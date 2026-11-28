Индийската полиция използва водни оръдия, за да разпръсне протест пред офис на Meta в Гуруграм, щата Харяна. В демонстрацията участваха повече от 100 активисти на младежкото крило на опозиционния Индийски национален конгрес, които обвиниха компанията, че ограничава публикации и профили на опозиционни политици във Facebook и Instagram.

Протестът беше воден от националния председател на Индийския младежки конгрес Удай Бхану Чиб. Участниците издигнаха лозунги срещу оперативните практики на Meta, изкачиха се върху полицейски барикади и носеха плакати с надпис „Конституцията на Индия е задържана в Индия“. Част от демонстрантите бяха задържани, но по-късно освободени с предупреждение, съобщи полицията.

Младежкият конгрес заяви, че активистите са били обляни с „мръсна вода“ от водните оръдия. Полицията отрече това твърдение. След акцията Чиб каза, че социалните мрежи вече са важна платформа за гражданския глас и че ограничаването на профили заради политическата им позиция поставя въпроси за свободата на изразяване.

Спорът започна със спрени профили

Напрежението между индийския опозиционен Конгрес и Meta се засили, след като на 19 ноември компанията спря официалните Instagram профили на Чиб и националния координатор на организацията Маниш Шарма в Индия. След протести пред офисите на Meta в Гуруграм, Мумбай и Хайдарабад профилите им бяха възстановени.

Младежкият конгрес обаче твърди, че хиляди профили и публикации на независими журналисти, създатели на съдържание и опозиционни лидери продължават да бъдат ограничавани. Meta заявява, че политиките ѝ се прилагат еднакво спрямо всички политически партии и че съдържанието в Индия се модерира в съответствие с местното законодателство.

Делото срещу Meta и правителството

На 25 ноември младежкото крило на Конгреса внесе иск във Върховния съд на Делхи срещу Meta и федералното правителство. Организацията настоява за възстановяване на ограничени публикации, разкриване на правителствените разпореждания и обяснение как автоматизираните системи на платформите вземат решения за премахване на съдържание.

Според данни на Meta компанията е ограничила повече от 5,4 милиона публикации или профили в Индия през първата половина на 2026 г. при около 70 000 за цялата 2025 г. Увеличението е свързано с промените в индийските правила за информационните технологии, които изискват от големите платформи да използват автоматизирани инструменти за откриване и блокиране на съдържание, идентично с вече премахнат материал.

Случаят се развива на фона на подготовката за щатски избори през следващата година, когато Facebook и Instagram се очаква да бъдат сред основните канали за политическа кампания. Засега няма данни за ново споразумение между Конгреса и Meta след протестите.

Източници: theprint.in, uk.marketscreener.com