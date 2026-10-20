Износът на руски петрол през Арктика нараства на фона на кризата в световния морски транспорт

Износът на руски петрол по Северния морски път (СМП) през 2026 г. вече надхвърля с близо 50 на сто миналогодишния обем, като от началото на навигационния сезон през юли до средата на октомври за Азия са били превозени около 20 млн. барела. За това съобщиха търговци, а данните потвърждават тенденцията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Северният морски път свързва западните руски пристанища с азиатските пазари през покритите с лед води на Арктика и се смята за по-опасен и по-скъп маршрут. Тази година обаче той стана по-привлекателен заради нарушенията в корабоплаването през Суецкия канал, Ормузкия проток и района на Черно море, посочиха търговци.
Тарифите за превоз на петрол с танкери скочиха до рекордни равнища, тъй като войните в Иран и Украйна засилиха инфлационния натиск и направиха американския суров петрол недостъпен за азиатските рафинерии, принуждавайки ги да търсят алтернативни доставки от Близкия изток и Латинска Америка.
Това направи високите такси за корабите, използващи Северния морски път, по който е необходима помощ от ледоразбивач, по-малко обременяващи в сравнение с разходите по обичайния маршрут към Азия през Червено море, посочиха търговци.
За Русия, която контролира Северния морски път, той представлява сигурна алтернатива на европейските води, където танкери с руски петрол бяха задържани многократно през тази година.
Според предварителните оценки на търговци обемът на руския петрол, изнасян по арктическия маршрут, може да нарасне с още 5–10 млн. барела до края на навигационния сезон. През миналия навигационен сезон Русия е превозила 13 млн. барела.
„Газпром нефт“ (Gazprom Neft), една от големите руски петролни компании, ще увеличи доставките си по Северния морски път с около 35 на сто тази година спрямо 2025 г., заяви главният изпълнителен директор Александър Дюков пред журналисти в петък в Москва.
Русия доставя значителни количества втечнен природен газ (ВПГ - LNG) за Азия по Северния морски път, както и други стоки. Очаква се доставките на ВПГ по маршрута също да нараснат тази година след началото на превозите на арктичен втечнен природен газ.
През септември президентът Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че Русия очаква до края на десетилетието годишният товарооборот по Северния морски път да се удвои и да достигне 70 млн. тона.
Новият мащабен петролен проект на „Роснефт“ (Rosneft) в северната част на Русия - „Восток ойл“ (Vostok Oil), който беше открит миналия месец, вече допринася за увеличаването на обемите, превозвани по Северния морски път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Млад еврас
Коментиран от #16
09:09 20.10.2026
3 Карлсон Тък
Коментиран от #7
09:09 20.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хахаха
През Арктика - към Америка!!!
А Урсула свири на двоянка...
09:10 20.10.2026
6 А КАЯ И УРСУЛА
Коментиран от #8, #13, #15, #18
09:13 20.10.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Карлсон Тък":Тя и лисицата ходейки по коча се надявала ама не станала работата Така ще си останат с надеждите Они си имат сичко И пушка си имат И те така те
09:20 20.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Никой никъде не е защитен
09:24 20.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Никой
Първите хора са родени в земите на днешна Украйна, но по това време е имало македонски космонавти.
09:25 20.10.2026
13 С КРАЙЦЕРА МОСКВА
До коментар #6 от "А КАЯ И УРСУЛА":Плава.
09:26 20.10.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Той преди ме питаше " пуснаха ли нета в Москва" хахахах
А ток в метро то в Киев когда ще пуснат?
09:26 20.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Прави, дръжки!
До коментар #2 от "Млад еврас":Затова си изхвърля богаташите през джама. Войните са бездънна яма. Износът им осигурява само капка в морето.
Защо изнасят, като не им стигат горива? Нещо мирише в това инфо.
Подаряват на Тръмп да ги подкрепя ли?
Хихи! Той утре пак ще си смени мнението. Д
Събрали се педофил и епшейнец да делят света.
09:29 20.10.2026
17 Истината
09:32 20.10.2026
18 По-скоро Тръмп гледа така
До коментар #6 от "А КАЯ И УРСУЛА":Сенатът му диша във врата. Руското хакерство в негова полза е наполовина блокирано. Половината републиканци взеха да се отмятат от него, американците все по-често споменават импийчмънт.
Да си президент-грандоман и путинист в днешно време е опасна игра. Могат да те обезпрезидентят.
09:33 20.10.2026
19 АБВ
09:34 20.10.2026
20 Ами
Нови находища се развиват с десетилетия и изискват значителни капитални вложения и предвидимост за реализация
09:36 20.10.2026
21 Истината
09:40 20.10.2026
22 Обективно
09:40 20.10.2026
23 Естествено
09:44 20.10.2026