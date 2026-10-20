Защо Путин иска да реши бъдещето на Украйна на среща с Китай и САЩ

Кремъл настоява за тристранна среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. Идеята е била обсъдена по време на телефонния разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на запознати източници и бивш служител на руското разузнаване.
Руският президент е предложил разговорите да се проведат в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, насрочена за 18 и 19 ноември в Китай. Според публикацията целта на Москва е да се стигне до вариант за уреждане на войната в Украйна, който да е изгоден за Русия.
Няма окончателна договореност
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че възможността за подобна среща е била обсъждана, но заяви, че по нея няма конкретни решения. „Нито за самата среща, нито за възможния ѝ дневен ред и съдържание не са обсъждани или представяни съществени предложения или споразумения“, каза Песков, цитиран от Associated Press.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също потвърди, че е имало разговори за евентуална среща, но подчерта, че окончателно споразумение не е постигнато. „Мисля, че президентът е отворен към всичко, което може да помогне за прекратяване на войната, ако това е възможно“, заяви Рубио според The Washington Post.
Китайското външно министерство междувременно заяви, че няма информация за среща между Си Цзинпин, Тръмп и Путин. Това означава, че към момента предложението не е потвърдено от Пекин.
Какво цели Кремъл според ISW
Според анализа на Института за изследване на войната инициативата има по-широка политическа цел от обсъждането на войната в Украйна. Кремъл се стреми да представи Русия като равноправен участник в глобалната политика наред със САЩ и Китай.
ISW свързва предложения формат и с руската концепция за „алтернативна евразийска архитектура за сигурност“, която Москва развива от пролетта на 2024 г. Според института тази концепция е насочена към отслабване на влиянието на НАТО и западните държави.
Включването на Русия в отношенията между Вашингтон и Пекин може да даде на Путин допълнителна тежест пред Тръмп и да създаде възможност Москва да търси отстъпки от САЩ, без да предприема реални стъпки към прекратяване на войната. В предложения формат Украйна не е посочена сред участниците.
Тръмп заяви, че е отворен към среща с Путин и Си Цзинпин, ако тя може да помогне за прекратяване на конфликта. Засега обаче няма потвърдени дата, участници и дневен ред на евентуалните разговори.
Източници: obozrevatel.com, apnews.com, washingtonpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото не путин, а шефа му си дзин
Коментиран от #7, #8, #12
09:25 20.10.2026
2 Трол
Коментиран от #41
09:26 20.10.2026
3 Шопо
Русия, Китай и САЩ ще си говорят за пари.
Коментиран от #43, #46
09:26 20.10.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
09:28 20.10.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #20
09:28 20.10.2026
6 Пич
Няма да говори с незначителници като Урсулианците, Я...!!!
Коментиран от #16
09:28 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ИИ отговори за Института на войната
1. Семейната връзка с Виктория Нюланд
Ето веригата:
- Кимбърли Каган е основателка и президент на ISW.
- Съпругът ѝ е Фредерик Каган, специалист по военна история и сътрудник на American Enterprise Institute.
- Братът на Фредерик е Робърт Каган.
- Робърт Каган е съпруг на Виктория Нюланд, бивш заместник държавен секретар на САЩ.
Следователно Кимбърли Каган и Виктория Нюланд са свързани чрез браковете си с двама братя от семейство Каган. Фредерик Каган също е работил по въпроси на американската военна стратегия. 123
2. Робърт Каган и Уилям Кристъл
Робърт Каган и Уилям Кристъл са сред съоснователите на Project for the New American Century (PNAC) — организация, застъпваща се за активна американска глобална роля и значителна военна мощ.
Кристъл е свързан и с управителния съвет на ISW. Така семейните отношения се пресичат с институционални и политически връзки. 1
3. Кой финансира института?
Публичните финансови данни за 2019–2024 г. показват грантове за ISW от различни фондации и благотворителни посредници, сред които Vanguard Charitable Endowment Program, National Philanthropic Trust и Smith Richardson Foundation.
❗❗❗❗ЯСТРЕБИТЕ НА ВОЙНАТА❗❗❗❗
Коментиран от #19
09:32 20.10.2026
10 Интересно
Коментиран от #13
09:33 20.10.2026
11 Защото е неможач
Китай е измислил дипломацията. Всичко обещава, нищо не дава.
Плашилко може да разчита само на Тръмп и Кимчето. Другите БРИКСаджии се ослушват, не им до него.
09:37 20.10.2026
12 важното е
До коментар #1 от "Защото не путин, а шефа му си дзин":Cорocите за мучите по цял ден.
