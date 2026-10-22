Има ли Китай интерес да участва в мирни преговори за Украйна

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург за разговори с руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната срещу Украйна. Във вторник Уиткоф беше в норвежката столица Осло, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и представители на НАТО и Европейския съюз (ЕС). По думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио дискусиите са били "положителни”, но "нищо неочаквано или изненадващо” не е било казано. Сега Уиткоф ще предаде на руската страна обсъденото и "ще се разбере дали може да има прогрес”, допълни Рубио.

Може ли да има тристранна среща?

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Основните теми, обсъдени в Осло, включват гаранции за сигурността на Украйна, териториални въпроси и сигурността на Европа след потенциалното приключване на войната, пише АРД. Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че срещата е поставила основите за разрешаване на конфликта и изрази надежда, че Уиткоф може да представи пред Русия идеята за тристранна среща. На нея трябва да присъстват САЩ, Украйна и Русия. До момента обаче Кремъл последователно отказва всякакви предложения за директни преговори с Киев.

Доналд Тръмп по-късно създаде друго впечатление, като заяви, че според него директна среща между Путин и Зеленски "не е задължителна”. Пред репортери в Белия дом американският президент каза, че не се интересува как ще се сключи сделка, но това можело да стане "и по друг начин”. А това щяло да се наложи, защото - по думите на Тръмп - "Зеленски и Путин много се мразят".

Още нападки от Вашингтон към Зеленски

Въпреки подновените усилия за дипломатическо решение на войната в Украйна последните изказвания на американския президент Доналд Тръмп поставят под въпрос подкрепата на САЩ за Украйна. След срещата в Осло Тръмп отново заяви, че Русия е готова да сложи край на войната и призова Зеленски да "сключи сделка”. Американският държавен глава отново направи и коментар за това, че САЩ са "дали много” на Украйна, но "не са получили абсолютно нищо в замяна”.

Преди малко повече от седмица Тръмп обяви, че е сключил сделка с Русия за доставки на дизелово гориво, а няколко дни по-късно отмени последния пакет от санкции срещу Москва, който наскоро беше одобрен от американския Конгрес. По думите му това е "в национален интерес”.

Има ли Китай интерес да играе ключова роля в среща Тръмп-Си-Путин

Украйна се опасява, че преговорите за евентуално мирно споразумение могат да се водят зад гърба ѝ. Тези опасения бяха подхранени наскоро от съобщения, че руският президент Владимир Путин се опитва да организира среща с Тръмп и китайския президент Си Дзинпин в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) през ноември. Украинският президент Зеленски настоява за участие в такава евентуална среща на върха, като заявява, че не трябва да има преговори за Украйна без участието на Киев. Днес говорител на германското правителство в Берлин също заяви, че не може да има преговори за Украйна без украинско участие.

Научният сътрудник в Берлинския център „Карнеги" за изследване на Русия и Евразия Темур Умаров, който изучава отношенията между Китай и Русия, не е изненадан от предложението на Кремъл да се организира среща между Тръмп, Си и Путин. Според него за Москва е важно да чувства "уважавана” от Вашингтон. Русия очаква, че след евентуалната среща Белият дом ще започне да оказва натиск върху ЕС и Украйна, за да приемат споразуменията, постигнати по време на преговорите в Китай. Умаров отбелязва пред ДВ, че ако такива преговори все пак се състоят, Китай ще участва в тях по-скоро като декоративен партньор, "тъй като Пекин не възнамерява да поема отговорност за бъдещето на Украйна”.

Нещо повече, Китай изобщо не проявява интерес към провеждането на такива тристранни преговори, но едва ли ще откаже да участва в тях. Дори ако в резултат на срещата бъде публикуван някакъв документ, обяснява Умаров, Пекин ще се опита да постигне изключително неясни и необвързващи формулировки, така че при всеки изход от срещата и развитие на войната в Украйна след нея, всеки сценарий да може да бъде представен като първоначално планиран.

Юрий Пойта, старши научен сътрудник в Института „Меркатор" за изследване на Китай, не е съгласен с тази оценка. Той счита, че предвид съвместните усилия на Китай и Русия за прокарване на концепцията за "архитектурата на сигурността на евразийския континент”, както Пекин, така и Москва са заинтересовани от намаляване на военното присъствие в европейския и азиатския регион, както и от подкопаване на влиянието на НАТО. "Ако по време на преговорите Русия и Китай успеят да убедят САЩ в необходимостта от намаляване на военното присъствие в Европа и на военната помощ за Украйна, Русия ще получи предимство на бойното поле, а доверието на ЕС към Съединените щати като съюзник в НАТО ще намалее още повече”. Пойта е убеден, че Москва и Пекин ще се опитат да постигнат именно това на евентуални преговори с Вашингтон.