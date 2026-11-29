Израелската военна прокуратура възнамерява за първи път да поиска смъртно наказание за палестинец по новия закон за терористични нападения със смъртен изход. Обвинението ще бъде внесено срещу Кадри Самара, който е обвинен за стрелбата, при която на 20 септември 2026 г. загина израелецът Нетанел Шукрун.

Нападението е извършено край естествен извор близо до селището Неве Цуф на Западния бряг, часове преди началото на еврейския празник Йом Кипур. Според израелската армия Самара е пристигнал с автомобил, въоръжен с автоматично оръжие, и е открил огън по хората край извора. Шукрун е бил смъртоносно ранен в автомобила си.

Военните твърдят, че при опита си да избяга Самара е бил ранен от военнослужещ. По-късно той е открит в болница близо до Рамала и е задържан. Разпитите му от службата за вътрешна сигурност „Шин Бет“ и израелската полиция са продължили около два месеца.

Освен за умишлено причиняване на смърт, обвинението ще включва стрелба по цивилни и военнослужещ, както и незаконно притежание на оръжие. Военната прокуратура ще поиска Самара да остане в ареста до края на съдебното производство. Обвинителният акт все още не е внесен, а смъртна присъда не е постановявана.

Какво предвижда новият закон

Израелският парламент прие закона за смъртното наказание за терористи през март 2026 г. През май разпоредбата беше включена в заповедта за мерките за сигурност, която се прилага от военните съдилища на Западния бряг.

Законът предвижда смъртно наказание чрез обесване за палестинци, осъдени за смъртоносни терористични нападения, освен ако съдът не установи специални обстоятелства и не замени наказанието с доживотен затвор. Случаят „Самара“ е първият, при който израелската военна прокуратура предприема процедура по тази разпоредба.

„Това е подходящото наказание за презрения терорист и мярка за справедливост към семейство Шукрун“, заяви министърът на отбраната Израел Кац, цитиран от израелски медии.

Първият такъв случай от десетилетия

Израел не е изпълнявал смъртна присъда от 1962 г., когато беше екзекутиран Адолф Айхман, един от организаторите на Холокоста. Смъртното наказание формално остава възможно при ограничени престъпления, но досега не беше използвано за убийство по общия наказателен ред.

Правозащитни организации и експерти на ООН определиха новия режим като дискриминационен, тъй като на практика е насочен основно към палестинци, които попадат под юрисдикцията на военни съдилища. Предстои военният съд да разгледа обвиненията срещу Самара, а след това да реши дали са налице основания за присъда по новата разпоредба.

Източници: timesofisrael.com, apnews.com, today.lorientlejour.com