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Украйна представи нови предложения на преговорите в Осло: "Ройтерс" публикува подробности
  Тема: Украйна

Украйна представи нови предложения на преговорите в Осло: "Ройтерс" публикува подробности

21 Октомври, 2026 13:25 1 684 48

  • украйна-
  • преговори в осло-
  • стив виткоф-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Разговорите в Норвегия са довели до значителен напредък, твърди американски представител, цитиран от агенцията

Украйна представи нови предложения на преговорите в Осло: "Ройтерс" публикува подробности - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е представила нови предложения за прекратяване на войната по време на разговори в Осло с участието на САЩ, европейски държави и НАТО. Американски представител е определил диалога с президента Володимир Зеленски като конструктивен, а пред "Ройтерс" е заявил, че е постигнат „значителен напредък“ към координиран подход за разговори с Русия.

В срещите са участвали още норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, финландският президент Александър Стуб, представители на европейски държави и НАТО. Обсъдени са основни елементи на всеобхватна мирна програма, включително гаранции за сигурност за Украйна, следвоенен икономически план и бъдещата архитектура за сигурност в Европа.

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Киев настоява за гаранции за сигурност

Зеленски е поставил акцент върху необходимостта от механизми, сходни с член 5 от договора на НАТО, който предвижда колективна отбрана при нападение срещу държава членка. На разговорите е обсъждан и план за възстановяване на украинската инфраструктура, както и възможностите за финансова подкрепа след края на войната.

Според американския представител задачата на специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Виткоф в Русия е да създаде път към преки тристранни и по-широки многостранни преговори. Украинската страна е потвърдила надеждата си за среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, на която да бъдат обсъдени ключовите въпроси.

Виткоф отпътува за среща с Путин

Йонас Гар Стьоре е определил разговора в Осло като продуктивен. Александър Стуб е заявил: „Мирният процес отново се движи в правилната посока.“

Срещите се проведоха на фона на призивите на Доналд Тръмп за бързо приключване на войната. Американският президент е заявил, че Украйна трябва да се стреми към уреждане на конфликта, като е посочил ресурсите на Москва и завзетите територии.

След разговорите в Норвегия Стив Виткоф отпътува за Санкт Петербург, където на 21 октомври се срещна с Владимир Путин. Очакването е обсъжданите в Осло идеи и предложения да бъдат част от следващия кръг на дипломатически контакти между САЩ и Русия.

Източници: obozrevatel.com, japantimes.co.jp


Норвегия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голю-гулю

    28 3 Отговор
    Стив Витков муакакакакак и кой е този "В"итков да не е роднина на Светльо Витков

    Коментиран от #21

    13:28 21.10.2026

  • 2 ужас

    32 2 Отговор
    Искал да се срещне с Тръмп и Путин. Ами и аз искам да се срещна.

    13:29 21.10.2026

  • 3 Европеец

    47 3 Отговор
    Минах статията по диагонал и така и не видях кои са новите украински предложения.....

    Коментиран от #26

    13:29 21.10.2026

  • 4 Емил

    35 2 Отговор
    „Мирният процес отново се движи в правилната посока.“ - Само да не се набъркат англичаните пак, че посоката ще се изкриви отново!!!

    13:29 21.10.2026

  • 5 АБВ

    44 0 Отговор
    От статията не разбрах какви са подробностите, публикувани от Ройтерс. Ама карай !
    Това днешното ако е журналистика !

    Коментиран от #14

    13:29 21.10.2026

  • 6 Ай сикирата

    41 3 Отговор
    Писна ми на панделата от тая Украйна!
    Никой с нищо не ми е длъжен!
    Сътвориха си преврат, сега да се оправят!

    13:30 21.10.2026

  • 7 Берлин

    38 4 Отговор
    Каквото каже, Императора Владимир,това и ще бъде, много пъти лъгаха Русия,сега никой не вярва на пинчери от гейропа.

    Коментиран от #16

    13:30 21.10.2026

  • 8 Украйна

    36 1 Отговор
    Вместо да предлага работи, които няма да минат, просто да развее бялото знаме.

    13:32 21.10.2026

  • 9 Най-тъжния

    19 1 Отговор
    и най ... клоун на света!

    13:32 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само не

    25 1 Отговор
    Разбрах защо запада е длъжен да дава някакви гаранции на Украйна?! Ами ако западните избиратели не искат да дадат такива гаранции какво ще прави Украйна

    13:33 21.10.2026

  • 12 Лакеите на Пентагона

    19 1 Отговор
    Щото нашите са веке в Краматорск и елита се евакуита от Киев.

    13:33 21.10.2026

  • 13 представи нови

    13 0 Отговор
    Укайна представи ...........нови предложения на преговорите в Осло

    13:34 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хихи

    26 0 Отговор
    Ройтерс... УНИАН... Дойчезеле...

    13:34 21.10.2026

  • 16 Ай майкуууу

    2 18 Отговор

    До коментар #7 от "Берлин":

    Император вика.Импвратор на бункера.😂😂😂😂😂

    13:35 21.10.2026

  • 17 Бай той Толстой

    8 2 Отговор
    Глупости.

