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Защо Путин иска да реши бъдещето на Украйна на среща с Китай и САЩ
  Тема: Украйна

Защо Путин иска да реши бъдещето на Украйна на среща с Китай и САЩ

20 Октомври, 2026 09:23 1 295 50

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • кремъл-
  • войната в украйна

Москва настоява за тристранен формат с Китай и САЩ. ISW вижда опит Русия да се утвърди като равноправен център на световната политика.

Защо Путин иска да реши бъдещето на Украйна на среща с Китай и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл настоява за тристранна среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. Идеята е била обсъдена по време на телефонния разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на запознати източници и бивш служител на руското разузнаване.

Руският президент е предложил разговорите да се проведат в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, насрочена за 18 и 19 ноември в Китай. Според публикацията целта на Москва е да се стигне до вариант за уреждане на войната в Украйна, който да е изгоден за Русия.

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Няма окончателна договореност

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че възможността за подобна среща е била обсъждана, но заяви, че по нея няма конкретни решения. „Нито за самата среща, нито за възможния ѝ дневен ред и съдържание не са обсъждани или представяни съществени предложения или споразумения“, каза Песков, цитиран от Associated Press.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също потвърди, че е имало разговори за евентуална среща, но подчерта, че окончателно споразумение не е постигнато. „Мисля, че президентът е отворен към всичко, което може да помогне за прекратяване на войната, ако това е възможно“, заяви Рубио според The Washington Post.

Китайското външно министерство междувременно заяви, че няма информация за среща между Си Цзинпин, Тръмп и Путин. Това означава, че към момента предложението не е потвърдено от Пекин.

Какво цели Кремъл според ISW

Според анализа на Института за изследване на войната инициативата има по-широка политическа цел от обсъждането на войната в Украйна. Кремъл се стреми да представи Русия като равноправен участник в глобалната политика наред със САЩ и Китай.

ISW свързва предложения формат и с руската концепция за „алтернативна евразийска архитектура за сигурност“, която Москва развива от пролетта на 2024 г. Според института тази концепция е насочена към отслабване на влиянието на НАТО и западните държави.

Включването на Русия в отношенията между Вашингтон и Пекин може да даде на Путин допълнителна тежест пред Тръмп и да създаде възможност Москва да търси отстъпки от САЩ, без да предприема реални стъпки към прекратяване на войната. В предложения формат Украйна не е посочена сред участниците.

Тръмп заяви, че е отворен към среща с Путин и Си Цзинпин, ако тя може да помогне за прекратяване на конфликта. Засега обаче няма потвърдени дата, участници и дневен ред на евентуалните разговори.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com, washingtonpost.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото не путин, а шефа му си дзин

    4 18 Отговор
    иска срещата, все пак той дърпа конците на путин и му казва какво да прави, а малкия путлер го слуша и изпълнява, понеже няма друг избор

    Коментиран от #7, #8, #12

    09:25 20.10.2026

  • 2 Трол

    18 3 Отговор
    Защото не може да го реши на среща с България и Северна Македония.

    Коментиран от #41

    09:26 20.10.2026

  • 3 Шопо

    20 5 Отговор
    Украйна приключи.
    Русия, Китай и САЩ ще си говорят за пари.

    Коментиран от #43, #46

    09:26 20.10.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 4 Отговор
    Защото както е казвал Сталин " а те колко дивизии имат?" Хахаахх

    09:28 20.10.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 4 Отговор
    Като изядеш цялата баница носиш цялата тежест от последствията Трябва да миеш тавата да харчиш препарати вода ток все разходи Тази грешка я направиха Хрушчов и Брежнев Сега няма да стане Ще споделят баницата и всеки да си мие посудата И те така те

    Коментиран от #20

    09:28 20.10.2026

  • 6 Пич

    18 4 Отговор
    Защото може да прави каквото си поиска!!!
    Няма да говори с незначителници като Урсулианците, Я...!!!

