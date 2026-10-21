Илон Мъск е наредил забавянето на работата на системата Starshield, което изненада неприятно Украйна

Собственикът на американската компания "Спейс Екс" Илон Мъск е наредил забавянето на работата на военната разновидност на нейната сателитна система "Старлинк", на която Украйна разчита, пише в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Американският всекидневник се позовава на представители на властите в САЩ и на запознати със случая източници.
Агенция Ройтерс прави уговорката, че засега не може да потвърди тази информация.
Според източниците на "Уолстрийт джърнъл" както Илон Мъск, така и Доналд Тръмп са изразили през последната седмица недоволство във връзка с украинските удари по руски петролни рафинерии, които президентът на САЩ обвинява за високите цени на енергията. Някои от цитираните представители на американските власти твърдят, че собственикът на "Спейс Екс" е решил сам скоростта, с която системата "Старшийлд" (Starshield) предава данни на Украйна, да бъде ограничена миналата седмица.
"Уолстрийт джърнъл" излезе с тази публикация на фона на противоречивите изявления на Тръмп и Мъск по темата.
В петък президентът на САЩ каза, че нито той, нито най-богатият човек в света са виновни за забавянето на работата на военната разновидност на "Старлинк", което изненада неприятно Украйна. Мъск, от своя страна, заяви, че американското правителство носи отговорност за евентуални ограничения за "Старшийлд".
И двамата обаче призоваха украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли. Вчера Тръмп каза, че Украйна трябва да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ще спрат да му се харчат колите
Коментиран от #6
07:39 21.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" КАКВО ЩЕ СТАНЕ С УКРАЙНА"
....
И ВСИЧКИ ИИ МОДЕЛИ НА САЩ МИНАЛИ НА РУСКИ И УПОТРЕБИЛИ
ГРОЗНИ ДУМИЧКИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА УКРАЙНА
......
АКО ТРЪМП НЕ МОЖЕ ДА Я СПАСИ СЪС МИРНО СПОРАЗУМЕНИЕ :)
......
МЪСК НЕ Е ВИНОВЕН, ЧЕ СИ ПАЗИ БОГАТСТВОТО КАТО ДОБЪР КАПИТАЛИСТ
07:39 21.10.2026
4 Дзак
07:42 21.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 след като диванен финансист като теб
До коментар #2 от "Ще спрат да му се харчат колите":го твърди ок- а колкото до това дали е забавил може да прави каквото си иска не е сиситема на 404
07:44 21.10.2026
7 Гост
А случайно да ви е минавало през главите, че руснаците вече са достигнали позиции от които могат да пуцат сателитите? А може и на са треснали вече няколко...
Коментиран от #11
07:45 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 На средновековна Украйна
07:49 21.10.2026
10 Хм...
Някакъв "журналист" се опитва да ме убеди, че редови гражданин (пък бил той и трилионер) може да се разпорежда еднолично със система с военно приложение!?!
Айде моля ви се, не на нас тия!
07:50 21.10.2026
11 те летят на ниска орбита
До коментар #7 от "Гост":Напълно са в обхвата на руското ПВО и руските изтребители. И тъй като сами падат като гнили круши не може да се докаже, че са свалени.
Коментиран от #16
07:52 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Наредили са му от
Ако го беше наредил той без да му кажат, вече щеше да е паднал от балкона 😂😂😂😂
07:54 21.10.2026
14 Историк
07:55 21.10.2026
15 Хи хи
07:57 21.10.2026
16 Гост
До коментар #11 от "те летят на ниска орбита":Сателитите са на височина 500 километра, за там самолети нямат дори и руснаците! Виж, ракети за сателити имат, и те са единствените които ги имат, въпроса е, че се изстрелват от земята и рейнджа им е на ръба на тези 500 километра! Но, местейки фронта на Запад, те бавно достигат до тях, защото е ясно къде са локирани сателитите! И както казах, може някой от операторите на системата да е изпуснал за малко орбитата на сателита, и веднага русите да са го треснали! На руската ракета и трябват 3 минути да стигне до сателита ...
08:01 21.10.2026