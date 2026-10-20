Защо Путин иска да реши бъдещето на Украйна на среща с Китай и САЩ

Кремъл настоява за тристранна среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. Идеята е била обсъдена по време на телефонния разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на запознати източници и бивш служител на руското разузнаване.

Руският президент е предложил разговорите да се проведат в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, насрочена за 18 и 19 ноември в Китай. Според публикацията целта на Москва е да се стигне до вариант за уреждане на войната в Украйна, който да е изгоден за Русия.

Още новини от Украйна

Няма окончателна договореност

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че възможността за подобна среща е била обсъждана, но заяви, че по нея няма конкретни решения. „Нито за самата среща, нито за възможния ѝ дневен ред и съдържание не са обсъждани или представяни съществени предложения или споразумения“, каза Песков, цитиран от Associated Press.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също потвърди, че е имало разговори за евентуална среща, но подчерта, че окончателно споразумение не е постигнато. „Мисля, че президентът е отворен към всичко, което може да помогне за прекратяване на войната, ако това е възможно“, заяви Рубио според The Washington Post.

Китайското външно министерство междувременно заяви, че няма информация за среща между Си Цзинпин, Тръмп и Путин. Това означава, че към момента предложението не е потвърдено от Пекин.

Какво цели Кремъл според ISW

Според анализа на Института за изследване на войната инициативата има по-широка политическа цел от обсъждането на войната в Украйна. Кремъл се стреми да представи Русия като равноправен участник в глобалната политика наред със САЩ и Китай.

ISW свързва предложения формат и с руската концепция за „алтернативна евразийска архитектура за сигурност“, която Москва развива от пролетта на 2024 г. Според института тази концепция е насочена към отслабване на влиянието на НАТО и западните държави.

Включването на Русия в отношенията между Вашингтон и Пекин може да даде на Путин допълнителна тежест пред Тръмп и да създаде възможност Москва да търси отстъпки от САЩ, без да предприема реални стъпки към прекратяване на войната. В предложения формат Украйна не е посочена сред участниците.

Тръмп заяви, че е отворен към среща с Путин и Си Цзинпин, ако тя може да помогне за прекратяване на конфликта. Засега обаче няма потвърдени дата, участници и дневен ред на евентуалните разговори.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com, washingtonpost.com