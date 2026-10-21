Русия ще реагира на „враждебното споразумение за дронове“ между Украйна и японска компания

Говорителката на руското МВнР Мария Захарова заяви, че Москва смята за враждебна стъпка продажбата на дронове на Украйна от японска компания и предупреди с остра реакция, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Захарова заяви, че Русия ще реагира, след като японската компания „Тера Дрон“ съобщи миналата седмица, че е доставила дронове на Украйна.
„Опитите на японските власти да оправдаят това, твърдейки, че сътрудничеството на корпорация „Тера Дрон“ с украинските военни е просто частна инициатива, са напълно неубедителни“, заяви Захарова по време на ежеседмичната си редовна пресконференция.
„В това отношение ние ясно заявяваме, че подобни враждебни действия срещу Русия няма да останат без отговор. Те ще бъдат посрещнати с категоричен отговор и мерки, които ще бъдат усетени от Токио в съответните области“, допълни тя.
Междувременно стана ясно, че германски гражданин е арестуван в Русия по обвинения, че се е сражавал като наемник за Украйна.
Германски гражданин беше арестуван в Русия за това, че е се е сражавал като наемник в полза на Украйна, съобщи днес Федералната служба за сигурност (ФСС), цитирана от Франс прес и руски новинарски агенции.
След като пристигнал в Украйна през ноември 2025 г., мъжът, които в миналото се е сражавал в Афганистан и Сирия, “подписал тригодишен договор с въоръжените сили на Украйна (ВСУ)”, преди да дезертира заради неизплатени възнаграждения, отбеляза ФСС.
По данни на руските спецслужби той е бил снайперист в едно от структурните подразделения на силите за териториална сигурност на Украйна в периода 2016-2018 г. В това подразделение са служили и британски поданици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6, #9, #17, #41
14:14 21.10.2026
2 Ха-ха-ха!
Коментиран от #15
14:14 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 гост
Коментиран от #19
14:20 21.10.2026
5 Украйна и Япония
14:21 21.10.2026
6 Не се вълнувай
До коментар #1 от "Сатана Z":Във всички случаи ще го изпревариш
14:21 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Брежнев
14:22 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Здрасти
Коментиран от #20, #29
14:28 21.10.2026
13 Всъщност
Коментиран от #18
14:28 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Смехурко
Коментиран от #21
14:32 21.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Здрасти Каракочев
До коментар #12 от "Здрасти":Няма да даде.Успокой се.
14:46 21.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ишибаши Сан
До коментар #18 от "Кои ти бяха братушките ?":Ба .щатти ,като роден брат съм го млатил навремето в дивия .
Коментиран от #24
14:46 21.10.2026
23 Ивайло Мирчев -ДБ
14:48 21.10.2026
24 Всъщност
До коментар #22 от "Ишибаши Сан":Хайде моля , да не се занимаваме с провокациите на русофобите . Да не падаме до нивото им !
Коментиран от #27, #28
14:50 21.10.2026
25 Шопо
14:52 21.10.2026
26 Враждебна
Коментиран от #33, #37, #38
14:54 21.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Новите Братушки
До коментар #24 от "Всъщност":Абе остави хората на воля да си изразяват емоциите Добре Дошли в Клуба на Богатите .
14:56 21.10.2026
29 Бай Араб
До коментар #12 от "Здрасти":Путин нищо не може да дава на Ким ,защото нищо няма .
14:58 21.10.2026
30 Даката
Коментиран от #36
15:00 21.10.2026
31 Хахаха
15:01 21.10.2026
32 Бай Араб
15:01 21.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Копейки
15:03 21.10.2026
35 Абе не е враждебна ами алчна
15:03 21.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Шопо
До коментар #26 от "Враждебна":Якудза не е Япония !!!!!!
ВСВ не е приключила между СССР и Япония няма мирен договор !!!!!
15:12 21.10.2026
38 Киро
До коментар #26 от "Враждебна":Якудза не е Япония !!!!!!
ВСВ не е приключила между СССР и Япония няма мирен договор !!!!!
15:13 21.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 сърдита Мара
15:28 21.10.2026
41 РФ разпад
До коментар #1 от "Сатана Z":Всички мразят Фашистка русия!
15:30 21.10.2026
42 Маша
15:30 21.10.2026