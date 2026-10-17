17 загинали при блъсканица на религиозен фестивал в Индия

Най-малко 17 души са загинали при блъсканица по време на религиозния фестивал Дурга пуджа в Колката, Индия, съобщава телевизия ABP Ananda, цитирана от Telegraph India. Според информацията 17 души са били обявени за мъртви при пристигането им в Медицинския колеж в града, а повече от 30 пострадали са приети за лечение.

Данните за жертвите все още не са официално потвърдени от всички институции. Ройтерс съобщава, че не е успял незабавно да провери информацията, а Hindustan Times посочва, че към момента на публикацията няма официално потвърждение за смъртни случаи.

Блъсканицата е станала на изхода

Инцидентът е станал около 19:40 часа местно време на изхода на павилиона за Дурга пуджа в района Чорбаган. В официално съобщение, цитирано от Times of India, полицията заяви: „Блъсканицата е станала заради голямото струпване на посетители на фона на валежите.“

Според същата информация най-малко 25 души са били ранени, а приблизително 35 пострадали са били откарани в Медицинския колеж в Колката. Полицията е спряла достъпа на посетители и е затворила павилиона. На място са изпратени старши служители на градската полиция.

Местните медии съобщават, че силният дъжд и големият брой посетители са довели до внезапно движение на тълпата. В отделни публикации се посочва и че част от конструкцията на павилиона може да е поддала, но тази версия не е потвърдена официално.

Разследва се как се е стигнало до инцидента

Дурга пуджа е един от най-големите индуистки празници в Западен Бенгал. В Колката по време на фестивала се изграждат временни павилиони, които привличат голям брой вярващи и посетители.

Причините за блъсканицата и точният брой на загиналите и ранените се изясняват. До официалното обобщаване на данните информацията за 17 жертви остава потвърдена от местни медии, но не и от всички компетентни власти.

Източници: telegraphindia.com, timesofindia.indiatimes.com, hindustantimes.com