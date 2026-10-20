След загубата на европейския пазар: Русия продава газ на Китай с рекордна отстъпка

Русия ще увеличи до 56 процента отстъпката за природния газ, който доставя на Китай по газопровода „Силата на Сибир“. През 2026 г. средната цена за китайския пазар ще бъде 247,9 долара за 1000 куб. м, докато останалите клиенти на „Газпром“ в чужбина ще плащат средно 562 долара за същото количество.
Така разликата достига 315 долара за 1000 куб. м. Данните са включени в материалите към руския бюджет за 2027 г., публикувани в базата на Държавната дума, и са цитирани от The Moscow Times.
Отстъпката е по-голяма спрямо 2025 г.
През 2025 г. Китай е купувал руския газ за 240,3 долара за 1000 куб. м, докато цената за другите чуждестранни клиенти на „Газпром“ е била 406,5 долара. Според публикуваните бюджетни разчети това означава, че отстъпката за Пекин се увеличава с 15 процента на годишна база.
Доставките по „Силата на Сибир“ са достигнали 39,4 млрд. куб. м през 2025 г. За 2026 г. се очаква обемът да нарасне до 40,5 млрд. куб. м. Въпреки това китайският пазар покрива едва около една пета от количествата, които Русия е изнасяла за Европейския съюз в най-силните години - близо 200 млрд. куб. м.
Москва планира постепенно намаляване на разликата
Русия очаква да продължи да продава газа на Китай на значително по-ниска цена и през следващите години. За 2027 г. е заложена цена от 251,3 долара за 1000 куб. м при 450 долара за останалите чуждестранни направления, което съответства на отстъпка от 46 процента.
За 2028 г. прогнозата е за цена от 247,8 долара за Китай срещу 361,9 долара за другите пазари, или разлика от 32 процента. През 2029 г. се очакват съответно 246,4 и 323,2 долара, което би намалило отстъпката до 24 процента.
Китай иска още по-ниска цена
По данни, цитирани от The Moscow Times, руският газ се продава на Китай при по-неизгодни условия за „Газпром“ не само в сравнение с някогашния европейски пазар, но и спрямо туркменските доставки. Китай плаща с 40-60 долара повече за 1000 куб. м туркменски газ, въпреки че той преминава по 1800-километров маршрут през Узбекистан и Казахстан.„Туркменският газ постъпва в крайния запад на Китай, а руският пресича границата в североизточната част, откъдето до Пекин разстоянието е два пъти по-кратко“, посочва Сергей Вакуленко.
Преговорите за нов газопровод между Русия и Китай остават блокирани заради цената. Китай настоява за тарифа между 50 и 150 долара за 1000 куб. м, близка до вътрешните руски цени за домакинствата или промишлеността. Москва от своя страна иска да запази действащата формула, която вече включва значителна отстъпка.
Източници: epravda.com.ua, ru.themoscowtimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Извод
Коментиран от #6, #25, #31
13:39 20.10.2026
2 Малий
Коментиран от #28, #35, #51
13:40 20.10.2026
3 3.14К
Коментиран от #17
13:40 20.10.2026
4 Пич
Русия има пари и ресурси, и произвежда огромно количество оръжия без да се задъхва...!!!
НАТО лъже че има пари, а оръжия - у шестък, или на 31 февруари!!!
Коментиран от #12
13:40 20.10.2026
5 Тик-Ток
13:41 20.10.2026
6 За колкото си искат
До коментар #1 от "Извод":За толкова ще го продават.а УРСУЛИТЕ СЕ ОБЛИЗВАТ ЗАВИСЛИВО
13:41 20.10.2026
7 Дгйлллл
"Но за сметка на това го купува на половин цена!
13:42 20.10.2026
8 Евро Глyпak
Важното е Путин да е зле
Коментиран от #29
13:43 20.10.2026
9 Тоя
13:44 20.10.2026
10 Трол
13:45 20.10.2026
11 Овчар
13:45 20.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 койдазнай
13:46 20.10.2026
14 Герги
13:46 20.10.2026
15 така, така
Преди, когато продаваше на ЕС със страхотна остъпка, ЕС беше конкурентноспособен на големите пазари. Сега, когато Русия е прецакана да продава на Китай, ЕС съвсем го закъса и се деиндустриализира с бесни темпове. Както е тръгнало, до няколко години сериозна индустрия в ЕС няма да има. Обаче, ние тук бодро отбелязваме чуждите проблеми като в онази шопска поговорка - „Я не сакам на мене да ми е добре, а на Вуте да му е зле“. Да, ама Вуте си е намерил пазар (макар и не толкова изгоден) докато ние губим и накрая държавите в треия свят ще са по-развити и по-богати от затъващия в дългове ЕС.
Коментиран от #43, #49, #53
13:46 20.10.2026
16 ДрайвингПлежър
За кво са тия вопли? 2020 цената на която европа купува е 120 долара за 1000 кубика
демек в момента Русия продава на Китай на цени близо до рекордните през 2022
към октомври 2026 Борсовата цена на природния газ в Европа се равнява на приблизително 941 евро за 1000 кубически метра
Та кой е губещия?!!!
