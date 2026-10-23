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Президентът на Румъния: Русия търси ескалация на войната
  Тема: Украйна

Президентът на Румъния: Русия търси ескалация на войната

23 Октомври, 2026 09:46 811 45

  • никушор дан-
  • румъния-
  • войната в украйна-
  • русия-
  • нато

Никушор Дан заяви, че Москва не е готова за мир и провокира европейските държави. Вашингтон очаква първо прекратяване на огъня, а след това мирно споразумение

Президентът на Румъния: Русия търси ескалация на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия се стреми към ескалация на войната в Украйна, а не към нейното прекратяване. Това заяви президентът на Румъния Никушор Дан в интервю за Bloomberg.

По думите му нарастващият брой провокации от страна на Кремъл в Европейския съюз показва, че Москва се опитва да изостри ситуацията и да въвлече европейските държави в нова спирала на напрежение.

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„Руснаците се опитват да изострят ситуацията и да провокират всички европейски държави. Не трябва да се въвличаме в този процес на ескалация“, заяви Дан.

Румънският президент каза, че държавите от НАТО са стигнали до извода, че е необходима по-добра подготовка, за да могат да отговорят на провокациите, като същевременно запазят спокойствие.

Дан посочи, че се надява президентът на САЩ Доналд Тръмп да успее да посредничи за сделка между Русия и Украйна. В същото време той не смята, че Москва е готова за мир.

Подготовка за хибридни атаки

Според румънския президент държавите от Европейския съюз, включително Румъния, търсят деескалация, но се подготвят и за хибридни атаки от страна на Русия. Сред възможните действия той посочи навлизане на безпилотници, кибератаки и дезинформационни кампании.

„Искаме да запазим спокойствие и да сваляме безпилотниците, които навлизат на наша територия и в териториалните ни води“, каза Дан.

Изказването му идва на фона на предупреждения за разширяване на рисковете за европейските държави, свързани с войната в Украйна. В публикуваното интервю не се посочват конкретни нови инциденти или допълнителни данни за отделни атаки.

Вашингтон: Първо прекратяване на огъня

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че Доналд Тръмп продължава да работи за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Според Уитакър преговорният процес се развива по-бавно, отколкото е желателно. Той определи като първа задача спирането на гибелта на хората и постигането на прекратяване на огъня.

След това, по думите му, трябва да започнат разговори за окончателно уреждане на конфликта и за мирно споразумение. Така двете представени позиции очертават различен прочит на ситуацията: Дан предупреждава, че Русия продължава да засилва напрежението, а Уитакър подчертава необходимостта от поетапен преговорен процес, започващ с прекратяване на огъня.

Източници: unian.net, bloomberg.com, euronews.ro


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВ

    43 4 Отговор
    Този ли ще се произнася ? Дето спечели с измама, благодарение на евролиберастите, направили най-гадна постановка за елеминиране на печелившия кандидат, като го пратят в затвора.
    Жалък, жалък ЕС !

    Коментиран от #5, #23

    09:50 23.10.2026

  • 2 Защото

    36 5 Отговор
    Путин мрази сороси, петроханци и епщайновци

    Коментиран от #10, #18

    09:50 23.10.2026

  • 3 Ботев

    35 3 Отговор
    Соросите защо реват като бити п?

    09:51 23.10.2026

  • 4 И тоя урсул

    27 2 Отговор
    Преглася нали за това го сложиха на местото на победителя.

    Коментиран от #26

    09:52 23.10.2026

  • 5 Ти какво очакваш тълпата да управлява ли

    1 19 Отговор

    До коментар #1 от "АБВ":

    Западните избори са като руските и китайските.

    Коментиран от #8

    09:52 23.10.2026

  • 6 Пич

    21 3 Отговор
    Боже, какви некадърници, и какво неправилно говорене!!!
    Русия въобще не търси ескалация бе, Урсулианци, русия вече търси капитулация на Украйна, което ще рече - и на НАТО и ЕС!!!
    И въобще не го крие!!?

    Коментиран от #13, #14

    09:52 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Очаквам

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ти какво очакваш тълпата да управлява ли":

    украинските избори. Мухаха.

    09:53 23.10.2026

  • 9 Да бе ,да ! 🤔

    23 2 Отговор
    Назначеният от натото за президент на Румъния" се изказал ?!

    09:53 23.10.2026

  • 10 България мрази Русия

    6 19 Отговор

    До коментар #2 от "Защото":

    Напълно безплатно и натурално

    Коментиран от #30

    09:54 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Джамбаза

    25 3 Отговор
    Украина взриви румънско пристанище, а този мълча като комунист на разпит.
    Сега Русия му е виновна!

