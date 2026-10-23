Украински транспортен самолет се запали на японско летище

Украински транспортен самолет Ан-124-100 „Руслан“ се е запалил при кацане на международното летище Тюбу в Япония. Самолетът е на украинската авиокомпания „Авиалинии Антонова“.

Заради инцидента пистата на летището е била затворена за 15 минути, съобщава японската телерадиокомпания NHK. След това движението по нея е било възстановено.

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Не е уточнено какви повреди е получил самолетът. Липсва и информация дали има пострадали сред хората, които са се намирали на борда.

Японските власти заявиха, че изясняват подробностите около случилото се.

Случаят в Япония се случва на фона на друг инцидент с украински самолет Ан-124 в Европа. През август 2026 г. на летището в Лайпциг, Германия, край украински „Руслан“ е бил открит дрон с взривни вещества.

Германия обвини Русия в опит за саботаж. Руските власти отричат да са свързани със случилото се.

Antonov An-124 Incident at Chubu Centrair International Airport Location: Chubu Centrair International AirportClick to open side panel for more information (Tokoname, Aichi Prefecture, Japan) Aircraft Type: Antonov An-124 Ruslan (Heavy Strategic Airlifter / Cargo Aircraft) Status / Event: Emergency response and runway dispatch following reported landing anomalies and smoke/fire indicators. Situation Overview Reports and local emergency tracking emerged regarding an Antonov An-124 cargo aircraft arriving at Chubu Centrair International AirportClick to open side panel for more information in Tokoname City, Aichi Prefecture. Initial local alerts indicated that emergency fire trucks and airport rescue services were rapidly dispatched to the scene following signs of smoke or flames during the landing sequence. Aircraft & Operational Context The Heavyweight Presence: The Antonov An-124 is one of the largest serially produced heavy-lift cargo aircraft in the world. Because of its massive scale—featuring a wingspan of over 73 meters and four powerful Progress D-18T turbofan engines—its operations regularly attract significant attention from aviation enthusiasts and spotters across Japan. Emergency Response: Due to the high fuel capacity and heavy landing weights associated with the An-124 class, airport safety protocols mandate immediate, high-priority deployment of specialized airport rescue and firefighting (ARFF) units whenever an incoming aircraft reports thermal anomalies or braking/engine strain upon touchdown. #aircraft