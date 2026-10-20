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„Това ще бъде болезнена загуба, но няма да ни спре“: в Украйна коментират загубата на американските разузнавателни данни
  Тема: Украйна

„Това ще бъде болезнена загуба, но няма да ни спре“: в Украйна коментират загубата на американските разузнавателни данни

20 Октомври, 2026 08:37 1 840 54

  • юрий бутусов-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • starlink-
  • разузнавателни данни

Украинският командир предупреждава, че загубата на американските данни ще бъде тежка, но няма да прекрати съпротивата

„Това ще бъде болезнена загуба, но няма да ни спре“: в Украйна коментират загубата на американските разузнавателни данни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евентуалното прекратяване на обмена на разузнавателни данни от Съединените щати би било тежка загуба за Украйна, но няма да спре съпротивата. Това заявява журналистът и командир на рота за безпилотни летателни апарати в бригада „Хартия“ Юрий Бутусов в интервю за „Украинская правда“. По думите му американската информация е сред ключовите предимства на украинската армия, но страната разполага и с подкрепа от европейски партньори и със собствени разузнавателни служби.

Темата се изостри след предупрежденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон може да прекрати обмена на разузнавателни данни, ако Украйна продължи ударите по руски нефтопреработвателни заводи. На 14 октомври украинските сили са регистрирали прекъсвания на връзката при дронове, оборудвани с терминали Starlink. Няколко дни по-рано подразделения на противовъздушната отбрана са получили със закъснение сигнали за изстрелване на руски балистични ракети.

Официално обяснение за проблемите със сателитната комуникация не е представено. Доналд Тръмп и собственикът на SpaceX Илон Мъск са отрекли участие в ограничаването на скоростта на военната връзка. На 17 октомври президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в Брюксел, че връщане към предишните показатели не е настъпило и определи случилото се като „планирана специална операция“.

Какво означава загубата на американските данни

Бутусов посочва, че американските разузнавателни структури следят руското въздушно пространство и територията на страната, регистрират ракетни изстрелвания и полети на авиация, както и прихващат руски комуникации. Затова прекратяването на обмена би засегнало комплексно украинските операции, а не само далекобойните удари.

„Това ще бъде болезнена загуба, но няма да ни спре“, заявява Бутусов.

Според него пълното прекъсване на американската подкрепа би било в противоречие с интересите на самите Съединени щати. Той допуска, че подобен ход ще предизвика силен политически и информационен натиск върху администрацията на Тръмп.

Starlink и безпилотните операции

Като командир на подразделение за дронове Бутусов заявява, че ограничаването на Starlink при високи скорости е имало пряко отражение върху работата на фронта. За ударни безпилотни апарати от самолетен тип, които използват системата, това може да направи приложението им практически невъзможно. По думите му по-късно връзката е възстановила работата си при скорости до 160 километра в час.

Бутусов определя случилото се като демонстративно действие, но подчертава, че официално обяснение не е дадено. Коментарите на бившия министър на отбраната Михайло Федоров и на Илон Мъск той не приема като обяснение от отговорни официални лица.

Русия запазва инициативата на повечето участъци

Според Бутусов руските сили не са загубили инициативата по целия фронт. Той заявява, че на повечето участъци те продължават да настъпват, да използват огнева мощ и да се опитват да пробият украинската отбрана, макар темпът на придвижване да е нисък.

Бутусов смята, че Москва разчита на продължителна война за изтощаване на Украйна и може да продължи конфликта още поне три, четири или пет години. По думите му руската цел е Киев да бъде принуден да признае анексирането на Крим и на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област.

Той посочва стабилизирането на фронта като условие за бъдещи преговори. Като пример Бутусов дава операция „Вивалди“, при която 3-ти армейски корпус е действал на фронт от 130 километра, контролиращ приблизително 12% от активната линия. Според него там руското настъпление е било спряно, а украинските сили са възстановили инициативата.

