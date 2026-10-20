Зеленски: Украйна има ясна визия за постигане на мир и очаква САЩ да разгледат предложенията ѝ

Украйна разполага с ясен план за постигане на мир във войната с Русия и иска Съединените щати да разгледат предложенията ѝ. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след срещата си с американския специален пратеник Стив Уиткоф, съобщи „Укринформ“, предава БТА.

Зеленски подчерта, че Украйна желае мир повече от всяка друга страна, докато, по думите му, Русия е избрала да продължи убийствата.

Украинският държавен глава припомни също, че Киев първи е подкрепил предложението на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но руският президент Владимир Путин е отхвърлил инициативата. Въпреки това Украйна продължава да търси решение по въпроса.

„Имаме ясна визия за това как да постигнем мир. В тези усилия работим заедно с нашите европейски и други партньори. Искаме американската страна да разгледа тези идеи. По-конкретно, едно от ключовите предложения е да се проведе евентуална тристранна среща на лидерите за разрешаване на въпроси, които могат да бъдат решени само на най-високо равнище“, заяви Зеленски.

Той съобщи, че на 21 октомври специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще отпътува за Русия. „Ще видим какво ще каже Путин“, добави украинският лидер.

САЩ предоставят разузнавателна информация за руски ракетни атаки

Украйна продължава да получава разузнавателни данни от САЩ, включително чрез система за ранно предупреждение за руски атаки с балистични ракети. Това съобщи Зеленски след разговорите си с Уиткоф, цитиран от „Укринформ“.

Украинският президент изрази благодарност за своевременното споделяне на информацията и подчерта значението ѝ за сигурността на населението.

„Благодарни сме, че разузнавателните данни вече се споделят оперативно. Става дума за системата за ранно предупреждение - тя е изключително важна за нашия народ, както за децата, така и за възрастните, защото получаваме сигнал, когато се приближават балистични ракети. Затова сме благодарни на американската страна; системата работи и това е чудесно“, заяви Зеленски.

Той уточни, че в разговорите си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио е обсъдил не само обмена на разузнавателна информация, но и въпроси, свързани със системите „Старлинк“ и „Пейтриът“.

По-рано днес Зеленски пристигна в Норвегия, като една от основните цели на посещението му беше срещата с американския специален пратеник Стив Уиткоф, посочва „Укринформ“.

Агенцията отбелязва още, че в предходните си разговори с Марко Рубио украинският президент е засегнал темите за системите за прехващане на балистични ракети, ранното предупреждение за руски атаки и възстановяването на системата „Старшийлд“ - военната версия на спътниковата комуникационна система „Старлинк“.