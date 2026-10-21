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Путин и Уиткоф преговарят в Санкт Петербург: САЩ имат нов план за прекратяване на войната
  Тема: Украйна

Путин и Уиткоф преговарят в Санкт Петербург: САЩ имат нов план за прекратяване на войната

21 Октомври, 2026 14:28, обновена 21 Октомври, 2026 14:47 1 503 40

  • владимир путин-
  • стив уиткоф-
  • украйна-
  • русия-
  • дизелово гориво

Путин се срещна с американския пратеник Уиткоф. САЩ правят нов опит да сложат край на войната в Украйна. Досегашните завършиха с провал.

Путин и Уиткоф преговарят в Санкт Петербург: САЩ имат нов план за прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф обсъдиха в Санкт Петербург възможностите за прекратяване на войната в Украйна, възстановяването на руско-американските отношения и доставките на дизелово гориво. Срещата се проведе ден след разговорите между Уиткоф и украинския президент Володимир Зеленски в Осло.

Има напредък, заяви Уиткоф пред Путин, като определи разговорите със Зеленски като продуктивни. По думите му е създадена необходимата основа за достигане до прекратяване на огъня и за обсъждане на следващите стъпки.

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Американският пратеник изрази надежда Русия да разгледа възможността за възобновяване на тристранни преговори с участието на Москва, Киев и Вашингтон. Той уточни, че в тях могат да участват технически екипи, които да обсъдят подробно параметрите на бъдещо споразумение. Уиткоф е донесъл документи с американски предложения за уреждане на конфликта.

Руски медии публикуваха първите изявления на Путин и американския пратеник. Срещата не е приключила.

Освободеният американски гражданин

В началото на срещата Уиткоф благодари на Путин за освобождаването на Стивън Хъбард. Американският гражданин, който е бил осъден в Русия, се намира на летище „Пулково“ и се очаква да отпътува за САЩ. Уиткоф заяви, че ще се срещне с него преди заминаването му.

Путин от своя страна благодари на Уиткоф и на президента Доналд Тръмп за вниманието към хуманитарните последици от войната. Той каза, че американският президент в последния си телефонен разговор е поставил акцент върху прекратяването на човешките загуби сред военнослужещите и страданията на цивилното население.

Първият танкер с руски дизел

По време на разговора Путин съобщи, че първият танкер с руски дизел за САЩ ще отпътува след два-три дни. На него ще бъдат натоварени 40 000 тона гориво, а след това се очаква да последват и други кораби.

„Ще тръгнат един след друг“, каза Путин, като посочи, че основното условие за изпълнението на договореността е да бъде осигурена финансовата страна на операциите. Според президента след обявяването на руско-американската договореност световните цени на дизела са се понижили с 5-6%. Тези данни са част от изявлението на Путин и не са потвърдени в публикуваните материали от независима ценова статистика.

Руският президент заяви още, че Москва би могла да увеличи доставките на торове за американския пазар. Той посочи и възможността да обсъди с Тръмп бъдеща среща в Китай, както и перспективите за възстановяване на икономическите контакти между Русия и САЩ.

Путин съобщи, че в последния им разговор Тръмп е подчертал необходимостта от прекратяване на конфликта в Украйна, за да се спре загубата на човешки живот: „В разговорите, включително последния телефонен разговор, подчертах необходимостта от прекратяване на този конфликт, като се позовах предимно на загубите сред личния състав и от двете страни. Но това, разбира се, не е само за загуби сред военнослужещите, но и за страданията на цивилното население“, предаде агенция ТАСС.