Бутусов поставя под съмнение и ефективността на част от далекобойните удари, когато цената им е по-висока от постигнатия резултат. Той смята, че ресурсите трябва да се насочват и към осигуряване на пехотата с безпилотни апарати и към действия, които ограничават руските човешки ресурси.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    32 8 Отговор
    ШАШт вече загубиха (интерес) към У...йна❗
    Сега се насочват към.... България❗
    След като някой (уж Путин) удари два ПРАЗНИ КОРАБА, САШтинските самолети вече са във Варна❗ Очакваме и САШтински командоси, упс командващи, които да дойдат да ръководят НАТОпорчената ни армия от ПО ПЕЙКИ ❗

    08:39 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    7 33 Отговор
    Зеленски докара до истерия Путин и Тръмп.

    Коментиран от #20, #24

    08:44 20.10.2026

  • 12 Тест

    5 1 Отговор
    Тест

    08:45 20.10.2026

  • 13 Атлантист

    15 4 Отговор
    Ще се борим докрай

    08:45 20.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Млад еврас

    38 5 Отговор
    Ми как да ви спрат като не сте тръгвали ве, ЕС режима нареди до последната укра, че като загубите да няма кой да отмъщава на еврастите дето предизвикаха и поддържат войната.

    Коментиран от #37

    08:46 20.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 САМО ПИТАМ

    25 6 Отговор
    А ТОЯ "КОМАНДИР" БИЛ ЛИ Е НЯКОГА НАЙ ОТПРЕД В ОКОПА............?

    08:47 20.10.2026

  • 18 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    7 32 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #29, #53

    08:48 20.10.2026

  • 19 Орк на тротинетка 🧌🛴

    8 25 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #27

    08:48 20.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ами

    16 7 Отговор
    браво - независима украина ще продължи по пътя към победата само трябва партньорите да увеличат финансирането до 150 милиарда евра на година

    Коментиран от #36, #46

    08:50 20.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Млад еврас

    21 5 Отговор

    До коментар #19 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Операцията за 3 дня завърши на 3тия ден пред кииф и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е малко по дълга хахахаха до къ евраста се влачи по гол тумбак, евраста вече пълзи хахаха.

    08:54 20.10.2026

  • 28 смешници

    34 8 Отговор
    капитулацията на украинците е неизбежна с или без американските разузнавателни данни.

    Коментиран от #39

    08:55 20.10.2026

  • 29 🦉🦉🦉🦉

    19 6 Отговор

    До коментар #18 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    У...йна се предаде още 2014-та❗
    Ама то ПО ПЕЙКИТЕ още не сте го разбрали❗
    НЕЗАВИСИМА ли е У...йна❓
    Ами НЕ, ЗАВИСИМА е❗
    Ако можеш да разбереш разликата❗

    08:56 20.10.2026

  • 30 Давайте

    10 2 Отговор
    Не остана

    Коментиран от #32, #40

    08:59 20.10.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    1 13 Отговор
    Хаяско закара ли нафтата?

    09:01 20.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ако не беше

    18 1 Отговор
    САЩ и западна европа отдавна щеше да има мир и повече украинци. Браво командире. Борбата трябва да продължи до последният украинец.

    09:03 20.10.2026

  • 34 Решения

    15 1 Отговор
    Ето ударите срещу НПЗ спряха Тръмп си реши проблема сам. Така ще се реши и проблемът с цените и милиардите за Украйна. Няма да има хиляди жертви и накрая всичкинпочват да строят. Накрая с неудоволствие пак ще купуват газ и мас от Русия но ще печелят американците.

    09:05 20.10.2026

  • 35 хахаха

    14 1 Отговор
    Като пример Бутусов дава операция „Вивалди“, НА която Русия ще отговори с операция "пОгОнини". Операция Вивалди тъждествено на произведението 4 годишни времена. Операцията също имаше 4 етапа, като 4 етап включваше щурм на кремъл. Резултатът го знаем.

    09:05 20.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Антирашист 4735

    1 16 Отговор

    До коментар #15 от "Млад еврас":

    Ошибал си се ! Просия е агресора ,тя започна войната и носи цялата отговорност за всички жертви и розрушения ! Украинците защитават родината си !

