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Русия ще реагира на „враждебното споразумение за дронове“ между Украйна и японска компания
  Тема: Украйна

Русия ще реагира на „враждебното споразумение за дронове“ между Украйна и японска компания

21 Октомври, 2026 14:12 1 093 42

  • украйна-
  • мария захарова-
  • русия-
  • дронове-
  • япония

Тези действия ще бъдат посрещнати с категоричен отговор и мерки, които ще бъдат усетени от Токио, каза Захарова

Русия ще реагира на „враждебното споразумение за дронове“ между Украйна и японска компания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското МВнР Мария Захарова заяви, че Москва смята за враждебна стъпка продажбата на дронове на Украйна от японска компания и предупреди с остра реакция, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Захарова заяви, че Русия ще реагира, след като японската компания „Тера Дрон“ съобщи миналата седмица, че е доставила дронове на Украйна.

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„Опитите на японските власти да оправдаят това, твърдейки, че сътрудничеството на корпорация „Тера Дрон“ с украинските военни е просто частна инициатива, са напълно неубедителни“, заяви Захарова по време на ежеседмичната си редовна пресконференция.

„В това отношение ние ясно заявяваме, че подобни враждебни действия срещу Русия няма да останат без отговор. Те ще бъдат посрещнати с категоричен отговор и мерки, които ще бъдат усетени от Токио в съответните области“, допълни тя.

Междувременно стана ясно, че германски гражданин е арестуван в Русия по обвинения, че се е сражавал като наемник за Украйна.

Германски гражданин беше арестуван в Русия за това, че е се е сражавал като наемник в полза на Украйна, съобщи днес Федералната служба за сигурност (ФСС), цитирана от Франс прес и руски новинарски агенции.

След като пристигнал в Украйна през ноември 2025 г., мъжът, които в миналото се е сражавал в Афганистан и Сирия, “подписал тригодишен договор с въоръжените сили на Украйна (ВСУ)”, преди да дезертира заради неизплатени възнаграждения, отбеляза ФСС.

По данни на руските спецслужби той е бил снайперист в едно от структурните подразделения на силите за териториална сигурност на Украйна в периода 2016-2018 г. В това подразделение са служили и британски поданици.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    13 13 Отговор
    Укро райха се заминава там където му е мястото.В небитието.

    Коментиран от #6, #9, #17, #41

    14:14 21.10.2026

  • 2 Ха-ха-ха!

    26 17 Отговор
    Мара Общата, слугинята на кремълския злодей, плаши гаргите!

    Коментиран от #15

    14:14 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гост

    22 6 Отговор
    Те това е актуална снимка на Захарова,не онези абитуриентските...вижда се че жената не се жали...хапва здраво...какви паласки само...

    Коментиран от #19

    14:20 21.10.2026

  • 5 Украйна и Япония

    9 9 Отговор
    Си го преместиха.Ордата вече не е фактор, а вторая в Украйна.

    14:21 21.10.2026

  • 6 Не се вълнувай

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Във всички случаи ще го изпревариш

    14:21 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Брежнев

    5 6 Отговор
    сякаш в ръката си държи смартфон Електроника...

    14:22 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Здрасти

    9 5 Отговор
    Как ще реагира Япония, ако Путин даде на Ким да си построи военна база на един от спорните с Русия острови???

    Коментиран от #20, #29

    14:28 21.10.2026

  • 13 Всъщност

    8 4 Отговор
    Може ли Мъск да си играе със Старлинк , да не говорим за Старшилд ? Естествено , че Не . / Браво на братушките за заловения сериен убиец !

    Коментиран от #18

    14:28 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смехурко

    10 7 Отговор
    Отчаянието на фашистите е брутално. Вече им се привиждат и марсианци на страната на Украйна.

    Коментиран от #21

    14:32 21.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Здрасти Каракочев

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Здрасти":

    Няма да даде.Успокой се.

    14:46 21.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ишибаши Сан

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кои ти бяха братушките ?":

    Ба .щатти ,като роден брат съм го млатил навремето в дивия .

    Коментиран от #24

    14:46 21.10.2026

  • 23 Ивайло Мирчев -ДБ

    3 0 Отговор
    Тррр.Каччо явно щемми. ядеш Хуу.Яччоо !

    14:48 21.10.2026

  • 24 Всъщност

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Ишибаши Сан":

    Хайде моля , да не се занимаваме с провокациите на русофобите . Да не падаме до нивото им !

    Коментиран от #27, #28

    14:50 21.10.2026

  • 25 Шопо

    7 0 Отговор
    ВСВ не е приключила мезда СССР и Япония няма мирен договор.

    14:52 21.10.2026

  • 26 Враждебна

    4 3 Отговор
    Летището в София . Самураите влизат във войната , Якудза ,всички срещу Джуджака.

    Коментиран от #33, #37, #38

    14:54 21.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Новите Братушки

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Всъщност":

    Абе остави хората на воля да си изразяват емоциите Добре Дошли в Клуба на Богатите .

    14:56 21.10.2026

  • 29 Бай Араб

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Здрасти":

    Путин нищо не може да дава на Ким ,защото нищо няма .

    14:58 21.10.2026

  • 30 Даката

    4 2 Отговор
    Голям майтап... "враждебно споразумение за дронове" тези руснаци са толкова зле, за тях всички държави които са против войната на путин и избиването на украинци в бащините им домове са враждебни... не са враждебни просто са против войната която води русия.

    Коментиран от #36

    15:00 21.10.2026

  • 31 Хахаха

    4 2 Отговор
    Как, ще пуснат коня да изцвили?

    15:01 21.10.2026

  • 32 Бай Араб

    4 2 Отговор
    Русия ще реагира с много враждабен секс,няма да гълта .

    15:01 21.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Копейки

    2 0 Отговор
    То положението вместо да се влошава,то започва да става безнадеждно

    15:03 21.10.2026

  • 35 Абе не е враждебна ами алчна

    1 1 Отговор
    Тука в България да не би хората, които работят по военните заводи да са враждебно настроени към Русия и към руснаците ? Не разбира се, но украинците гърмят по руснаците с джепане, произведено в България заради тези пусти пари!

    15:03 21.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Враждебна":

    Якудза не е Япония !!!!!!
    ВСВ не е приключила между СССР и Япония няма мирен договор !!!!!

    15:12 21.10.2026

  • 38 Киро

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Враждебна":

    Якудза не е Япония !!!!!!
    ВСВ не е приключила между СССР и Япония няма мирен договор !!!!!

    15:13 21.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 сърдита Мара

    2 0 Отговор
    Тая мара се сърди на всички... Върнете и водката...

    15:28 21.10.2026

  • 41 РФ разпад

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Всички мразят Фашистка русия!

    15:30 21.10.2026

  • 42 Маша

    0 0 Отговор
    Е Велика !!!

    15:30 21.10.2026

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