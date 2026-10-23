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По-голямата част от австрийците се застъпват за създаването на европейска професионална армия

По-голямата част от австрийците се застъпват за създаването на европейска професионална армия

23 Октомври, 2026 16:45 451 6

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Най-голямата подкрепа за създаването на европейски отбранителен съюз се наблюдава при по-младото поколение

По-голямата част от австрийците се застъпват за създаването на европейска професионална армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преобладаващото мнозинство от австрийските граждани подкрепя засилването на военното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, а 60% от тях биха приели създаването на европейска професионална армия, сочи социологическо проучване, проведено от агенция „Галъп“ по поръчка на австрийското Министерство на външните работи, цитирано от австрийската информационна агенция АПА, предаде БТА.

Три четвърти от австрийците, участвали в допитването заявяват, че оценяват положително създаването на европейски отбранителен съюз, а приблизително същия брой граждани подкрепят съвместното закупуване на оръжие.

Най-голямата подкрепа за създаването на европейски отбранителен съюз се наблюдава при по-младото поколение, като 82% от участващите в проучването на възраст от 16 до 30 години одобряват подобна инициатива. Най-сдържано се отнасят към бъдещ отбранителен съюз в Европа хората на възраст между 46 и 60 години, като 60% от тях оценяват подобно обединение като „положително“ или „по-скоро положително“.

Идеята за съвместни европейски поръчки в областта на отбраната и по-специално снабдяването с техника за въздушно наблюдение се разглежда като „много положителна“ от 32% от запитаните и „по-скоро положителна“ - от 41% от анкетираните, като тук одобрението на младото поколение също е най-силно.

Австрийците обаче са по-резервирани що се отнася до създаването на европейска професионална армия, но по този въпрос все пак се откроява ясно мнозинство, като 22% оценяват идеята като „много положителна“, а 38% като „по-скоро положителна“.

В тази насока министърът на външните работи Беате Майнъл-Райзингер заяви, че проучването потвърждава нейния призив за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната в ЕС.

„Съвместните обществени поръчки и планиране не противоречат на нашия неутралитет – те са основата, за да може Европа да се защитава самостоятелно в бъдеще. Отбранителните способности са предпоставка за мир. Който желае мир, трябва да може да го защитава“, посочи министър Майнъл-Райзингер.


Австрия
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  • 1 Шака Зулу

    4 1 Отговор
    Мяуу , какви профисионалистки

    16:47 23.10.2026

  • 2 Щото не им се

    3 1 Отговор
    ходи на тях.

    16:53 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Референдум ли е имало

    1 0 Отговор
    Лиса измишльотени

    17:08 23.10.2026

  • 5 А50

    0 0 Отговор
    Знаем ги тия платени проучвания

    17:26 23.10.2026

  • 6 Питам

    0 0 Отговор
    Урсула ще е главнокомандващ! Та има опит като военен министър на Германия и съсипа бундесвера. Колко ли будали ще се запишат професионални войници? Тези, които искат такава армия сигурно няма.

    17:29 23.10.2026

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