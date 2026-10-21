Китай посочи главната пречка пред мира в Украйна

Недостигът на доверие е основната пречка пред решаването на войната в Украйна, заяви китайският външен министър Ван И. Той говори на съвместна пресконференция в София с българския си колега.
„Доверието е крайъгълният камък на мира. Решаването на конфликтите изисква доверие, а изграждането на доверие изисква комуникация“, каза Ван И.
По думите му същият проблем се отнася както до кризата в Украйна, така и до конфликтите в Близкия изток. Китайският министър подчерта, че за постигане на споразумение са необходими диалог, консултации, взаимно разбиране и компромиси.
Позицията на Пекин
Ван И заяви, че Китай се определя като отговорна голяма държава и ще продължи да работи за мира. Той посочи, че по време на срещата на върха на АСИС в Баку е разговарял поотделно с лидерите на Израел и Палестина, срещнал се е с представители на други държави от Близкия изток и е изслушал позициите на балкански лидери за кризата в Украйна.
„Ясното послание на Китай към всички страни е: твърда увереност, настойчивост, диалог и консултации, взаимно разбиране и компромиси, възстановяване на доверието и съвместно изграждане на мира“, каза китайският външен министър.
Той добави, че Пекин ще продължи да изпълнява ролята си при разрешаването на кризи и конфликти и при преодоляването на „дефицита на доверие“.
Нови сигнали за преговори
Изявлението на Ван И беше направено на фона на нови дипломатически контакти около войната в Украйна. След среща с американска делегация, водена от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, Володимир Зеленски заяви, че е необходима тристранна среща с Доналд Тръмп и Владимир Путин.
Украинският президент посочи, че Русия трябва да вземе решение за прекратяване на убийствата. Междувременно Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да се срещнат с Путин в Санкт Петербург.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да изслуша американските предложения, но не възнамерява да прави политически отстъпки.
По данни на Politico Уиткоф ще предложи на Путин преки преговори с Володимир Зеленски и Доналд Тръмп. Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре също заяви, че американският пратеник ще представи предложения за условията на мирното уреждане, включително идеята за тристранна среща.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Китайците
Коментиран от #9
10:26 21.10.2026
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4 Пенчо
Коментиран от #16
10:33 21.10.2026
5 Разменната монета в този кървав спор...
С две ндуми три синджира роби , избирайте си "Султани",
Си комуниста ,Доналд Дък или руския Гладимир !
10:34 21.10.2026
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8 Разговор със зеления миризлак
Коментиран от #12, #18
10:37 21.10.2026
9 Българин 🇧🇬
До коментар #2 от "Китайците":Интересът на Китай е да има мир , защото се оформят като най-големият производител . Трябват им мир и търговия .
10:39 21.10.2026
10 дядя дръмпирушка
10:43 21.10.2026
11 его
10:45 21.10.2026
12 Ха Ха
До коментар #8 от "Разговор със зеления миризлак":Знаем ги ние предложенията за справедлив мир на европейските атлантически ястреби во главе с Киев: прибиране на Русия зад териториите си и плащане на репарации без всякакви гаранции за сигурност от страна на НАТО. Как ли пък не
Коментиран от #14, #20
10:47 21.10.2026
13 Роко
Коментиран от #17
10:53 21.10.2026
14 Роко
До коментар #12 от "Ха Ха":Грешиш приятелю, това само временно ще отложи войната а никой на запад не иска нова война. Единствения вариант е разпада на фашисткия райх Рассия. Свобода за поробените народи в Рассийската Федерация.
Коментиран от #19
10:58 21.10.2026
15 Не недостигът на доверие
11:00 21.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 За Китай си прав
До коментар #13 от "Роко":Така му е по-лесно да извива ръцете на Русия.
11:01 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха Ха
До коментар #14 от "Роко":Ще има да чакаш - блаженни са вероющите. А не ти ли е минавало през тиквона, че атлантическите ястреби днес са по-близо до фашизма от Путин и сие
11:05 21.10.2026
20 Наблюдател
До коментар #12 от "Ха Ха":Заради тази война две неутрални страни станаха членки на НАТО. Що се отнася до териториите, Русия и преди беше най-голямата, рядко заселена, с трудна комуникация заради огромните си размери. А това, което е завоювала до днес е в руини, неизползваемо. В днешния глобален свят войните за територия са безсмислени.
11:05 21.10.2026
21 Късоиме
.
Тази война никога няма да свърши. Ще тлее винаги със спорадични провокации. Слушай Зеленски и прави изводи. Може и да свърши, ако свършат "доброжелателите". А къде ще продаваме оръжието? Трилиони за оръжие през последните години. Светът се въоръжава. Може би е време да бъде отрезвен с нещо по-сериозно!
11:06 21.10.2026