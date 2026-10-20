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Зеленски: Украйна има ясна визия за постигане на мир и очаква САЩ да разгледат предложенията ѝ
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна има ясна визия за постигане на мир и очаква САЩ да разгледат предложенията ѝ

20 Октомври, 2026 22:41 1 220 48

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  • сащ

Украинският президент призова Вашингтон да обсъди идеите на Киев за прекратяване на войната, включително възможността за тристранна среща на лидерите.

Зеленски: Украйна има ясна визия за постигане на мир и очаква САЩ да разгледат предложенията ѝ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна разполага с ясен план за постигане на мир във войната с Русия и иска Съединените щати да разгледат предложенията ѝ. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след срещата си с американския специален пратеник Стив Уиткоф, съобщи „Укринформ“, предава БТА.

Зеленски подчерта, че Украйна желае мир повече от всяка друга страна, докато, по думите му, Русия е избрала да продължи убийствата.

Украинският държавен глава припомни също, че Киев първи е подкрепил предложението на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но руският президент Владимир Путин е отхвърлил инициативата. Въпреки това Украйна продължава да търси решение по въпроса.

„Имаме ясна визия за това как да постигнем мир. В тези усилия работим заедно с нашите европейски и други партньори. Искаме американската страна да разгледа тези идеи. По-конкретно, едно от ключовите предложения е да се проведе евентуална тристранна среща на лидерите за разрешаване на въпроси, които могат да бъдат решени само на най-високо равнище“, заяви Зеленски.

Той съобщи, че на 21 октомври специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще отпътува за Русия. „Ще видим какво ще каже Путин“, добави украинският лидер.

САЩ предоставят разузнавателна информация за руски ракетни атаки

Украйна продължава да получава разузнавателни данни от САЩ, включително чрез система за ранно предупреждение за руски атаки с балистични ракети. Това съобщи Зеленски след разговорите си с Уиткоф, цитиран от „Укринформ“.

Украинският президент изрази благодарност за своевременното споделяне на информацията и подчерта значението ѝ за сигурността на населението.

„Благодарни сме, че разузнавателните данни вече се споделят оперативно. Става дума за системата за ранно предупреждение - тя е изключително важна за нашия народ, както за децата, така и за възрастните, защото получаваме сигнал, когато се приближават балистични ракети. Затова сме благодарни на американската страна; системата работи и това е чудесно“, заяви Зеленски.

Той уточни, че в разговорите си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио е обсъдил не само обмена на разузнавателна информация, но и въпроси, свързани със системите „Старлинк“ и „Пейтриът“.

По-рано днес Зеленски пристигна в Норвегия, като една от основните цели на посещението му беше срещата с американския специален пратеник Стив Уиткоф, посочва „Укринформ“.

Агенцията отбелязва още, че в предходните си разговори с Марко Рубио украинският президент е засегнал темите за системите за прехващане на балистични ракети, ранното предупреждение за руски атаки и възстановяването на системата „Старшийлд“ - военната версия на спътниковата комуникационна система „Старлинк“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Навални

    28 3 Отговор
    Аре бе брат до кога ще те чакам....? ИДВАЙ..

    Коментиран от #9

    22:42 20.10.2026

  • 2 Повръща ми се от този

    49 3 Отговор
    и неговатаГрознаМутра. През 1 минута ни го натрисате.🤮

    22:44 20.10.2026

  • 3 Шопо

    45 2 Отговор
    Зеленски капитулира и войната свършва.
    Просто е !

    22:44 20.10.2026

  • 4 каква визия бе друсльо

    45 2 Отговор
    съсипа живота на милиони хора и една страна макар и измислена

    22:45 20.10.2026

  • 5 Съдията

    36 3 Отговор
    САЩ и Русия също имат ясна визия, Украйна трябва да вдигне бялото знаме, а Европа ще гледа жално отстрани.

    Коментиран от #16

    22:46 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Звездоброец

    23 3 Отговор
    Ще видим какво ще каже Путин ....

    22:50 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Навални":

    И АЗ ЧАКАМ

    ШАЛОМОВИЧ.