    Коментиран от #16

    09:28 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ИИ отговори за Института на войната

    10 2 Отговор
    Да. Пропуснах съществена част от картината. Ти не питаш само кой е президент на Института за изследване на войната, а кой стои зад него, какви са семейните връзки и в каква политическа среда се вписва организацията.

    1. Семейната връзка с Виктория Нюланд

    Ето веригата:

    - Кимбърли Каган е основателка и президент на ISW.
    - Съпругът ѝ е Фредерик Каган, специалист по военна история и сътрудник на American Enterprise Institute.
    - Братът на Фредерик е Робърт Каган.
    - Робърт Каган е съпруг на Виктория Нюланд, бивш заместник държавен секретар на САЩ.

    Следователно Кимбърли Каган и Виктория Нюланд са свързани чрез браковете си с двама братя от семейство Каган. Фредерик Каган също е работил по въпроси на американската военна стратегия. 123

    2. Робърт Каган и Уилям Кристъл

    Робърт Каган и Уилям Кристъл са сред съоснователите на Project for the New American Century (PNAC) — организация, застъпваща се за активна американска глобална роля и значителна военна мощ.

    Кристъл е свързан и с управителния съвет на ISW. Така семейните отношения се пресичат с институционални и политически връзки. 1

    3. Кой финансира института?

    Публичните финансови данни за 2019–2024 г. показват грантове за ISW от различни фондации и благотворителни посредници, сред които Vanguard Charitable Endowment Program, National Philanthropic Trust и Smith Richardson Foundation.
    ❗❗❗❗ЯСТРЕБИТЕ НА ВОЙНАТА❗❗❗❗

    Коментиран от #19

    09:32 20.10.2026

  • 10 Интересно

    10 2 Отговор
    Като чертаят зоните на влияние на салфетките, България в чия зона от трите ще се падне?

    Коментиран от #13

    09:33 20.10.2026

  • 11 Защото е неможач

    3 12 Отговор
    Иска да прелапка цяла Украйна, а сам не може.
    Китай е измислил дипломацията. Всичко обещава, нищо не дава.
    Плашилко може да разчита само на Тръмп и Кимчето. Другите БРИКСаджии се ослушват, не им до него.

    09:37 20.10.2026

  • 12 важното е

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защото не путин, а шефа му си дзин":

    Cорocите за мучите по цял ден.

    09:38 20.10.2026

  • 13 Споко, ти си без значение

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Интересно":

    за тях. Само Раша те иска за губерния, но няма как да стане.

    Коментиран от #17

    09:39 20.10.2026

  • 14 Затова!

    5 4 Отговор
    Защо Путин иска да обсъжда бъдещето на Украйна със САЩ и Китай — без самата Украйна?

    Причината е свързана с власт, геополитически интереси и опит да се постигне мирно споразумение при условия, изгодни за Москва.

    09:40 20.10.2026

  • 15 Хъхъ

    5 3 Отговор
    Искат унищожена и смазана Европа заедно със САЩ и Китай !

    09:40 20.10.2026

  • 16 Хихи!

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Пък не и личи, шо така бе, Миме.

    09:40 20.10.2026

  • 17 Урсула каза да поемаш банана

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Споко, ти си без значение":

    И да отиваш да работиш, че трябват пари за киевската хунта!

    09:41 20.10.2026

  • 18 Стратегията на Путин

    5 1 Отговор
    Да преговаря от позицията на великите сили
    Путин иска Русия да бъде третирана като сила, която заедно със САЩ и Китай определя международния ред. Среща на тримата лидери би му дала политическа тежест и символично признание, независимо от липсата на окончателно споразумение. Това е аналитичен извод от предложения формат.

    09:41 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Путин иска Китай като съюзник

    6 0 Отговор
    Китай има значителна икономическа тежест и отношения с Москва. Участието на Си би могло да придаде по-голяма международна легитимност на преговорите, но Пекин не е неутрален наблюдател без собствени интереси.

