Мадуро и съпругата му се изправят пред нови обвинения в изтезания в САЩ

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес трябва да се явят днес пред федералния съд в Манхатън по преработен обвинителен акт, който ги обвинява в участие в организирана от държавата кампания за репресии и изтезания. Според документа сред жертвите има десетки хора, включително трима американски граждани, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Очаква се двамата да се обявят за невинни по новите обвинения, добавени към по-ранното дело за наркотрафик. Мадуро и Флорес бяха задържани през януари от американски военни при нощна операция в дома им в Каракас. Миналата седмица адвокатът на бившия президент Бари Полак заяви, че 63-годишният му клиент отрича обвиненията и „очаква с нетърпение да представи защитата си пред съда“.

Според преработения обвинителен акт Мадуро е ръководил система, в която задържани са били бити, задушавани и подлагани на електрически шокове. Той е обвинен, че лично е препоръчвал методи за изтезания, получавал е сведения за отношението към определени жертви и е заплашил да убие детето на един от затворниците с цел психологически тормоз.

В документа се твърди също, че 69-годишната Силия Флорес, бивш главен прокурор на Венецуела, е участвала в изграждането на репресивната система и е разпореждала изтезанията на конкретни лица.

Мадуро беше президент на Венецуела от 2013 г. до задържането си през януари. Международният наказателен съд разследва от години обвинения срещу него в престъпления срещу човечеството, свързани с репресии срещу политическите му опоненти. Той последователно отрича да е извършвал нарушения.

По-рано тази година Мадуро и съпругата му се обявиха за невинни и по американското дело за наркотрафик, в което са обвинени в заговор за наводняване на пазара в САЩ с кокаин. Адвокатите им настояват делото да бъде прекратено с аргумента, че двамата се ползват с имунитет като бивш държавен глава и първа дама на чужда държава. Новият обвинителен акт обхваща твърдения за изтезания, датиращи от 2013 г. - годината, в която Мадуро наследи президентския пост от политическия си наставник Уго Чавес, починал от рак.