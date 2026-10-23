Президентът на Румъния: Русия търси ескалация на войната

Русия се стреми към ескалация на войната в Украйна, а не към нейното прекратяване. Това заяви президентът на Румъния Никушор Дан в интервю за Bloomberg.
По думите му нарастващият брой провокации от страна на Кремъл в Европейския съюз показва, че Москва се опитва да изостри ситуацията и да въвлече европейските държави в нова спирала на напрежение.
Румънският президент каза, че държавите от НАТО са стигнали до извода, че е необходима по-добра подготовка, за да могат да отговорят на провокациите, като същевременно запазят спокойствие.
Дан посочи, че се надява президентът на САЩ Доналд Тръмп да успее да посредничи за сделка между Русия и Украйна. В същото време той не смята, че Москва е готова за мир.
Подготовка за хибридни атаки
Според румънския президент държавите от Европейския съюз, включително Румъния, търсят деескалация, но се подготвят и за хибридни атаки от страна на Русия. Сред възможните действия той посочи навлизане на безпилотници, кибератаки и дезинформационни кампании.„Искаме да запазим спокойствие и да сваляме безпилотниците, които навлизат на наша територия и в териториалните ни води“, каза Дан.
Изказването му идва на фона на предупреждения за разширяване на рисковете за европейските държави, свързани с войната в Украйна. В публикуваното интервю не се посочват конкретни нови инциденти или допълнителни данни за отделни атаки.
Вашингтон: Първо прекратяване на огъня
Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че Доналд Тръмп продължава да работи за прекратяване на войната между Русия и Украйна.
Според Уитакър преговорният процес се развива по-бавно, отколкото е желателно. Той определи като първа задача спирането на гибелта на хората и постигането на прекратяване на огъня.
След това, по думите му, трябва да започнат разговори за окончателно уреждане на конфликта и за мирно споразумение. Така двете представени позиции очертават различен прочит на ситуацията: Дан предупреждава, че Русия продължава да засилва напрежението, а Уитакър подчертава необходимостта от поетапен преговорен процес, започващ с прекратяване на огъня.
Източници: unian.net, bloomberg.com, euronews.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБВ
Жалък, жалък ЕС !
Коментиран от #5, #23
09:50 23.10.2026
2 Защото
Коментиран от #10, #18
09:50 23.10.2026
3 Ботев
09:51 23.10.2026
4 И тоя урсул
Коментиран от #26
09:52 23.10.2026
5 Ти какво очакваш тълпата да управлява ли
До коментар #1 от "АБВ":Западните избори са като руските и китайските.
Коментиран от #8
09:52 23.10.2026
6 Пич
Русия въобще не търси ескалация бе, Урсулианци, русия вече търси капитулация на Украйна, което ще рече - и на НАТО и ЕС!!!
И въобще не го крие!!?
Коментиран от #13, #14
09:52 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Очаквам
До коментар #5 от "Ти какво очакваш тълпата да управлява ли":украинските избори. Мухаха.
09:53 23.10.2026
9 Да бе ,да ! 🤔
09:53 23.10.2026
10 България мрази Русия
До коментар #2 от "Защото":Напълно безплатно и натурално
Коментиран от #30
09:54 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Джамбаза
Сега Русия му е виновна!
09:55 23.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Достойният президент на Румъния
И правилно.
09:55 23.10.2026
16 Русофил
09:55 23.10.2026
17 А50
Коментиран от #25
09:57 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 горски
Я вземете се уточнете....
09:58 23.10.2026
20 Нормално
09:58 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 123
09:59 23.10.2026
23 Муци, плюеш себе си
До коментар #1 от "АБВ":В ЕС си.
10:00 23.10.2026
24 Лопата Орешник
10:01 23.10.2026
25 Извинете,
До коментар #17 от "А50":кремълските мнения не ни касаят.
10:01 23.10.2026
26 Защо се пукаш от яд?
До коментар #4 от "И тоя урсул":Той си чувствата. Няма как да го замажеш с лъжи. Дръж се мъжки, а не като Радев Плюнката.
10:04 23.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А като се събуди
До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":Краката отвити, прозореца отворен, копейките малко
10:06 23.10.2026
30 ру БЛАТА
До коментар #10 от "България мрази Русия":Мразя раша безплатно защото не искам да ми е БЛАТНО
10:07 23.10.2026
31 Емил
Защото легитимния го свалиха!!!
10:10 23.10.2026
32 Никушор Дан лъже подло
10:12 23.10.2026
33 Туман
10:12 23.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 И как точно
10:14 23.10.2026
37 президента
10:15 23.10.2026
38 Никушор ЕС
10:15 23.10.2026
39 Кой ескалира?
Та, кой ескалира?
10:18 23.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 лъжец
10:22 23.10.2026
42 язе
10:24 23.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Трол
10:57 23.10.2026
45 Тоя говори като
10:58 23.10.2026