    ПО ВЕРОЯТНО Е ДА ИЗПРЕВАРИ

    ЗЕЛЕНСКИ.

    НЕ СЕ КОРКАЙ ТОЛКОВА

    Коментиран от #33

    22:52 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    И РУСИЯ ИМА ВИЗИЯ - ДЪРЖАВА ОТ ЛВОВ ДО ВЛАДИВОСТОК :)

    Коментиран от #14

    22:55 20.10.2026

  • 13 Убиец на украинци

    20 2 Отговор
    т. е. 3еленски

    22:56 20.10.2026

  • 14 СИ ДЗИН ПИН

    1 14 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    СЪЩО,

    СИБИР В ТЕРИТОРИЯТА
    НА КИТАЙ.

    22:57 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Интересно

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Съдията":

    Не се знае дали Европа ще гледа жално, проблема ще е за тези които са там.

    22:58 20.10.2026

  • 17 ЯСНАТА ТИ ВИЗИЯ Е ДА СПАСИШ ЖИВОТЕЦА СИ

    20 0 Отговор
    ЯСНАТА ТИ ВИЗИЯ БЕШЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ МИНСКИ СП , КЪДЕТО ФАШАГИГТЕ ТИ Я ВТИКНАХА В НАПУШЕНАТА ТИ КРАТУНА , СЛЕД ТАЗИ ТВОЯ ЯСНА МИСИЯ ИЗБИ МИЛИОНО УУБИЕЦО !! ЯСНАТА ТИ ВИЗИЯ СЕГА Е КАК ДА СЕ ИЗМЪКНЕШ , КАК ДА СПАСИШ ЖИВОТЕЦА СИ!!

    Коментиран от #24

    22:58 20.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тръмп

    9 0 Отговор
    Лъжливото талъсъмче извърта думите ми! А медиите услужливо му припяват безкритично.
    Никога не съм правил предложение за прекратяване на огъня в "енергийния сектор" а само да се спре обстрела на дизела! Не "припомня" а хитрува!

    "Украинският държавен глава припомни също, че Киев първи е подкрепил предложението на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но руският президент Владимир Путин е отхвърлил инициативата"

    23:00 20.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пълня им носа

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ПРАЗНЯ се с Голям Кеф":

    Да не моят да дишат....

    23:01 20.10.2026

  • 22 МАРИЯ ВОРОНЦОВА

    1 13 Отговор
    СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА
    МОЖЕ ДА ИЗЛЪЖЕ ГОСПОД

    И ДА УДЪЛЖИ ЖИВОТА НА ПУТИН

    СЪС 20-30 ГОДИНИ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    БОТОКСА НАЛЯ НАД ЕДИН МИЛИАРД ДОЛАРА .
    ВЪВ

    ЛУДОТО НАЧИНАНИЕТО ДА ЖИВЕЕ ВЕЧНО.

    23:01 20.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Интересно

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "ЯСНАТА ТИ ВИЗИЯ Е ДА СПАСИШ ЖИВОТЕЦА СИ":

    Има един договор за определяне на границата между Русия и Украйна. Подписан е от Путин. Без спорове и забележки.

    23:03 20.10.2026

  • 25 М нееее ..

    8 0 Отговор
    Скоро мир няма да има значи...
    За мир ще се преговаря с РФ...
    Всичко друго е ала бала...

    23:04 20.10.2026

  • 26 Обичам ги като еклери факти

    2 1 Отговор
    Пълни с Моя крем

    Коментиран от #27

    23:04 20.10.2026

  • 27 МНЯ МНЯ МНЯЯЯ

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Обичам ги като еклери факти":

