде контролирана!!!

    08:41 15.10.2026

  • 13 РУСНАЦИТЕ УДРЯТ ДО УКРАЙНА

    13 2 Отговор
    а тези до нас със сигурност са украински дронове . Или английски. Нали застраховките се плащат на ЛОЙД, а войната да продължава до последния украинец

    08:43 15.10.2026

  • 14 Пешко

    2 6 Отговор
    На колко дни от Киев са руснаците?

    08:51 15.10.2026

  • 15 🦉🦉🦉🦉

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Защото не са техни удари":

    Така е. В едно интервю с един от моряците, той заяви, че около кораба са забелязали КВАДРАКОПТЕР ( не Шахед)❗
    И децата знаят, че тези дронове нямат голям радиус на действие. Т.е. може да са управлявани от брега или друг плавателен съд❗

    08:52 15.10.2026

  • 16 Айде бе Вова

    2 0 Отговор
    Взимате си я тая Одеса и да мирне света!!!

    09:04 15.10.2026

  • 17 така, така

    0 0 Отговор
    На фона за зачистилитте атаки по кораби в Черно море, виждаме, че Русия не крие своите удари, дори напротив.
    Все повече се засилва притеснението ми, че ударите в нашата ИИЗ, както и на тези в румънската са дело на украинците. Нещастниците нямат капацитет да удържат руснаците и осъзнавайки най-накрая своята пълна обреченост се опитват да създадат сценария с лъжливото овчарче, та ха дано НАТО влезе откровенно във войната, т.е. на терен.
    Вероятно, затова Буданов беше тук - да помоли да се правим на ни лук яли, ни мирисали по отношение на това чии са дроновете.
    Дано нашето правителство си дава сметка, че българите ще бъдем първите, които от "солидарност" ще бъдат насочени да гасят попарата на НАТО в 0срайна. ЕС толкова мечтае да воюва (иначе няма шанс мижитурките, които са на власт да останат), че им се изчерпа търпението да чакат Путин да ги нападне (явно подцениха устойчивостта му към всичките им провокации) и вече са готови сами да си устроят казус бели.

    09:14 15.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания