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Двама политици от „Алтернатива за Германия“ излизат на дуел

Двама политици от „Алтернатива за Германия“ излизат на дуел

17 Октомври, 2026 19:21 620 3

  • алтернатива за германия-
  • маттиас бюшгес-
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  • германия

Маттиас Бюшгес и Джереми Франош ще участват в традиционна мензура в Дюселдорф. Двамата определят срещата като лична и спортна

Двама политици от „Алтернатива за Германия“ излизат на дуел - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Двама политици от „Алтернатива за Германия“ ще излязат един срещу друг с остриета в традиционен фехтовален двубой, известен като мензура. Маттиас Бюшгес от Кьолн и Джереми Франош от Дюселдорф са планирали срещата за 17 октомври в сградата на студентската корпорация „Стара халенска братска дружина Ренания-Салингия“ в Дюселдорф. Към момента няма потвърдени данни за резултата от двубоя.

Мензурата е традиционен фехтовален двубой, практикуван от германски студентски корпорации. Участниците носят защитно снаряжение, но лицето и част от главата остават открити и могат да бъдат поразени. Според описанието на t-online целта е да се демонстрират самообладание и издръжливост, като отстъпването или показването на страх се смятат за нарушение на правилата.

Предизвикателството е отправено на партийно събрание

Бюшгес е отправил предизвикателството към Франош по време на събранието на „Алтернатива за Германия“ в Марл през юли. На него са били определяни кандидатите на партията в Северен Рейн-Вестфалия за изборите за регионален парламент през 2027 г. Срещата е преминала на фона на остър вътрешен спор между различни групи в партийния регионален клон.

Бюшгес е свързван с лидера на партията в провинцията Мартин Винценц, докато Франош е близък до лагера около депутата от Бундестага Матиас Хелферих. И двамата обаче отричат мензурата да е начин за уреждане на политически конфликт.

„Това е частен и чисто спортен въпрос“, е заявил Бюшгес пред германски медии. Франош също е казал, че за него на първо място стои спортното сравнение и че политическите спорове не трябва да се решават по този начин.

Партийният лидер не подкрепя срещата

Мартин Винценц е заявил пред t-online, че не е бил потърсен като лекар на двубоя и не подкрепя провеждането му. „Политиката означава мирни решения и интелектуално кръстосване на шпаги“, е казал той. В германските студентски корпорации дуелите, провеждани за уреждане на спорове между честта, са забранени отдавна.


Германия
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Точен

    2 0 Отговор
    Евтина пропаганда срещу най-силната в момента партия в Германия. Жалък либерален опит да се осмее единствената прогерманска партия в Бундестага.

    19:55 17.10.2026

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