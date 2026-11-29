САЩ планират да създадат военни бази в Кения и в района на Африканския рог, заяви бригаден генерал Хосеин Мохеби, говорител на Корпуса на гвардейците на иранската революция. По думите му Вашингтон търси позиции извън обсега на иранските ракети, след като част от американските бази в Близкия изток са били унищожени или изведени от строя.

„Съединените щати вече не могат да използват базите си в региона и изграждат нови в Африканския рог и Кения, защото знаят, че базите им в този регион са в обсега ни“, заявява Мохеби в коментари, цитирани от West Asia News Agency.

В изявлението не се посочват конкретни места, срокове или официални решения на американските и кенийските власти за изграждането на нови бази.

Какво твърдят двете страни

Техеран заявява, че през последните месеци е нанесъл щети за милиарди долари на американски бази в региона. Администрацията на Доналд Тръмп от своя страна твърди, че по-голямата част от иранските ракетни и безпилотни атаки са били предотвратени.

Анализ на Асошиейтед прес посочва, че до август ирански или подкрепяни от Иран сили са извършили над 115 атаки с дронове и ракети срещу 26 военни бази и други обекти с американско оборудване. Според анализа ударите са повредили или разрушили сгради, но мащабът на пораженията е различен за отделните обекти.

Американско присъствие в Африка

САЩ и преди поддържат военна инфраструктура в Африка. Кемп Лемоние в Джибути е основният американски център за операции в Африканския рог, а базата Манда Бей в Кения се използва за контратерористични операции и подкрепа на мисии в Източна Африка.

Източници: focus-news.net, iranintl.com, apnews.com