ZDF: издирват двама германци за палежа на Starlink в България

Софийски съд е издал европейска заповед за арест срещу двама 19-годишни германски граждани, обвинени за палеж на осем антени Starlink край София. Според обвинението двамата са подпалили съоръженията късно вечерта на 9 октомври в планински район южно от българската столица.

При пожара са били напълно унищожени три от общо 18 антени на терена. Други пет са били частично или сериозно повредени, става ясно от документите, представени по време на съдебното заседание. При осъдителна присъда за умишлен палеж в особено тежък случай обвиняемите могат да получат между три и 12 години затвор.

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Двамата са напуснали България същата вечер

Според разследването двамата германци са влезли в България от Сърбия с автомобил Volkswagen с германски регистрационни номера. Те са били представени като туристи и са напуснали страната още същата вечер по същия маршрут.

Мъжете са били обвинени задочно на 14 октомври. Два дни по-късно срещу тях е издадена национална заповед за арест, а след това съдът е постановил и европейска заповед. Двамата не са задържани в България.

Защитниците по назначение са заявили, че видеозаписите не позволяват категорично разпознаване на извършителите. Според прокуратурата те са били с маски и ръкавици. Съдът е приел, че наличните свидетелски показания и материални доказателства са достатъчни, за да бъде продължено наказателното преследване на този етап от разследването.

ДАНС определя случая като саботаж

Пред парламента председателят на ДАНС Пламен Тончев е определил пожара край София като саботаж. „Подобни саботажни действия не могат да бъдат изключени и занапред“, е предупредил той.

Случаят в България идва на фона на други атаки срещу инфраструктурата на Starlink в Европа. През уикенда литовските власти са регистрирали опит за нападение срещу доставчик на оборудване за американската комуникационна система. През септември съоръжение на Starlink в Полша е било подпалено при определен от Варшава като целенасочен саботаж. Полското правителство подозира руски специални служби за атаката.

Starlink е сателитна комуникационна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Тя има важно значение за комуникациите на украинските въоръжени сили, а според Киев се използва и за управление на дронове и противодействие срещу дронове.

Източници: zdfheute.de