    Их ЧЕ Фкусно

    Коментиран от #29

    23:07 20.10.2026

  • 28 7573

    6 0 Отговор
    Много събития през последните 15 - 20 години се предполага да са част от проекта за завладяване на Иран, голямата мечта на племето на Зеленски, не случайно станал президент. И това са събарянето на близнаците с последвали войни в Ирак и Авганистан, да се обгърне Иран, брексит за да се даде възможност Великобритания да действа свободно, ликвидирането на уикиликс, войната в Украйна за да се отстрани Русия за да няма възможност да помага на Иран, театъра за нападане на Газа с умишлено оставяне да бъдът убити над хиляда невинни селяни в околностите. Нещо се обърка в сметките и Иран се оказа по-подготвен, даден солиден отговор и не се получи очакваната цветна революция. Дойде момента да се приключи с опита и да се спрат всички войни по този велик проект с милиони жертви. Америка определено каза край на участието и трябва да се почисти терена без победител. Тази година беше краен срок но не се получи и всички артисти да си събират багажа.

    Коментиран от #32

    23:08 20.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Разкарайте се от тук Лаици

    1 1 Отговор
    Голда гобарате

    23:10 20.10.2026

  • 32 Интересно

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "7573":

    Кое е племето на Зеленски и какво общо има Иран и Афганистан???

    23:15 20.10.2026

  • 33 Нали знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЕВРЕИНА КАБЗОН":

    Кой ще е първи всичко се връща

    Коментиран от #36

    23:16 20.10.2026

  • 34 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор
    Зеленски подписа указ, с който официално забрани преговорите с руския президент Владимир Путин на 4 октомври 2022 година.

    Коментиран от #41

    23:17 20.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 То е ясно

    6 0 Отговор
    Даваш Донбас има мир,продължиш ли да се правиш на клоун няма мир

    23:23 20.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Боже ,боже ....

    7 0 Отговор
    Имал ясна визия с неговите Европейски партьори!Кои са те ,че не сещам щото напоследък всички взеха да странят от него както дявол от тамян?
    Визия имат интелигентни и одухотворени хора ,а не тоя .....

    23:33 20.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Зеленият плъх

    2 0 Отговор
    "ясна визия за постигане на мир" бил имал а аз НЕ помня кога за последно съм спала в Славянск ...

    00:05 21.10.2026

  • 46 Вишис

    0 0 Отговор
    Мир жъ има гa изтpъгнат Пyнgя от земята и го оковaт y тежки окoвe! Тpибуналят чекa!

    00:07 21.10.2026

  • 47 Горски

    1 0 Отговор
    еленски преди да стане президент бе комичен актор. След президенството, ако го довърши преживе, ще играе трагични роли. Или в Северната сова, или в Гуантанамо. Боеприпасите се произвеждат в САЩ и се изпращат в чужбина в съответствие със споразумение, съгласно което предаването на трети страни изисква съгласието на Вашингтон. Миналата седмица Си Ен Ен съобщи, че запасите от ракети за системите "Пейтриът", използвани от Киев за защита на страната от руските атаки с дронове и ракети, са изчерпани. Украинският президент Зеленски няма да бъде включен в предложените преговори, тъй като руският лидер се стреми да договори край на войната в полза на Москва. Руският президент Владимир Путин предложи той, президентът Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин да се срещнат следващия месец, за да обсъдят Украйна в опит да договорят край на четиригодишния конфликт в полза на Москва, съобщиха запознати с дискусиите. Планът представлява опит на Путин да се възползва от затоплянето на отношенията между Тръмп и руския лидер, което разтревожи Украйна и нейните съюзници във Вашингтон и Европа. Подобна среща на върха – без участието на украинския президент Володимир Зеленски – би била безпрецедентна и би предизвикала тревога в европейските столици и извън тях. В момента Зеленски с парите на американците подкупва сенатори, за да свалят Тръмп от власт.

    00:10 21.10.2026

  • 48 Зеленски

    0 0 Отговор
    Ако се загледа по дебатите на кандидат президентите ни ще се гръмне у китарата сам. Днес много ме накефи някакъв с участието си Стефан Попов, член на Националния политически съвет на Политическа партия „Русофили за въъзраждане на Отечеството“ и кандидат за вицепрезидент ... Дано да ги гледат от украинското посолство че да разберат колко ги обичат българите и какво им мислят ..

    00:15 21.10.2026

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