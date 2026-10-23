Президентът на Румъния: Русия търси ескалация на войната

Русия се стреми към ескалация на войната в Украйна, а не към нейното прекратяване. Това заяви президентът на Румъния Никушор Дан в интервю за Bloomberg.

По думите му нарастващият брой провокации от страна на Кремъл в Европейския съюз показва, че Москва се опитва да изостри ситуацията и да въвлече европейските държави в нова спирала на напрежение.

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„Руснаците се опитват да изострят ситуацията и да провокират всички европейски държави. Не трябва да се въвличаме в този процес на ескалация“, заяви Дан.

Румънският президент каза, че държавите от НАТО са стигнали до извода, че е необходима по-добра подготовка, за да могат да отговорят на провокациите, като същевременно запазят спокойствие.

Дан посочи, че се надява президентът на САЩ Доналд Тръмп да успее да посредничи за сделка между Русия и Украйна. В същото време той не смята, че Москва е готова за мир.

Подготовка за хибридни атаки

Според румънския президент държавите от Европейския съюз, включително Румъния, търсят деескалация, но се подготвят и за хибридни атаки от страна на Русия. Сред възможните действия той посочи навлизане на безпилотници, кибератаки и дезинформационни кампании.

„Искаме да запазим спокойствие и да сваляме безпилотниците, които навлизат на наша територия и в териториалните ни води“, каза Дан.

Изказването му идва на фона на предупреждения за разширяване на рисковете за европейските държави, свързани с войната в Украйна. В публикуваното интервю не се посочват конкретни нови инциденти или допълнителни данни за отделни атаки.

Вашингтон: Първо прекратяване на огъня

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че Доналд Тръмп продължава да работи за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Според Уитакър преговорният процес се развива по-бавно, отколкото е желателно. Той определи като първа задача спирането на гибелта на хората и постигането на прекратяване на огъня.

След това, по думите му, трябва да започнат разговори за окончателно уреждане на конфликта и за мирно споразумение. Така двете представени позиции очертават различен прочит на ситуацията: Дан предупреждава, че Русия продължава да засилва напрежението, а Уитакър подчертава необходимостта от поетапен преговорен процес, започващ с прекратяване на огъня.

Източници: unian.net, bloomberg.com, euronews.ro