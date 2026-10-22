Китай е против всяка намеса на външни сили във вътрешните работи на Русия

Китай и Русия осъждат "разрушителните външни намеси" като главна причина за нестабилността в Евразия. Това заявяват двете страни в общо изявление, разпространено от китайски държавни медии по повод посещението на китайския премиер Ли Цян в Русия, предаде БТА.
"Китай подкрепя Русия в запазването на нейната сигурност, стабилност, национално единство, покрепя нейното развитието и благоденствие, както и нейния суверенитет и териториална цялост. Той е против всяка намеса на външни сили във вътрешните работи на Русия", се казва в документа, публикуван тази нощ от информационна агенция Синхуа във връзка с визитата на Ли Цян в Русия.
Китайският премиер се срещна вчера с руския си колега Михаил Мишустин, както и с президента Владимир Путин, се посочва в изявлението.
Ли Цян беше в Санкт Петербург в период на интензивна дипломация около войната в Украйна. Същия ден Путин посрещна пак там американския пратеник Стив Уитков, отбелязва АФП.
След тези разговори дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков каза, че е възможна тристранна среща на Путин с президентите на САЩ и Китай - Доналд Тръмчп и Си Цзинпин - в кулоарите на международна среща на високо равнище в китайския град Шънчжън през ноември. "Нашите китайски приятели - домакини на форума на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) - са се заели с подготовката" на тази среща, допълни той.
Китай и Русия "винаги твърдо ще се подкрепят по въпросите, засягащи фундаменталните интереси и главните опасения на всяка от двете страни", се казва в общото изявление. "Страни подчертават, че разрушителните външни намеси са основният фактор, който днес подкопава стабилността на целия евразийски континент", се допълва в текста.
Председателят на Държавния съвет на Китай Ли Цян беше в Русия по покана на руския си колега Мишустин, за да участва в 31-вата редовна среща на ръководителите на правителствата на Китай и Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Китайски дипломати заявиха директно
09:28 22.10.2026
2 Докъде се докара бункерният плъх
09:28 22.10.2026
3 За последното денонощие
Коментиран от #4
09:30 22.10.2026
4 И още
До коментар #3 от "За последното денонощие":3720 украинци
Коментиран от #17
09:31 22.10.2026
5 ХалаПенйо
Диктатури били, а??
Ха!
09:31 22.10.2026
6 КИТАЙ ЗАЩО
ЗА ХИЛЯДИТЕ КИТАЙСКИ ФИРМИ
КОИТО РАЗГРАБВАТ РУСИЯ
БУРЯТИЯ ЗАЩО ЗАБРАНИ
ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
ДА БЪДЕ ИЗНАСЯНА.
ЗЛАТО ДЪРВЕСИНА ПЕТРОЛ
ВСИЧКО КАКВОТО МОЖЕ
КИТАЙ ГО РАЗГРАБВА.
ПУТИН СЕ ПРЕВЪРНА ВЪВ ВАСАЛЧЕ
И ЕСТЕСТВЕНО СИ ДЗИН ЩЕ МИ
ЗАЗДРАВИ ВРЪЗКАТА
ОКОЛО ВРАТЛЕТО.
Коментиран от #8, #23, #31
09:35 22.10.2026
7 Гориил
09:35 22.10.2026
8 Чан Гъм
До коментар #6 от "КИТАЙ ЗАЩО":Лъжете!!! Китай не владее нито един квадратен метър руска земя. Преди две години двете държави подписаха междудържавен протокол , че нямат никакви териториални претенции една към друга.
Нещо повече, в Русия от една година няма нито една чужда концесия, включително китайска.
Коментиран от #10, #11, #18, #37
09:41 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гориил
До коментар #8 от "Чан Гъм":Има корпоративни изключения, но те са предмет на двустранни споразумения и са строго регулирани и контролирани от Москва.
09:46 22.10.2026
11 555
До коментар #8 от "Чан Гъм":Недей така - разбиваш им една от най-големите мечти! От поне 15 години мечтаят как Китай, ама съвсем скоро, след година - две, ще завладее Сибир.