09:38 20.10.2026
13 Споко, ти си без значение
До коментар #10 от "Интересно":за тях. Само Раша те иска за губерния, но няма как да стане.
Коментиран от #17
09:39 20.10.2026
14 Затова!
Причината е свързана с власт, геополитически интереси и опит да се постигне мирно споразумение при условия, изгодни за Москва.
09:40 20.10.2026
15 Хъхъ
09:40 20.10.2026
16 Хихи!
До коментар #6 от "Пич":Пък не и личи, шо така бе, Миме.
09:40 20.10.2026
17 Урсула каза да поемаш банана
До коментар #13 от "Споко, ти си без значение":И да отиваш да работиш, че трябват пари за киевската хунта!
09:41 20.10.2026
18 Стратегията на Путин
Путин иска Русия да бъде третирана като сила, която заедно със САЩ и Китай определя международния ред. Среща на тримата лидери би му дала политическа тежест и символично признание, независимо от липсата на окончателно споразумение. Това е аналитичен извод от предложения формат.
09:41 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Путин иска Китай като съюзник
09:43 20.10.2026
22 Вероятто
Това е най-проблематичният аспект. Ако Русия, САЩ и Китай обсъждат условия за Украйна без нейния президент, може да се създаде натиск Киев да избира между чуждо договорено споразумение и продължаване на войната. Украинският външен министър Андрий Сибиха предупреди, че подобен формат би насърчил Путин, вместо да ускори мира.
Коментиран от #38
09:44 20.10.2026
23 Парадокс
Не и легитимно от името на украинския народ. Трите велики сили могат да обсъждат войната, да договарят взаимни ангажименти и да оказват натиск. Но това не означава, че могат автоматично да наложат законно и трайно решение на Украйна.
Едно споразумение, което засяга украинската територия, сигурност и бъдещо членство в международни организации, би трябвало да отчита волята и правата на самата Украйна.
И тук има един важен парадокс: Кремъл твърди, че иска мир, но ако предлага формат, в който украинската страна отсъства, това поставя под съмнение доколко целта е взаимноприемливо споразумение и доколко — налагане на руски условия.
09:44 20.10.2026
24 Изводът е ясен
За траен мир най-смисленият формат би бил прякото участие на Украйна, Русия и САЩ, с европейско участие там, където са засегнати европейската сигурност и бъдещите гаранции. Китай може да допринесе, но не бива украинците да бъдат третирани като странични наблюдатели в решението за собствената им страна.
Коментиран от #45
09:45 20.10.2026
25 НЕ МОЖЕ
09:47 20.10.2026
26 Истината
09:47 20.10.2026
27 Мнение
09:48 20.10.2026
28 Прозрачността
09:48 20.10.2026
29 Трайният мир
09:49 20.10.2026
30 Международното право:
09:49 20.10.2026
31 Цената на живота!!
Най-високата цена я плащат човешките същества — с живота си, здравето си, домовете си и бъдещето си.
09:51 20.10.2026
32 Войната е БЕЗУМИЕ
Загиналите и ранените — украински и руски военнослужещи, както и цивилни, които губят живота си или остават с трайни увреждания.
Семействата — деца, останали без родители, родители, загубили децата си, и близки, които чакат новини за изчезналите.
Хората, загубили домовете си — милиони украинци са били принудени да напуснат жилищата си заради войната.
Бъдещите поколения — деца, чието образование, психическо здраве и усещане за сигурност са белязани от конфликта.
Обществото — разрушена инфраструктура, икономически загуби, травми и години, необходими за възстановяване.
09:52 20.10.2026
33 така, така
Русия се опитва да съгласува новата архитектура на безопасността с тези, от които нещо действително зависи - САЩ и Китай. Обективно, никой не брои ЕС за фактор, но това падение европейците сами си го заработиха.
Другия фатален пропуск на ISW е да мислят, че Русия се бори да бъде третирана като равноправен център на световната политика. Русия при Путин отдавна се върна в играта. Това, че "мислителите" от ISW са останали в миналия век е техен проблем, водещ до тотална несъстоятелност на лансираните от ISW тези. В резултат - от ISW излизат само опорки, на които никой не обръща внимание.
Коментиран от #44, #49
09:52 20.10.2026
34 Войната е Човеконенавист
Коментиран от #42
09:54 20.10.2026
35 Лемънс
09:55 20.10.2026
36 Парадокс
09:56 20.10.2026
37 Един
09:56 20.10.2026
38 никой
До коментар #22 от "Вероятто":не пита слугата какво мисли или иска - основната роля на слугата е да изпълнява желанията на господаря.
