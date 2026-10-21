Русия ще реагира на „враждебното споразумение за дронове“ между Украйна и японска компания

Говорителката на руското МВнР Мария Захарова заяви, че Москва смята за враждебна стъпка продажбата на дронове на Украйна от японска компания и предупреди с остра реакция, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Захарова заяви, че Русия ще реагира, след като японската компания „Тера Дрон“ съобщи миналата седмица, че е доставила дронове на Украйна.

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„Опитите на японските власти да оправдаят това, твърдейки, че сътрудничеството на корпорация „Тера Дрон“ с украинските военни е просто частна инициатива, са напълно неубедителни“, заяви Захарова по време на ежеседмичната си редовна пресконференция.

„В това отношение ние ясно заявяваме, че подобни враждебни действия срещу Русия няма да останат без отговор. Те ще бъдат посрещнати с категоричен отговор и мерки, които ще бъдат усетени от Токио в съответните области“, допълни тя.

Междувременно стана ясно, че германски гражданин е арестуван в Русия по обвинения, че се е сражавал като наемник за Украйна.

Германски гражданин беше арестуван в Русия за това, че е се е сражавал като наемник в полза на Украйна, съобщи днес Федералната служба за сигурност (ФСС), цитирана от Франс прес и руски новинарски агенции.

След като пристигнал в Украйна през ноември 2025 г., мъжът, които в миналото се е сражавал в Афганистан и Сирия, “подписал тригодишен договор с въоръжените сили на Украйна (ВСУ)”, преди да дезертира заради неизплатени възнаграждения, отбеляза ФСС.

По данни на руските спецслужби той е бил снайперист в едно от структурните подразделения на силите за териториална сигурност на Украйна в периода 2016-2018 г. В това подразделение са служили и британски поданици.