Зеленски към Тръмп: Дайте ни ракети, ако не спрете Путин

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от американския си колега Доналд Тръмп ракети прехващачи за защита на енергийната инфраструктура на Украйна. Условието му е отправено на фона на призивите Киев да спре ударите по руски петролни рафинерии, предаде агенция УНИАН.
„Руснаците нанасят удари, Америка не може да ги спре“, заяви Зеленски в интервю за „Кориере дела сера“. Той добави, че ако САЩ и съюзниците им настояват Украйна да прекрати атаките по руските рафинерии, трябва поне да осигурят средства за защита на украинските газови, електрически и петролни обекти.
„Ако за вас, като съюзници, това е необходимо и не можете да спрете Путин, дайте ни поне прехващачите, за да защитим енергийната инфраструктура“, каза украинският президент.
По думите му Киев би продължил да търпи загуби, но подобен подход би бил „поведение, достойно за партньор“. Зеленски заяви, че поисканите ракети не са били предоставени, а Украйна е получила единствено настояване да спре ударите си.
Той каза още, че след това са последвали ограничения върху обмена на разузнавателна информация и намаляване на скоростта на Starlink — сателитната комуникационна система, използвана от украинските сили. „Това вече не са просто заплахи – ограниченията действително бяха въведени“, подчерта Зеленски.
Украинският президент определи като несправедливо Русия да нанася удари по украинската енергетика, докато Киев бъде ограничаван в отговора си. Според него Вашингтон може да иска да спре Владимир Путин, но руският президент не се чувства задължен да прекрати атаките.
Темата за американската подкрепа беше обсъдена и в разговора на Зеленски с държавния секретар Марко Рубио. Двамата са говорили за ракетите прехващачи срещу балистични ракети, ранното предупреждение за руски атаки и възстановяването на възможностите на Starlink и Starshield.
Американската страна отхвърля твърденията, че е прекратила обмена на разузнавателни данни с Украйна. Зеленски обаче настоява, че ограниченията вече са се отразили на украинската отбрана и че между партньорите трябва да има яснота и честност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
Коментиран от #6, #44
13:25 20.10.2026
2 Ха Ха
Коментиран от #22
13:26 20.10.2026
3 Доналд Джей Тръмп
13:27 20.10.2026
4 Пич
- Ще ти дадем едно магаре с каруца, да си возиш зейето...!!!
Коментиран от #53
13:27 20.10.2026
5 хахаха
13:27 20.10.2026
6 стоян георгиев
До коментар #1 от "Тръмп":искам и аз да полетя на такава ...хахах .
13:27 20.10.2026
7 егати наглеца
Коментиран от #38, #52
13:28 20.10.2026
8 Хи хи
13:28 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 арбалета 🎯
Коментиран от #35
13:31 20.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нямат край добрите новини.
Републиканците по предложение на Дон Бейкън ще блокират 350 милиарда за Пентагона, ако Тръмп не възстанови санкциите срещу русия и не даде пълна подкрепа на Украйна!
А Фитцпатрик направо е заплашил Тръмп, че от тук насетне ще блокират всяко негово решение от дневният му ред!
За демократите няма какво да ви казвам. Решението дойде преди изборите!
Коментиран от #49
13:32 20.10.2026
13 Тик-Ток
Коментиран от #30, #40, #43
13:32 20.10.2026
14 Радев да приготви хотелите!
Коментиран от #41
13:33 20.10.2026
15 Овчар
Коментиран от #25
13:33 20.10.2026
16 АБВ
Коментиран от #24, #28
13:35 20.10.2026
17 и за т,ва
До коментар #9 от "СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя":нарк, омански квича, като нЕма развед данни и видЕ подаръцити чааак коги западаа по тиквата на ключкО.
13:35 20.10.2026
18 Хахахаха
13:36 20.10.2026
19 Просяк
Коментиран от #23, #32
13:36 20.10.2026
20 3.14К
13:38 20.10.2026
21 така, така
В предната публикация ни обесняват как руснаците са го закъсали с производтсвото, а украинската ПВО отново бележи висоти, достигайки фамозните 84% ефективност. В тази публикация ни занимават с вайкането на клоуна, че са оголени и без ПВО.
Не подценявайте читателите си - поне в рамките на един ден му лансирайте само една от опорките, че иначе ефекта е подигравка във ваша посока
13:38 20.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А бе
До коментар #16 от "АБВ":Не знам какъв му е речника но ВСУ си връща окупирани територии.
Коментиран от #33
13:41 20.10.2026
25 овчи
До коментар #15 от "Овчар":Без значение какво ще надраскаш,важното е какво се случва на фронта...........ха ха ха ха ха..........
13:44 20.10.2026
26 Калас
13:44 20.10.2026
27 виктория
13:44 20.10.2026
28 Муухахахахаха
До коментар #16 от "АБВ":Ми иди и ти,кажи ДАЙ...ИСКАМ ...да видим какво ще получиш.
Коментиран от #39
13:46 20.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЩО БРЕ
До коментар #13 от "Тик-Ток":Яд ли те е че освобождава територии бре?
13:48 20.10.2026
31 Ами
Коментиран от #48
13:49 20.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 АБВ
До коментар #24 от "А бе":"Не знам какъв му е речника но ВСУ си връща окупирани територии."
Верно ли ? И къде си връща територии ? Около Лиман - съгласен, под 100 кв. км. А с Харковския котел /около 450 кв. км./ какво стана ? А в Доброполье как е ?
13:50 20.10.2026
34 батвесо
13:50 20.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ддд
Лигите на Тръмпи текат по диктаторите по света.
13:51 20.10.2026
37 Много Известен Съветски Актьор
13:52 20.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 АБВ
До коментар #28 от "Муухахахахаха":"Ми иди и ти,кажи ДАЙ...ИСКАМ ...да видим какво ще получиш."
Не съм глупак, че да воювам с руснаците, или с когото и да било. Нищо не искам от никого, защото не съм просяк. Мога да си осигуря всички необходими неща с личния си труд.
Коментиран от #42, #47
13:53 20.10.2026
40 Ддд
До коментар #13 от "Тик-Ток":На кого се радваш, на диктатора Путин, или на жълтия шмекер лъжец?
13:53 20.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хахахаха
До коментар #1 от "Тръмп":Тази една ракета с две дисаги ще я получи скоро тръмп. Никой още не е спечелил война със Зеленски.
Коментиран от #50
14:04 20.10.2026
45 Оги
14:04 20.10.2026
46 Иван 1
14:05 20.10.2026
47 Хахахаха
До коментар #39 от "АБВ":Зеленски не проси ракетите. Ракетите са платени от държавите от НАТО, само че американците не искат да ги доставят. Ракетите са купени и платени.
14:05 20.10.2026
48 Хахахаха
До коментар #31 от "Ами":Ракетите са купени и платени. Дончо не е дал нищо без пари. Само че не иска и да ги достави, това е проблема.
14:06 20.10.2026
49 Чакй
До коментар #12 от "Нямат край добрите новини.":Жълто паве, чакай.....
14:08 20.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ако бяха спазвали минските споразумения
14:11 20.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Сельооо
До коментар #4 от "Пич":Дай коментар,стига глупости.Знаем че са ти в кръвта.
14:17 20.10.2026
54 Зелен просяк
14:24 20.10.2026