Зеленски: Украйна има ясна визия за постигане на мир и очаква САЩ да разгледат предложенията ѝ

Украйна разполага с ясен план за постигане на мир във войната с Русия и иска Съединените щати да разгледат предложенията ѝ. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след срещата си с американския специален пратеник Стив Уиткоф, съобщи „Укринформ“, предава БТА.
Зеленски подчерта, че Украйна желае мир повече от всяка друга страна, докато, по думите му, Русия е избрала да продължи убийствата.
Украинският държавен глава припомни също, че Киев първи е подкрепил предложението на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но руският президент Владимир Путин е отхвърлил инициативата. Въпреки това Украйна продължава да търси решение по въпроса.
„Имаме ясна визия за това как да постигнем мир. В тези усилия работим заедно с нашите европейски и други партньори. Искаме американската страна да разгледа тези идеи. По-конкретно, едно от ключовите предложения е да се проведе евентуална тристранна среща на лидерите за разрешаване на въпроси, които могат да бъдат решени само на най-високо равнище“, заяви Зеленски.
Той съобщи, че на 21 октомври специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще отпътува за Русия. „Ще видим какво ще каже Путин“, добави украинският лидер.
САЩ предоставят разузнавателна информация за руски ракетни атаки
Украйна продължава да получава разузнавателни данни от САЩ, включително чрез система за ранно предупреждение за руски атаки с балистични ракети. Това съобщи Зеленски след разговорите си с Уиткоф, цитиран от „Укринформ“.
Украинският президент изрази благодарност за своевременното споделяне на информацията и подчерта значението ѝ за сигурността на населението.
„Благодарни сме, че разузнавателните данни вече се споделят оперативно. Става дума за системата за ранно предупреждение - тя е изключително важна за нашия народ, както за децата, така и за възрастните, защото получаваме сигнал, когато се приближават балистични ракети. Затова сме благодарни на американската страна; системата работи и това е чудесно“, заяви Зеленски.
Той уточни, че в разговорите си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио е обсъдил не само обмена на разузнавателна информация, но и въпроси, свързани със системите „Старлинк“ и „Пейтриът“.
По-рано днес Зеленски пристигна в Норвегия, като една от основните цели на посещението му беше срещата с американския специален пратеник Стив Уиткоф, посочва „Укринформ“.
Агенцията отбелязва още, че в предходните си разговори с Марко Рубио украинският президент е засегнал темите за системите за прехващане на балистични ракети, ранното предупреждение за руски атаки и възстановяването на системата „Старшийлд“ - военната версия на спътниковата комуникационна система „Старлинк“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Навални
Коментиран от #9
22:42 20.10.2026
2 Повръща ми се от този
22:44 20.10.2026
3 Шопо
Просто е !
22:44 20.10.2026
4 каква визия бе друсльо
22:45 20.10.2026
5 Съдията
Коментиран от #16
22:46 20.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Звездоброец
22:50 20.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЕВРЕИНА КАБЗОН
До коментар #1 от "Навални":И АЗ ЧАКАМ
ШАЛОМОВИЧ.
ПО ВЕРОЯТНО Е ДА ИЗПРЕВАРИ
ЗЕЛЕНСКИ.
НЕ СЕ КОРКАЙ ТОЛКОВА
Коментиран от #33
22:52 20.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #14
22:55 20.10.2026
13 Убиец на украинци
22:56 20.10.2026
14 СИ ДЗИН ПИН
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":СЪЩО,
СИБИР В ТЕРИТОРИЯТА
НА КИТАЙ.
22:57 20.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Интересно
До коментар #5 от "Съдията":Не се знае дали Европа ще гледа жално, проблема ще е за тези които са там.
22:58 20.10.2026
17 ЯСНАТА ТИ ВИЗИЯ Е ДА СПАСИШ ЖИВОТЕЦА СИ
Коментиран от #24
22:58 20.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тръмп
Никога не съм правил предложение за прекратяване на огъня в "енергийния сектор" а само да се спре обстрела на дизела! Не "припомня" а хитрува!
"Украинският държавен глава припомни също, че Киев първи е подкрепил предложението на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но руският президент Владимир Путин е отхвърлил инициативата"
23:00 20.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пълня им носа
До коментар #18 от "ПРАЗНЯ се с Голям Кеф":Да не моят да дишат....
23:01 20.10.2026
22 МАРИЯ ВОРОНЦОВА
МОЖЕ ДА ИЗЛЪЖЕ ГОСПОД
И ДА УДЪЛЖИ ЖИВОТА НА ПУТИН
СЪС 20-30 ГОДИНИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
БОТОКСА НАЛЯ НАД ЕДИН МИЛИАРД ДОЛАРА .
ВЪВ
ЛУДОТО НАЧИНАНИЕТО ДА ЖИВЕЕ ВЕЧНО.
23:01 20.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Интересно
До коментар #17 от "ЯСНАТА ТИ ВИЗИЯ Е ДА СПАСИШ ЖИВОТЕЦА СИ":Има един договор за определяне на границата между Русия и Украйна. Подписан е от Путин. Без спорове и забележки.
23:03 20.10.2026
25 М нееее ..
За мир ще се преговаря с РФ...
Всичко друго е ала бала...
23:04 20.10.2026
26 Обичам ги като еклери факти
Коментиран от #27
23:04 20.10.2026
27 МНЯ МНЯ МНЯЯЯ
До коментар #26 от "Обичам ги като еклери факти":Их ЧЕ Фкусно
Коментиран от #29
23:07 20.10.2026
28 7573
Коментиран от #32
23:08 20.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Разкарайте се от тук Лаици
23:10 20.10.2026
32 Интересно
До коментар #28 от "7573":Кое е племето на Зеленски и какво общо има Иран и Афганистан???
23:15 20.10.2026
33 Нали знаеш
До коментар #9 от "ЕВРЕИНА КАБЗОН":Кой ще е първи всичко се връща
Коментиран от #36
23:16 20.10.2026
34 az СВО Победа 81
Коментиран от #41
23:17 20.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 То е ясно
23:23 20.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Боже ,боже ....
Визия имат интелигентни и одухотворени хора ,а не тоя .....
23:33 20.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Зеленият плъх
00:05 21.10.2026
46 Вишис
00:07 21.10.2026
47 Горски
00:10 21.10.2026
48 Зеленски
00:15 21.10.2026