Лътник блокира сделка за митата между САЩ и Мексико

Преговорите между САЩ и Мексико за търговска сделка са забавили ход след съпротива от американския министър на търговията Хауърд Лътник, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с разговорите. Вашингтон и Мексико са били близо до договореност за намаляване на митата върху стомана, алуминий и автомобили в замяна на отстъпки от мексиканска страна.

Според публикацията Лътник се е противопоставил на значително намаляване на 25-процентното мито върху мексиканските автомобили. Той е възразил и срещу съществено намаляване на 50-процентните мита върху стоманата и алуминия, както и срещу по-ниски ставки за готови изделия от двата метала. Именно тези разногласия са забавили напредъка по споразумението, предаде Ройтерс.

Мексико вижда напредък в разговорите

Заместник-министърът на икономиката на Мексико Луис Росендо Гутиерес е заявил пред Wall Street Journal, че в преговорите има напредък. От американска страна говорител на Министерството на търговията е посочил, че ведомството е в постоянен диалог с Мексико по търговските въпроси. „Министерството е в постоянен диалог с Мексико по търговските въпроси“, е заявил говорителят.

Мексиканското Министерство на икономиката и Министерството на търговията на САЩ не са отговорили веднага на запитванията на Ройтерс за коментар по информацията. Поради това твърдението за блокиране на сделката остава основано на сведения от неназовани участници и запознати с разговорите лица, а не на официално обявено прекратяване на преговорите.

Спорът е свързан с прегледа на северноамериканското споразумение

Разговорите са част от по-широките преговори около прегледа на Споразумението САЩ–Мексико–Канада. Мексико настоява за промени в американските мита върху автомобилите и металите, като определя налозите върху стоманата и алуминия като неоправдани. Мексиканските власти подчертават и значението на интегрираните производствени вериги в автомобилната индустрия на Северна Америка.

Американските мита върху мексиканските автомобили са 25%, а ставките върху стоманата и алуминия достигат 50%. Възможното им намаляване е сред ключовите условия за напредък по сделката, но позицията на Лътник засега ограничава възможността за значителна отстъпка от страна на Вашингтон.

Източници: investing.com, gvwire.com