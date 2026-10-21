Украйна представи нови предложения на преговорите в Осло: "Ройтерс" публикува подробности

Украйна е представила нови предложения за прекратяване на войната по време на разговори в Осло с участието на САЩ, европейски държави и НАТО. Американски представител е определил диалога с президента Володимир Зеленски като конструктивен, а пред "Ройтерс" е заявил, че е постигнат „значителен напредък“ към координиран подход за разговори с Русия.

В срещите са участвали още норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, финландският президент Александър Стуб, представители на европейски държави и НАТО. Обсъдени са основни елементи на всеобхватна мирна програма, включително гаранции за сигурност за Украйна, следвоенен икономически план и бъдещата архитектура за сигурност в Европа.

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Зеленски е поставил акцент върху необходимостта от механизми, сходни с член 5 от договора на НАТО, който предвижда колективна отбрана при нападение срещу държава членка. На разговорите е обсъждан и план за възстановяване на украинската инфраструктура, както и възможностите за финансова подкрепа след края на войната.

Според американския представител задачата на специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Виткоф в Русия е да създаде път към преки тристранни и по-широки многостранни преговори. Украинската страна е потвърдила надеждата си за среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, на която да бъдат обсъдени ключовите въпроси.

Виткоф отпътува за среща с Путин

Йонас Гар Стьоре е определил разговора в Осло като продуктивен. Александър Стуб е заявил: „Мирният процес отново се движи в правилната посока.“

Срещите се проведоха на фона на призивите на Доналд Тръмп за бързо приключване на войната. Американският президент е заявил, че Украйна трябва да се стреми към уреждане на конфликта, като е посочил ресурсите на Москва и завзетите територии.

След разговорите в Норвегия Стив Виткоф отпътува за Санкт Петербург, където на 21 октомври се срещна с Владимир Путин. Очакването е обсъжданите в Осло идеи и предложения да бъдат част от следващия кръг на дипломатически контакти между САЩ и Русия.

Източници: obozrevatel.com, japantimes.co.jp