    09:43 20.10.2026

  • 22 Вероятто

    4 3 Отговор
    Путин иска да ограничи влиянието на Зеленски върху самия процес
    Това е най-проблематичният аспект. Ако Русия, САЩ и Китай обсъждат условия за Украйна без нейния президент, може да се създаде натиск Киев да избира между чуждо договорено споразумение и продължаване на войната. Украинският външен министър Андрий Сибиха предупреди, че подобен формат би насърчил Путин, вместо да ускори мира.

    Коментиран от #38

    09:44 20.10.2026

  • 23 Парадокс

    2 5 Отговор
    Може ли Путин действително да реши съдбата на Украйна без нея?
    Не и легитимно от името на украинския народ. Трите велики сили могат да обсъждат войната, да договарят взаимни ангажименти и да оказват натиск. Но това не означава, че могат автоматично да наложат законно и трайно решение на Украйна.
    Едно споразумение, което засяга украинската територия, сигурност и бъдещо членство в международни организации, би трябвало да отчита волята и правата на самата Украйна.
    И тук има един важен парадокс: Кремъл твърди, че иска мир, но ако предлага формат, в който украинската страна отсъства, това поставя под съмнение доколко целта е взаимноприемливо споразумение и доколко — налагане на руски условия.

    09:44 20.10.2026

  • 24 Изводът е ясен

    2 5 Отговор
    Путин вероятно се стреми не просто към прекратяване на бойните действия, а към споразумение, което да затвърди руските придобивки и да ограничи стратегическата свобода на Украйна. Това е оценка на вероятната му стратегия, а не доказан окончателен план. Самият факт, че предложението е обсъждано, още не доказва какви условия биха били поставени.
    За траен мир най-смисленият формат би бил прякото участие на Украйна, Русия и САЩ, с европейско участие там, където са засегнати европейската сигурност и бъдещите гаранции. Китай може да допринесе, но не бива украинците да бъдат третирани като странични наблюдатели в решението за собствената им страна.

    Коментиран от #45

    09:45 20.10.2026

  • 25 НЕ МОЖЕ

    1 7 Отговор
    Не може да се договаря съдбата на една държава, сякаш тя е предмет на сделка между Великите сили.

    09:47 20.10.2026

  • 26 Истината

    1 5 Отговор
    Когато две страни са във война, логично е и двете да участват в преговорите, които определят условията за нейното прекратяване. Други държави могат да посредничат, да предлагат гаранции за сигурност и да помагат за постигането на споразумение. Но посредничеството не е същото като решаването вместо засегнатата страна.

    09:47 20.10.2026

  • 27 Мнение

    3 5 Отговор
    Украинците трябва да имат думата за бъдещето на собствената си държава.

    09:48 20.10.2026

  • 28 Прозрачността

    3 5 Отговор
    Тайните договорки между великите сили пораждат основателни съмнения какво се обещава зад гърба на украинското общество.

    09:48 20.10.2026

  • 29 Трайният мир

    3 5 Отговор
    Споразумение, наложено без съгласието на засегнатата страна, рискува да се превърне в пауза преди следващия конфликт.

    09:49 20.10.2026

  • 30 Международното право:

    1 6 Отговор
    Забраната за употреба на сила срещу териториалната цялост и политическата независимост на държавите не може да бъде пренебрегвана заради интересите на по-могъщите.

    09:49 20.10.2026

  • 31 Цената на живота!!

    3 2 Отговор
    Мирът не е просто споразумение между силните. Той трябва да бъде споразумение, което отчита правата на тези, които плащат най-високата цена на войната.

    Най-високата цена я плащат човешките същества — с живота си, здравето си, домовете си и бъдещето си.

