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Украинският външен министър: Само силата ще донесе мир
  Тема: Украйна

Украинският външен министър: Само силата ще донесе мир

22 Октомври, 2026 11:56 1 235 35

  • андрей сибига-
  • руска атака-
  • киев-
  • украйна-
  • балистични ракети

Украинският външен министър реагира на руската масирана атака срещу Киев и други градове. Той призова за по-силен натиск върху Москва

Украинският външен министър: Само силата ще донесе мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига заяви, че само силата може да донесе мир на Украйна след масираната руска атака срещу Киев и други украински градове. Той призова международните партньори да засилят натиска върху Москва и подчерта, че опитите за умиротворяване няма да прекратят войната.

„Тази нощ киевляни чуха как всъщност звучи руският „хуманизъм“: жестока атака с десетки балистични ракети срещу енергийна инфраструктура, медицински учреждения, търговски центрове и жилищни райони. Под удар попаднаха и други украински градове. Умиротворяването, усърдието и ласкателството няма да спрат тази война. Само силата ще донесе мир“, написа Сибига в социалната мрежа X.

Киев е основното направление на удара

По данни, цитирани от FREEДОМ, руските сили са използвали ракети „Искандер-М“, С-400, „Циркон“ и „Оникс“, както и 210 ударни безпилотни летателни апарата. Сред тях са били дронове „Шахед“, „Герана“, „Италмас“ и дронове имитатори.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила или потиснала 181 дрона. Съобщено е за попадения на средства за въздушно нападение на 32 места и за падане на отломки на още осем локации. Основното направление на руската атака е бил Киев.

Хипермаркет в Киев е почти напълно унищожен

При удара е почти напълно унищожена сградата на хипермаркет „Епицентър“ в един от районите на столицата. Според съобщението на Сибига руските атаки са засегнали освен енергийни обекти и гражданска инфраструктура, включително медицински учреждения, търговски центрове и жилищни квартали.

Изявлението на украинския външен министър идва на фона на поредна комбинирана атака с ракети и дронове срещу Украйна. Сибига свърза ударите с необходимостта от допълнителен международен натиск върху Русия, като заяви, че дипломатическите опити без реална сила няма да сложат край на войната.

Източници: uatv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дубрее

    37 2 Отговор
    пак ше се чуем

    11:59 22.10.2026

  • 2 Хахаха

    41 2 Отговор
    Добре, че подсказваш на Путин.

    12:00 22.10.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    58 2 Отговор
    Този начин на мислене ви доведе до тук Батко даваше всичко вие искате независимост Платете си Борчовете Върнете парите на Щатите на Русия на Европа и каквото искате това правете Сега хем ще плащате хем няма перемога

    Коментиран от #31, #32

    12:01 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Като гледам

    14 6 Отговор
    Ктоя ще излезе прав

    12:02 22.10.2026

  • 6 идиоти вън

    30 3 Отговор
    Да съгласен съм с твърдението на външния министър, тъй че мирувайте си защото сте слаби!!!

    12:02 22.10.2026

  • 7 Урсулите:

    51 2 Отговор
    Напълно е прав Укренският външен министър!
    Ние Урсулите от ЕС искаме мир чрез Война до последната жива Укра.

    12:02 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 язе

    32 2 Отговор
    още може.....каквото повикало - такова се обадило.....

    12:04 22.10.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    27 2 Отговор
    Значи Русия ще спечели

    Коментиран от #25

    12:04 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 тъй, тъй

    35 2 Отговор
    Още няколко дни сила, руска сила, и ще вдигнете бялото знаме!

    12:08 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Точно затова

    24 2 Отговор

    До коментар #13 от "Зеленски":

    Европа няма я на масата

    12:12 22.10.2026

  • 20 Перо

    23 2 Отговор
    Никой нормален държавник не иска да издържа провокираната война и икономиката на държавата на ционисткия шут! Никога Путин няма да седне на една маса със султана на Султаната. Махането му ще ускори мирен процес!

    12:15 22.10.2026

  • 21 Р. Радев

    3 18 Отговор
    Само сила не става. Трябва единство на силите, което го няма хич. Аз съм добър пример!

    12:15 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стоян георгиев

    10 1 Отговор
    силата се завръща с голяма мощ .сутринта към 6ч.бях заформил палатка ....хахах .

    12:19 22.10.2026

  • 25 Значи

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    По скоро ще изчезне.

    12:20 22.10.2026

  • 26 Явно още не се е наял на руска

    15 0 Отговор
    ракета тоя свинчо

    12:31 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Руснаци

    15 3 Отговор
    Егати 5 години и пак чакате, 50млн население, 600 млрд в оръжие и техника и пак не може да си освободихте и 100 км територия, тазбирам д бяхте 5-6 млн и да се оправдават, ам 50 млн страна да реве всеки ден на умряло при цялата тази помощ и да нямате никакви успехи е наистина трагично

    12:35 22.10.2026

  • 29 браво бе колумб

    17 1 Отговор
    нали за това руснаците идват към вас за да ви донесат мир

    12:35 22.10.2026

  • 30 Фейк - либераст

    7 1 Отговор
    Сибига: СИЛО, КЪДЕ СИ???????????

    12:42 22.10.2026

  • 31 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Коментарът ти е пожелателен....... Украйна много от отдавна е фалирала, няма да връща нищо...... Вероятно ще дойде момент когато ние държавите от евро пуделите ще трябва да плащаме, Не че сега не плащаме..... Заглавието е вярно, но Сибига пропуска фактът че силата е в Русия.....

    13:03 22.10.2026

  • 32 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Може да не плащат ако Украйна капитулира става част от РФ, а РФ не дължи нищо нито на САЩ нито на ЕС.

    13:08 22.10.2026

  • 33 Украйна

    6 0 Отговор
    и нейните европейски подстрекатели нямат силата, а и не искат мир... С подобни демократични лозунги като от заглавието се увеличава броя на убитите мъже от двете страни.

    13:11 22.10.2026

  • 34 Гост

    3 0 Отговор
    Никога не съм си и помислял, че Русия има толкова перални! Или, че Топ ночъ танк Ейбрамс не може да мине през трева! Ама, е на, видях...

    13:13 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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