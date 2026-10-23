По-голямата част от австрийците се застъпват за създаването на европейска професионална армия

Преобладаващото мнозинство от австрийските граждани подкрепя засилването на военното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, а 60% от тях биха приели създаването на европейска професионална армия, сочи социологическо проучване, проведено от агенция „Галъп“ по поръчка на австрийското Министерство на външните работи, цитирано от австрийската информационна агенция АПА, предаде БТА.

Три четвърти от австрийците, участвали в допитването заявяват, че оценяват положително създаването на европейски отбранителен съюз, а приблизително същия брой граждани подкрепят съвместното закупуване на оръжие.

Най-голямата подкрепа за създаването на европейски отбранителен съюз се наблюдава при по-младото поколение, като 82% от участващите в проучването на възраст от 16 до 30 години одобряват подобна инициатива. Най-сдържано се отнасят към бъдещ отбранителен съюз в Европа хората на възраст между 46 и 60 години, като 60% от тях оценяват подобно обединение като „положително“ или „по-скоро положително“.

Идеята за съвместни европейски поръчки в областта на отбраната и по-специално снабдяването с техника за въздушно наблюдение се разглежда като „много положителна“ от 32% от запитаните и „по-скоро положителна“ - от 41% от анкетираните, като тук одобрението на младото поколение също е най-силно.

Австрийците обаче са по-резервирани що се отнася до създаването на европейска професионална армия, но по този въпрос все пак се откроява ясно мнозинство, като 22% оценяват идеята като „много положителна“, а 38% като „по-скоро положителна“.

В тази насока министърът на външните работи Беате Майнъл-Райзингер заяви, че проучването потвърждава нейния призив за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната в ЕС.

„Съвместните обществени поръчки и планиране не противоречат на нашия неутралитет – те са основата, за да може Европа да се защитава самостоятелно в бъдеще. Отбранителните способности са предпоставка за мир. Който желае мир, трябва да може да го защитава“, посочи министър Майнъл-Райзингер.