    09:51 20.10.2026

  • 32 Войната е БЕЗУМИЕ

    4 1 Отговор
    Във войната в Украйна тази цена има конкретни измерения:
    Загиналите и ранените — украински и руски военнослужещи, както и цивилни, които губят живота си или остават с трайни увреждания.
    Семействата — деца, останали без родители, родители, загубили децата си, и близки, които чакат новини за изчезналите.
    Хората, загубили домовете си — милиони украинци са били принудени да напуснат жилищата си заради войната.
    Бъдещите поколения — деца, чието образование, психическо здраве и усещане за сигурност са белязани от конфликта.
    Обществото — разрушена инфраструктура, икономически загуби, травми и години, необходими за възстановяване.

    09:52 20.10.2026

  • 33 така, така

    9 1 Отговор
    Да открехнем тия с ограниченото мислене от ISW - Русия не прави опит да реши украинския проблем на тристранна среща, съвсем не (Украйна сама по себе си е чисто локален казус и само това, че е употребена за прокси на запада я вкарва в обсега на вниманието).
    Русия се опитва да съгласува новата архитектура на безопасността с тези, от които нещо действително зависи - САЩ и Китай. Обективно, никой не брои ЕС за фактор, но това падение европейците сами си го заработиха.
    Другия фатален пропуск на ISW е да мислят, че Русия се бори да бъде третирана като равноправен център на световната политика. Русия при Путин отдавна се върна в играта. Това, че "мислителите" от ISW са останали в миналия век е техен проблем, водещ до тотална несъстоятелност на лансираните от ISW тези. В резултат - от ISW излизат само опорки, на които никой не обръща внимание.

    Коментиран от #44, #49

    09:52 20.10.2026

  • 34 Войната е Човеконенавист

    4 0 Отговор
    Стотици хиляди човешки животи, разбити семейства и отнето бъдеще. Ето защо мирът не бива да бъде сделка между великите сили за сметка на хората, които страдат. Тези, чието бъдеще се решава, трябва да имат глас в решението. Защото територии могат да бъдат предмет на преговори, но човешкото достойнство и правото на един народ да определя съдбата си не бива да се разменят зад затворени врати.“

    Коментиран от #42

    09:54 20.10.2026

  • 35 Лемънс

    3 0 Отговор
    Войната е провал на човечността, в който властта чертае граници, политиците преследват интереси, а обикновените хора плащат с живота си.

    09:55 20.10.2026

  • 36 Парадокс

    4 0 Отговор
    Войната е, когато чуждите амбиции се превръщат в нечия смърт, чуждите решения — в нечия трагедия, а мирът — в лукс, за който невинните плащат най-високата цена и от двата народа!

    09:56 20.10.2026

  • 37 Един

    1 7 Отговор
    Той нека си решава за Украйна, а Китай и САЩ ще решат бъдещето на Русия.

    09:56 20.10.2026

  • 38 никой

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вероятто":

    не пита слугата какво мисли или иска - основната роля на слугата е да изпълнява желанията на господаря.
    Забрави за мераците на режима в Киев - той няма никакво значение.

