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След загубата на европейския пазар: Русия продава газ на Китай с рекордна отстъпка
  Тема: Украйна

След загубата на европейския пазар: Русия продава газ на Китай с рекордна отстъпка

20 Октомври, 2026 13:37 943 53

  • русия-
  • китай-
  • газпром-
  • природен газ-
  • енергетика

През 2026 г. Пекин ще плаща средно 247,9 долара за 1000 куб. м, докато цената за други чуждестранни клиенти на „Газпром“ ще бъде 562 долара

След загубата на европейския пазар: Русия продава газ на Китай с рекордна отстъпка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия ще увеличи до 56 процента отстъпката за природния газ, който доставя на Китай по газопровода „Силата на Сибир“. През 2026 г. средната цена за китайския пазар ще бъде 247,9 долара за 1000 куб. м, докато останалите клиенти на „Газпром“ в чужбина ще плащат средно 562 долара за същото количество.

Така разликата достига 315 долара за 1000 куб. м. Данните са включени в материалите към руския бюджет за 2027 г., публикувани в базата на Държавната дума, и са цитирани от The Moscow Times.

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Отстъпката е по-голяма спрямо 2025 г.

През 2025 г. Китай е купувал руския газ за 240,3 долара за 1000 куб. м, докато цената за другите чуждестранни клиенти на „Газпром“ е била 406,5 долара. Според публикуваните бюджетни разчети това означава, че отстъпката за Пекин се увеличава с 15 процента на годишна база.

Доставките по „Силата на Сибир“ са достигнали 39,4 млрд. куб. м през 2025 г. За 2026 г. се очаква обемът да нарасне до 40,5 млрд. куб. м. Въпреки това китайският пазар покрива едва около една пета от количествата, които Русия е изнасяла за Европейския съюз в най-силните години - близо 200 млрд. куб. м.

Москва планира постепенно намаляване на разликата

Русия очаква да продължи да продава газа на Китай на значително по-ниска цена и през следващите години. За 2027 г. е заложена цена от 251,3 долара за 1000 куб. м при 450 долара за останалите чуждестранни направления, което съответства на отстъпка от 46 процента.

За 2028 г. прогнозата е за цена от 247,8 долара за Китай срещу 361,9 долара за другите пазари, или разлика от 32 процента. През 2029 г. се очакват съответно 246,4 и 323,2 долара, което би намалило отстъпката до 24 процента.

Китай иска още по-ниска цена

По данни, цитирани от The Moscow Times, руският газ се продава на Китай при по-неизгодни условия за „Газпром“ не само в сравнение с някогашния европейски пазар, но и спрямо туркменските доставки. Китай плаща с 40-60 долара повече за 1000 куб. м туркменски газ, въпреки че той преминава по 1800-километров маршрут през Узбекистан и Казахстан.

„Туркменският газ постъпва в крайния запад на Китай, а руският пресича границата в североизточната част, откъдето до Пекин разстоянието е два пъти по-кратко“, посочва Сергей Вакуленко.

Преговорите за нов газопровод между Русия и Китай остават блокирани заради цената. Китай настоява за тарифа между 50 и 150 долара за 1000 куб. м, близка до вътрешните руски цени за домакинствата или промишлеността. Москва от своя страна иска да запази действащата формула, която вече включва значителна отстъпка.

Източници: epravda.com.ua, ru.themoscowtimes.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Извод

    30 11 Отговор
    Китай става хегемон, а европейските кукумявки стават слуги на Китай.

    Коментиран от #6, #25, #31

    13:39 20.10.2026

  • 2 Малий

    18 28 Отговор
    Русия е в поза партер, отзат Китай

    Коментиран от #28, #35, #51

    13:40 20.10.2026

  • 3 3.14К

    26 12 Отговор
    Имат.. продават за колкото си искат

    Коментиран от #17

    13:40 20.10.2026

  • 4 Пич

    26 10 Отговор
    Изводите:
    Русия има пари и ресурси, и произвежда огромно количество оръжия без да се задъхва...!!!
    НАТО лъже че има пари, а оръжия - у шестък, или на 31 февруари!!!

