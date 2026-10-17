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Израелски заселници нападнаха европейски конвой
  Тема: Иранската криза

Израелски заселници нападнаха европейски конвой

17 Октомври, 2026 18:35, обновена 17 Октомври, 2026 18:40 611 7

  • западният бряг-
  • израелски заселници-
  • европейски дипломати-
  • бернар боду-
  • тайбе

При атаката на Западния бряг е бил пребит и кметът на френската община Олноа-Емери Бернар Боду. Израелската полиция разследва случая

Израелски заселници нападнаха европейски конвой - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Маскирани израелски заселници са нападнали европейска дипломатическа делегация край палестинското село Тайбе на Западния бряг, съобщава Agence France-Presse (AFP), позовавайки се на двама дипломати и очевидец. При атаката е бил пребит и кметът на френската община Олноа-Емери Бернар Боду.

В делегацията са участвали представители на Франция, Белгия и Полша, сред които и френският консул в Йерусалим. Групата е била в района по време на посещение, свързано с прибирането на маслиновата реколта.

Според свидетелствата, цитирани от AFP, нападателите са обградили автомобилите и са поискали документите на намиращите се в тях. С камъни е било счупено стъклото на автомобил на белгийското консулство. AFP съобщава още, че Бернар Боду е бил повален на земята и е бил идентифициран от двама дипломати и местен жител. Един от дипломатите е заявил, че травмите му не изглеждат животозастрашаващи.

Разминаване в данните за броя на нападателите

Радиото на израелската армия съобщава за около седем маскирани заселници, пристигнали с моторни превозни средства. Италианската агенция ANSA цитира сведения за около десет нападатели. Има данни, че те са използвали палки и са хвърляли камъни по дипломатическите автомобили.

Палестинският свещеник Башар Фаудлех, цитиран от испанската агенция EFE, потвърди, че е бил повреден автомобил на белгийското консулство. „Насилието засегна автомобил, принадлежащ на белгийското консулство, чието стъкло беше счупено. Членове на френската делегация също бяха нападнати“, заяви той.

Полицията започна разследване

Израелската полиция е започнала разследване, след като са били разпространени видеозаписи от нападението. Полицията е уведомила и Министерството на външните работи, за да бъдат установени пострадалите, събрани показания и идентифицирани заподозрените.

„Израелската полиция осъжда насилието от всякакъв вид и ще работи по разследването, докато всички участници в тези случаи не бъдат изправени пред правосъдието“, се казва в нейно изявление.

Израелската армия също осъди нападението, но посочи, че посещението на консулството не е било предварително съгласувано с нея. Според предварителната проверка на армията по време на инцидента на мястото не е имало военнослужещи. Полицаи са пристигнали по-късно с военен ескорт, за да събират доказателства и показания.

Случаят се разиграва на фона на засилено напрежение около маслиновата реколта на Западния бряг. През последните дни са регистрирани редица нападения срещу палестински земеделци, журналисти и международни наблюдатели.

Източници: apnews.com, ansa.it, efe.com


Палестина
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  • 1 Ъхъ

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  • 2 Цвете

    17 1 Отговор
    ДОВЕРИЕ НА ЮДА ,ТРУДНО .🙊🙉🙈

    18:44 17.10.2026

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  • 7 Еврейски

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    19:18 17.10.2026