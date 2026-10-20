„Това ще бъде болезнена загуба, но няма да ни спре“: в Украйна коментират загубата на американските разузнавателни данни

Евентуалното прекратяване на обмена на разузнавателни данни от Съединените щати би било тежка загуба за Украйна, но няма да спре съпротивата. Това заявява журналистът и командир на рота за безпилотни летателни апарати в бригада „Хартия“ Юрий Бутусов в интервю за „Украинская правда“. По думите му американската информация е сред ключовите предимства на украинската армия, но страната разполага и с подкрепа от европейски партньори и със собствени разузнавателни служби.

Темата се изостри след предупрежденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон може да прекрати обмена на разузнавателни данни, ако Украйна продължи ударите по руски нефтопреработвателни заводи. На 14 октомври украинските сили са регистрирали прекъсвания на връзката при дронове, оборудвани с терминали Starlink. Няколко дни по-рано подразделения на противовъздушната отбрана са получили със закъснение сигнали за изстрелване на руски балистични ракети.

Официално обяснение за проблемите със сателитната комуникация не е представено. Доналд Тръмп и собственикът на SpaceX Илон Мъск са отрекли участие в ограничаването на скоростта на военната връзка. На 17 октомври президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в Брюксел, че връщане към предишните показатели не е настъпило и определи случилото се като „планирана специална операция“.

Какво означава загубата на американските данни

Бутусов посочва, че американските разузнавателни структури следят руското въздушно пространство и територията на страната, регистрират ракетни изстрелвания и полети на авиация, както и прихващат руски комуникации. Затова прекратяването на обмена би засегнало комплексно украинските операции, а не само далекобойните удари.

„Това ще бъде болезнена загуба, но няма да ни спре“, заявява Бутусов.

Според него пълното прекъсване на американската подкрепа би било в противоречие с интересите на самите Съединени щати. Той допуска, че подобен ход ще предизвика силен политически и информационен натиск върху администрацията на Тръмп.

Starlink и безпилотните операции

Като командир на подразделение за дронове Бутусов заявява, че ограничаването на Starlink при високи скорости е имало пряко отражение върху работата на фронта. За ударни безпилотни апарати от самолетен тип, които използват системата, това може да направи приложението им практически невъзможно. По думите му по-късно връзката е възстановила работата си при скорости до 160 километра в час.

Бутусов определя случилото се като демонстративно действие, но подчертава, че официално обяснение не е дадено. Коментарите на бившия министър на отбраната Михайло Федоров и на Илон Мъск той не приема като обяснение от отговорни официални лица.

Русия запазва инициативата на повечето участъци

Според Бутусов руските сили не са загубили инициативата по целия фронт. Той заявява, че на повечето участъци те продължават да настъпват, да използват огнева мощ и да се опитват да пробият украинската отбрана, макар темпът на придвижване да е нисък.

Бутусов смята, че Москва разчита на продължителна война за изтощаване на Украйна и може да продължи конфликта още поне три, четири или пет години. По думите му руската цел е Киев да бъде принуден да признае анексирането на Крим и на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област.

Той посочва стабилизирането на фронта като условие за бъдещи преговори. Като пример Бутусов дава операция „Вивалди“, при която 3-ти армейски корпус е действал на фронт от 130 километра, контролиращ приблизително 12% от активната линия. Според него там руското настъпление е било спряно, а украинските сили са възстановили инициативата.

Бутусов поставя под съмнение и ефективността на част от далекобойните удари, когато цената им е по-висока от постигнатия резултат. Той смята, че ресурсите трябва да се насочват и към осигуряване на пехотата с безпилотни апарати и към действия, които ограничават руските човешки ресурси.

Източници: pravda.com.ua