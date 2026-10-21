Путин и Уиткоф преговарят в Санкт Петербург: САЩ имат нов план за прекратяване на войната

Владимир Путин и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф обсъдиха в Санкт Петербург възможностите за прекратяване на войната в Украйна, възстановяването на руско-американските отношения и доставките на дизелово гориво. Срещата се проведе ден след разговорите между Уиткоф и украинския президент Володимир Зеленски в Осло.
Има напредък, заяви Уиткоф пред Путин, като определи разговорите със Зеленски като продуктивни. По думите му е създадена необходимата основа за достигане до прекратяване на огъня и за обсъждане на следващите стъпки.
Американският пратеник изрази надежда Русия да разгледа възможността за възобновяване на тристранни преговори с участието на Москва, Киев и Вашингтон. Той уточни, че в тях могат да участват технически екипи, които да обсъдят подробно параметрите на бъдещо споразумение. Уиткоф е донесъл документи с американски предложения за уреждане на конфликта.
Руски медии публикуваха първите изявления на Путин и американския пратеник. Срещата не е приключила.
Освободеният американски гражданин
В началото на срещата Уиткоф благодари на Путин за освобождаването на Стивън Хъбард. Американският гражданин, който е бил осъден в Русия, се намира на летище „Пулково“ и се очаква да отпътува за САЩ. Уиткоф заяви, че ще се срещне с него преди заминаването му.
Путин от своя страна благодари на Уиткоф и на президента Доналд Тръмп за вниманието към хуманитарните последици от войната. Той каза, че американският президент в последния си телефонен разговор е поставил акцент върху прекратяването на човешките загуби сред военнослужещите и страданията на цивилното население.
Първият танкер с руски дизел
По време на разговора Путин съобщи, че първият танкер с руски дизел за САЩ ще отпътува след два-три дни. На него ще бъдат натоварени 40 000 тона гориво, а след това се очаква да последват и други кораби.
„Ще тръгнат един след друг“, каза Путин, като посочи, че основното условие за изпълнението на договореността е да бъде осигурена финансовата страна на операциите. Според президента след обявяването на руско-американската договореност световните цени на дизела са се понижили с 5-6%. Тези данни са част от изявлението на Путин и не са потвърдени в публикуваните материали от независима ценова статистика.
Руският президент заяви още, че Москва би могла да увеличи доставките на торове за американския пазар. Той посочи и възможността да обсъди с Тръмп бъдеща среща в Китай, както и перспективите за възстановяване на икономическите контакти между Русия и САЩ.
Путин съобщи, че в последния им разговор Тръмп е подчертал необходимостта от прекратяване на конфликта в Украйна, за да се спре загубата на човешки живот: „В разговорите, включително последния телефонен разговор, подчертах необходимостта от прекратяване на този конфликт, като се позовах предимно на загубите сред личния състав и от двете страни. Но това, разбира се, не е само за загуби сред военнослужещите, но и за страданията на цивилното население“, предаде агенция ТАСС.
Президентът изрази интерес към темата за възстановяване на икономическото сътрудничество със Съединените щати: „И двете страни биха се заинтересували да обсъдят въпроси, свързани с нашите планове за възстановяване на двустранните отношения и руско-американските контакти, включително в областта на икономическото сътрудничество.“
Путин благодари на Уиткоф и президента на САЩ Доналд Тръмп за вниманието, което отделят на въпроса за разрешаването на конфликта в Украйна: „Искам да благодаря на Вас и на президента Тръмп за вниманието, което отделяте на въпросите за разрешаване на кризата. Знам, че президентът Тръмп обръща специално внимание на това, предимно по хуманитарни причини.“
Руският лидер също така помоли Уиткоф да предаде искрената си благодарност на съпругата на американския президент, Мелания Тръмп, за нейния принос за решаването на хуманитарните проблеми в Украйна: „Бих искал да Ви помоля да предадете моите най-искрени думи на благодарност не само на президента, но и на съпругата му, първата дама [Мелания Тръмп], за нейния принос за решаването на хуманитарните проблеми.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Проблемът е, че
Коментиран от #16
14:31 21.10.2026
2 123
Коментиран от #5, #7, #9, #22
14:32 21.10.2026
3 Това е лош план
14:34 21.10.2026
4 Шопо
Просто е !
