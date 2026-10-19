Размирна Европа: Франция и Италия остават горещите точки ОБЗОР

Франция: след най-тежките безредици от години
Франция продължава да се възстановява от мащабните безредици през уикенда. В Париж и други големи градове демонстрациите срещу високите цени и влошаването на обществените услуги прераснаха в сблъсъци с полицията, грабежи и палежи.
В столицата полицейските сили отново се намесиха срещу протестиращи в района на площад „Република“. В Лимож пожар унищожи значителна част от историческата сграда на кметството, а в Бордо и Марсилия бяха съобщени щети по магазини и обществени сгради.
Президентът Еманюел Макрон призова за спокойствие и заяви, че участниците в погромите трябва да понесат отговорност. Властите продължават да оценяват щетите и да предприемат мерки за ограничаване на нови безредици.
Протестите започнаха с искания за подобряване на условията в училищата, но постепенно прераснаха в по-широко движение срещу неравенството, високите разходи за живот и състоянието на обществените услуги. Според Ройтерс стотици хиляди души са участвали в демонстрациите в различни части на страната.
Италия: сблъсъци и погроми в Милано
Милано също бе разтърсен от безредици. В неделя полицията влезе в сблъсъци с групи демонстранти, които хвърляха камъни, разбиваха витрини и палеха контейнери в района на централния площад „Дуомо“.
Силите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия. По данни на Ройтерс десетки протестиращи са били отведени в полицейски управления за проверки, след като безредиците продължиха и през втория ден на напрежение.
Подобни сблъсъци бяха регистрирани и в други италиански градове, сред които Болоня, Торино, Бреша и Бергамо.
Причините за недоволството са свързани с високите цени, ниския ръст на реалните доходи и трудностите при намирането на достъпни жилища. Премиерът Джорджа Мелони осъди насилието и обяви среща за обсъждане на мерки за сигурност.
Белгия и Португалия: недоволството се разпространява
Протести срещу поскъпването на живота бяха съобщени и в Белгия и Португалия. Демонстрациите са част от по-широко обществено недоволство, което през последните дни изведе стотици хиляди европейци на улицата.
В Португалия в Лисабон стотици хора настояваха за мерки срещу жилищната криза и растящите разходи за живот. Проблемът с достъпните жилища е сред основните причини за недоволството, особено сред младите хора и домакинствата с по-ниски доходи.
В Белгия също се проведоха демонстрации на фона на напрежението около покупателната способност и качеството на обществените услуги. Наличните съобщения обаче не дават основание всички тези прояви да бъдат определени като насилствени безредици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истина
Коментиран от #4
05:46 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факт
05:50 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Поне
Всички сме в очакване на следващите диктатори 😀 Шоуто си го бива 😀
06:12 19.10.2026