    09:55 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Достойният президент на Румъния

    5 15 Отговор
    постави ултиматум на нашето Зелено Чорапче: ако до 31 окт. не подпише Пакта за обща черноморска защита, той няма да спира руските дронове към България.
    И правилно.

    09:55 23.10.2026

  • 16 Русофил

    4 15 Отговор
    Русия=война!

    09:55 23.10.2026

  • 17 А50

    14 2 Отговор
    Кой президинт на Румъния тоя дето го назночи Урсула ли

    Коментиран от #25

    09:57 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 горски

    13 2 Отговор
    Сега последно--Русия е слаба и всеки момент ще рухне-----Русия е силна и ще ескалира войната ----Русия е слаба,но всеки момент ще ескалира войната,за да рухне още по бързо...
    Я вземете се уточнете....

    09:58 23.10.2026

  • 20 Нормално

    2 10 Отговор
    Разбираемо - при положение, че нищо друго не може да предложи на света кремълското джудже, само това ще "изнасят"

    09:58 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 123

    13 2 Отговор
    Какъв президент е този лакей бре!? :) Президента на Румъния се казва Джорджеску и го избраха румънците, а...........този е един Шарлатанин!, който е назначен от Брюксел :)

    09:59 23.10.2026

  • 23 Муци, плюеш себе си

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "АБВ":

    В ЕС си.

    10:00 23.10.2026

  • 24 Лопата Орешник

    11 1 Отговор
    Е този е длъжен да говори каквото му спуснат сценаристите! Не е назначен случайно!!

    10:01 23.10.2026

  • 25 Извинете,

    4 10 Отговор

    До коментар #17 от "А50":

    кремълските мнения не ни касаят.

    10:01 23.10.2026

  • 26 Защо се пукаш от яд?

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "И тоя урсул":

    Той си чувствата. Няма как да го замажеш с лъжи. Дръж се мъжки, а не като Радев Плюнката.

    10:04 23.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А като се събуди

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":

    Краката отвити, прозореца отворен, копейките малко

    10:06 23.10.2026

  • 30 ру БЛАТА

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "България мрази Русия":

    Мразя раша безплатно защото не искам да ми е БЛАТНО

    10:07 23.10.2026

  • 31 Емил

    12 0 Отговор
    Искате да кажете- назначеният от Урсула президент на Румъния!!!
    Защото легитимния го свалиха!!!

    10:10 23.10.2026

  • 32 Никушор Дан лъже подло

    9 0 Отговор
    Румъния и НАТО търсят ескалация на войната.. трупат бомби и подкрепят украинските нацисти и тотални репресии във Румъния налагат

    10:12 23.10.2026

  • 33 Туман

    9 0 Отговор
    Ей че яко така, плюеш на волята на румънците, изтриваш си подметките с конституцията им, назначаваш си мазна подлога, и после идват гръмките заглавяи - " Президентът на Румъния каза..." Смешници

    10:12 23.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И как точно

    5 0 Отговор
    държавите от Европейския съюз, включително Румъния, търсят деескалация ? А?

    10:14 23.10.2026

  • 37 президента

    7 0 Отговор
    Този не е президент. Президент е Джорджеску, който румънците избраха. Това е палячо, който ЕС постави на мястото на сваления незаконно Джорджеску, за да набута Румъния вов войната. Както се опитват да направят и с България чрез ГЕРБ и ППДБ.

    10:15 23.10.2026

  • 38 Никушор ЕС

    8 1 Отговор
    Го инсталира така че сега им се отплаща бъбрейки пълни глупости и плюейки по Русия.И коментар не е нужен!!!

    10:15 23.10.2026

  • 39 Кой ескалира?

    7 2 Отговор
    Стотици дронове летят над натовските Литва, Латвия и Естония, за да ударят Петербург.
    Та, кой ескалира?

    10:18 23.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 лъжец

    7 1 Отговор
    Точно обратното. Русия побеждава на фронта. Ескалация на войната търси Украйна, защото губи и иска да въвлече и други държави в нейния конфликт, за да стане войната световна. Оставна на този евроатлантик.

    10:22 23.10.2026

  • 42 язе

    6 2 Отговор
    А европата търси мир и затова налива безотчетно пари и оръжие в осрайна....

    10:24 23.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Трол

    1 0 Отговор
    Това е румънският Росен Плевнелиев.

    10:57 23.10.2026

  • 45 Тоя говори като

    1 0 Отговор
    Германците дето разправяха, че Русия била взривила северните потоци. Ама после май се усетиха, че логиката съвсем куца и сега само мълчат и бутат кинти на украинците, което е необяснимо като лично са засегнати от същите.

    10:58 23.10.2026

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