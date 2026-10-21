Путин и Уиткоф преговарят в Санкт Петербург: САЩ имат нов план за прекратяване на войната

Владимир Путин и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф обсъдиха в Санкт Петербург възможностите за прекратяване на войната в Украйна, възстановяването на руско-американските отношения и доставките на дизелово гориво. Срещата се проведе ден след разговорите между Уиткоф и украинския президент Володимир Зеленски в Осло.

Има напредък, заяви Уиткоф пред Путин, като определи разговорите със Зеленски като продуктивни. По думите му е създадена необходимата основа за достигане до прекратяване на огъня и за обсъждане на следващите стъпки.

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Американският пратеник изрази надежда Русия да разгледа възможността за възобновяване на тристранни преговори с участието на Москва, Киев и Вашингтон. Той уточни, че в тях могат да участват технически екипи, които да обсъдят подробно параметрите на бъдещо споразумение. Уиткоф е донесъл документи с американски предложения за уреждане на конфликта.

Руски медии публикуваха първите изявления на Путин и американския пратеник. Срещата не е приключила.

Освободеният американски гражданин

В началото на срещата Уиткоф благодари на Путин за освобождаването на Стивън Хъбард. Американският гражданин, който е бил осъден в Русия, се намира на летище „Пулково“ и се очаква да отпътува за САЩ. Уиткоф заяви, че ще се срещне с него преди заминаването му.

Путин от своя страна благодари на Уиткоф и на президента Доналд Тръмп за вниманието към хуманитарните последици от войната. Той каза, че американският президент в последния си телефонен разговор е поставил акцент върху прекратяването на човешките загуби сред военнослужещите и страданията на цивилното население.

Първият танкер с руски дизел

По време на разговора Путин съобщи, че първият танкер с руски дизел за САЩ ще отпътува след два-три дни. На него ще бъдат натоварени 40 000 тона гориво, а след това се очаква да последват и други кораби.

„Ще тръгнат един след друг“, каза Путин, като посочи, че основното условие за изпълнението на договореността е да бъде осигурена финансовата страна на операциите. Според президента след обявяването на руско-американската договореност световните цени на дизела са се понижили с 5-6%. Тези данни са част от изявлението на Путин и не са потвърдени в публикуваните материали от независима ценова статистика.

Руският президент заяви още, че Москва би могла да увеличи доставките на торове за американския пазар. Той посочи и възможността да обсъди с Тръмп бъдеща среща в Китай, както и перспективите за възстановяване на икономическите контакти между Русия и САЩ.

Путин съобщи, че в последния им разговор Тръмп е подчертал необходимостта от прекратяване на конфликта в Украйна, за да се спре загубата на човешки живот: „В разговорите, включително последния телефонен разговор, подчертах необходимостта от прекратяване на този конфликт, като се позовах предимно на загубите сред личния състав и от двете страни. Но това, разбира се, не е само за загуби сред военнослужещите, но и за страданията на цивилното население“, предаде агенция ТАСС.

Президентът изрази интерес към темата за възстановяване на икономическото сътрудничество със Съединените щати: „И двете страни биха се заинтересували да обсъдят въпроси, свързани с нашите планове за възстановяване на двустранните отношения и руско-американските контакти, включително в областта на икономическото сътрудничество.“

Путин благодари на Уиткоф и президента на САЩ Доналд Тръмп за вниманието, което отделят на въпроса за разрешаването на конфликта в Украйна: „Искам да благодаря на Вас и на президента Тръмп за вниманието, което отделяте на въпросите за разрешаване на кризата. Знам, че президентът Тръмп обръща специално внимание на това, предимно по хуманитарни причини.“

Руският лидер също така помоли Уиткоф да предаде искрената си благодарност на съпругата на американския президент, Мелания Тръмп, за нейния принос за решаването на хуманитарните проблеми в Украйна: „Бих искал да Ви помоля да предадете моите най-искрени думи на благодарност не само на президента, но и на съпругата му, първата дама [Мелания Тръмп], за нейния принос за решаването на хуманитарните проблеми.“