Президентът изрази интерес към темата за възстановяване на икономическото сътрудничество със Съединените щати: „И двете страни биха се заинтересували да обсъдят въпроси, свързани с нашите планове за възстановяване на двустранните отношения и руско-американските контакти, включително в областта на икономическото сътрудничество.“

Путин благодари на Уиткоф и президента на САЩ Доналд Тръмп за вниманието, което отделят на въпроса за разрешаването на конфликта в Украйна: „Искам да благодаря на Вас и на президента Тръмп за вниманието, което отделяте на въпросите за разрешаване на кризата. Знам, че президентът Тръмп обръща специално внимание на това, предимно по хуманитарни причини.“

Руският лидер също така помоли Уиткоф да предаде искрената си благодарност на съпругата на американския президент, Мелания Тръмп, за нейния принос за решаването на хуманитарните проблеми в Украйна: „Бих искал да Ви помоля да предадете моите най-искрени думи на благодарност не само на президента, но и на съпругата му, първата дама [Мелания Тръмп], за нейния принос за решаването на хуманитарните проблеми.“


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Проблемът е, че

    21 33 Отговор
    никой не вярва на кремълския, дърт фашист.

    Коментиран от #16

    14:31 21.10.2026

  • 2 123

    21 7 Отговор
    Плана да не да включва 1/3 от Украйна да стане Русия?

    Коментиран от #5, #7, #9, #22

    14:32 21.10.2026

  • 3 Това е лош план

    12 3 Отговор
    Първо прекратяване на огъня неработещо.знаем защо

    14:34 21.10.2026

  • 4 Шопо

    30 18 Отговор
    Зеленски капитулира и войната свършва.
    Просто е !

    Коментиран от #11

    14:35 21.10.2026

  • 5 Град Козлодуй

    20 18 Отговор

    До коментар #2 от "123":

    Цялата територия става част от РФ и войната свършва.

    14:37 21.10.2026

  • 6 Европеец

    21 14 Отговор
    Преговарят, колко пъти преговаряте нищо..... Американците ако искаха войната да спре та щяха да спрат разузнавателната информация и оръжието за украинската хунта....е разбира се евро пуделите ще продължат да дава такава на Украйна, но възможностите са и много по-малки.... Това би подтикнало зеления просяк милионер да се съгласи на условията на Русия за прекратяване на войната.... Зеления просяк милионер не се ли съгласи трагедията на украинския народ ще продължава да се увеличава, а Русия рано или късно ще постигне своята.... Европа тегли заеми заплащане на украински пенсии, бюджетни заплати и заплати на войниците.... Зеления се ориентира да проси към Норвегия, ама ей там след време ще го отбият.... Всичко щеше да бъде решено и избегнато с спазване на договореното в Минск 1 и Минск 2, на срещата в Париж и след това в Истанбул ... Но както и да е....

    14:38 21.10.2026

  • 7 честен ционист

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "123":

    Планът включва да записваш ускорен курс по руски език.

    Коментиран от #8

    14:39 21.10.2026

  • 8 Копейкотрошач

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Теслата!

    14:44 21.10.2026

  • 9 Мишел

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "123":

    Планът е : Четири украински области стават руски и Украйна се демилитаризира.

    14:45 21.10.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    13 3 Отговор
    Ами той "новият план" май е СТАРИЯТ-
    Източна и Западна Германия,
    Северена и Южна Корея....🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #13

    14:46 21.10.2026

  • 11 Този вариант става

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    само докато го сънуваш.

    14:46 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":

    Виждал ли си табелата на град Брюж изписана на Кирилица?

    14:48 21.10.2026

  • 14 Стоянчо Пуканката

    15 3 Отговор
    То и Русия има план как да...не прекратява войната. Докато Напудреното Носле все още е някакъв фактор в т.нар."украински конфликт", ползите за Руската Империя ще продължават да валят като"из ведро", а Западът ще продължава да се гърчи...

    14:48 21.10.2026

  • 15 Щастието на копейките се дължи на факта

    4 17 Отговор
    Че цял живот не могат да разберат, че са глупаци.

