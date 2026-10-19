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Размирна Европа: Франция и Италия остават горещите точки ОБЗОР
  Тема: Инфлацията

Размирна Европа: Франция и Италия остават горещите точки ОБЗОР

19 Октомври, 2026 05:26 470 5

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Сблъсъци и арести през уикенда, властите се опитват да овладеят протестите

Размирна Европа: Франция и Италия остават горещите точки ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Протестната вълна в Западна Европа продължава, а напрежението не стихва. След масовите демонстрации през уикенда Франция и Италия остават сред най-напрегнатите точки на континента. В Белгия и Португалия също се проведоха протести на фона на недоволството от поскъпването на живота, ниските доходи и проблемите с обществените услуги. Към ранните часове на 19 октомври обаче няма потвърдена информация за нови големи сблъсъци.

Франция: след най-тежките безредици от години

Франция продължава да се възстановява от мащабните безредици през уикенда. В Париж и други големи градове демонстрациите срещу високите цени и влошаването на обществените услуги прераснаха в сблъсъци с полицията, грабежи и палежи.

В столицата полицейските сили отново се намесиха срещу протестиращи в района на площад „Република“. В Лимож пожар унищожи значителна част от историческата сграда на кметството, а в Бордо и Марсилия бяха съобщени щети по магазини и обществени сгради.

Президентът Еманюел Макрон призова за спокойствие и заяви, че участниците в погромите трябва да понесат отговорност. Властите продължават да оценяват щетите и да предприемат мерки за ограничаване на нови безредици.

Протестите започнаха с искания за подобряване на условията в училищата, но постепенно прераснаха в по-широко движение срещу неравенството, високите разходи за живот и състоянието на обществените услуги. Според Ройтерс стотици хиляди души са участвали в демонстрациите в различни части на страната.

Италия: сблъсъци и погроми в Милано

Милано също бе разтърсен от безредици. В неделя полицията влезе в сблъсъци с групи демонстранти, които хвърляха камъни, разбиваха витрини и палеха контейнери в района на централния площад „Дуомо“.

Силите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия. По данни на Ройтерс десетки протестиращи са били отведени в полицейски управления за проверки, след като безредиците продължиха и през втория ден на напрежение.

Подобни сблъсъци бяха регистрирани и в други италиански градове, сред които Болоня, Торино, Бреша и Бергамо.

Причините за недоволството са свързани с високите цени, ниския ръст на реалните доходи и трудностите при намирането на достъпни жилища. Премиерът Джорджа Мелони осъди насилието и обяви среща за обсъждане на мерки за сигурност.

Белгия и Португалия: недоволството се разпространява

Протести срещу поскъпването на живота бяха съобщени и в Белгия и Португалия. Демонстрациите са част от по-широко обществено недоволство, което през последните дни изведе стотици хиляди европейци на улицата.

В Португалия в Лисабон стотици хора настояваха за мерки срещу жилищната криза и растящите разходи за живот. Проблемът с достъпните жилища е сред основните причини за недоволството, особено сред младите хора и домакинствата с по-ниски доходи.

В Белгия също се проведоха демонстрации на фона на напрежението около покупателната способност и качеството на обществените услуги. Наличните съобщения обаче не дават основание всички тези прояви да бъдат определени като насилствени безредици.


Франция
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  • 1 Истина

    5 1 Отговор
    Ефекта на доминото идва и у нас !

    Коментиран от #4

    05:46 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    1 0 Отговор
    България е Европа

    05:50 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Поне

    0 0 Отговор
    Видяхме кой владее модните им хауси. Народааааа! Колкото и да е беден. 😀
    Всички сме в очакване на следващите диктатори 😀 Шоуто си го бива 😀

    06:12 19.10.2026

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