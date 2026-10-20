„Това ще бъде болезнена загуба, но няма да ни спре“: в Украйна коментират загубата на американските разузнавателни данни

Евентуалното прекратяване на обмена на разузнавателни данни от Съединените щати би било тежка загуба за Украйна, но няма да спре съпротивата. Това заявява журналистът и командир на рота за безпилотни летателни апарати в бригада „Хартия“ Юрий Бутусов в интервю за „Украинская правда“. По думите му американската информация е сред ключовите предимства на украинската армия, но страната разполага и с подкрепа от европейски партньори и със собствени разузнавателни служби.
Темата се изостри след предупрежденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон може да прекрати обмена на разузнавателни данни, ако Украйна продължи ударите по руски нефтопреработвателни заводи. На 14 октомври украинските сили са регистрирали прекъсвания на връзката при дронове, оборудвани с терминали Starlink. Няколко дни по-рано подразделения на противовъздушната отбрана са получили със закъснение сигнали за изстрелване на руски балистични ракети.
Официално обяснение за проблемите със сателитната комуникация не е представено. Доналд Тръмп и собственикът на SpaceX Илон Мъск са отрекли участие в ограничаването на скоростта на военната връзка. На 17 октомври президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в Брюксел, че връщане към предишните показатели не е настъпило и определи случилото се като „планирана специална операция“.
Какво означава загубата на американските данни
Бутусов посочва, че американските разузнавателни структури следят руското въздушно пространство и територията на страната, регистрират ракетни изстрелвания и полети на авиация, както и прихващат руски комуникации. Затова прекратяването на обмена би засегнало комплексно украинските операции, а не само далекобойните удари.„Това ще бъде болезнена загуба, но няма да ни спре“, заявява Бутусов.
Според него пълното прекъсване на американската подкрепа би било в противоречие с интересите на самите Съединени щати. Той допуска, че подобен ход ще предизвика силен политически и информационен натиск върху администрацията на Тръмп.
Starlink и безпилотните операции
Като командир на подразделение за дронове Бутусов заявява, че ограничаването на Starlink при високи скорости е имало пряко отражение върху работата на фронта. За ударни безпилотни апарати от самолетен тип, които използват системата, това може да направи приложението им практически невъзможно. По думите му по-късно връзката е възстановила работата си при скорости до 160 километра в час.
Бутусов определя случилото се като демонстративно действие, но подчертава, че официално обяснение не е дадено. Коментарите на бившия министър на отбраната Михайло Федоров и на Илон Мъск той не приема като обяснение от отговорни официални лица.
Русия запазва инициативата на повечето участъци
Според Бутусов руските сили не са загубили инициативата по целия фронт. Той заявява, че на повечето участъци те продължават да настъпват, да използват огнева мощ и да се опитват да пробият украинската отбрана, макар темпът на придвижване да е нисък.
Бутусов смята, че Москва разчита на продължителна война за изтощаване на Украйна и може да продължи конфликта още поне три, четири или пет години. По думите му руската цел е Киев да бъде принуден да признае анексирането на Крим и на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област.
Той посочва стабилизирането на фронта като условие за бъдещи преговори. Като пример Бутусов дава операция „Вивалди“, при която 3-ти армейски корпус е действал на фронт от 130 километра, контролиращ приблизително 12% от активната линия. Според него там руското настъпление е било спряно, а украинските сили са възстановили инициативата.
Бутусов поставя под съмнение и ефективността на част от далекобойните удари, когато цената им е по-висока от постигнатия резултат. Той смята, че ресурсите трябва да се насочват и към осигуряване на пехотата с безпилотни апарати и към действия, които ограничават руските човешки ресурси.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Сега се насочват към.... България❗
След като някой (уж Путин) удари два ПРАЗНИ КОРАБА, САШтинските самолети вече са във Варна❗ Очакваме и САШтински командоси, упс командващи, които да дойдат да ръководят НАТОпорчената ни армия от ПО ПЕЙКИ ❗
08:39 20.10.2026
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11 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
Коментиран от #20, #24
08:44 20.10.2026
12 Тест
08:45 20.10.2026
13 Атлантист
08:45 20.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Млад еврас
Коментиран от #37
08:46 20.10.2026
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17 САМО ПИТАМ
08:47 20.10.2026
18 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #29, #53
08:48 20.10.2026
19 Орк на тротинетка 🧌🛴
Коментиран от #27
08:48 20.10.2026
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23 ами
Коментиран от #36, #46
08:50 20.10.2026
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27 Млад еврас
До коментар #19 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Операцията за 3 дня завърши на 3тия ден пред кииф и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е малко по дълга хахахаха до къ евраста се влачи по гол тумбак, евраста вече пълзи хахаха.
