Зеленски към Тръмп: Дайте ни ракети, ако не спрете Путин

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от американския си колега Доналд Тръмп ракети прехващачи за защита на енергийната инфраструктура на Украйна. Условието му е отправено на фона на призивите Киев да спре ударите по руски петролни рафинерии, предаде агенция УНИАН.

„Руснаците нанасят удари, Америка не може да ги спре“, заяви Зеленски в интервю за „Кориере дела сера“. Той добави, че ако САЩ и съюзниците им настояват Украйна да прекрати атаките по руските рафинерии, трябва поне да осигурят средства за защита на украинските газови, електрически и петролни обекти.

„Ако за вас, като съюзници, това е необходимо и не можете да спрете Путин, дайте ни поне прехващачите, за да защитим енергийната инфраструктура“, каза украинският президент.

По думите му Киев би продължил да търпи загуби, но подобен подход би бил „поведение, достойно за партньор“. Зеленски заяви, че поисканите ракети не са били предоставени, а Украйна е получила единствено настояване да спре ударите си.

Той каза още, че след това са последвали ограничения върху обмена на разузнавателна информация и намаляване на скоростта на Starlink — сателитната комуникационна система, използвана от украинските сили. „Това вече не са просто заплахи – ограниченията действително бяха въведени“, подчерта Зеленски.

Украинският президент определи като несправедливо Русия да нанася удари по украинската енергетика, докато Киев бъде ограничаван в отговора си. Според него Вашингтон може да иска да спре Владимир Путин, но руският президент не се чувства задължен да прекрати атаките.

Темата за американската подкрепа беше обсъдена и в разговора на Зеленски с държавния секретар Марко Рубио. Двамата са говорили за ракетите прехващачи срещу балистични ракети, ранното предупреждение за руски атаки и възстановяването на възможностите на Starlink и Starshield.

Американската страна отхвърля твърденията, че е прекратила обмена на разузнавателни данни с Украйна. Зеленски обаче настоява, че ограниченията вече са се отразили на украинската отбрана и че между партньорите трябва да има яснота и честност.