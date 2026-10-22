Украинският външен министър: Само силата ще донесе мир

Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига заяви, че само силата може да донесе мир на Украйна след масираната руска атака срещу Киев и други украински градове. Той призова международните партньори да засилят натиска върху Москва и подчерта, че опитите за умиротворяване няма да прекратят войната.

„Тази нощ киевляни чуха как всъщност звучи руският „хуманизъм“: жестока атака с десетки балистични ракети срещу енергийна инфраструктура, медицински учреждения, търговски центрове и жилищни райони. Под удар попаднаха и други украински градове. Умиротворяването, усърдието и ласкателството няма да спрат тази война. Само силата ще донесе мир“, написа Сибига в социалната мрежа X.

Киев е основното направление на удара

По данни, цитирани от FREEДОМ, руските сили са използвали ракети „Искандер-М“, С-400, „Циркон“ и „Оникс“, както и 210 ударни безпилотни летателни апарата. Сред тях са били дронове „Шахед“, „Герана“, „Италмас“ и дронове имитатори.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила или потиснала 181 дрона. Съобщено е за попадения на средства за въздушно нападение на 32 места и за падане на отломки на още осем локации. Основното направление на руската атака е бил Киев.

Хипермаркет в Киев е почти напълно унищожен

При удара е почти напълно унищожена сградата на хипермаркет „Епицентър“ в един от районите на столицата. Според съобщението на Сибига руските атаки са засегнали освен енергийни обекти и гражданска инфраструктура, включително медицински учреждения, търговски центрове и жилищни квартали.

Изявлението на украинския външен министър идва на фона на поредна комбинирана атака с ракети и дронове срещу Украйна. Сибига свърза ударите с необходимостта от допълнителен международен натиск върху Русия, като заяви, че дипломатическите опити без реална сила няма да сложат край на войната.

Източници: uatv.ua