08:54 20.10.2026
28 смешници
Коментиран от #39
08:55 20.10.2026
29 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":У...йна се предаде още 2014-та❗
Ама то ПО ПЕЙКИТЕ още не сте го разбрали❗
НЕЗАВИСИМА ли е У...йна❓
Ами НЕ, ЗАВИСИМА е❗
Ако можеш да разбереш разликата❗
08:56 20.10.2026
30 Давайте
Коментиран от #32, #40
08:59 20.10.2026
31 Дон Корлеоне
09:01 20.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ако не беше
09:03 20.10.2026
34 Решения
09:05 20.10.2026
35 хахаха
09:05 20.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Антирашист 4735
До коментар #15 от "Млад еврас":Ошибал си се ! Просия е агресора ,тя започна войната и носи цялата отговорност за всички жертви и розрушения ! Украинците защитават родината си !
Коментиран от #45, #50
09:07 20.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Антирашист 4736
До коментар #28 от "смешници":Фантастиката е в раздел измислици непремислици и простотии !
Коментиран от #47
09:10 20.10.2026
40 Факт
До коментар #30 от "Давайте":Ти за нафтата на Хаяско не мисли.Отивай да зареждаш на 2€ демократична нафта. Има.
Коментиран от #44
09:10 20.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Русия
09:11 20.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Простноупорит
До коментар #37 от "Антирашист 4735":Без разузнавателни данни и жипиеси, как ще се ориентират на къде е Полша?
09:13 20.10.2026
46 странно
До коментар #23 от "ами":Военния бюджет на Русия за 2026 е някъде 177 милиарда долара. За 2027 се планират някъде към 202 милиарда.
Като се отчете, че бюджета обхваща всички войски, то за войната в Украйна Русия харчи дори по-малко от украинците, на които им бяха отпуснати са 27 милиарда евро като помощ и 90 като заем, без да се броят парите от отделните държави.
Наркомана иска 150 милиарда (т.е. отново повече, отколкото Русия ще изхарчи), но резултатите от сега е ясно, че ще са нулеви, както беше през 2026.
Не разбирам кому е нужна тази агония! ОК, за тези, които се нагушват, прибирайки в джобовете си част от средствата е ясно, но заслужава ли си да мрат украинците за обогатяването на хунтата и европейския елит? Заслужава ли си ние да обедняваме с тези темпове, докато ни лъжат с някаква псевдосолидарност.
09:15 20.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Гост
би било тежка загуба за Украйна, но няма да спре съпротивата.
Въпрос:
Ква съпротива, съпротива значи отбрана, а ние Атакуване и мачкаме, нали? Моля, кажете че е така!
Факт:
Оказа се, че Русия има много перални на склад...
09:35 20.10.2026
49 Маринов
09:43 20.10.2026
50 АБВ
До коментар #37 от "Антирашист 4735":"Ошибал си се ! Просия е агресора ,тя започна войната и носи цялата отговорност за всички жертви и розрушения ! Украинците защитават родината си !"
Ти си се ошибал ! Ако мислиш, че войната е започнала 2022 г., то въобще нямаш представа, дори най-бегла от събитията. Откритата война започна още 2014 г. срещу рускоговорящото население на Донбас. Тази открита война е следствие на организирания и платен от САЩ преврат и възраждането на национализма и нацизма в Украйна. Целта е отслабване на Русия и превръщането и на суровинен придатък на евроатлантиците както по времето на Горбачов и Елцин.
А ако задълбочим темата, трябва да се върнем още към създаването на НАТО, но не искам да си губя времето.
09:46 20.10.2026
51 хи ихи их
10:11 20.10.2026
52 За няколко цента повече
10:31 20.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хмм
10:47 20.10.2026