    Коментиран от #12

    13:40 20.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    24 6 Отговор
    Путинския газ не е хубав,искаме три пъти по скъп демократичен газ от нашите приятели от САЩ

    13:41 20.10.2026

  • 6 За колкото си искат

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "Извод":

    За толкова ще го продават.а УРСУЛИТЕ СЕ ОБЛИЗВАТ ЗАВИСЛИВО

    13:41 20.10.2026

  • 7 Дгйлллл

    15 8 Отговор
    Това количество което купува Китай е 1/10 от това което купуваше Европа.
    "Но за сметка на това го купува на половин цена!

    13:42 20.10.2026

  • 8 Евро Глyпak

    13 9 Отговор
    Няма нищо ,че ще измрем от студ и мизерия .
    Важното е Путин да е зле

    Коментиран от #29

    13:43 20.10.2026

  • 9 Тоя

    11 12 Отговор
    Ще продаде и Кабаева.

    13:44 20.10.2026

  • 10 Трол

    5 3 Отговор
    На нас трябваше да го дава безплатно.

    13:45 20.10.2026

  • 11 Овчар

    12 2 Отговор
    Гледам европа- тв. но губи сигнала..! Какво става размразяват месото ли..?

    13:45 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 койдазнай

    13 0 Отговор
    За сравнение, Булгаргаз все още купува газ по 300 долара за 1000 куб метра от Азебейджан. Вярно сега ще поскъпне, защото войната на дончо в Иран вдигна цените на нефта. Иначе на борсата цените бяха и под 300 долара, ама сега е 700.

    13:46 20.10.2026

  • 14 Герги

    20 0 Отговор
    Ще има да чакаме Китай да повлияе на мирният процес...при такава гуша....няма да е скоро.

    13:46 20.10.2026

  • 15 така, така

    21 6 Отговор
    Не я разбирам тая ехидна радост, че Русия продавала със страхотна отстъпка. Ми, може, продава.
    Преди, когато продаваше на ЕС със страхотна остъпка, ЕС беше конкурентноспособен на големите пазари. Сега, когато Русия е прецакана да продава на Китай, ЕС съвсем го закъса и се деиндустриализира с бесни темпове. Както е тръгнало, до няколко години сериозна индустрия в ЕС няма да има. Обаче, ние тук бодро отбелязваме чуждите проблеми като в онази шопска поговорка - „Я не сакам на мене да ми е добре, а на Вуте да му е зле“. Да, ама Вуте си е намерил пазар (макар и не толкова изгоден) докато ние губим и накрая държавите в треия свят ще са по-развити и по-богати от затъващия в дългове ЕС.

    Коментиран от #43, #49, #53

    13:46 20.10.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    Е и?
    За кво са тия вопли? 2020 цената на която европа купува е 120 долара за 1000 кубика
    демек в момента Русия продава на Китай на цени близо до рекордните през 2022

    към октомври 2026 Борсовата цена на природния газ в Европа се равнява на приблизително 941 евро за 1000 кубически метра

    Та кой е губещия?!!!
    Като пишете пти опорки проверявайте ги!

    13:47 20.10.2026

  • 17 оня с коня

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "3.14К":

    Ааа,не така!Продават Не за колкото искат,а за колкото им се позволи.

    13:48 20.10.2026

  • 18 Не отдавна

    6 12 Отговор
    Един руски крепостен е продадаван на цена от 8 до 40 рубли.

    13:48 20.10.2026

  • 19 Гориил

    22 2 Отговор
    Това прави европейската енергетика неконкурентоспособна и води до намаляване на бизнес активността в европейската икономика и търговия. По същество Москва улеснява разширяването на китайските стоки на европейския пазар и допринася за неговата нестабилност и дестабилизация. При такова неравенство в цените на енергията бъдещето на Европа е неясно и несигурно.

