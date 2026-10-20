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Износът на руски петрол през Арктика нараства на фона на кризата в световния морски транспорт

Износът на руски петрол през Арктика нараства на фона на кризата в световния морски транспорт

20 Октомври, 2026 09:06 1 119 23

  • северен морски път-
  • арктика-
  • русия-
  • петрол

За Русия, която контролира Северния морски път, той представлява сигурна алтернатива на европейските води

Износът на руски петрол през Арктика нараства на фона на кризата в световния морски транспорт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Износът на руски петрол по Северния морски път (СМП) през 2026 г. вече надхвърля с близо 50 на сто миналогодишния обем, като от началото на навигационния сезон през юли до средата на октомври за Азия са били превозени около 20 млн. барела. За това съобщиха търговци, а данните потвърждават тенденцията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Северният морски път свързва западните руски пристанища с азиатските пазари през покритите с лед води на Арктика и се смята за по-опасен и по-скъп маршрут. Тази година обаче той стана по-привлекателен заради нарушенията в корабоплаването през Суецкия канал, Ормузкия проток и района на Черно море, посочиха търговци.

Тарифите за превоз на петрол с танкери скочиха до рекордни равнища, тъй като войните в Иран и Украйна засилиха инфлационния натиск и направиха американския суров петрол недостъпен за азиатските рафинерии, принуждавайки ги да търсят алтернативни доставки от Близкия изток и Латинска Америка.

Това направи високите такси за корабите, използващи Северния морски път, по който е необходима помощ от ледоразбивач, по-малко обременяващи в сравнение с разходите по обичайния маршрут към Азия през Червено море, посочиха търговци.

За Русия, която контролира Северния морски път, той представлява сигурна алтернатива на европейските води, където танкери с руски петрол бяха задържани многократно през тази година.

Според предварителните оценки на търговци обемът на руския петрол, изнасян по арктическия маршрут, може да нарасне с още 5–10 млн. барела до края на навигационния сезон. През миналия навигационен сезон Русия е превозила 13 млн. барела.

„Газпром нефт“ (Gazprom Neft), една от големите руски петролни компании, ще увеличи доставките си по Северния морски път с около 35 на сто тази година спрямо 2025 г., заяви главният изпълнителен директор Александър Дюков пред журналисти в петък в Москва.

Русия доставя значителни количества втечнен природен газ (ВПГ - LNG) за Азия по Северния морски път, както и други стоки. Очаква се доставките на ВПГ по маршрута също да нараснат тази година след началото на превозите на арктичен втечнен природен газ.

През септември президентът Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че Русия очаква до края на десетилетието годишният товарооборот по Северния морски път да се удвои и да достигне 70 млн. тона.

Новият мащабен петролен проект на „Роснефт“ (Rosneft) в северната част на Русия - „Восток ойл“ (Vostok Oil), който беше открит миналия месец, вече допринася за увеличаването на обемите, превозвани по Северния морски път.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Млад еврас

    27 3 Отговор
    Русия прави пачки докъ еврастите теглят заеми, санкциите работят хахахаха.

    Коментиран от #16

    09:09 20.10.2026

  • 3 Карлсон Тък

    29 2 Отговор
    Аз пък мислех, че Русия вече е фалирала заради санкциите на Запада .

    Коментиран от #7

    09:09 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахаха

    22 1 Отговор
    Хахаха.....
    През Арктика - към Америка!!!
    А Урсула свири на двоянка...

    09:10 20.10.2026

  • 6 А КАЯ И УРСУЛА

    21 2 Отговор
    Гледат тъпо.

    Коментиран от #8, #13, #15, #18

    09:13 20.10.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Карлсон Тък":

    Тя и лисицата ходейки по коча се надявала ама не станала работата Така ще си останат с надеждите Они си имат сичко И пушка си имат И те така те

    09:20 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Никой никъде не е защитен

    2 15 Отговор
    Нали и Каспийско море им беше сигурно. До едно време.🥳🥳🥳🥳🥳🥳

    09:24 20.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Никой

    10 6 Отговор
    Полюсите са македонска територия, Русия се разпаса.

    Първите хора са родени в земите на днешна Украйна, но по това време е имало македонски космонавти.

    09:25 20.10.2026

  • 13 С КРАЙЦЕРА МОСКВА

    0 14 Отговор

    До коментар #6 от "А КАЯ И УРСУЛА":

    Плава.

    09:26 20.10.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 0 Отговор
    Къде е оня дето пита закараха ли нафтата"?ха-ха-ха
    Той преди ме питаше " пуснаха ли нета в Москва" хахахах
    А ток в метро то в Киев когда ще пуснат?

    09:26 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Прави, дръжки!

    1 13 Отговор

    До коментар #2 от "Млад еврас":

    Затова си изхвърля богаташите през джама. Войните са бездънна яма. Износът им осигурява само капка в морето.
    Защо изнасят, като не им стигат горива? Нещо мирише в това инфо.
    Подаряват на Тръмп да ги подкрепя ли?
    Хихи! Той утре пак ще си смени мнението. Д
    Събрали се педофил и епшейнец да делят света.

    09:29 20.10.2026

  • 17 Истината

    8 4 Отговор
    А масло, яйца и бензин имат ли, щото тук ни облъчвахте месеци наред за дефицита и изолацията на Русия и много се притеснихме, и почти ви повярвахме ама май се оказа , че доста послъгвате .

    09:32 20.10.2026

  • 18 По-скоро Тръмп гледа така

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "А КАЯ И УРСУЛА":

    Сенатът му диша във врата. Руското хакерство в негова полза е наполовина блокирано. Половината републиканци взеха да се отмятат от него, американците все по-често споменават импийчмънт.
    Да си президент-грандоман и путинист в днешно време е опасна игра. Могат да те обезпрезидентят.

    09:33 20.10.2026

  • 19 АБВ

    10 2 Отговор
    Глобалното затопляне, най-големият флот от ледоразбивачи и ориентацията на руския износ на енерго ресурси на изток, ще изиграе много гадна шега на санкциите. А маршрутът може да е по-опасен само през зимата, но за сметка на това е много по-къс, а оттук и по евтин. Вече се строят танкери за нефт и газ, способни да ползват Северния морски път почти без участие на ледоразбивачи, или с минимално участие на такива.

    09:34 20.10.2026

  • 20 Ами

    1 3 Отговор
    те количествата петрол в света са си едни и същи както и да ги въртят ...
    Нови находища се развиват с десетилетия и изискват значителни капитални вложения и предвидимост за реализация

    09:36 20.10.2026

  • 21 Истината

    4 0 Отговор
    Ама яйца, масло и бензин имат ли, ама фалират ли вече, защото тук ни облъчвахте месеци наред за изолацията на Русия и почти да ви повярваме, докато не се оказа, че доста послъгвате !

    09:40 20.10.2026

  • 22 Обективно

    4 0 Отговор
    няма как европейците да ограничат руския износ на петролни продукти, тъй като на световните пазари се появява дефицит. Руснаците са вторите по големина износители на горива след саудитите. Клиенти винаги ще има. Иначе дефицит и цените хвърчат, а икономиките и живота на обикновените хора блокират.

    09:40 20.10.2026

  • 23 Естествено

    4 0 Отговор
    че продават. Има търсене. И винаги ще има. На този пазар за петрол и горива излишъци няма. Знае се колко е световното дневно потребление, с то не намалява, с се увеличава в годините

    09:44 20.10.2026

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