Забрави за мераците на режима в Киев - той няма никакво значение.
09:59 20.10.2026
39 сирене
Коментиран от #47, #48
10:01 20.10.2026
40 хаха
Дойде моментът трите сили да кажат, че трябва да се реши и снесе решението. Разбира се, после ще симулират преговори, "отстъпки" до договореното от тройката. Спирачката Русия да не заличи Киев за ден е само САЩ да не реагират и Си да не реши, че губи пазари и връзки с ЕС. Същата спирачка Иран да не е заличен с атом са Русия и Китай да не се намесят.
ЕС и Украйна какво могат да наложат и как? С шум по медии и плащане на протестиращи да веят байраци? Има ли нещо, с което ЕС да заплаши САЩ? Ще спрат горивата на Тръмп? Или той държеше сега горивата на ЕС? Ще наложат мита на Китай? Ще спрат да изнасят стомана, въглища, петрол, титан, литий към Китай и Русия? Или внасяха от Китай и Русия?
Брюксел имаше сила преди 20-30г. От тогава насам леви и зелени, лобита го съсипаха. Драги ги критикува за това, предложи махане на регулации, ниски данъци и насърчаване на инвестиции. Те го обърнаха на повече директиви, още повече данъци, повече харчене и още по-скоростно унищожаване на малкото останала икономика, пълна зависимост от САЩ за енергия, Китай за суровини и промишлени продукти...
10:03 20.10.2026
41 Така е!
До коментар #2 от "Трол":Трудно ще го реши на среща с Мирчев и Атанасов, например!😂
10:04 20.10.2026
42 хаха
До коментар #34 от "Войната е Човеконенавист":Философски погледнато си прав/а. Ако гледаме идеология, морал, също. Реалността, обаче, винаги е била обратната. Винаги големите сили и победителите във война са решавали какво става.
Във ВСВ кой точно помогна и дали е помогнал на Германия да си спаси народа от загубата? ПСВ? При нас Берлинският Конгрес дали не ни разцепи държавата и остави половината към Турция? Кой е мислил за българите в Беломорска Тракия след Балканската война? Крум е убил куп византийци, някой да е спрял клането им на бойното поле?
Войната винаги се води за победа и побеждава по-силната страна. Слабата понася щети. Великите сили се намесват, за да запазят съюзник или някакъв си свой план за в бъдеще, интерес. Но никога не е било в името на човешки права, спасяване на невинни и подобни. Няма и да се случи. Затова и Украйна и ЕС отдавна трябваше да търсят мир, а не на инат да продължават за пълна победа над враг, който е в пъти по-силен от тях събрани. Да, разчитаха САЩ да пазят и спонсорират, но САЩ се обърна, защото с Иран видя, че не може да хаби ресурси на два фронта.
10:09 20.10.2026
43 ФАКТИ
До коментар #3 от "Шопо":Дайте информация за фронта в Украйна.Защо мълчите?
10:14 20.10.2026
44 хаха
До коментар #33 от "така, така":Те ISW не се усещат грам, че ако Русия беше загубила статута си на велика сила, досега от 1990 насам да е била смляна от САЩ и НАТО поне 10 пъти. Но ядреното оръжие, огромната армия с куп, макар и по-стари поколения, въоръжение, както и ресурсите, които само тази страна в света има в такова изобилие от всичко, си я държат равна на САЩ. И от там САЩ си опитват регулярно да ръчкат и през НПО и игри със страните по границите да натискат да я изтощават и отслабват, но директна война забрави.
САЩ досега никога в историята си след независимостта НЕ СА ВОЮВАЛИ НА СВОЯ ТЕРИТОРИЯ. Няма и да се допусне да хвърчат бомби по американски градове. Едно е да пратиш 100000 човека и дадеш 1000 жертви на 5000км надалеч, друго е да рискуваш да те разкъсат, че си допуснал бомби над Ню Йорк. И това им е основна политика и винаги ще я следват. А война с Русия значи точно хиляди ракети към САЩ на мига.
10:16 20.10.2026
45 Точно така
До коментар #24 от "Изводът е ясен":Путин иска да разсрочи конфликта,което реално не е мирно решение.
10:34 20.10.2026
46 Не се вълнувай
До коментар #3 от "Шопо":Ти ще го сториш преди Украйна.
10:35 20.10.2026
47 Хи хи хи хи
До коментар #39 от "сирене":Намали пърцуцата,наблегни на лимонадата.
10:36 20.10.2026
48 Сериозно се поргижи
До коментар #39 от "сирене":за здравето си.
10:38 20.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.