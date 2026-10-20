След загубата на европейския пазар: Русия продава газ на Китай с рекордна отстъпка

Русия ще увеличи до 56 процента отстъпката за природния газ, който доставя на Китай по газопровода „Силата на Сибир“. През 2026 г. средната цена за китайския пазар ще бъде 247,9 долара за 1000 куб. м, докато останалите клиенти на „Газпром“ в чужбина ще плащат средно 562 долара за същото количество.

Така разликата достига 315 долара за 1000 куб. м. Данните са включени в материалите към руския бюджет за 2027 г., публикувани в базата на Държавната дума, и са цитирани от The Moscow Times.

Още новини от Украйна

Отстъпката е по-голяма спрямо 2025 г.

През 2025 г. Китай е купувал руския газ за 240,3 долара за 1000 куб. м, докато цената за другите чуждестранни клиенти на „Газпром“ е била 406,5 долара. Според публикуваните бюджетни разчети това означава, че отстъпката за Пекин се увеличава с 15 процента на годишна база.

Доставките по „Силата на Сибир“ са достигнали 39,4 млрд. куб. м през 2025 г. За 2026 г. се очаква обемът да нарасне до 40,5 млрд. куб. м. Въпреки това китайският пазар покрива едва около една пета от количествата, които Русия е изнасяла за Европейския съюз в най-силните години - близо 200 млрд. куб. м.

Москва планира постепенно намаляване на разликата

Русия очаква да продължи да продава газа на Китай на значително по-ниска цена и през следващите години. За 2027 г. е заложена цена от 251,3 долара за 1000 куб. м при 450 долара за останалите чуждестранни направления, което съответства на отстъпка от 46 процента.

За 2028 г. прогнозата е за цена от 247,8 долара за Китай срещу 361,9 долара за другите пазари, или разлика от 32 процента. През 2029 г. се очакват съответно 246,4 и 323,2 долара, което би намалило отстъпката до 24 процента.

Китай иска още по-ниска цена

По данни, цитирани от The Moscow Times, руският газ се продава на Китай при по-неизгодни условия за „Газпром“ не само в сравнение с някогашния европейски пазар, но и спрямо туркменските доставки. Китай плаща с 40-60 долара повече за 1000 куб. м туркменски газ, въпреки че той преминава по 1800-километров маршрут през Узбекистан и Казахстан.

„Туркменският газ постъпва в крайния запад на Китай, а руският пресича границата в североизточната част, откъдето до Пекин разстоянието е два пъти по-кратко“, посочва Сергей Вакуленко.

Преговорите за нов газопровод между Русия и Китай остават блокирани заради цената. Китай настоява за тарифа между 50 и 150 долара за 1000 куб. м, близка до вътрешните руски цени за домакинствата или промишлеността. Москва от своя страна иска да запази действащата формула, която вече включва значителна отстъпка.

Източници: epravda.com.ua, ru.themoscowtimes.com