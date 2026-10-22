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Китай е против всяка намеса на външни сили във вътрешните работи на Русия
  Тема: Украйна

Китай е против всяка намеса на външни сили във вътрешните работи на Русия

22 Октомври, 2026 09:25 1 478 40

  • китай-
  • русия-
  • европа-
  • владимир путин-
  • ли цян

Китай и Русия отхвърлят "разрушителните външни намеси" в Евразия, се казва в обща декларация на двете страни

Китай е против всяка намеса на външни сили във вътрешните работи на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай и Русия осъждат "разрушителните външни намеси" като главна причина за нестабилността в Евразия. Това заявяват двете страни в общо изявление, разпространено от китайски държавни медии по повод посещението на китайския премиер Ли Цян в Русия, предаде БТА.

"Китай подкрепя Русия в запазването на нейната сигурност, стабилност, национално единство, покрепя нейното развитието и благоденствие, както и нейния суверенитет и териториална цялост. Той е против всяка намеса на външни сили във вътрешните работи на Русия", се казва в документа, публикуван тази нощ от информационна агенция Синхуа във връзка с визитата на Ли Цян в Русия.

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Китайският премиер се срещна вчера с руския си колега Михаил Мишустин, както и с президента Владимир Путин, се посочва в изявлението.

Ли Цян беше в Санкт Петербург в период на интензивна дипломация около войната в Украйна. Същия ден Путин посрещна пак там американския пратеник Стив Уитков, отбелязва АФП.

След тези разговори дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков каза, че е възможна тристранна среща на Путин с президентите на САЩ и Китай - Доналд Тръмчп и Си Цзинпин - в кулоарите на международна среща на високо равнище в китайския град Шънчжън през ноември. "Нашите китайски приятели - домакини на форума на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) - са се заели с подготовката" на тази среща, допълни той.

Китай и Русия "винаги твърдо ще се подкрепят по въпросите, засягащи фундаменталните интереси и главните опасения на всяка от двете страни", се казва в общото изявление. "Страни подчертават, че разрушителните външни намеси са основният фактор, който днес подкопава стабилността на целия евразийски континент", се допълва в текста.

Председателят на Държавния съвет на Китай Ли Цян беше в Русия по покана на руския си колега Мишустин, за да участва в 31-вата редовна среща на ръководителите на правителствата на Китай и Русия.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Китайски дипломати заявиха директно

    34 4 Отговор
    Нашите отношения с Русия не се влияят от трети страни и са по-здрави от всякога.

    09:28 22.10.2026

  • 2 Докъде се докара бункерният плъх

    7 33 Отговор
    Да проси двамата големи да го вадят от калта в която пета година е затънал и войската му и страната му.

    09:28 22.10.2026

  • 3 За последното денонощие

    5 29 Отговор
    Минус 2250 руснака.

    Коментиран от #4

    09:30 22.10.2026

  • 4 И още

    25 3 Отговор

    До коментар #3 от "За последното денонощие":

    3720 украинци

    Коментиран от #17

    09:31 22.10.2026

  • 5 ХалаПенйо

    22 4 Отговор
    Много ясно, като бял ден.
    Диктатури били, а??
    Ха!

    09:31 22.10.2026

  • 6 КИТАЙ ЗАЩО

    7 26 Отговор
    НЕ КАЖЕ
    ЗА ХИЛЯДИТЕ КИТАЙСКИ ФИРМИ
    КОИТО РАЗГРАБВАТ РУСИЯ

    БУРЯТИЯ ЗАЩО ЗАБРАНИ
    ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ
    ЗА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

    ДА БЪДЕ ИЗНАСЯНА.

    ЗЛАТО ДЪРВЕСИНА ПЕТРОЛ

    ВСИЧКО КАКВОТО МОЖЕ
    КИТАЙ ГО РАЗГРАБВА.

    ПУТИН СЕ ПРЕВЪРНА ВЪВ ВАСАЛЧЕ

    И ЕСТЕСТВЕНО СИ ДЗИН ЩЕ МИ
    ЗАЗДРАВИ ВРЪЗКАТА
    ОКОЛО ВРАТЛЕТО.

    Коментиран от #8, #23, #31

    09:35 22.10.2026

  • 7 Гориил

    22 3 Отговор
    Това е отговор на разпространителите на слухове и клюки за намеренията на Китай и перспективата за митичната тристранна среща между Тръмп, Путин и Си. Докато Москва не изпълни целите на своята специална военна операция, не очаквайте облекчение или отдих. Междувременно положението на Украйна се влошава с всеки изминал ден, а Европа я тласка към ръба на колапса, тъй като не разполага с неизчерпаеми ресурси и няма откъде да намери колосалните средства за война с Великобритания и могъщата Русия.

    09:35 22.10.2026

  • 8 Чан Гъм

    22 3 Отговор

    До коментар #6 от "КИТАЙ ЗАЩО":

    Лъжете!!! Китай не владее нито един квадратен метър руска земя. Преди две години двете държави подписаха междудържавен протокол , че нямат никакви териториални претенции една към друга.
    Нещо повече, в Русия от една година няма нито една чужда концесия, включително китайска.