    09:59 20.10.2026

  • 39 сирене

    2 1 Отговор
    Айдеее, Украйна замина .. Ей го е Доброполя отече у канала

    Коментиран от #47, #48

    10:01 20.10.2026

  • 40 хаха

    1 0 Отговор
    Защо Русия иска да обсъди първо със САЩ и Китай? Защото това в момента са реалните три велики сили в света. Всички останали са затънали и беззъби, зависими от тези трите за отбрана, енергия, храна, торове, суровини за промишлеността.
    Дойде моментът трите сили да кажат, че трябва да се реши и снесе решението. Разбира се, после ще симулират преговори, "отстъпки" до договореното от тройката. Спирачката Русия да не заличи Киев за ден е само САЩ да не реагират и Си да не реши, че губи пазари и връзки с ЕС. Същата спирачка Иран да не е заличен с атом са Русия и Китай да не се намесят.
    ЕС и Украйна какво могат да наложат и как? С шум по медии и плащане на протестиращи да веят байраци? Има ли нещо, с което ЕС да заплаши САЩ? Ще спрат горивата на Тръмп? Или той държеше сега горивата на ЕС? Ще наложат мита на Китай? Ще спрат да изнасят стомана, въглища, петрол, титан, литий към Китай и Русия? Или внасяха от Китай и Русия?
    Брюксел имаше сила преди 20-30г. От тогава насам леви и зелени, лобита го съсипаха. Драги ги критикува за това, предложи махане на регулации, ниски данъци и насърчаване на инвестиции. Те го обърнаха на повече директиви, още повече данъци, повече харчене и още по-скоростно унищожаване на малкото останала икономика, пълна зависимост от САЩ за енергия, Китай за суровини и промишлени продукти...

    10:03 20.10.2026

  • 41 Така е!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Трудно ще го реши на среща с Мирчев и Атанасов, например!😂

    10:04 20.10.2026

  • 42 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Войната е Човеконенавист":

    Философски погледнато си прав/а. Ако гледаме идеология, морал, също. Реалността, обаче, винаги е била обратната. Винаги големите сили и победителите във война са решавали какво става.
    Във ВСВ кой точно помогна и дали е помогнал на Германия да си спаси народа от загубата? ПСВ? При нас Берлинският Конгрес дали не ни разцепи държавата и остави половината към Турция? Кой е мислил за българите в Беломорска Тракия след Балканската война? Крум е убил куп византийци, някой да е спрял клането им на бойното поле?
    Войната винаги се води за победа и побеждава по-силната страна. Слабата понася щети. Великите сили се намесват, за да запазят съюзник или някакъв си свой план за в бъдеще, интерес. Но никога не е било в името на човешки права, спасяване на невинни и подобни. Няма и да се случи. Затова и Украйна и ЕС отдавна трябваше да търсят мир, а не на инат да продължават за пълна победа над враг, който е в пъти по-силен от тях събрани. Да, разчитаха САЩ да пазят и спонсорират, но САЩ се обърна, защото с Иран видя, че не може да хаби ресурси на два фронта.

    10:09 20.10.2026

  • 43 ФАКТИ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Дайте информация за фронта в Украйна.Защо мълчите?

    10:14 20.10.2026

  • 44 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "така, така":

    Те ISW не се усещат грам, че ако Русия беше загубила статута си на велика сила, досега от 1990 насам да е била смляна от САЩ и НАТО поне 10 пъти. Но ядреното оръжие, огромната армия с куп, макар и по-стари поколения, въоръжение, както и ресурсите, които само тази страна в света има в такова изобилие от всичко, си я държат равна на САЩ. И от там САЩ си опитват регулярно да ръчкат и през НПО и игри със страните по границите да натискат да я изтощават и отслабват, но директна война забрави.
    САЩ досега никога в историята си след независимостта НЕ СА ВОЮВАЛИ НА СВОЯ ТЕРИТОРИЯ. Няма и да се допусне да хвърчат бомби по американски градове. Едно е да пратиш 100000 човека и дадеш 1000 жертви на 5000км надалеч, друго е да рискуваш да те разкъсат, че си допуснал бомби над Ню Йорк. И това им е основна политика и винаги ще я следват. А война с Русия значи точно хиляди ракети към САЩ на мига.

    10:16 20.10.2026

  • 45 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Изводът е ясен":

    Путин иска да разсрочи конфликта,което реално не е мирно решение.

    10:34 20.10.2026

  • 46 Не се вълнувай

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Ти ще го сториш преди Украйна.

    10:35 20.10.2026

  • 47 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "сирене":

    Намали пърцуцата,наблегни на лимонадата.

    10:36 20.10.2026

  • 48 Сериозно се поргижи

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "сирене":

    за здравето си.

    10:38 20.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

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