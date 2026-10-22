Чешкият президент: Сделката на Тръмп за дизела наруши мирния процес

Сделката на Доналд Тръмп за доставки на руски дизелово гориво е дала на Москва възможност да си поеме въздух и е отдалечила перспективата за примирие. Това заяви президентът на Чехия Петър Павел в интервю, в което коментира войната в Украйна и промените в американската политика.

По думите му координираните санкции на САЩ и европейските държави срещу руския петрол, олигарсите и други сектори са поставили Русия в затруднено положение. След обявяването на договорката обаче Кремъл е получил възможност да намали натиска върху себе си.

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„Това е грешка, а не предателство“, заяви Павел.

Президентът на Чехия смята, че Москва използва сделката като политически и морален импулс. Според него промяната в позицията на Вашингтон ще затрудни усилията за прекратяване на войната, тъй като Русия може да насочи вниманието си към договаряне със САЩ и потенциално с Китай, вместо да се съобразява с Европа и Украйна.

Сделката беше обявена на 9 октомври

Доналд Тръмп обяви договорката с Владимир Путин на 9 октомври. По представените от американската страна параметри Русия трябва да увеличи доставките на дизелово гориво за американския и световния пазар. Посочените количества включват над 300 000 тона незабавни доставки, още 500 000 тона през ноември и 1 млн. тона след това.

Белият дом представи мярката като начин да бъде увеличено предлагането и да бъдат понижени цените на горивата. Решението обаче предизвика критики, тъй като облекчава натиска върху Русия, докато войната срещу Украйна продължава.

В същото време Павел защити украинския президент Володимир Зеленски. „Украйна не нападна Русия и не я заплашваше“, заяви чешкият държавен глава, като добави, че Украйна и Зеленски са жертви на конфликта.

Натиск в Конгреса за блокиране на договорката

Сделката срещна съпротива и в САЩ. Демократът Грегъри Мийкс внесе двупартиен законопроект, който цели да блокира договорката за руския дизел. Преди това 12 сенатори от двете партии призоваха Тръмп да отмени споразумението с Путин.

Павел не изключи възможността европейски държави отново да купуват руски петрол в бъдеще. Според него това би могло да се случи едва ако Русия започне да уважава суверенитета и границите на другите държави.

„Русия още не е достигнала това ниво“, каза президентът на Чехия.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com, axios.com