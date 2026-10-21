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Китай посочи главната пречка пред мира в Украйна
  Тема: Украйна

Китай посочи главната пречка пред мира в Украйна

21 Октомври, 2026 10:20 2 001 21

  • ван и-
  • китай-
  • войната в украйна-
  • мирни преговори-
  • стив уиткоф

Външният министър Ван И заяви, че комуникацията между страните е необходима за възстановяване на доверието и решаване на конфликтите

Китай посочи главната пречка пред мира в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недостигът на доверие е основната пречка пред решаването на войната в Украйна, заяви китайският външен министър Ван И. Той говори на съвместна пресконференция в София с българския си колега.

„Доверието е крайъгълният камък на мира. Решаването на конфликтите изисква доверие, а изграждането на доверие изисква комуникация“, каза Ван И.

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По думите му същият проблем се отнася както до кризата в Украйна, така и до конфликтите в Близкия изток. Китайският министър подчерта, че за постигане на споразумение са необходими диалог, консултации, взаимно разбиране и компромиси.

Позицията на Пекин

Ван И заяви, че Китай се определя като отговорна голяма държава и ще продължи да работи за мира. Той посочи, че по време на срещата на върха на АСИС в Баку е разговарял поотделно с лидерите на Израел и Палестина, срещнал се е с представители на други държави от Близкия изток и е изслушал позициите на балкански лидери за кризата в Украйна.

„Ясното послание на Китай към всички страни е: твърда увереност, настойчивост, диалог и консултации, взаимно разбиране и компромиси, възстановяване на доверието и съвместно изграждане на мира“, каза китайският външен министър.

Той добави, че Пекин ще продължи да изпълнява ролята си при разрешаването на кризи и конфликти и при преодоляването на „дефицита на доверие“.

Нови сигнали за преговори

Изявлението на Ван И беше направено на фона на нови дипломатически контакти около войната в Украйна. След среща с американска делегация, водена от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, Володимир Зеленски заяви, че е необходима тристранна среща с Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Украинският президент посочи, че Русия трябва да вземе решение за прекратяване на убийствата. Междувременно Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да се срещнат с Путин в Санкт Петербург.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да изслуша американските предложения, но не възнамерява да прави политически отстъпки.

По данни на Politico Уиткоф ще предложи на Путин преки преговори с Володимир Зеленски и Доналд Тръмп. Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре също заяви, че американският пратеник ще представи предложения за условията на мирното уреждане, включително идеята за тристранна среща.

Източници: unian.net


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Китайците

    12 6 Отговор
    Си гледат интереса ,въобще не ги интересува никой

    Коментиран от #9

    10:26 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пенчо

    16 4 Отговор
    Какво доверие да имаш на колониални държави агресори крадили и безчинствали столетия !?

    Коментиран от #16

    10:33 21.10.2026

  • 5 Разменната монета в този кървав спор...

    5 13 Отговор
    ще бъде, кои пазари от кой да се анектират!
    С две ндуми три синджира роби , избирайте си "Султани",
    Си комуниста ,Доналд Дък или руския Гладимир !

    10:34 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Разговор със зеления миризлак

    13 4 Отговор
    няма да има с Путин,просто защото е нелигитимен и от него нищо не зависи. При всяко препъване и яко кютечене от руснаците бяга в Лондон при крадля да мусе жалва и да му набият обръчите кво да прави и кво да говори. Ако се изключат нагличаните,мир може и да се постигне.

    Коментиран от #12, #18

    10:37 21.10.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Китайците":

    Интересът на Китай е да има мир , защото се оформят като най-големият производител . Трябват им мир и търговия .

    10:39 21.10.2026

  • 10 дядя дръмпирушка

    1 1 Отговор
    какво доверие ,като те се избиха за китайска радост и англосакска такава.

    10:43 21.10.2026

  • 11 его

    10 3 Отговор
    Какво доверие да има Рф към украйна?Украйна е държава на конци дърпана от англия и мракобесните сили стоящи зад американските корпораций.Няма как да разговаряш с някой с маска на лицето и душа под наем.Доверие се гради чрез действия не чрез приказки.

    10:45 21.10.2026

  • 12 Ха Ха

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Разговор със зеления миризлак":

    Знаем ги ние предложенията за справедлив мир на европейските атлантически ястреби во главе с Киев: прибиране на Русия зад териториите си и плащане на репарации без всякакви гаранции за сигурност от страна на НАТО. Как ли пък не

    Коментиран от #14, #20

    10:47 21.10.2026

  • 13 Роко

    0 3 Отговор
    Мир няма да има докато Китай има полза от войната. А Китай е една от двете страни които печелят най - много от войната

    Коментиран от #17

    10:53 21.10.2026

  • 14 Роко

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ха Ха":

    Грешиш приятелю, това само временно ще отложи войната а никой на запад не иска нова война. Единствения вариант е разпада на фашисткия райх Рассия. Свобода за поробените народи в Рассийската Федерация.

    Коментиран от #19

    10:58 21.10.2026

  • 15 Не недостигът на доверие

    0 1 Отговор
    А недостигът на разум е причината. Война безсмислена, от която губят всички замесени.

    11:00 21.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 За Китай си прав

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Роко":

    Така му е по-лесно да извива ръцете на Русия.

    11:01 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха Ха

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Роко":

    Ще има да чакаш - блаженни са вероющите. А не ти ли е минавало през тиквона, че атлантическите ястреби днес са по-близо до фашизма от Путин и сие

    11:05 21.10.2026

  • 20 Наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха Ха":

    Заради тази война две неутрални страни станаха членки на НАТО. Що се отнася до териториите, Русия и преди беше най-голямата, рядко заселена, с трудна комуникация заради огромните си размери. А това, което е завоювала до днес е в руини, неизползваемо. В днешния глобален свят войните за територия са безсмислени.

    11:05 21.10.2026

  • 21 Късоиме

    0 0 Отговор
    "...Украинският президент посочи, че Русия трябва да вземе решение за прекратяване на убийствата..."
    .
    Тази война никога няма да свърши. Ще тлее винаги със спорадични провокации. Слушай Зеленски и прави изводи. Може и да свърши, ако свършат "доброжелателите". А къде ще продаваме оръжието? Трилиони за оръжие през последните години. Светът се въоръжава. Може би е време да бъде отрезвен с нещо по-сериозно!

    11:06 21.10.2026

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