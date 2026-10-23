Новини
Свят »
Япония »
Украински транспортен самолет се запали на японско летище
  Тема: Украйна

Украински транспортен самолет се запали на японско летище

23 Октомври, 2026 09:55 1 036 15

  • япония-
  • ан-124 руслан-
  • авиалинии антоновa-
  • летище тюбу-
  • авиационен инцидент

Пистата на международното летище е била затворена за 15 минути. Не е уточнено какви са повредите по самолета.

Украински транспортен самолет се запали на японско летище - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински транспортен самолет Ан-124-100 „Руслан“ се е запалил при кацане на международното летище Тюбу в Япония. Самолетът е на украинската авиокомпания „Авиалинии Антонова“.

Заради инцидента пистата на летището е била затворена за 15 минути, съобщава японската телерадиокомпания NHK. След това движението по нея е било възстановено.

Още новини от Украйна

Не е уточнено какви повреди е получил самолетът. Липсва и информация дали има пострадали сред хората, които са се намирали на борда.

Японските власти заявиха, че изясняват подробностите около случилото се.

Инцидентът в Лайпциг

Случаят в Япония се случва на фона на друг инцидент с украински самолет Ан-124 в Европа. През август 2026 г. на летището в Лайпциг, Германия, край украински „Руслан“ е бил открит дрон с взривни вещества.

Германия обвини Русия в опит за саботаж. Руските власти отричат да са свързани със случилото се.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    26 0 Отговор
    Втори самолет ли🤔❓
    Или пак старата статия🤔❗

    Коментиран от #3

    09:56 23.10.2026

  • 2 Свидетел

    33 1 Отговор
    Видях Путин да тича по пистата с коктейл Молотов в ръка

    Коментиран от #15

    09:57 23.10.2026

  • 3 Свидетел

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    На това му се вика
    " Претоплена манджа"

    10:00 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чуденка

    9 3 Отговор
    По-интересното е какво са намалили или разтоварвали. Не е ли за тежки товари? Да се запали не означава ли, че двигател е претоварен и самолета също.

    Коментиран от #6

    10:02 23.10.2026

  • 6 Не се чуди

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чуденка":

    Оръжие или дронове.
    А може и двете

    10:04 23.10.2026

  • 7 Недосъбуден

    3 11 Отговор
    Какви са последните руски опорки по случая?

    10:08 23.10.2026

  • 8 путин

    9 0 Отговор
    пак праи саботажи, в движение от въздуха с лазерно оръжие.....,😄🎃🐷

    10:11 23.10.2026

  • 9 Туранагасан

    1 16 Отговор
    Руския тероризъм няма граници!

    Коментиран от #12

    10:14 23.10.2026

  • 10 сус мари

    11 0 Отговор
    тръгнал е да товари дронове от японците

    10:23 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сорос

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Туранагасан":

    Изкара 2 евро днес

    10:35 23.10.2026

  • 13 Бибо

    5 0 Отговор
    Пшеницата се самозапалва и гърми. Сега същото с ориза и сушито. Диета му е майката.

    10:42 23.10.2026

  • 14 Лама Кифла

    3 0 Отговор
    пушат японски цигари ......пожар.....вредата от тютюно-пушенето

    10:49 23.10.2026

  • 15 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Свидетел":

    Не-е- е Путин само е погледнал лошо и самолетът се е запалил!?

    11:08 23.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания