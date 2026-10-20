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Зеленски към Тръмп: Дайте ни ракети, ако не спрете Путин
  Тема: Украйна

Зеленски към Тръмп: Дайте ни ракети, ако не спрете Путин

20 Октомври, 2026 13:24 1 393 54

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети прехващачи

Украинският президент заяви, че Киев не може да бъде призоваван да спира ударите по руски рафинерии, без да получава защита за своята енергийна инфраструктура

Зеленски към Тръмп: Дайте ни ракети, ако не спрете Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от американския си колега Доналд Тръмп ракети прехващачи за защита на енергийната инфраструктура на Украйна. Условието му е отправено на фона на призивите Киев да спре ударите по руски петролни рафинерии, предаде агенция УНИАН.

„Руснаците нанасят удари, Америка не може да ги спре“, заяви Зеленски в интервю за „Кориере дела сера“. Той добави, че ако САЩ и съюзниците им настояват Украйна да прекрати атаките по руските рафинерии, трябва поне да осигурят средства за защита на украинските газови, електрически и петролни обекти.

„Ако за вас, като съюзници, това е необходимо и не можете да спрете Путин, дайте ни поне прехващачите, за да защитим енергийната инфраструктура“, каза украинският президент.

По думите му Киев би продължил да търпи загуби, но подобен подход би бил „поведение, достойно за партньор“. Зеленски заяви, че поисканите ракети не са били предоставени, а Украйна е получила единствено настояване да спре ударите си.

Той каза още, че след това са последвали ограничения върху обмена на разузнавателна информация и намаляване на скоростта на Starlink — сателитната комуникационна система, използвана от украинските сили. „Това вече не са просто заплахи – ограниченията действително бяха въведени“, подчерта Зеленски.

Украинският президент определи като несправедливо Русия да нанася удари по украинската енергетика, докато Киев бъде ограничаван в отговора си. Според него Вашингтон може да иска да спре Владимир Путин, но руският президент не се чувства задължен да прекрати атаките.

Темата за американската подкрепа беше обсъдена и в разговора на Зеленски с държавния секретар Марко Рубио. Двамата са говорили за ракетите прехващачи срещу балистични ракети, ранното предупреждение за руски атаки и възстановяването на възможностите на Starlink и Starshield.

Американската страна отхвърля твърденията, че е прекратила обмена на разузнавателни данни с Украйна. Зеленски обаче настоява, че ограниченията вече са се отразили на украинската отбрана и че между партньорите трябва да има яснота и честност.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    44 5 Отговор
    Една ракета с две дисаги

    Коментиран от #6, #44

    13:25 20.10.2026

  • 2 Ха Ха

    45 5 Отговор
    Кой казва, че днес не можеш да се перчиш и ежиш с чужди подаръци и нищо свое

    Коментиран от #22

    13:26 20.10.2026

  • 3 Доналд Джей Тръмп

    41 6 Отговор
    Ракети няма ,действайте !

    13:27 20.10.2026

  • 4 Пич

    37 7 Отговор
    Тръмп:
    - Ще ти дадем едно магаре с каруца, да си возиш зейето...!!!

    Коментиран от #53

    13:27 20.10.2026

  • 5 хахаха

    38 6 Отговор
    Зеленски към Тръмп: Дайте ми кокаин и капки за очи, че много рева напоследък

    13:27 20.10.2026

  • 6 стоян георгиев

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    искам и аз да полетя на такава ...хахах .

    13:27 20.10.2026

  • 7 егати наглеца

    33 7 Отговор
    този наглия наркоман освен да иска друго не знае дайте че дайте

    Коментиран от #38, #52

    13:28 20.10.2026

  • 8 Хи хи

    36 4 Отговор
    ракети за маленкий зеля когато си върне борча от половин трилион долара към Щатите !!!

    13:28 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 арбалета 🎯

    29 5 Отговор
    Зеленият - нагъл , по-нагъл , най-нагъл !

    Коментиран от #35

    13:31 20.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нямат край добрите новини.

    4 34 Отговор
    И дойде добрата новина директно от коридорите на Конгреса!
    Републиканците по предложение на Дон Бейкън ще блокират 350 милиарда за Пентагона, ако Тръмп не възстанови санкциите срещу русия и не даде пълна подкрепа на Украйна!
    А Фитцпатрик направо е заплашил Тръмп, че от тук насетне ще блокират всяко негово решение от дневният му ред!
    За демократите няма какво да ви казвам. Решението дойде преди изборите!

    Коментиран от #49

    13:32 20.10.2026

  • 13 Тик-Ток

    33 4 Отговор
    Ей факти дайте ни малко почивка от Зеления наркоман,всеки ден ни занимавате с това джудже ,от сутрин до вечер Зеления наркоман това ,зеления наркоман онова ,не можем вече

    Коментиран от #30, #40, #43

    13:32 20.10.2026

  • 14 Радев да приготви хотелите!

    14 4 Отговор
    Къде ще настаняваме бежанките от Киев?

    Коментиран от #41

    13:33 20.10.2026

  • 15 Овчар

    21 2 Отговор
    Жалка зелена картинка...! Навални чака срещата със зеленски..!

    Коментиран от #25

    13:33 20.10.2026

  • 16 АБВ

    22 2 Отговор
    Зеленски има изключително беден речник, дори за бивш клоун. Само "ДАЙ" и "ИСКАМ".

    Коментиран от #24, #28

    13:35 20.10.2026

  • 17 и за т,ва

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя":

    нарк, омански квича, като нЕма развед данни и видЕ подаръцити чааак коги западаа по тиквата на ключкО.

    13:35 20.10.2026

  • 18 Хахахаха

    16 1 Отговор
    Дайте ни ракети , тоя се едно иска да му сипят една шепа семки

    13:36 20.10.2026

  • 19 Просяк

    18 3 Отговор
    Русия ги мачка като валяк. Понеже много знаят.

    Коментиран от #23, #32

    13:36 20.10.2026

  • 20 3.14К

    18 1 Отговор
    Вкарайте малко хигиена в този сайт, като не ни занимавате през половин час с брътвежите на кокаинониста!

    13:38 20.10.2026

  • 21 така, така

    23 1 Отговор
    не разбирам "факти" имат ли си редактор?!
    В предната публикация ни обесняват как руснаците са го закъсали с производтсвото, а украинската ПВО отново бележи висоти, достигайки фамозните 84% ефективност. В тази публикация ни занимават с вайкането на клоуна, че са оголени и без ПВО.
    Не подценявайте читателите си - поне в рамките на един ден му лансирайте само една от опорките, че иначе ефекта е подигравка във ваша посока

    13:38 20.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А бе

    3 14 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    Не знам какъв му е речника но ВСУ си връща окупирани територии.

    Коментиран от #33

    13:41 20.10.2026

  • 25 овчи

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Овчар":

    Без значение какво ще надраскаш,важното е какво се случва на фронта...........ха ха ха ха ха..........

    13:44 20.10.2026

  • 26 Калас

    3 8 Отговор
    Украйна побеждава

    13:44 20.10.2026

  • 27 виктория

    10 2 Отговор
    ей, нагло и нахално зелено човече!!!

    13:44 20.10.2026

  • 28 Муухахахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    Ми иди и ти,кажи ДАЙ...ИСКАМ ...да видим какво ще получиш.

    Коментиран от #39

    13:46 20.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЩО БРЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тик-Ток":

    Яд ли те е че освобождава територии бре?

    13:48 20.10.2026

  • 31 Ами

    7 2 Отговор
    Кажи на Урсула да ги плати на Тръмп и готово.всичко си има цена кой няма проси ама и то е до време

    Коментиран от #48

    13:49 20.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 АБВ

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "А бе":

    "Не знам какъв му е речника но ВСУ си връща окупирани територии."

    Верно ли ? И къде си връща територии ? Около Лиман - съгласен, под 100 кв. км. А с Харковския котел /около 450 кв. км./ какво стана ? А в Доброполье как е ?

    13:50 20.10.2026

  • 34 батвесо

    7 1 Отговор
    Лобимата песен на Зеления е песента на Шакира от Световното "Дай, дай".

    13:50 20.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ддд

    0 5 Отговор
    И Тръмпи започна да лъже като Путин. Уж не прави нещо, а в действителност го прави.
    Лигите на Тръмпи текат по диктаторите по света.

    13:51 20.10.2026

  • 37 Много Известен Съветски Актьор

    1 7 Отговор
    Абсолютно е прав. Не може този мръднал, алчен дъртак само да иска, а да не предоставя гаранции на Украйна. Украинците ако не получат необходимите противоракети, ще продължат да блъскат руските НПЗ-та, докато и последното изгори, като купчина слама. Няма да карате на дизел.

    13:52 20.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 АБВ

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Муухахахахаха":

    "Ми иди и ти,кажи ДАЙ...ИСКАМ ...да видим какво ще получиш."

    Не съм глупак, че да воювам с руснаците, или с когото и да било. Нищо не искам от никого, защото не съм просяк. Мога да си осигуря всички необходими неща с личния си труд.

    Коментиран от #42, #47

    13:53 20.10.2026

  • 40 Ддд

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Тик-Ток":

    На кого се радваш, на диктатора Путин, или на жълтия шмекер лъжец?

    13:53 20.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Тази една ракета с две дисаги ще я получи скоро тръмп. Никой още не е спечелил война със Зеленски.

    Коментиран от #50

    14:04 20.10.2026

  • 45 Оги

    1 0 Отговор
    Тръмпоня ги опука всичките в Иран. Това е. Складовете са празни навсякъде. Всичко издумка, Зельо. Свиквай. Ракети няма. Колкото и да доиш глупавите европейци да плащат на рижия хахавец, ракети просто няма.

    14:04 20.10.2026

  • 46 Иван 1

    2 0 Отговор
    Зеленото човече тябва да помоли,а не да иска защото няма да получи нищо вече, много го изпързаляха Европа.

    14:05 20.10.2026

  • 47 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "АБВ":

    Зеленски не проси ракетите. Ракетите са платени от държавите от НАТО, само че американците не искат да ги доставят. Ракетите са купени и платени.

    14:05 20.10.2026

  • 48 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    Ракетите са купени и платени. Дончо не е дал нищо без пари. Само че не иска и да ги достави, това е проблема.

    14:06 20.10.2026

  • 49 Чакй

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нямат край добрите новини.":

    Жълто паве, чакай.....

    14:08 20.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ако бяха спазвали минските споразумения

    3 0 Отговор
    Аре пак просия дайте ни дайте ни, Ами купете си що просите?

    14:11 20.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Сельооо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Дай коментар,стига глупости.Знаем че са ти в кръвта.

    14:17 20.10.2026

  • 54 Зелен просяк

    1 0 Отговор
    Абе американците го плюят и му викат Вън!, този си мисли, че златен дъжд го вали - хаха..

    14:24 20.10.2026

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