Бурята „Аргос“ навлиза в най-опасната си фаза в Гърция, а властите издадоха червена метеорологична тревога за Атика, включително по-широкия район на Атина, както и за други източни и южни райони. В западната част на страната вече са регистрирани наводнения, свлачища и материални щети по десетки домове и предприятия. Фокусът на валежите постепенно се измества към източната и южната част на страната.

За неделя червената тревога обхваща източна Тесалия, Спорадите, Атика, Беотия, Фтиотида и Еубея. По-късно силните валежи и гръмотевичните бури се очаква да достигнат източната и южната част на Пелопонес – Коринт, Арголида, източна Аркадия и Лакония.

В източните райони ще духат много силни северни и североизточни ветрове със скорост до 9 по скалата на Бофорт, а в Егейско море на места ще достигат 10 по Бофорт, или 88–102 км/ч. Очакват се и локално обилни снеговалежи в планинските райони на континентална Гърция, както и в полупланински части на северната и централната част на страната.

Предупреждения и червен код

Съобщения чрез системата 112 са изпратени до жителите на Еубея, Фтиотида, Беотия, Магнезия и Спорадите. В тях се предупреждава за силни валежи и бурни ветрове през нощта и през целия неделен ден.

Атика е поставена в режим на мобилизация Red Code за 28 и 29 ноември. За неделя такъв режим е обявен и за регионите Тесалия, Централна Гърция и Пелопонес. В понеделник червеният код трябва да обхване Крит, където се очакват нови силни валежи и гръмотевични бури. В южната част на Егейско море ветровете ще останат до 10 по Бофорт.

Министърът на климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас заяви: „Механизмът се разгръща, ние сме в постоянна комуникация и контакт“. По думите му е планирана нова оценка на ситуацията в началото на неделя, когато ще се реши дали е необходимо ново заседание на координационния орган за гражданска защита.

Мерки заради опасното време

В четири региона – Атика, Централна Гърция, Тесалия и Пелопонес – е разпоредено временно прекратяване на редица дейности на открито в неделя. Мярката засяга строителни и технически работи, дейности на площадки и доставки с двуколесни превозни средства, но не се отнася до критични сектори като здравеопазване, транспорт, електроснабдяване и водоснабдяване.

Гръцките власти предупреждават за риск от наводнения, падащи дървета, прекъсвания на електрозахранването и затруднения по пътищата. Пожарната служба е в повишена готовност, а на гражданите е препоръчано да ограничат пътуванията в районите, за които са издадени червени предупреждения.

Източници: focus-news.net, ertnews.gr, en.parapolitika.gr