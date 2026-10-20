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ZDF: издирват двама германци за палежа на Starlink в България
  Тема: Украйна

ZDF: издирват двама германци за палежа на Starlink в България

20 Октомври, 2026 12:20 626 17

  • starlink-
  • палеж-
  • софия-
  • европейска заповед за арест-
  • саботаж

Двамата са обвинени, че са подпалили осем антени Starlink край София. При осъдителна присъда ги заплашват до 12 години затвор.

ZDF: издирват двама германци за палежа на Starlink в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийски съд е издал европейска заповед за арест срещу двама 19-годишни германски граждани, обвинени за палеж на осем антени Starlink край София. Според обвинението двамата са подпалили съоръженията късно вечерта на 9 октомври в планински район южно от българската столица.

При пожара са били напълно унищожени три от общо 18 антени на терена. Други пет са били частично или сериозно повредени, става ясно от документите, представени по време на съдебното заседание. При осъдителна присъда за умишлен палеж в особено тежък случай обвиняемите могат да получат между три и 12 години затвор.

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Двамата са напуснали България същата вечер

Според разследването двамата германци са влезли в България от Сърбия с автомобил Volkswagen с германски регистрационни номера. Те са били представени като туристи и са напуснали страната още същата вечер по същия маршрут.

Мъжете са били обвинени задочно на 14 октомври. Два дни по-късно срещу тях е издадена национална заповед за арест, а след това съдът е постановил и европейска заповед. Двамата не са задържани в България.

Защитниците по назначение са заявили, че видеозаписите не позволяват категорично разпознаване на извършителите. Според прокуратурата те са били с маски и ръкавици. Съдът е приел, че наличните свидетелски показания и материални доказателства са достатъчни, за да бъде продължено наказателното преследване на този етап от разследването.

ДАНС определя случая като саботаж

Пред парламента председателят на ДАНС Пламен Тончев е определил пожара край София като саботаж. „Подобни саботажни действия не могат да бъдат изключени и занапред“, е предупредил той.

Случаят в България идва на фона на други атаки срещу инфраструктурата на Starlink в Европа. През уикенда литовските власти са регистрирали опит за нападение срещу доставчик на оборудване за американската комуникационна система. През септември съоръжение на Starlink в Полша е било подпалено при определен от Варшава като целенасочен саботаж. Полското правителство подозира руски специални служби за атаката.

Starlink е сателитна комуникационна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Тя има важно значение за комуникациите на украинските въоръжени сили, а според Киев се използва и за управление на дронове и противодействие срещу дронове.

Източници: zdfheute.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    12 1 Отговор
    Забележете, подчертавам дебело ГЕРМАНЦИ не руснаци, а германци!

    Коментиран от #6

    12:24 20.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    От Витоша насочваме ракети срещу Русия а викаме че не участваме във войната.

    Коментиран от #8

    12:24 20.10.2026

  • 3 Пич

    10 0 Отговор
    Направо съм ошашавен!!!
    Излиза че германците от съпротивата саботират НАТО!!!

    12:25 20.10.2026

  • 4 кикикики

    8 3 Отговор
    браво на младежите. дано не ги хванат

    12:25 20.10.2026

  • 5 Влезли

    11 0 Отговор
    извършили саботажа и излезли необезпокоявани . След дни Ганювците издали международна заповед за арест......

    12:26 20.10.2026

  • 6 С германско

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъ":

    гражданство и съответно паспорти , но арабски имена .

    Коментиран от #10

    12:28 20.10.2026

  • 7 Оххх котйоооо

    0 3 Отговор
    Като го осъдят да ги пратят да си излежат присъдата поне 10% в БГ затвор, и ще мирясат за цял живот

    12:30 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 4567

    5 1 Отговор
    Ами ако са с фалшиви документи за самоличност?

    12:32 20.10.2026

  • 10 Котопакси

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "С германско":

    Не са с арабски ,със сръбски са

    Коментиран от #11

    12:40 20.10.2026

  • 11 Паксикото

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Котопакси":

    Турци са, какви араби и сърби ви гонят? И в Полша някакви германски турци запалили старлинкове.

    12:42 20.10.2026

  • 12 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    Тези германци веднага да ги напишете - рускоговорящи!

    Коментиран от #15

    12:43 20.10.2026

  • 13 Може да са агенти

    3 0 Отговор
    На Ютелсат и да саботират конкуренцията, за да се вдигнат акциите още.

    12:44 20.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вимето на народа

    0 1 Отговор
    Кво им пречат антените...простаци.

    12:50 20.10.2026

  • 17 Печалбата не е за нас

    0 0 Отговор
    Колко са платили на България за разполагане на системата на българска територия? Или България е по-богата от Мъск, че да го обгрижва.

    12:53 20.10.2026

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