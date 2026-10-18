Жена загина, пометена от придошли води край Барселона

Жена на около 35 години загина, след като бе пометена от придошлите води на риера в Кабрера де Мар, край Барселона. Тялото ѝ е открито в морето край вълнолома на пристанището в Премия де Мар след продължило през нощта издирване.

По данни на испанската агенция ЕФЕ жената е била от Малграт де Мар и е вървяла със съпруга си и двете си деца в района на общинския павилион. Инцидентът е станал около 19:30 часа в събота, когато семейството се е опитало да премине през залят участък. Жената е паднала във водата и течението я е отнесло.

Тялото е било намерено около 11:00 часа в неделя, на няколко километра от устието на риерата и приблизително на шест километра от мястото на изчезването. Пожарникари са го забелязали в морето, а служители на каталунската полиция са го извадили от водата.

Внезапно покачване на водата

В Кабрера де Мар са паднали около 60 литра дъжд на квадратен метър за 40 минути. Това е довело до рязко покачване на водата в риерата. По време на издирването са били открити дреха и дамска чанта, за които се предполага, че са принадлежали на изчезналата жена.

Кметът на Кабрера де Мар Оскар Фернандес заяви, че в павилиона е било отправено предупреждение хората да не напускат сградата заради проливния дъжд. „Някои хора решиха да излязат“, каза той, цитиран от ЕФЕ. По думите му семейството е попаднало на наводнена улица, където жената е била повлечена от водата.

В издирването са участвали до 18 екипа на пожарната, служители на каталунската полиция, местни полицейски служби и Морската спасителна служба. Използвани са били и дронове, а операцията е обхванала както коритото на риерата, така и крайбрежната зона.

Още предупреждения за проливни дъждове

Бурите в Каталуния са причинили наводнения и спасителни операции в няколко района. Испанският вестник „Ел Паис“ съобщи за 367 сигнала на телефон 112 и 286 инцидента, свързани с валежите, като значителна част от тях са били в районите Маресме и Вальес Ориентал.

Кметовете на Кабрера де Мар и Малграт де Мар са обявили, че ще бъдат организирани минути мълчание в памет на жертвата и ще бъде въведен официален траур. Фернандес призова гражданите да не подценяват метеорологичните предупреждения и да следват указанията на властите при внезапни порои.

Източници: efe.com, elpais.com, cadenaser.com