    13:48 20.10.2026

  • 20 Много Известен Съветски Актьор

    8 14 Отговор
    Другарят Си, много отдавна изви съсухрените от артрита ръчички на изкуфелият бункерен, кремълски старчок. По- малко от 250 долара за 1000 кубика, на нас ни го продаваха за над 500 долара.

    Коментиран от #37

    13:49 20.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ежко

    12 4 Отговор
    За сметка на това ЕС внася газ с рекордна надценка.Кой е по-добре?

    Коментиран от #30

    13:52 20.10.2026

  • 23 Йода

    6 11 Отговор
    И така докато Китай си вземе и Сибир без бой.

    13:53 20.10.2026

  • 24 Без име..

    5 3 Отговор
    Сметнете за 1 трлн евро ,потрошени във пирамида Окропистан ,колко метра кубика, ГАЗ щеше да купи Есср ,света ,сащ и другите терлици...За математици..

    13:56 20.10.2026

  • 25 Хегемон

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Извод":

    Дали Русийката не става слуга на Китай? От статията друго се вижда.

    13:57 20.10.2026

  • 26 ФАКТ

    3 4 Отговор
    Само си е виновно джуджето. Никои не го караше да изнудва Европа с 2000 долара, че и заплахи за 3000 долара. Сам си го изпроси.

    13:59 20.10.2026

  • 27 Да добре

    4 0 Отговор
    А ния щот сме тарикати, давай на тройна цена

    14:00 20.10.2026

  • 28 Гориил

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Малий":

    Китай прави колосален принос за развитието и подкрепата на руската икономика, като доставя високотехнологични стоки, несравними с никъде другаде по света. Европа отдавна изостава от Китай във високите технологии и самата тя закупува колосални обеми китайски авангардни иновации и научни постижения.Колкото по-активно Русия сътрудничи и се сближава с Китай, толкова по-бързо Европа ще изостава и ще се забави. Съюзът между двете световни сили е опасен за Запада.

    14:00 20.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ФАКТ

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "ежко":

    па е по-малко от 2000те които искаше Путин. Цената е по-малка от тази на Русия по СП1 преди войната. Проверуемо е.

    14:01 20.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не се притеснявайте

    6 0 Отговор
    платено за Русия. В Русия е хлябът и ножът. Аз се притеснявам за България и Българите, че и малкото останало ще подарят или продадат за жълти центрове на новите ни братя.

    14:01 20.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 000

    7 2 Отговор
    С ес е свършено. Европа ще остане единствено пазар за китайски и американски стоки. Русия ще си остане суровинен придатък. Управлението на ес отдавна е в лондон.

    Коментиран от #50

    14:03 20.10.2026

  • 35 Картаген

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Малий":

    Не се радвай , ако живееш в Европа,защото колкото по-евтино купува Китай,толкова по неконкурентна става Европа и не е важно в каква поза е Русия , а ние в каква поза ще застанем между Китай и Задокеания.
    Очертава се двойно пре ...цакване.( думата е друга , но тази подсеща)

    14:04 20.10.2026

  • 36 Ами

    3 0 Отговор
    че те руснаците на тези цени продаваха и на ЕС в миналото. Защо да не продават на 250 долара когато цената на добива на 1000 куб метра е под 30 долара. Това си е добър бизнес

    14:06 20.10.2026

  • 37 Мчи

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Много Известен Съветски Актьор":

    на вас ви го продаваха семейство Кирчо и Кокорчо за 500 долара, щото не искахте да купувате пряко от Русия😛😆😆!

    14:06 20.10.2026

  • 38 Баба Гица

    0 3 Отговор
    ДА би милно седяло не би чудо джуджето видяло. Друг път да не се пробва да изнудва.