Коментиран от #11
14:35 21.10.2026
5 Град Козлодуй
До коментар #2 от "123":Цялата територия става част от РФ и войната свършва.
14:37 21.10.2026
6 Европеец
14:38 21.10.2026
7 честен ционист
До коментар #2 от "123":Планът включва да записваш ускорен курс по руски език.
Коментиран от #8
14:39 21.10.2026
8 Копейкотрошач
До коментар #7 от "честен ционист":Теслата!
14:44 21.10.2026
9 Мишел
До коментар #2 от "123":Планът е : Четири украински области стават руски и Украйна се демилитаризира.
14:45 21.10.2026
10 🦉🦉🦉🦉
Източна и Западна Германия,
Северена и Южна Корея....🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #13
14:46 21.10.2026
11 Този вариант става
До коментар #4 от "Шопо":само докато го сънуваш.
14:46 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 честен ционист
До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":Виждал ли си табелата на град Брюж изписана на Кирилица?
14:48 21.10.2026
14 Стоянчо Пуканката
14:48 21.10.2026
15 Щастието на копейките се дължи на факта
Коментиран от #18, #19
14:48 21.10.2026
16 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "Проблемът е, че":Така е! Той измами целия Свят с една епруветка❗Той измами целия Свят с пЛандемията К-19❗
🤔🤔 ИЛИ МАЙ НЕ БЕШЕ ТОЙ🤔🤔
14:48 21.10.2026
17 Един
(Уйткофф ще казва на Путин какво иска Русия ... )
14:52 21.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #15 от "Щастието на копейките се дължи на факта":Странно защо тогава вас Ви лъжат,
че България е в Източна Европа,
а тя е в Западна Европа ❗
че България е малка,
а тя е в първата 1/3 и на ЕсеС и на Европа ❗
че У...йна е НЕЗАВИСИМА,
ами НЕ, ЗАВИСИМА Е и е на системи и командно дишане ❗
И още , и още .....
14:54 21.10.2026
19 А твоето щастие
До коментар #15 от "Щастието на копейките се дължи на факта":Се дължи на факта, че можеш да пишеш коментари, в които вкарваш думата копейка.
Коментиран от #21
15:00 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хахахаха
До коментар #2 от "123":Е, това няма как да го получи. Може би тръмп ще му даде Аляска?
15:04 21.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Атина Палада
15:05 21.10.2026
25 тръмпутин
15:07 21.10.2026
26 Пепи Волгата
Коментиран от #37
15:07 21.10.2026
27 Да си поделят Украйна и да се свършва!
Коментиран от #28, #38
15:15 21.10.2026
28 Атина Палада
До коментар #27 от "Да си поделят Украйна и да се свършва!":Ха ха ха ,ами те природните ресурси са в Източната част на Украйна бре:)) в Западната нЕма нищо,само чукари...
15:18 21.10.2026
29 Върти сучи
15:19 21.10.2026
30 Ясно е че зеленият
15:20 21.10.2026
31 А така, нека в ЕК да плачат
Коментиран от #34
15:21 21.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Да си поделят Украйна ? ....
До коментар #27 от "Да си поделят Украйна и да се свършва!":Че какво да делят ? Остана ли нещо от нея ? Питате изкуствен интелект: За колко беше оценена украинската икономика от агенцията по приватизация преди войната .....Отговора който ще получите е следният : Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на 58 милиарда долара. .. Може да го проверите ако желаете и да се замислите колко са заемите на Украйна сега и колко не са у ред тея в ЕК
15:32 21.10.2026
39 Уитков
15:44 21.10.2026
40 Историк
15:45 21.10.2026