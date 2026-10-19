Лула да Силва и Флавио Болсонаро си размениха обвинения в дебат

Първият пряк телевизионен дебат между президента на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и сенатора Флавио Болсонаро премина с взаимни обвинения за сигурността, икономиката и предполагаеми връзки с разследвани лица. Двамата се срещнаха в ефира на телевизия „Банд“ в Сао Пауло седмица преди втория тур на президентските избори.

Флавио Болсонаро заяви, че при победа ще обяви война на наркотероризма и ще възстанови контрола върху районите, доминирани от престъпни групировки. „Ще върна всяка улица, квартал, град и територия на бразилския народ“, каза кандидатът, цитиран от CNN Brasil.

Лула не отговори директно на въпроса за намаляването на възрастта за наказателна отговорност, но защити действията на правителството си срещу организираната престъпност. Той заяви, че подкрепя създаването на Министерство на обществената сигурност и федерализиране на борбата с престъпните групировки.

Спор за разходите и държавния дълг

Икономическите различия също заеха централно място в първия блок. Флавио Болсонаро обвини правителството в прекомерни разходи и предупреди, че увеличеният държавен дълг ще бъде плащан от гражданите. Според него първата стъпка към икономически растеж е отстраняването на Лула от президентския пост.

Лула защити социалните и икономическите политики на управлението си и заяви, че парите трябва да циркулират сред населението. Той посочи, че в неговия мандат са създадени условия за развитието на микропредприемачеството, като броят на регистрираните микропредприемачи е достигнал 17 милиона.

Лични нападки и непотвърдени твърдения

В частта със свободен дебат двамата кандидати преминаха към лични нападки. Флавио Болсонаро попита Лула за отношенията му с Роберта Луксингер и заяви, че тя е отправяла сериозни обвинения. Президентът отговори, че Федералната полиция ще разследва случая.

Лула на свой ред попита сенатора за отношенията му с бившия банкер Даниел Воркаро. Болсонаро отхвърли обвиненията и заяви, че те са лъжи. В дебата той каза също, че 73% от затворниците са гласували за Лула, но не посочи източник за това число. Твърдението не беше представено като установен факт.

Спорът продължи с обвинения за корупция и за политическите връзки на двете семейства. Лула заяви, че би искал да получи гласа дори на бащата на своя опонент, бившия президент Жаир Болсонаро.

Изходът ще бъде решен на 25 октомври

Флавио Болсонаро и Лула стигнаха до балотажа след първия тур на 4 октомври. Сенаторът получи 47,03% от действителните гласове, а действащият президент – 45,16%. До този момент двамата не бяха участвали в пряк телевизионен дебат в рамките на кампанията.

Следващият планиран сблъсък между кандидатите е на 23 октомври по телевизия „Глобо“. Победителят на изборите ще бъде определен на 25 октомври.

Източници: cnnbrasil.com.br, www1.folha.uol.com.br