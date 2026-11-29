Жена загина, а още двама души са ранени при руски удар по Запорожие, съобщи ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин. Сред пострадалите е 14-годишно момиче, което е било извадено изпод развалините.

„Врагът атакува Запорожие. В резултат на ударите е загинала жена, а още двама души са ранени“, заяви Семикин.

Председателят на Съвета за отбрана на Запорожка област Иван Фьодоров уточни, че руските сили са използвали управляеми авиобомби. Ударите са разрушили къщи в частен сектор и са повредили многоетажни жилищни и нежилищни сгради. По думите му спасеното изпод развалините дете е 14-годишно момиче.

Нова атака след тежък удар през седмицата

Точният мащаб на разрушенията и броят на пострадалите може да се променят, тъй като оценката на последствията продължава. Семикин посочи, че останалите щети все още се установяват.

Атаката е поредната тежка руска атака срещу Запорожие през ноември. Четири дни по-рано при удар по града загинаха двама души, а 48 бяха ранени, включително четири деца, съобщи Асошиейтед прес. Така в рамките на по-малко от седмица градът беше засегнат от два удара с жертви и множество ранени.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com