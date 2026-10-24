Високите цени в САЩ ще решат междинните избори?

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Да работиш усърдно, да създадеш семейство, да си купиш къща и след това да живееш комфортно – за много американци това става все по-трудно. Търговските мита на Доналд Тръмп вкараха цените в спирала, също както и войната срещу Иран.

"За високите цени на горивата, неоправданите войни, инфлацията и високия държавен дълг много от хората обвиняват лично президента Тръмп", казва пред АРД синдикалният деец Джо Лосиър. Затова и междинните избори в САЩ идния месец вероятно ще се превърнат в присъда за президента, допълва той.

Тръмп прехвърля отговорността на други

Но Тръмп и неговото правителство не са известни с това, че поемат отговорност, когато нещо не върви добре, коментира германското издание. Въпреки че от победата му на изборите са минали почти две години, Тръмп все още се опитва да прехвърли вината за всичко на предшественика си Джо Байдън. Дори Барак Обама, който напусна Белия дом преди почти десет години, редовно служи за изкупителна жертва.

Байдън и Обама били довели страната до такава катастрофа, че нямало как всичко да се оправи само за две години, твърди Тръмп. На предизборни прояви той говори, че инфлацията при Байдън е била рекордна в досегашната история на страната, докато в момента била от само 1,7 - 1,8 процента. И двете твърдения са неверни, а истината не говори в полза на Тръмп: в последния ден от мандата на Байдън инфлацията беше 3,0 процента, а сега е 3,7 процента, посочва АРД.

Преди Тръмп икономиката се справяше добре

В момента всички социологически проучвания показват, че одобрението за президента Тръмп и неговото управление е рекордно ниско. При това в момента на встъпването на Тръмп в длъжност американската икономика беше в добро състояние. Тя се възстанови от периода на Ковид пандемията по-бързо от редица други западни икономики.

Няколко дни преди президентските избори през 2024 г. консервативният „Уолстрийт Джърнъл“ написа, че следващият президент ще наследи една стабилна икономика, а последният икономически растеж ще даде „попътен вятър“ на следващия обитател на Белия дом. Тръмп можеше просто да остави нещата да си вървят по същия начин и след половин година нахално да обяви, че политиката му е дала обилни плодове. Едва ли някой щеше да го опровергае.

Вместо това той предприе две стъпки, които влошиха условията за американската икономика и предизвикаха скок на цените за потребителите: през април 2025 г. той наложи мита практически на целия останал свят. А през февруари тази година, заедно с Израел, той започна нападателна война срещу Иран. Това доведе и до затварянето на Ормузкия пролив, като по този начин предизвика световна енергийна криза, припомня германската обществена медия.

Развитието на изкуствения интелект дава тласък на икономиката

Въпреки това американската икономика продължава да се представя доста добре. След като се приспадне инфлацията, данните за второто тримесечие са обнадеждаващи – растежът на годишна база може да достигне 2,2 процента. Всичко, което има дори и най-малко отношение към развитието на изкуствения интелект и изграждането на центрове за данни, дава мощен тласък на растежа. Също както и фактът, че хората с високи доходи, които се възползват от намаленията на данъците при Тръмп, продължават да консумират с ентусиазъм. Но останалите сектори на икономиката отбелязват спад.

Цените на горивата като ориентир

На бензиностанциите цената на галон обикновен бензин в момента средно за страната е около 4,30 долара (малко над 1 евро за литър), докато в деня преди началото на войната с Иран един галон струваше само 2,98 долара. А дизеловото гориво е още по-скъпо: преди една година цената на галон дизел беше около 3,63 долара, а сега възлиза на около 6,32 долара.

Скъпите горива винаги водят до по-нататъшни ценови увеличения, например на хранителните продукти. Но за американците цената на бензина има и голямо символично значение: по-добре от всеки друг показател тя им сочи колко добре или зле живеят в момента. Ето защо Тръмп загуби доверието на мнозинството от американските граждани и в областта на икономическата политика, посочва още АРД.

Републиканците имат проблем

Тръмп беше обещал на потребителите понижение на цените – вместо това обаче той предизвика ново покачване. И това в момент, когато американците току-що бяха преодолели високите равнища на инфлация от времето на Ковид пандемията.

Затова на междинните избори Тръмп и неговите републиканци са изправени пред дилема: като цяло икономиката не се развива зле, но за много хора нещата просто не изглеждат по същия начин. И това може да се окаже решаващо за изборите.

Автор: Карстен Кюнтоп ARD