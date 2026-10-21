Новини
Свят »
САЩ »
Илон Мъск е наредил забавянето на работата на системата Starshield, което изненада неприятно Украйна
  Тема: Украйна

Илон Мъск е наредил забавянето на работата на системата Starshield, което изненада неприятно Украйна

21 Октомври, 2026 07:35 736 16

  • старлинк-
  • starlink-
  • илон мъск-
  • сащ-
  • украйна

Американският всекидневник се позовава на представители на властите в САЩ и на запознати със случая източници

Илон Мъск е наредил забавянето на работата на системата Starshield, което изненада неприятно Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Собственикът на американската компания "Спейс Екс" Илон Мъск е наредил забавянето на работата на военната разновидност на нейната сателитна система "Старлинк", на която Украйна разчита, пише в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Американският всекидневник се позовава на представители на властите в САЩ и на запознати със случая източници.

Още новини от Украйна

Агенция Ройтерс прави уговорката, че засега не може да потвърди тази информация.

Според източниците на "Уолстрийт джърнъл" както Илон Мъск, така и Доналд Тръмп са изразили през последната седмица недоволство във връзка с украинските удари по руски петролни рафинерии, които президентът на САЩ обвинява за високите цени на енергията. Някои от цитираните представители на американските власти твърдят, че собственикът на "Спейс Екс" е решил сам скоростта, с която системата "Старшийлд" (Starshield) предава данни на Украйна, да бъде ограничена миналата седмица.

"Уолстрийт джърнъл" излезе с тази публикация на фона на противоречивите изявления на Тръмп и Мъск по темата.

В петък президентът на САЩ каза, че нито той, нито най-богатият човек в света са виновни за забавянето на работата на военната разновидност на "Старлинк", което изненада неприятно Украйна. Мъск, от своя страна, заяви, че американското правителство носи отговорност за евентуални ограничения за "Старшийлд".

И двамата обаче призоваха украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли. Вчера Тръмп каза, че Украйна трябва да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ще спрат да му се харчат колите

    2 6 Отговор
    От високо се пада много болезнено.

    Коментиран от #6

    07:39 21.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    АМЕРИКАНСКИТЕ ГЕНЕРАЛИ ПИТАЛИ ИЗКУСТВЕНИТЕ ИНТЕЛЕКТИ НА ВСИЧКИ ВОДЕЩИ КОМПАНИИ В САЩ
    " КАКВО ЩЕ СТАНЕ С УКРАЙНА"
    ....
    И ВСИЧКИ ИИ МОДЕЛИ НА САЩ МИНАЛИ НА РУСКИ И УПОТРЕБИЛИ
    ГРОЗНИ ДУМИЧКИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА УКРАЙНА
    ......
    АКО ТРЪМП НЕ МОЖЕ ДА Я СПАСИ СЪС МИРНО СПОРАЗУМЕНИЕ :)
    ......
    МЪСК НЕ Е ВИНОВЕН, ЧЕ СИ ПАЗИ БОГАТСТВОТО КАТО ДОБЪР КАПИТАЛИСТ

    07:39 21.10.2026

  • 4 Дзак

    4 1 Отговор
    Паднало е напрежението!

    07:42 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 след като диванен финансист като теб

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ще спрат да му се харчат колите":

    го твърди ок- а колкото до това дали е забавил може да прави каквото си иска не е сиситема на 404

    07:44 21.10.2026

  • 7 Гост

    4 0 Отговор
    Системата си е негова, може да прави квот си иска!
    А случайно да ви е минавало през главите, че руснаците вече са достигнали позиции от които могат да пуцат сателитите? А може и на са треснали вече няколко...

    Коментиран от #11

    07:45 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 На средновековна Украйна

    3 0 Отговор
    Интернет не и се полага. Не го ползва по предназначение.

    07:49 21.10.2026

  • 10 Хм...

    0 1 Отговор
    Подобни статии говорят много за интелектуалното ниво на пишещите ги и целевата им аудитория.
    Някакъв "журналист" се опитва да ме убеди, че редови гражданин (пък бил той и трилионер) може да се разпорежда еднолично със система с военно приложение!?!
    Айде моля ви се, не на нас тия!

    07:50 21.10.2026

  • 11 те летят на ниска орбита

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Напълно са в обхвата на руското ПВО и руските изтребители. И тъй като сами падат като гнили круши не може да се докаже, че са свалени.

    Коментиран от #16

    07:52 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наредили са му от

    1 0 Отговор
    Пентагона. Мъск нищо не може да нареди сам. Той е просто пионка, касичка на политиците 🧐🧐🧐🧐
    Ако го беше наредил той без да му кажат, вече щеше да е паднал от балкона 😂😂😂😂

    07:54 21.10.2026

  • 14 Историк

    1 1 Отговор
    Мъск неслучайно ходи в Москва. КГБ е ненадмината световна мафия, след като инсталира агент Краснов за президент на САЩ. Двама злодеи с огромна,безконтролна власт.

    07:55 21.10.2026

  • 15 Хи хи

    1 0 Отговор
    Всичко е ясно Изкуственият интелект е забавил скоростта ! На него трябва да се сърдят и да търсят отговорност ! Може и да го пратят на съд !!

    07:57 21.10.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "те летят на ниска орбита":

    Сателитите са на височина 500 километра, за там самолети нямат дори и руснаците! Виж, ракети за сателити имат, и те са единствените които ги имат, въпроса е, че се изстрелват от земята и рейнджа им е на ръба на тези 500 километра! Но, местейки фронта на Запад, те бавно достигат до тях, защото е ясно къде са локирани сателитите! И както казах, може някой от операторите на системата да е изпуснал за малко орбитата на сателита, и веднага русите да са го треснали! На руската ракета и трябват 3 минути да стигне до сателита ...

    08:01 21.10.2026