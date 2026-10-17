Двама политици от „Алтернатива за Германия“ излизат на дуел

Двама политици от „Алтернатива за Германия“ ще излязат един срещу друг с остриета в традиционен фехтовален двубой, известен като мензура. Маттиас Бюшгес от Кьолн и Джереми Франош от Дюселдорф са планирали срещата за 17 октомври в сградата на студентската корпорация „Стара халенска братска дружина Ренания-Салингия“ в Дюселдорф. Към момента няма потвърдени данни за резултата от двубоя.

Мензурата е традиционен фехтовален двубой, практикуван от германски студентски корпорации. Участниците носят защитно снаряжение, но лицето и част от главата остават открити и могат да бъдат поразени. Според описанието на t-online целта е да се демонстрират самообладание и издръжливост, като отстъпването или показването на страх се смятат за нарушение на правилата.

Предизвикателството е отправено на партийно събрание

Бюшгес е отправил предизвикателството към Франош по време на събранието на „Алтернатива за Германия“ в Марл през юли. На него са били определяни кандидатите на партията в Северен Рейн-Вестфалия за изборите за регионален парламент през 2027 г. Срещата е преминала на фона на остър вътрешен спор между различни групи в партийния регионален клон.

Бюшгес е свързван с лидера на партията в провинцията Мартин Винценц, докато Франош е близък до лагера около депутата от Бундестага Матиас Хелферих. И двамата обаче отричат мензурата да е начин за уреждане на политически конфликт.

„Това е частен и чисто спортен въпрос“, е заявил Бюшгес пред германски медии. Франош също е казал, че за него на първо място стои спортното сравнение и че политическите спорове не трябва да се решават по този начин.

Партийният лидер не подкрепя срещата

Мартин Винценц е заявил пред t-online, че не е бил потърсен като лекар на двубоя и не подкрепя провеждането му. „Политиката означава мирни решения и интелектуално кръстосване на шпаги“, е казал той. В германските студентски корпорации дуелите, провеждани за уреждане на спорове между честта, са забранени отдавна.