Русия съобщи за удар по пристанището в Измаил и два товарни кораба към Одеса

Русия е атакувала пристанището в Измаил, в украинската Одеска област, и е нанесла удари по два товарни кораба, пътуващи към Одеса. Това съобщи тази сутрин Руското министерство на отбраната в публикация в приложението „Телеграм“, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според руското военно ведомство атакуваните плавателни съдове са превозвали товари с военно предназначение. В съобщението се посочва, че през нощта руските въоръжени сили са продължили ударите с безпилотни летателни апарати срещу обекти от пристанищната инфраструктура в Украйна и морски съдове, за които Москва твърди, че действат в интерес на украинските въоръжени сили.

„В резултат на удара в Одеска област е поразена пристанищна инфраструктура в пристанище „Измаил“, използвано за разтоварване и съхранение на товари с военна и двойна употреба, предназначени за обезпечаване на ВСУ“, се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.

Към момента в предоставената информация няма независима оценка на руските твърдения за характера на товарите на двата кораба.