    14:07 20.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    ИЛИ:
    След загубата на руския газ ЕС гупува газ на 2,5 пъти по-висока цена

    14:11 20.10.2026

  • 41 Всьо любов

    1 0 Отговор
    Любовта няма граници

    14:11 20.10.2026

  • 42 Гошо

    2 0 Отговор
    как пък ги разбраха тия цени като в договорите има изрични клаузи за не разгласяване Цени за Китай цени за Европа И кои са тия други пазари Цената се договаря с всяка страна отделно ,а е и от Туркменистан знаете колко била цената Я каже ние на каква цена купуваме тая газ ,след като толкова много знаете

    14:13 20.10.2026

  • 43 Как обръщаш логиката,

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "така, така":

    велика Русия продавала с голяма отстъпка на Китай защото можела. Китай иска дори на цената на битовия газ и ще настоява за това. Иска още РФ да строи Сибир-2 с руски пари. РФ е прекарана яко.

    14:14 20.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 SDEЧЕВ

    3 1 Отговор
    Да се чете след като Европа реши да не купува евтин газ и да воюва с Русия за свера на влияние в Бившата територия на СССР Украйна наречена през 1990 година държава. Сега други държави се възползват от евтина газ,с ние европейците плащаме от заплатите си всичко двойно и отделно, чрез заплатите си плащаме за оръжия за да се избиват взаимно здрави,прави европейци,а на талибаните пълно покриване на разходите в ЕС.

    14:15 20.10.2026

  • 46 Бедняшката русофилска иzzмет

    1 3 Отговор
    Запомни ли цените в евро?

    14:15 20.10.2026

  • 47 Интересно, защо всички

    1 0 Отговор
    Читатели, съдейки по коментарите им, са наясно кой е добре и кой зле в създадената ситуация, само тия, дето пишат статиите пак не са разбрали!!!

    14:15 20.10.2026

  • 48 Добивът

    1 0 Отговор
    на газ в Русия е изключително ефективен и евтин тъй като се извлича от естествени кладенци, за разлика от шистовия газ. Себестойността на добива е 5 пъти по висока при шистовия газ - около $150 за 1000 кубични метра.

    14:17 20.10.2026

  • 49 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "така, така":

    Ти примерно ако от дадена продукция можеш да спечелиш 2 мил евро,дали ще искаш да звемеш 1 мил..парите са си пари..

    14:19 20.10.2026

  • 50 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "000":

    Грешиш. Русия има други планове за лидерство.

    14:20 20.10.2026

  • 51 Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Малий":

    Не в поза портер, а в портер а Европа на "галерке"

    14:23 20.10.2026

  • 52 Некой си

    0 0 Отговор
    Гледам доста злобни коментари... от планктона.
    Планктонът, част от който бяха стотиците съкратени ИТ служители на БОШ в София.
    Досещате ли накъде отива темата?
    Докато планктонът злобюлства, Русия продължава да ПРОДАВА и да печели, макар и много по-малко от колкото преди 5 години.
    По-страшното за планктона, но той не го осъзнава, е че Китай получава неограничени количества ЕВТИНИ енергия и суровини, с които анихилира индустрията на ЕС (нужно ли е да припомням за VW, BAER, TISSEN и др.). И да, планктонисти, след изброените компании идват още много, смятани за едва ли не монополисти в определени индустриални сектори - Enercon, Vestas, Siemens и др.
    Планктонът е добре да се замисли и притесни, защото неговият комфортът на 5 часовия работен ден, ипотеката в Манастирски ливади, електричката (за референция - съкратените служители на БОШ) и другите "привилегии" се плащат от индустрията. А тя изнемогва!
    И никакви мита и ограничения не могат да спрат доминацията на Китай, за съжаление.

    14:25 20.10.2026

  • 53 КОЕ ПРОДАВА

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "така, така":

    БРЕ ВЪЗДУХАР.

    КИТАЙ РАБОТИ РУСИЯ

    КАКТО СИ ИСКА .

    ЧЕ ТАЗИ ЦЕНА НЕ ПОКРИВА И РАЗХОДИТЕ
    ПО ДОБИВА
    БРЕ ВЪЗДУХАР

    А КИТАЙ ИСКА ЦЕНАТА НА ГАЗ КОЯТО Е
    ЗА ВЪТРЕШНИЯТ ПАЗАР В РУСИЯ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    14:26 20.10.2026

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