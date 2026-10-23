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Русия обяви, че е поразила кораб, доставящ военен товар
  Тема: Украйна

Русия обяви, че е поразила кораб, доставящ военен товар

23 Октомври, 2026 09:02 1 401 22

  • украйна-
  • русия-
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Министерството на отбраната в Москва уточни, че във Вилково са поразени два пункта за временно разполагане на морски дронове

Русия обяви, че е поразила кораб, доставящ военен товар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската армия е нанесла удар по товарен кораб в Черно море, доставящ товар за украинската армия в пристанището на град Одеса, предаде Ройтерс, като цитира сводка на Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм, съобщи БТА.

Удар е нанесен и по дунавското пристанище Вилково, в Измаилски район на Одеска област, добави ведомството, уточнявайки, че то също е използвано за нуждите на Въоръжените сили на Украйна. По същата причина според Москва е атакувано и железопътно депо в украинската Полтавска област.

Министерството на отбраната в Москва уточни, че във Вилково са поразени два пункта за временно разполагане на морски дронове, информира ТАСС.

"В Одеска област, в пристанището на Вилково е поразена и пристанищна инфраструктура, използвана за съхранение и подготовка на безпилотни катери", се казва в съобщението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, обяви по-рано днес, че при руско нападение е нанесен удар по една от нейните топлоелектрически централи, която е преустановила дейност заради значителни щети, предаде Ройтерс. Компанията не уточнява мястото.

Укринформ съобщи на свой ред за атаката, като припомни, че от началото на войната на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 година силите на Москва са взимали на прицел топлоелектрически централи на ДТЕК повече от 230 пъти.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега почват

    29 0 Отговор
    С лошите новини

    09:03 23.10.2026

  • 2 Пич

    39 0 Отговор
    Не се научиха, че вече - прошка няма!!!

    09:04 23.10.2026

  • 3 маке

    30 0 Отговор
    Браво, сигурно са били пълни със жито и царевица

    09:04 23.10.2026

  • 4 САЩ .... вече са "сменили резбата" !

    12 5 Отговор
    Пуста руска "нафта",
    им взе акъла , много комисионни, много нещо и всичко в биткойни
    "вперьод" !!!

    09:07 23.10.2026

  • 5 3 минути

    22 0 Отговор
    За толкова ли потъна и той?

    09:08 23.10.2026

  • 6 Браво, но защо

    23 0 Отговор
    само един?

    09:09 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Добър ден на Урсула, Кая и Зеленски

    24 0 Отговор
    Купил съм ви по един памперс от Алиекспрес и понеже са на различни адреси съм платил по 3,60€ с ДДС.
    Да ги напълните с Нутела.

    Коментиран от #17

    09:13 23.10.2026

  • 9 Браво на Путин

    17 0 Отговор
    Европейските лидери са най-големите производители на шоколад Нутела.

    09:17 23.10.2026

  • 10 Аз съм веган

    4 9 Отговор
    Сигурно ли е? Според нашия рапон може и украинците да са го ударили

    09:21 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АБВ

    7 0 Отговор
    Добра новина ! Денят ми започва добре !

    Коментиран от #15

    09:22 23.10.2026

  • 13 Хи хи

    4 0 Отговор
    зеленото жуже пак е станало лилаво...

    09:27 23.10.2026

  • 14 това е всичко, което трябва да знаете

    0 10 Отговор
    Доставките на всякакви товари за Украйна, включително военни, са напълно законни. Всяко подобно действие на Русия е престпление, откровен и непрекрит тероризъм.

    09:29 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Селския бик съм

    0 1 Отговор
    Сутрешна промоция за всички едногънкови русофилчета.Ще ви изправя робските гърбици .

    09:34 23.10.2026

  • 20 Олга

    0 0 Отговор
    Разузнаването от украинските граждане работи успешно - нищо скрито не остава.Всичко открито става закрито с гръм и пушек

    09:38 23.10.2026

  • 21 Хари

    0 0 Отговор
    В Одеса и в Украйна НЯМА българи. Българите са в България, имат български лични документи и имат право да гласуват в български избирателни секции...

    09:38 23.10.2026

  • 22 Прекалено ти е късо

    0 0 Отговор
    Тая Русия само хотели с НАТОвски генера
    И и кораби с военни товари и НАТОвски инструктори удря. Да се чудиш, как не са вече във Варшава.

    09:41 23.10.2026

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