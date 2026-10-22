Чешкият президент: Сделката на Тръмп за дизела наруши мирния процес

Сделката на Доналд Тръмп за доставки на руски дизелово гориво е дала на Москва възможност да си поеме въздух и е отдалечила перспективата за примирие. Това заяви президентът на Чехия Петър Павел в интервю, в което коментира войната в Украйна и промените в американската политика.
По думите му координираните санкции на САЩ и европейските държави срещу руския петрол, олигарсите и други сектори са поставили Русия в затруднено положение. След обявяването на договорката обаче Кремъл е получил възможност да намали натиска върху себе си.
Президентът на Чехия смята, че Москва използва сделката като политически и морален импулс. Според него промяната в позицията на Вашингтон ще затрудни усилията за прекратяване на войната, тъй като Русия може да насочи вниманието си към договаряне със САЩ и потенциално с Китай, вместо да се съобразява с Европа и Украйна.
Сделката беше обявена на 9 октомври
Доналд Тръмп обяви договорката с Владимир Путин на 9 октомври. По представените от американската страна параметри Русия трябва да увеличи доставките на дизелово гориво за американския и световния пазар. Посочените количества включват над 300 000 тона незабавни доставки, още 500 000 тона през ноември и 1 млн. тона след това.
Белият дом представи мярката като начин да бъде увеличено предлагането и да бъдат понижени цените на горивата. Решението обаче предизвика критики, тъй като облекчава натиска върху Русия, докато войната срещу Украйна продължава.
В същото време Павел защити украинския президент Володимир Зеленски. „Украйна не нападна Русия и не я заплашваше“, заяви чешкият държавен глава, като добави, че Украйна и Зеленски са жертви на конфликта.
Натиск в Конгреса за блокиране на договорката
Сделката срещна съпротива и в САЩ. Демократът Грегъри Мийкс внесе двупартиен законопроект, който цели да блокира договорката за руския дизел. Преди това 12 сенатори от двете партии призоваха Тръмп да отмени споразумението с Путин.
Павел не изключи възможността европейски държави отново да купуват руски петрол в бъдеще. Според него това би могло да се случи едва ако Русия започне да уважава суверенитета и границите на другите държави.
„Русия още не е достигнала това ниво“, каза президентът на Чехия.
Източници: pravda.com.ua, apnews.com, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буздуган
Коментиран от #8, #16
12:46 22.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #21
12:46 22.10.2026
3 Лопата Орешник
Коментиран от #20
12:48 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Даката
12:50 22.10.2026
6 Гориил
12:50 22.10.2026
7 Лопата Орешник
12:50 22.10.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Буздуган":Коментарът ти е верен ....... А Петър Павел какво да го коментирам, русофобията му е изпила мозъка...... За статията няма да си губя времето с нея....
12:55 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Цвете
Коментиран от #23
12:57 22.10.2026
11 Дядо Петре,
12:57 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ВОЕНЕН
12:58 22.10.2026
14 Някой
13:01 22.10.2026
15 Кой мирен
13:01 22.10.2026
16 Добра идея
До коментар #1 от "Буздуган":Зеления мухъл да преговаря с Нахални. Може и с Березовски, Немцов, Джухар Дудаев или с Бандера.
13:02 22.10.2026
17 Редник
Коментиран от #19
13:03 22.10.2026
18 Според тоя
13:18 22.10.2026
19 Пребоядисан генерал
До коментар #17 от "Редник":Учил е в Москва и се е клел в КПСС.
13:19 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1001
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Така е и то на доста добра цена, а европа плаща!
13:23 22.10.2026
22 Десислава Димитрова
13:34 22.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Павел
13:55 22.10.2026
25 Смешник
13:59 22.10.2026
26 6547
14:06 22.10.2026