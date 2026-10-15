Русия съобщи за удар по пристанището в Измаил и два товарни кораба към Одеса

Русия е атакувала пристанището в Измаил, в украинската Одеска област, и е нанесла удари по два товарни кораба, пътуващи към Одеса. Това съобщи тази сутрин Руското министерство на отбраната в публикация в приложението „Телеграм“, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
Според руското военно ведомство атакуваните плавателни съдове са превозвали товари с военно предназначение. В съобщението се посочва, че през нощта руските въоръжени сили са продължили ударите с безпилотни летателни апарати срещу обекти от пристанищната инфраструктура в Украйна и морски съдове, за които Москва твърди, че действат в интерес на украинските въоръжени сили.
„В резултат на удара в Одеска област е поразена пристанищна инфраструктура в пристанище „Измаил“, използвано за разтоварване и съхранение на товари с военна и двойна употреба, предназначени за обезпечаване на ВСУ“, се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.
Към момента в предоставената информация няма независима оценка на руските твърдения за характера на товарите на двата кораба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #9
08:31 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Маринов
Успех, Ели!
08:34 15.10.2026
5 То независима оценка няма и за украински
08:34 15.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
Русия НЕ съобщи за ударите в нашата ИИЗ🤔
Коментиран от #11
08:35 15.10.2026
7 Град София
08:36 15.10.2026
8 Град Козлодуй
08:36 15.10.2026
9 Мишел
До коментар #1 от "🤔🤔🤔🤔":Корабите са били натоварени с детски играчки и фойерверки за Нова година, разбира се. Затова Украйна не дава информация за товара .😄😄😄
При война няма значение какъв е товара.
08:36 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Защото не са техни удари
До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":Някой интригант ги прави, да ни вкара във Матрицата, да ни вземе парите за оръжия за въоръжаване, да увеличи застраховките, да вкара в Ч.море натовски кораби , да се откажем от свободата си за сметка на насаждения страх от "слабата Русия. И спе Русия винаги съобщава като удари нещо., но сега не е била тя
Коментиран от #15
08:40 15.10.2026
12 Пич
Достатъчно е Одеса да бъде контролирана!!!
08:41 15.10.2026
13 РУСНАЦИТЕ УДРЯТ ДО УКРАЙНА
08:43 15.10.2026
14 Пешко
08:51 15.10.2026
15 🦉🦉🦉🦉
До коментар #11 от "Защото не са техни удари":Така е. В едно интервю с един от моряците, той заяви, че около кораба са забелязали КВАДРАКОПТЕР ( не Шахед)❗
И децата знаят, че тези дронове нямат голям радиус на действие. Т.е. може да са управлявани от брега или друг плавателен съд❗
08:52 15.10.2026
16 Айде бе Вова
09:04 15.10.2026
17 така, така
Все повече се засилва притеснението ми, че ударите в нашата ИИЗ, както и на тези в румънската са дело на украинците. Нещастниците нямат капацитет да удържат руснаците и осъзнавайки най-накрая своята пълна обреченост се опитват да създадат сценария с лъжливото овчарче, та ха дано НАТО влезе откровенно във войната, т.е. на терен.
Вероятно, затова Буданов беше тук - да помоли да се правим на ни лук яли, ни мирисали по отношение на това чии са дроновете.
Дано нашето правителство си дава сметка, че българите ще бъдем първите, които от "солидарност" ще бъдат насочени да гасят попарата на НАТО в 0срайна. ЕС толкова мечтае да воюва (иначе няма шанс мижитурките, които са на власт да останат), че им се изчерпа търпението да чакат Путин да ги нападне (явно подцениха устойчивостта му към всичките им провокации) и вече са готови сами да си устроят казус бели.
09:14 15.10.2026