Като пишете пти опорки проверявайте ги!
13:47 20.10.2026
17 оня с коня
До коментар #3 от "3.14К":Ааа,не така!Продават Не за колкото искат,а за колкото им се позволи.
13:48 20.10.2026
18 Не отдавна
13:48 20.10.2026
19 Гориил
13:48 20.10.2026
20 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #37
13:49 20.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ежко
Коментиран от #30
13:52 20.10.2026
23 Йода
13:53 20.10.2026
24 Без име..
13:56 20.10.2026
25 Хегемон
До коментар #1 от "Извод":Дали Русийката не става слуга на Китай? От статията друго се вижда.
13:57 20.10.2026
26 ФАКТ
13:59 20.10.2026
27 Да добре
14:00 20.10.2026
28 Гориил
До коментар #2 от "Малий":Китай прави колосален принос за развитието и подкрепата на руската икономика, като доставя високотехнологични стоки, несравними с никъде другаде по света. Европа отдавна изостава от Китай във високите технологии и самата тя закупува колосални обеми китайски авангардни иновации и научни постижения.Колкото по-активно Русия сътрудничи и се сближава с Китай, толкова по-бързо Европа ще изостава и ще се забави. Съюзът между двете световни сили е опасен за Запада.
14:00 20.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ФАКТ
До коментар #22 от "ежко":па е по-малко от 2000те които искаше Путин. Цената е по-малка от тази на Русия по СП1 преди войната. Проверуемо е.
14:01 20.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Не се притеснявайте
14:01 20.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 000
Коментиран от #50
14:03 20.10.2026
35 Картаген
До коментар #2 от "Малий":Не се радвай , ако живееш в Европа,защото колкото по-евтино купува Китай,толкова по неконкурентна става Европа и не е важно в каква поза е Русия , а ние в каква поза ще застанем между Китай и Задокеания.
Очертава се двойно пре ...цакване.( думата е друга , но тази подсеща)
14:04 20.10.2026
36 Ами
14:06 20.10.2026
37 Мчи
До коментар #20 от "Много Известен Съветски Актьор":на вас ви го продаваха семейство Кирчо и Кокорчо за 500 долара, щото не искахте да купувате пряко от Русия😛😆😆!
14:06 20.10.2026
38 Баба Гица
14:07 20.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хасковски каунь
След загубата на руския газ ЕС гупува газ на 2,5 пъти по-висока цена
14:11 20.10.2026
41 Всьо любов
14:11 20.10.2026
42 Гошо
14:13 20.10.2026
43 Как обръщаш логиката,
До коментар #15 от "така, така":велика Русия продавала с голяма отстъпка на Китай защото можела. Китай иска дори на цената на битовия газ и ще настоява за това. Иска още РФ да строи Сибир-2 с руски пари. РФ е прекарана яко.
14:14 20.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 SDEЧЕВ
14:15 20.10.2026
46 Бедняшката русофилска иzzмет
14:15 20.10.2026
47 Интересно, защо всички
14:15 20.10.2026
48 Добивът
14:17 20.10.2026
49 гост
До коментар #15 от "така, така":Ти примерно ако от дадена продукция можеш да спечелиш 2 мил евро,дали ще искаш да звемеш 1 мил..парите са си пари..
14:19 20.10.2026
50 Гориил
До коментар #34 от "000":Грешиш. Русия има други планове за лидерство.
14:20 20.10.2026
51 Русия
До коментар #2 от "Малий":Не в поза портер, а в портер а Европа на "галерке"
14:23 20.10.2026
52 Некой си
Планктонът, част от който бяха стотиците съкратени ИТ служители на БОШ в София.
Досещате ли накъде отива темата?
Докато планктонът злобюлства, Русия продължава да ПРОДАВА и да печели, макар и много по-малко от колкото преди 5 години.
По-страшното за планктона, но той не го осъзнава, е че Китай получава неограничени количества ЕВТИНИ енергия и суровини, с които анихилира индустрията на ЕС (нужно ли е да припомням за VW, BAER, TISSEN и др.). И да, планктонисти, след изброените компании идват още много, смятани за едва ли не монополисти в определени индустриални сектори - Enercon, Vestas, Siemens и др.
Планктонът е добре да се замисли и притесни, защото неговият комфортът на 5 часовия работен ден, ипотеката в Манастирски ливади, електричката (за референция - съкратените служители на БОШ) и другите "привилегии" се плащат от индустрията. А тя изнемогва!
И никакви мита и ограничения не могат да спрат доминацията на Китай, за съжаление.
14:25 20.10.2026
53 КОЕ ПРОДАВА
До коментар #15 от "така, така":БРЕ ВЪЗДУХАР.
КИТАЙ РАБОТИ РУСИЯ
КАКТО СИ ИСКА .
ЧЕ ТАЗИ ЦЕНА НЕ ПОКРИВА И РАЗХОДИТЕ
ПО ДОБИВА
БРЕ ВЪЗДУХАР
А КИТАЙ ИСКА ЦЕНАТА НА ГАЗ КОЯТО Е
ЗА ВЪТРЕШНИЯТ ПАЗАР В РУСИЯ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
14:26 20.10.2026