    Коментиран от #45, #50

    09:07 20.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Антирашист 4736

    3 7 Отговор

    До коментар #28 от "смешници":

    Фантастиката е в раздел измислици непремислици и простотии !

    Коментиран от #47

    09:10 20.10.2026

  • 40 Факт

    15 0 Отговор

    До коментар #30 от "Давайте":

    Ти за нафтата на Хаяско не мисли.Отивай да зареждаш на 2€ демократична нафта. Има.

    Коментиран от #44

    09:10 20.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Русия

    16 1 Отговор
    Вас нищо не може да ви спре,субстанциите ви дават крилааа ! Превзехте Крим и всеки момент ще падне и Москва хахааа

    09:11 20.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Простноупорит

    14 0 Отговор

    До коментар #37 от "Антирашист 4735":

    Без разузнавателни данни и жипиеси, как ще се ориентират на къде е Полша?

    09:13 20.10.2026

  • 46 странно

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "ами":

    Военния бюджет на Русия за 2026 е някъде 177 милиарда долара. За 2027 се планират някъде към 202 милиарда.
    Като се отчете, че бюджета обхваща всички войски, то за войната в Украйна Русия харчи дори по-малко от украинците, на които им бяха отпуснати са 27 милиарда евро като помощ и 90 като заем, без да се броят парите от отделните държави.
    Наркомана иска 150 милиарда (т.е. отново повече, отколкото Русия ще изхарчи), но резултатите от сега е ясно, че ще са нулеви, както беше през 2026.
    Не разбирам кому е нужна тази агония! ОК, за тези, които се нагушват, прибирайки в джобовете си част от средствата е ясно, но заслужава ли си да мрат украинците за обогатяването на хунтата и европейския елит? Заслужава ли си ние да обедняваме с тези темпове, докато ни лъжат с някаква псевдосолидарност.

    09:15 20.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гост

    7 0 Отговор
    Цитат:
    би било тежка загуба за Украйна, но няма да спре съпротивата.
    Въпрос:
    Ква съпротива, съпротива значи отбрана, а ние Атакуване и мачкаме, нали? Моля, кажете че е така!
    Факт:
    Оказа се, че Русия има много перални на склад...

    09:35 20.10.2026

  • 49 Маринов

    8 0 Отговор
    Какво очакват хранениците на коалицията на войната? Всеки си гледа интереса. А и те заживяха с мисълта, че са най важни

    09:43 20.10.2026

  • 50 АБВ

    9 1 Отговор

    До коментар #37 от "Антирашист 4735":

    "Ошибал си се ! Просия е агресора ,тя започна войната и носи цялата отговорност за всички жертви и розрушения ! Украинците защитават родината си !"

    Ти си се ошибал ! Ако мислиш, че войната е започнала 2022 г., то въобще нямаш представа, дори най-бегла от събитията. Откритата война започна още 2014 г. срещу рускоговорящото население на Донбас. Тази открита война е следствие на организирания и платен от САЩ преврат и възраждането на национализма и нацизма в Украйна. Целта е отслабване на Русия и превръщането и на суровинен придатък на евроатлантиците както по времето на Горбачов и Елцин.
    А ако задълбочим темата, трябва да се върнем още към създаването на НАТО, но не искам да си губя времето.

    09:46 20.10.2026

  • 51 хи ихи их

    3 0 Отговор
    Никой не им пречи на украинците да настъпват...на запад!

    10:11 20.10.2026

  • 52 За няколко цента повече

    1 0 Отговор
    Истината е,че украйна вече не съшествува като самостоятелна държава.Без разузнавателни данни и оръжие от НАТО не може да води бойни действия,както да се издържа без европейските пари

    10:31 20.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хмм

    1 0 Отговор
    Американците отричат да са спрели да подават разузнавателни данни, според мен говорят истината, защо да крият, от кого, едва ли Тръмп ще започне да се оправдава пред зеленски, дали нямат нещо общо със случая палежите на антени на Старлинк в Европа, включително и в България?

    10:47 20.10.2026

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