    Коментиран от #10, #11, #18, #37

    09:41 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гориил

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Чан Гъм":

    Има корпоративни изключения, но те са предмет на двустранни споразумения и са строго регулирани и контролирани от Москва.

    09:46 22.10.2026

  • 11 555

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чан Гъм":

    Недей така - разбиваш им една от най-големите мечти! От поне 15 години мечтаят как Китай, ама съвсем скоро, след година - две, ще завладее Сибир.

    Коментиран от #16, #25

    09:48 22.10.2026

  • 12 Въпрос към Китай

    5 10 Отговор
    Китай подкрепя ли външна намеса въм вътрешните работи на Украйна? А защо?

    Коментиран от #26

    09:49 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пильота

    4 9 Отговор
    Китай не искат ДРУГА външна намеса в Русия, освен китайската:Д
    Интересно защо Путин припя на Доню бързо бързо, като им е толкова добра дружбата с Китай. Русия можеше да съсипе Щатите блокирайки дизела, защо не го направиха?

    09:51 22.10.2026

  • 15 Мишел

    9 3 Отговор
    Външния министър на Китай: Китай винаги ще е съюзник с Русия, защото само така може да предотвратим война на САЩ срещу Китай.

    09:52 22.10.2026

  • 16 Китаец

    1 10 Отговор

    До коментар #11 от "555":

    Китай го е завладял. Китайски самолети карат китайски туристи и работници в Байкал, китайски автобуси ги огвеждат в китайски хотели и си пазаруват в китайски магазини.

    Русия е една територия. Китайска все още неофициално територия.

    В Русия на мениджър с китайски плащат 250 000 рубли, а същота позиция без китайски 180 000.

    В България плащат повече без мениджърска позиция и без китайски.

    Коментиран от #19

    09:53 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Китаец

    0 10 Отговор

    До коментар #8 от "Чан Гъм":

    Русия беше подписала меморандум, че признава държавните граници на Украйна и ги гарантира.

    Коментиран от #22, #27, #29

    09:55 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чан Гъм

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Китаец":

    Ние, китайците не се месим в руските отношения с трети страни. Отговаряме за нашите с Русия. Въпроса си го задайте към Русия, респективно Путин. Не към мен.

    10:03 22.10.2026

  • 23 Мишел

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "КИТАЙ ЗАЩО":

    В Русия има само под 20000 китайци, които са готвачи и персонал в китайски ресторанти.
    Всички природни богатства в Русия принадлежат само на руски граждани по закон от 2022 г.
    В Русия според същия закон няма чужди концесии, чужди предприятия, чужди фирми. В руските фирми чужденците имат само миноритарен дял.

    10:04 22.10.2026

  • 24 Сап

    4 1 Отговор
    Само с добри намерения няма да стане особено ако врагът е изключително нагъл и със сатанинска визия!

    10:08 22.10.2026

  • 25 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "555":

    Китай няма човешки и икономически потенциал, за да завладее Русия. Населението на Китай намалява. След 2100 година населението на Китай ще е наполовина на сегашното.
    Завладяването на територия на ядрена суперсила не си заслужава риска.

    Коментиран от #32, #34

    10:10 22.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Китаец":

    Меморандумът е само паметна бележка, която отбелязва положението и не задължава никого с нищо.

    10:14 22.10.2026

  • 28 Соломон

    1 4 Отговор
    Още наглост на ента степен. Значи Китай САЩ и Терирорусия могат да се месят във вътрешните работи на други страни. Особено на тия без ядрено оръжие. А те на свой ред не бива да им противоречат. И трябва да се съгласят да бъдат наказвани кога на тях им скимне

    Коментиран от #33

    10:17 22.10.2026

  • 29 Границите

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Китаец":

    Не са ратифицирани. Скоро ще бъдaт ратифицирани.

    10:18 22.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Само стой и гледай дали Китай няма потенциал. И не се притеснявай за раждаемостта. Доктрината за едно дете е отменена а и много рускини вече раждат деца от китайци

    10:20 22.10.2026

  • 33 Здравко Ахилесов

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    Точно така - само САЩ и Израел имат правото да се месят и да нападат други държави. И Франция има право да краде злато, уран и други полезни изкопаеми. Всъщност, вече им е малко трудно - Траоре ги изрита от Буркина Фасо.

    10:23 22.10.2026

  • 34 ру БЛАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Каква сила бе БЛАТУШКА ???

    Всичко им е откраднато от лошите капиталисти

    ВСИЧКО

    Най вече мухлясалите им ао

    Коментиран от #35

    10:23 22.10.2026

  • 35 Турчин 🇹🇷

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "ру БЛАТА":

    Скъпи българи!

    Турция винаги е мислено с вас, както беше (не само в мисли, но и в действителност) 500 години, но мислите се материализират!

    10:25 22.10.2026

  • 36 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ и пу

    2 1 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    10:28 22.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    Е как от къде. От Приморския край на който руснаците викат Китайский край

    10:34 22.10.2026

  • 39 Само да попитам

    0 0 Отговор
    Това означава ли: Не ни пречете да лапнем Тайван и Украйна?

    Коментиран от #40

    10:34 22.10.2026

  • 40 Надъхан капейчо 🤩🤡

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Само да попитам":

    Най обичаме да го лапаме

    10:36 22.10.2026

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