Китай посочи главната пречка пред мира в Украйна

Недостигът на доверие е основната пречка пред решаването на войната в Украйна, заяви китайският външен министър Ван И. Той говори на съвместна пресконференция в София с българския си колега.

„Доверието е крайъгълният камък на мира. Решаването на конфликтите изисква доверие, а изграждането на доверие изисква комуникация“, каза Ван И.

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По думите му същият проблем се отнася както до кризата в Украйна, така и до конфликтите в Близкия изток. Китайският министър подчерта, че за постигане на споразумение са необходими диалог, консултации, взаимно разбиране и компромиси.

Позицията на Пекин

Ван И заяви, че Китай се определя като отговорна голяма държава и ще продължи да работи за мира. Той посочи, че по време на срещата на върха на АСИС в Баку е разговарял поотделно с лидерите на Израел и Палестина, срещнал се е с представители на други държави от Близкия изток и е изслушал позициите на балкански лидери за кризата в Украйна.

„Ясното послание на Китай към всички страни е: твърда увереност, настойчивост, диалог и консултации, взаимно разбиране и компромиси, възстановяване на доверието и съвместно изграждане на мира“, каза китайският външен министър.

Той добави, че Пекин ще продължи да изпълнява ролята си при разрешаването на кризи и конфликти и при преодоляването на „дефицита на доверие“.

Нови сигнали за преговори

Изявлението на Ван И беше направено на фона на нови дипломатически контакти около войната в Украйна. След среща с американска делегация, водена от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, Володимир Зеленски заяви, че е необходима тристранна среща с Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Украинският президент посочи, че Русия трябва да вземе решение за прекратяване на убийствата. Междувременно Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да се срещнат с Путин в Санкт Петербург.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да изслуша американските предложения, но не възнамерява да прави политически отстъпки.

По данни на Politico Уиткоф ще предложи на Путин преки преговори с Володимир Зеленски и Доналд Тръмп. Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре също заяви, че американският пратеник ще представи предложения за условията на мирното уреждане, включително идеята за тристранна среща.

Източници: unian.net