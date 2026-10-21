Украйна представи нови предложения на преговорите в Осло: "Ройтерс" публикува подробности

Украйна е представила нови предложения за прекратяване на войната по време на разговори в Осло с участието на САЩ, европейски държави и НАТО. Американски представител е определил диалога с президента Володимир Зеленски като конструктивен, а пред "Ройтерс" е заявил, че е постигнат „значителен напредък“ към координиран подход за разговори с Русия.
В срещите са участвали още норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, финландският президент Александър Стуб, представители на европейски държави и НАТО. Обсъдени са основни елементи на всеобхватна мирна програма, включително гаранции за сигурност за Украйна, следвоенен икономически план и бъдещата архитектура за сигурност в Европа.
Киев настоява за гаранции за сигурност
Зеленски е поставил акцент върху необходимостта от механизми, сходни с член 5 от договора на НАТО, който предвижда колективна отбрана при нападение срещу държава членка. На разговорите е обсъждан и план за възстановяване на украинската инфраструктура, както и възможностите за финансова подкрепа след края на войната.
Според американския представител задачата на специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Виткоф в Русия е да създаде път към преки тристранни и по-широки многостранни преговори. Украинската страна е потвърдила надеждата си за среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, на която да бъдат обсъдени ключовите въпроси.
Виткоф отпътува за среща с Путин
Йонас Гар Стьоре е определил разговора в Осло като продуктивен. Александър Стуб е заявил: „Мирният процес отново се движи в правилната посока.“
Срещите се проведоха на фона на призивите на Доналд Тръмп за бързо приключване на войната. Американският президент е заявил, че Украйна трябва да се стреми към уреждане на конфликта, като е посочил ресурсите на Москва и завзетите територии.
След разговорите в Норвегия Стив Виткоф отпътува за Санкт Петербург, където на 21 октомври се срещна с Владимир Путин. Очакването е обсъжданите в Осло идеи и предложения да бъдат част от следващия кръг на дипломатически контакти между САЩ и Русия.
Източници: obozrevatel.com, japantimes.co.jp
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голю-гулю
Коментиран от #21
13:28 21.10.2026
2 ужас
13:29 21.10.2026
3 Европеец
Коментиран от #26
13:29 21.10.2026
4 Емил
13:29 21.10.2026
5 АБВ
Това днешното ако е журналистика !
Коментиран от #14
13:29 21.10.2026
6 Ай сикирата
Никой с нищо не ми е длъжен!
Сътвориха си преврат, сега да се оправят!
13:30 21.10.2026
7 Берлин
Коментиран от #16
13:30 21.10.2026
8 Украйна
13:32 21.10.2026
9 Най-тъжния
13:32 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Само не
13:33 21.10.2026
12 Лакеите на Пентагона
13:33 21.10.2026
13 представи нови
13:34 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хихи
13:34 21.10.2026
16 Ай майкуууу
До коментар #7 от "Берлин":Император вика.Импвратор на бункера.😂😂😂😂😂
13:35 21.10.2026
17 Бай той Толстой
Коментиран от #18
13:35 21.10.2026
18 Киев за два дня
До коментар #17 от "Бай той Толстой":Глупости.
13:36 21.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 така, така
Ако ЕС престане да се прави на ущипана мома, то има шанс тая война да завърши още тази година, но при условията на Русия (едва ли ще са склонни на сериозни компромиси, ЕС изпусна това време). Ако на чичо Дончо му писне и спре всякяква помощ за подмандатната държавица, то отново има шанс бялото знаме да се вее в края на тази година или в началото на другата.
Ако все пак, се потвърди, че мозъчните клетки на западняците не работят, то забравете за мир в близко време - войната на изтощение първо ще срине "великите" икономики (може дори малки революции да гледаме), ще има масова смяна на властта в държавите от ЕС и след това, всички на килимчето. Драмата на Украйна е, че тогава никой няма да поставя въпроса за някакви по-добри условия за Украйна, а по-добри условия за самия Запад. Това е то да си колония на западняците, но като никой не си взима поуки от историята, то обречен е да си сърба попарата.
Коментиран от #24
13:44 21.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Госта..
До коментар #3 от "Европеец":Точно така ,но ваното е статия икоментари за нея да има за списвача
13:49 21.10.2026
27 Най-голямото щастие на копейките
13:50 21.10.2026
28 така, така
До коментар #24 от "Киев за два дня":Само гледай и после ще стане ясно кон боб яде ли. За всичко си има време.
Винаги иа шанс и да не съм прав, но това ще означава някакъв голям договорняк между Путин и Тръмп, от който предполагам ЕС ще е най-губещия. Но, не виждам причини Путин да влиза чак толкова в положението на Тръмп, та по-скоро си оставям на първоначалното мнение.
Коментиран от #35, #38
13:50 21.10.2026
29 Събрали се
13:52 21.10.2026
30 Пълно право има
Коментиран от #43
13:52 21.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Българите сме за Русия
Коментиран от #33
13:54 21.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 АБВ
До коментар #31 от "1:10 това са загубете в полза на ватенки":Много елементарно съждение ! Не е необходимо да ти се обяснява защо. Просто няма смисъл.
13:56 21.10.2026
35 Киев за два дня
До коментар #28 от "така, така":Глупости на търкалета.
13:56 21.10.2026
36 Истината
Коментиран от #44
13:57 21.10.2026
37 Нищо не може реално
13:57 21.10.2026
38 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #28 от "така, така":Върви ли?Я обясни.
13:57 21.10.2026
39 Сатана Z
13:58 21.10.2026
40 Руснак без глава
Коментиран от #46
13:58 21.10.2026
41 Каунчу
14:00 21.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ама то вярно бее
До коментар #30 от "Пълно право има":Сега гледам че пише "Національний цирк України" представи нови предложения.....
14:02 21.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Инна
В крайна сметка, при най-добрия сценарий за Украйна, Европа/НАТО ще се окаже с пет западни региона.
14:04 21.10.2026
46 Руснак с глава
До коментар #40 от "Руснак без глава":Превзехме я отдавна. Сега сме в Орехов. Ама като си без глава, как да чуеш и видиш.
14:04 21.10.2026
47 Ами да обсъждат
Зелю да прави вокзал, Москва, подпис на капитулацията и ще мирне света!!!
14:05 21.10.2026
48 АБВ
14:06 21.10.2026