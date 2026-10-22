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Чешкият президент: Сделката на Тръмп за дизела наруши мирния процес
  Тема: Украйна

Чешкият президент: Сделката на Тръмп за дизела наруши мирния процес

22 Октомври, 2026 12:44 889 26

  • петър павел-
  • доналд тръмп-
  • руски дизел-
  • украйна-
  • русия

Президентът на Чехия смята, че договорката за руски дизел е отдалечила перспективата за примирие и е отслабила натиска върху Москва

Чешкият президент: Сделката на Тръмп за дизела наруши мирния процес - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сделката на Доналд Тръмп за доставки на руски дизелово гориво е дала на Москва възможност да си поеме въздух и е отдалечила перспективата за примирие. Това заяви президентът на Чехия Петър Павел в интервю, в което коментира войната в Украйна и промените в американската политика.

По думите му координираните санкции на САЩ и европейските държави срещу руския петрол, олигарсите и други сектори са поставили Русия в затруднено положение. След обявяването на договорката обаче Кремъл е получил възможност да намали натиска върху себе си.

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„Това е грешка, а не предателство“, заяви Павел.

Президентът на Чехия смята, че Москва използва сделката като политически и морален импулс. Според него промяната в позицията на Вашингтон ще затрудни усилията за прекратяване на войната, тъй като Русия може да насочи вниманието си към договаряне със САЩ и потенциално с Китай, вместо да се съобразява с Европа и Украйна.

Сделката беше обявена на 9 октомври

Доналд Тръмп обяви договорката с Владимир Путин на 9 октомври. По представените от американската страна параметри Русия трябва да увеличи доставките на дизелово гориво за американския и световния пазар. Посочените количества включват над 300 000 тона незабавни доставки, още 500 000 тона през ноември и 1 млн. тона след това.

Белият дом представи мярката като начин да бъде увеличено предлагането и да бъдат понижени цените на горивата. Решението обаче предизвика критики, тъй като облекчава натиска върху Русия, докато войната срещу Украйна продължава.

В същото време Павел защити украинския президент Володимир Зеленски. „Украйна не нападна Русия и не я заплашваше“, заяви чешкият държавен глава, като добави, че Украйна и Зеленски са жертви на конфликта.

Натиск в Конгреса за блокиране на договорката

Сделката срещна съпротива и в САЩ. Демократът Грегъри Мийкс внесе двупартиен законопроект, който цели да блокира договорката за руския дизел. Преди това 12 сенатори от двете партии призоваха Тръмп да отмени споразумението с Путин.

Павел не изключи възможността европейски държави отново да купуват руски петрол в бъдеще. Според него това би могло да се случи едва ако Русия започне да уважава суверенитета и границите на другите държави.

„Русия още не е достигнала това ниво“, каза президентът на Чехия.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com, axios.com


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    35 2 Отговор
    Сделката на Дони предполага капитулация на Украйна освен ако зеления не преговаря с навални..!

    Коментиран от #8, #16

    12:46 22.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    41 2 Отговор
    Тръмп отдавна купува горива от Путин и ги продава на ЕС.Просто сега ще е законно.

    Коментиран от #21

    12:46 22.10.2026

  • 3 Лопата Орешник

    40 1 Отговор
    Така е! Сделките пречат на мирния процес, а лаенето, санкциите и оръжията спомагат за Мира! Тия нямат връзка с реалността!

    Коментиран от #20

    12:48 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Даката

    3 25 Отговор
    И аз съм на това мнение, тръмп е най-лошото което можеше да се случи на Америкаи НАТО.

    12:50 22.10.2026

  • 6 Гориил

    36 1 Отговор
    Той си е осигурил президентска пенсия и държавно финансирани комунални услуги за себе си и семейството си до смъртта си. Човек се чуди каква друга полза очаква да получи, като подстрекава Европа към война, а Украйна към самоубийство.

    12:50 22.10.2026

  • 7 Лопата Орешник

    26 1 Отговор
    Мир е когато бомбите спрат! Никой не е казал при кои условия ще спрат! За западналите мир ще е само ако Вова се предаде! Ако 404 се предаде не е Мир! Доста сгрешена идея за мир имат тия!

    12:50 22.10.2026

  • 8 Европеец

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Буздуган":

    Коментарът ти е верен ....... А Петър Павел какво да го коментирам, русофобията му е изпила мозъка...... За статията няма да си губя времето с нея....

    12:55 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цвете

    1 24 Отговор
    ЕТО ТАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ НИ Е СИЛНО НЕОБХОДИМ.ВСИЧКО В ПРАВ ТЕКСТ Е КАЗАНО.НИЕ ЩЕ СИ ГЛАСУВАМЕ С НОМЕР 4 И БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПЪТЯ СИ НАПРЕД.🇧🇬🇪🇺💯

    Коментиран от #23

    12:57 22.10.2026

  • 11 Дядо Петре,

    19 0 Отговор
    Що не си гледаш старините? Който се заяжда със САЩ и РФ свършва лошо.

    12:57 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВОЕНЕН

    12 4 Отговор
    КЛАСИЧЕСКИ ФАТМАК И ЗЕЛЕН ЧОРАП. БИВШИ УНИФОРМЕНИ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СА ВЪВ ВЛАСТТА.

    12:58 22.10.2026

  • 14 Някой

    11 0 Отговор
    "Мирния" процес на войната и етническата чистка...

    13:01 22.10.2026

  • 15 Кой мирен

    19 0 Отговор
    процес е прекъснат?!? Светът ври и кипи в момента. Някой хора не виждат повече от носа си.

    13:01 22.10.2026

  • 16 Добра идея

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Буздуган":

    Зеления мухъл да преговаря с Нахални. Може и с Березовски, Немцов, Джухар Дудаев или с Бандера.

    13:02 22.10.2026

  • 17 Редник

    15 0 Отговор
    И тоя генерал и сега президент го стяга шапката и плещи глупости.

    Коментиран от #19

    13:03 22.10.2026

  • 18 Според тоя

    8 0 Отговор
    Какви карти има ЕС и Украйна за да се съобразява Русия с тях?!? Като каква сила говори ЕС....нито е военна, икономиката загива...освен санкции какво лостове има?

    13:18 22.10.2026

  • 19 Пребоядисан генерал

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Редник":

    Учил е в Москва и се е клел в КПСС.

    13:19 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 1001

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Така е и то на доста добра цена, а европа плаща!

    13:23 22.10.2026

  • 22 Десислава Димитрова

    5 0 Отговор
    Този дядо Мраз нещо на много сериозно се е взел .

    13:34 22.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Павел

    7 0 Отговор
    Този на улав ли се прави? НАТО дойде до портите на Украйна! Ако САЩ бяха на мястото на Русия,как смятате, че ще действа?

    13:55 22.10.2026

  • 25 Смешник

    1 0 Отговор
    Време му е да се пенсионира стига е плещил глупости

    13:59 22.10.2026

  • 26 6547

    1 0 Отговор
    Има една подробност, че като президент знае какво и как Америка е направила, да се разбира демократите, за да започне тази война, като няколко пъти подсказа казвайки, че ако не Байдън, атой беше президент, нямаше да се започне. Няма да го разкрие в прав текст.

    14:06 22.10.2026

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