Коментиран от #16, #25
09:48 22.10.2026
12 Въпрос към Китай
Коментиран от #26
09:49 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пильота
Интересно защо Путин припя на Доню бързо бързо, като им е толкова добра дружбата с Китай. Русия можеше да съсипе Щатите блокирайки дизела, защо не го направиха?
09:51 22.10.2026
15 Мишел
09:52 22.10.2026
16 Китаец
До коментар #11 от "555":Китай го е завладял. Китайски самолети карат китайски туристи и работници в Байкал, китайски автобуси ги огвеждат в китайски хотели и си пазаруват в китайски магазини.
Русия е една територия. Китайска все още неофициално територия.
В Русия на мениджър с китайски плащат 250 000 рубли, а същота позиция без китайски 180 000.
В България плащат повече без мениджърска позиция и без китайски.
Коментиран от #19
09:53 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Китаец
До коментар #8 от "Чан Гъм":Русия беше подписала меморандум, че признава държавните граници на Украйна и ги гарантира.
Коментиран от #22, #27, #29
09:55 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Чан Гъм
До коментар #18 от "Китаец":Ние, китайците не се месим в руските отношения с трети страни. Отговаряме за нашите с Русия. Въпроса си го задайте към Русия, респективно Путин. Не към мен.
10:03 22.10.2026
23 Мишел
До коментар #6 от "КИТАЙ ЗАЩО":В Русия има само под 20000 китайци, които са готвачи и персонал в китайски ресторанти.
Всички природни богатства в Русия принадлежат само на руски граждани по закон от 2022 г.
В Русия според същия закон няма чужди концесии, чужди предприятия, чужди фирми. В руските фирми чужденците имат само миноритарен дял.
10:04 22.10.2026
24 Сап
10:08 22.10.2026
25 Мишел
До коментар #11 от "555":Китай няма човешки и икономически потенциал, за да завладее Русия. Населението на Китай намалява. След 2100 година населението на Китай ще е наполовина на сегашното.
Завладяването на територия на ядрена суперсила не си заслужава риска.
Коментиран от #32, #34
10:10 22.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мишел
До коментар #18 от "Китаец":Меморандумът е само паметна бележка, която отбелязва положението и не задължава никого с нищо.
10:14 22.10.2026
28 Соломон
Коментиран от #33
10:17 22.10.2026
29 Границите
До коментар #18 от "Китаец":Не са ратифицирани. Скоро ще бъдaт ратифицирани.
10:18 22.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Соломон
До коментар #25 от "Мишел":Само стой и гледай дали Китай няма потенциал. И не се притеснявай за раждаемостта. Доктрината за едно дете е отменена а и много рускини вече раждат деца от китайци
10:20 22.10.2026
33 Здравко Ахилесов
До коментар #28 от "Соломон":Точно така - само САЩ и Израел имат правото да се месят и да нападат други държави. И Франция има право да краде злато, уран и други полезни изкопаеми. Всъщност, вече им е малко трудно - Траоре ги изрита от Буркина Фасо.
10:23 22.10.2026
34 ру БЛАТА
До коментар #25 от "Мишел":Каква сила бе БЛАТУШКА ???
Всичко им е откраднато от лошите капиталисти
ВСИЧКО
Най вече мухлясалите им ао
Коментиран от #35
10:23 22.10.2026
35 Турчин 🇹🇷
До коментар #34 от "ру БЛАТА":Скъпи българи!
Турция винаги е мислено с вас, както беше (не само в мисли, но и в действителност) 500 години, но мислите се материализират!
10:25 22.10.2026
36 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ и пу
ну паГади
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
10:28 22.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Соломон
До коментар #37 от "Хахахаха":Е как от къде. От Приморския край на който руснаците викат Китайский край
10:34 22.10.2026
39 Само да попитам
Коментиран от #40
10:34 22.10.2026
40 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #39 от "Само да попитам":Най обичаме да го лапаме
10:36 22.10.2026