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В Индия задържаха над 2400 участници в „Партията на хлебарките“

В Индия задържаха над 2400 участници в „Партията на хлебарките“

17 Октомври, 2026 14:21 495 10

  • индия-
  • протест-
  • арести-
  • абхиджит дипке

Полицията арестува и лидера на движението Абхиджит Дипке

В Индия задържаха над 2400 участници в „Партията на хлебарките“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Повече от 2400 участници и активисти на т.нар. „Партия на хлебарките“ са били задържани в Делхи и Мумбай, съобщава „Комерсант“, позовавайки се на Reuters. Масовите арести са извършени на фона на подготовката за протест с искане за оставката на ръководителя на индийската избирателна комисия Гянеш Кумар.

В Делхи полицията е задържала около 2000 души, които са се подготвяли да излязат на демонстрация. В Мумбай са арестувани още около 400 души. Сред задържаните е и лидерът на „Партията на хлебарките“ Абхиджит Дипке. Той е бил арестуван на летището в Делхи след пристигането си от Мумбай. Полицията е задържала и двама високопоставени представители на движението.

Протестиращите настояват за оставката на Гянеш Кумар, когото обвиняват в нарушения по време на изборите през 2024 г. Недоволството е част от по-широка протестна кампания на движението срещу индийските власти.

През лятото активистите успяха да постигнат оставката на министъра на образованието Дхармендра Прадхан. След масовите задържания сега представители на движението предупреждават, че могат да организират нови протести в цялата страна.

„Партията на хлебарките“ е младежко протестно движение, а необичайното му название се превърна в един от разпознаваемите символи на антиправителствените демонстрации в Индия.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор
    Индия тръгва по грешен път Дано се усети навреме Много партии хилаво дете

    14:26 17.10.2026

  • 3 Жоржета

    4 0 Отговор
    Таз...държава вече има
    Един милярд .население???!!!!
    Демек купейкин да протестирс
    Двамата с волгов..,май😀

    Коментиран от #10

    14:27 17.10.2026

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    3 2 Отговор
    В България имаме "Партия на Прогресивните Хлебарки", начело с Мунчо Боташков- Плазмодиѝ. Електоратът и е съставен от безмозъчни русофилски прошляци и клошари, които ровят по кофите и обикалят сметищата. Почти като в Индия сме-щатите Джаму и Кашмир или Утар Прадеш. Същата оръфана, парцалива електорална паплач.

    Коментиран от #9

    14:29 17.10.2026

  • 5 Цвете

    3 0 Отговор
    И ТУК ТРЯБВА ДА КРЪСТЯТ ТАКАВА ПАРТИЯ НА " ХЛЕБАРКИТЕ ". 😂🤣😅🫣🫡🫡🫡

    14:29 17.10.2026

  • 6 Констатация

    1 0 Отговор
    НПО, бате, НПО и Спец Служби..., въпросъ е: Чие!? Намирисва на британско-колониално..., мъ кой знае!?

    14:33 17.10.2026

  • 7 авантгард

    0 0 Отговор
    Като било партия на хлебарките защо има мъже там?
    Мъжете да си направят партия на хлебарите.
    Големи любители на хляба....

    14:35 17.10.2026

  • 8 Баце

    0 0 Отговор
    Това са тамошните пе-пейци, но не са лицемери с големи претенции в избора на името си, гледат максимално да отразява същността им, а не като тукашните грандомани .

    14:36 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Статистик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жоржета":

    Над милиард са и вече са първата страна по население, надминаха Китай преди две години.

    14:41 17.10.2026

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