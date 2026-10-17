В Индия задържаха над 2400 участници в „Партията на хлебарките“

Повече от 2400 участници и активисти на т.нар. „Партия на хлебарките“ са били задържани в Делхи и Мумбай, съобщава „Комерсант“, позовавайки се на Reuters. Масовите арести са извършени на фона на подготовката за протест с искане за оставката на ръководителя на индийската избирателна комисия Гянеш Кумар.

В Делхи полицията е задържала около 2000 души, които са се подготвяли да излязат на демонстрация. В Мумбай са арестувани още около 400 души. Сред задържаните е и лидерът на „Партията на хлебарките“ Абхиджит Дипке. Той е бил арестуван на летището в Делхи след пристигането си от Мумбай. Полицията е задържала и двама високопоставени представители на движението.

Протестиращите настояват за оставката на Гянеш Кумар, когото обвиняват в нарушения по време на изборите през 2024 г. Недоволството е част от по-широка протестна кампания на движението срещу индийските власти.

През лятото активистите успяха да постигнат оставката на министъра на образованието Дхармендра Прадхан. След масовите задържания сега представители на движението предупреждават, че могат да организират нови протести в цялата страна.

„Партията на хлебарките“ е младежко протестно движение, а необичайното му название се превърна в един от разпознаваемите символи на антиправителствените демонстрации в Индия.