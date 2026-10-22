Украинският външен министър: Само силата ще донесе мир

Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига заяви, че само силата може да донесе мир на Украйна след масираната руска атака срещу Киев и други украински градове. Той призова международните партньори да засилят натиска върху Москва и подчерта, че опитите за умиротворяване няма да прекратят войната.
„Тази нощ киевляни чуха как всъщност звучи руският „хуманизъм“: жестока атака с десетки балистични ракети срещу енергийна инфраструктура, медицински учреждения, търговски центрове и жилищни райони. Под удар попаднаха и други украински градове. Умиротворяването, усърдието и ласкателството няма да спрат тази война. Само силата ще донесе мир“, написа Сибига в социалната мрежа X.
Киев е основното направление на удара
По данни, цитирани от FREEДОМ, руските сили са използвали ракети „Искандер-М“, С-400, „Циркон“ и „Оникс“, както и 210 ударни безпилотни летателни апарата. Сред тях са били дронове „Шахед“, „Герана“, „Италмас“ и дронове имитатори.
Украинската противовъздушна отбрана е свалила или потиснала 181 дрона. Съобщено е за попадения на средства за въздушно нападение на 32 места и за падане на отломки на още осем локации. Основното направление на руската атака е бил Киев.
Хипермаркет в Киев е почти напълно унищожен
При удара е почти напълно унищожена сградата на хипермаркет „Епицентър“ в един от районите на столицата. Според съобщението на Сибига руските атаки са засегнали освен енергийни обекти и гражданска инфраструктура, включително медицински учреждения, търговски центрове и жилищни квартали.
Изявлението на украинския външен министър идва на фона на поредна комбинирана атака с ракети и дронове срещу Украйна. Сибига свърза ударите с необходимостта от допълнителен международен натиск върху Русия, като заяви, че дипломатическите опити без реална сила няма да сложат край на войната.
Източници: uatv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дубрее
11:59 22.10.2026
2 Хахаха
12:00 22.10.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #31, #32
12:01 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Като гледам
12:02 22.10.2026
6 идиоти вън
12:02 22.10.2026
7 Урсулите:
Ние Урсулите от ЕС искаме мир чрез Война до последната жива Укра.
12:02 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 язе
12:04 22.10.2026
11 ДрайвингПлежър
Коментиран от #25
12:04 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 тъй, тъй
12:08 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Точно затова
До коментар #13 от "Зеленски":Европа няма я на масата
12:12 22.10.2026
20 Перо
12:15 22.10.2026
21 Р. Радев
12:15 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 стоян георгиев
12:19 22.10.2026
25 Значи
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":По скоро ще изчезне.
12:20 22.10.2026
26 Явно още не се е наял на руска
12:31 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Руснаци
12:35 22.10.2026
29 браво бе колумб
12:35 22.10.2026
30 Фейк - либераст
12:42 22.10.2026
31 Европеец
До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Коментарът ти е пожелателен....... Украйна много от отдавна е фалирала, няма да връща нищо...... Вероятно ще дойде момент когато ние държавите от евро пуделите ще трябва да плащаме, Не че сега не плащаме..... Заглавието е вярно, но Сибига пропуска фактът че силата е в Русия.....
13:03 22.10.2026
32 Шопо
До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Може да не плащат ако Украйна капитулира става част от РФ, а РФ не дължи нищо нито на САЩ нито на ЕС.
13:08 22.10.2026
33 Украйна
13:11 22.10.2026
34 Гост
13:13 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.