    Коментиран от #18, #19

    14:48 21.10.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Проблемът е, че":

    Така е! Той измами целия Свят с една епруветка❗Той измами целия Свят с пЛандемията К-19❗
    🤔🤔 ИЛИ МАЙ НЕ БЕШЕ ТОЙ🤔🤔

    14:48 21.10.2026

  • 17 Един

    4 1 Отговор
    заприлича на "Двама се карат - трети печели" ! Дали?
    (Уйткофф ще казва на Путин какво иска Русия ... )

    14:52 21.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Щастието на копейките се дължи на факта":

    Странно защо тогава вас Ви лъжат,
    че България е в Източна Европа,
    а тя е в Западна Европа ❗
    че България е малка,
    а тя е в първата 1/3 и на ЕсеС и на Европа ❗
    че У...йна е НЕЗАВИСИМА,
    ами НЕ, ЗАВИСИМА Е и е на системи и командно дишане ❗
    И още , и още .....

    14:54 21.10.2026

  • 19 А твоето щастие

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Щастието на копейките се дължи на факта":

    Се дължи на факта, че можеш да пишеш коментари, в които вкарваш думата копейка.

    Коментиран от #21

    15:00 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "123":

    Е, това няма как да го получи. Може би тръмп ще му даде Аляска?

    15:04 21.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Атина Палада

    8 3 Отговор
    Не ми се вярва тази среща да е за Украйна..По скоро за Иран ,предвид предстоящата среща на Путин с президента на Иран! Путин удря рамо на Тръмп за да го измъкне от блатото Иран,където потъна! Навярно помощта не е безплатна! Само нашите петроханци са безплатни :)))

    15:05 21.10.2026

  • 25 тръмпутин

    6 2 Отговор
    Дотам ли го докараха американците?Русия да ги снабдява с нафта?То, както върви и хуманитарна помощ, ще вземат да им изпращат.

    15:07 21.10.2026

  • 26 Пепи Волгата

    3 10 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци

    Коментиран от #37

    15:07 21.10.2026

  • 27 Да си поделят Украйна и да се свършва!

    3 1 Отговор
    На Путин източната част, както е в руини, на Тръмп западната с природните изкопаеми, да покаже и той на какво е способен. Ще е красива сделка, както обича да казва.

    Коментиран от #28, #38

    15:15 21.10.2026

  • 28 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Да си поделят Украйна и да се свършва!":

    Ха ха ха ,ами те природните ресурси са в Източната част на Украйна бре:)) в Западната нЕма нищо,само чукари...

    15:18 21.10.2026

  • 29 Върти сучи

    5 0 Отговор
    Трябва да се стигне до условията на Путин или накрая Зелю доброзорно да фата вокзал, Москва, подпис на капитулацията и да мирне света!!

    15:19 21.10.2026

  • 30 Ясно е че зеленият

    3 0 Отговор
    Ще го денацифицират и ще му сменят чипа. После ще го листват и на борсата даже че да може част от дълга да се плати

    15:20 21.10.2026

  • 31 А така, нека в ЕК да плачат

    3 1 Отговор
    първият танкер с руски дизел за САЩ ще отпътува след два-три дни....

    Коментиран от #34

    15:21 21.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Да си поделят Украйна ? ....

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Да си поделят Украйна и да се свършва!":

    Че какво да делят ? Остана ли нещо от нея ? Питате изкуствен интелект: За колко беше оценена украинската икономика от агенцията по приватизация преди войната .....Отговора който ще получите е следният : Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на 58 милиарда долара. .. Може да го проверите ако желаете и да се замислите колко са заемите на Украйна сега и колко не са у ред тея в ЕК

    15:32 21.10.2026

  • 39 Уитков

    0 0 Отговор
    бил голем гигант!?

    15:44 21.10.2026

  • 40 Историк

    0 0 Отговор
    Уиткоф не е американски пратеник, той не представлява държавата, а капо ди тути капи Тръмп. Той прави частни търговски сделки между Тръмп и Путин, той е брокер и е никакъв във външната политика. Той е представител на падението на бившата държава САЩ, настояща Тръмпландия.

    15:45 21.10.2026

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