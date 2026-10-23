Русия обяви, че е поразила кораб, доставящ военен товар

Руската армия е нанесла удар по товарен кораб в Черно море, доставящ товар за украинската армия в пристанището на град Одеса, предаде Ройтерс, като цитира сводка на Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм, съобщи БТА.
Удар е нанесен и по дунавското пристанище Вилково, в Измаилски район на Одеска област, добави ведомството, уточнявайки, че то също е използвано за нуждите на Въоръжените сили на Украйна. По същата причина според Москва е атакувано и железопътно депо в украинската Полтавска област.
Министерството на отбраната в Москва уточни, че във Вилково са поразени два пункта за временно разполагане на морски дронове, информира ТАСС.
"В Одеска област, в пристанището на Вилково е поразена и пристанищна инфраструктура, използвана за съхранение и подготовка на безпилотни катери", се казва в съобщението.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.
Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, обяви по-рано днес, че при руско нападение е нанесен удар по една от нейните топлоелектрически централи, която е преустановила дейност заради значителни щети, предаде Ройтерс. Компанията не уточнява мястото.
Укринформ съобщи на свой ред за атаката, като припомни, че от началото на войната на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 година силите на Москва са взимали на прицел топлоелектрически централи на ДТЕК повече от 230 пъти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега почват
09:03 23.10.2026
2 Пич
09:04 23.10.2026
3 маке
09:04 23.10.2026
4 САЩ .... вече са "сменили резбата" !
им взе акъла , много комисионни, много нещо и всичко в биткойни
"вперьод" !!!
09:07 23.10.2026
5 3 минути
09:08 23.10.2026
6 Браво, но защо
09:09 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Добър ден на Урсула, Кая и Зеленски
Да ги напълните с Нутела.
Коментиран от #17
09:13 23.10.2026
9 Браво на Путин
09:17 23.10.2026
10 Аз съм веган
09:21 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АБВ
Коментиран от #15
09:22 23.10.2026
13 Хи хи
09:27 23.10.2026
14 това е всичко, което трябва да знаете
09:29 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Селския бик съм
09:34 23.10.2026
20 Олга
09:38 23.10.2026
21 Хари
09:38 23.10.2026
22 Прекалено ти е късо
И и кораби с военни товари и НАТОвски инструктори удря. Да се чудиш, как не са вече във Варшава.
09:41 23.10.2026