    Коментиран от #18

    13:35 21.10.2026

  • 18 Киев за два дня

    3 12 Отговор

    До коментар #17 от "Бай той Толстой":

    Глупости.

    13:36 21.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 така, така

    21 2 Отговор
    Всички знаят, че Русия иска да се преразгледа и договори нова архитектурата за безопасност в Европа. Украйна е само елемент от тази архитектура и никакви член 5, член нанайсти няма да има.

    Ако ЕС престане да се прави на ущипана мома, то има шанс тая война да завърши още тази година, но при условията на Русия (едва ли ще са склонни на сериозни компромиси, ЕС изпусна това време). Ако на чичо Дончо му писне и спре всякяква помощ за подмандатната държавица, то отново има шанс бялото знаме да се вее в края на тази година или в началото на другата.
    Ако все пак, се потвърди, че мозъчните клетки на западняците не работят, то забравете за мир в близко време - войната на изтощение първо ще срине "великите" икономики (може дори малки революции да гледаме), ще има масова смяна на властта в държавите от ЕС и след това, всички на килимчето. Драмата на Украйна е, че тогава никой няма да поставя въпроса за някакви по-добри условия за Украйна, а по-добри условия за самия Запад. Това е то да си колония на западняците, но като никой не си взима поуки от историята, то обречен е да си сърба попарата.

    Коментиран от #24

    13:44 21.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Госта..

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Точно така ,но ваното е статия икоментари за нея да има за списвача

    13:49 21.10.2026

  • 27 Най-голямото щастие на копейките

    3 12 Отговор
    Цял живот не могат да разберат колко са глупави.

    13:50 21.10.2026

  • 28 така, така

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Киев за два дня":

    Само гледай и после ще стане ясно кон боб яде ли. За всичко си има време.

    Винаги иа шанс и да не съм прав, но това ще означава някакъв голям договорняк между Путин и Тръмп, от който предполагам ЕС ще е най-губещия. Но, не виждам причини Путин да влиза чак толкова в положението на Тръмп, та по-скоро си оставям на първоначалното мнение.

    Коментиран от #35, #38

    13:50 21.10.2026

  • 29 Събрали се

    7 2 Отговор
    всичките фашаги,само борето и урси липсват да правят мир? Ихууууу!

    13:52 21.10.2026

  • 30 Пълно право има

    6 1 Отговор
    Украйнският цирк да представя всякакви постановки .

    Коментиран от #43

    13:52 21.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българите сме за Русия

    8 1 Отговор
    Но ще обсъдим и новите предложения на Украйна за капитулация

    Коментиран от #33

    13:54 21.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 АБВ

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "1:10 това са загубете в полза на ватенки":

    Много елементарно съждение ! Не е необходимо да ти се обяснява защо. Просто няма смисъл.

    13:56 21.10.2026

  • 35 Киев за два дня

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "така, така":

    Глупости на търкалета.

    13:56 21.10.2026

  • 36 Истината

    1 4 Отговор
    Само луд или неморален човек би си помислил че Русия ще нападне Украйна, а ако това стане Тръмп ще спре войната за 24 часа!

    Коментиран от #44

    13:57 21.10.2026

  • 37 Нищо не може реално

    3 0 Отговор
    Украйна да предложи. Какво да предложи? Одеса ли? До Днепър всичко ще е руско или мир няма да има. Водата също е нужна за освободените руски региони. Трябва да сме реалисти все пак

    13:57 21.10.2026

  • 38 Как е бизнесът на Кобзон?

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "така, така":

    Върви ли?Я обясни.

    13:57 21.10.2026

  • 39 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Бай Дончо едва ли би избрал Осло,след като Норвегия не му даде полагащата му се Нобелова награда за мир.

    13:58 21.10.2026

  • 40 Руснак без глава

    1 5 Отговор
    Превзехме ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #46

    13:58 21.10.2026

  • 41 Каунчу

    3 0 Отговор
    Съмнява ме че с тези суперлативи за преговорите, ще стане като в ония виц: Учителка изпитва ученик и докато той мънка на дъската, тя "Добре, добреее, седни си. Две!"

    14:00 21.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ама то вярно бее

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пълно право има":

    Сега гледам че пише "Національний цирк України" представи нови предложения.....

    14:02 21.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Инна

    2 0 Отговор
    Колкото по-дълго преговарят европейските господари на Зеленски, толкова по-малка става територията на Украйна.

    В крайна сметка, при най-добрия сценарий за Украйна, Европа/НАТО ще се окаже с пет западни региона.

    14:04 21.10.2026

  • 46 Руснак с глава

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Руснак без глава":

    Превзехме я отдавна. Сега сме в Орехов. Ама като си без глава, как да чуеш и видиш.

    14:04 21.10.2026

  • 47 Ами да обсъждат

    1 0 Отговор
    Кат стигнат до условията на Путин да приемат или...
    Зелю да прави вокзал, Москва, подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    14:05 21.10.2026

  • 48 АБВ

    1 0 Отговор
    Защо изтрихте № 44 ? Опитвам се да ограмотявам аудиторията тук !

    14:06 21.10.2026

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