Лидерът на израелската опозиция Гади Айзенкот определи като „еврейски тероризъм“ палежите срещу палестински обекти в четири села на Западния бряг, извършени през нощта. За нападенията се подозира, че са дело на израелски заселници.

Айзенкот обвини дясното правителство на премиера Бенямин Нетаняху, че е довело района „до ръба на анархията“. Той призова извършителите да бъдат арестувани и срещу тях да бъдат наложени строги санкции. Асошиейтед прес съобщи, че опозиционният лидер в момента работи по сформирането на коалиционно правителство, което да замени кабинета на Нетаняху.

„Снощните палежи в Юдея и Самария бяха актове на еврейски тероризъм. В пълния смисъл на това понятие“, заяви Айзенкот, използвайки библейското наименование за Западния бряг.

„Екстремистките групировки, които подпалват превозни средства и домове, подкопават регионалната стабилност, излагат на риск човешки животи и нанасят тежки щети на националната сигурност и външните отношения на Израел“, добави той.

Полицията разследва палежите

Израелската полиция е започнала разследване кой е предизвикал пожарите и е изписал лозунги по стените на къщи. Видеоклипове и снимки, разпространени в социалните мрежи, показват автомобили, обхванати от пламъци, както и надписи, сред които: „С кръв и огън Юдея падна, с кръв и огън Юдея ще възкръсне“.

Израелската армия съобщи, че войници и служители на граничната полиция са били изпратени в четири района след сигнали за палежи и вандализъм. Военните заявиха, че категорично осъждат нападенията. В Кафр Малик палестински активист е заявил пред Франс прес, че са били подпалени около осем автомобила и са били изписани расистки лозунги по стените на къщите.

Айзенкот свърза насилието и с политиката на кабинета, който според него е одобрил създаването на над 100 нови селища на Западния бряг. По думите му действията на екстремистките групировки застрашават не само палестинците, но и сигурността на Израел и отношенията му с други държави.

Нападенията предизвикаха политически реакции

Изявлението на опозиционния лидер идва дни след като Великобритания и Австралия обявиха санкции срещу осем израелски компании, свързани с дейности в израелските селища на Западния бряг.

Случаят поставя отново въпроса за насилието от страна на заселници и за отговорността на израелските власти. Към момента полицията разследва нападенията, а няма потвърдени данни за задържани извършители.

Източници: bta.bg, apnews.com, timesofisrael.com