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Донбас, ЕС и НАТО: тайният залог в мирния план
  Тема: Украйна

Донбас, ЕС и НАТО: тайният залог в мирния план

23 Октомври, 2026 11:36 1 383 44

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • мирен план-
  • the economist

Според The Economist предложенията включват демилитаризирана зона в Донбас, отказ от НАТО и облекчаване на санкциите срещу Москва

Донбас, ЕС и НАТО: тайният залог в мирния план - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съединените щати обсъждат възможно мирно споразумение за войната в Украйна, което включва редица отстъпки към Русия, съобщава The Economist. Сред предложенията са създаване на демилитаризирана зона в Донбас, инвестиционен пакет за Украйна и членство на страната в Европейския съюз срещу отказ от присъединяване към НАТО.

Според изданието планът може да позволи на Русия да сключва бизнес сделки с американски компании. Обсъждат се още облекчаване на санкциите, нормализиране на политическите отношения между Вашингтон и Москва, както и възможност за възстановяване на доставките на руски газ за Европа и работата на газопровода „Северен поток“.

Украински преговарящи се опасяват, че икономическите интереси могат да се окажат по-важни за някои участници в процеса от постигането на устойчив мир. Според тях пратениците на президента Доналд Тръмп могат да сключат изгодни сделки с Русия, преди да бъдат договорени приемливи за Украйна условия за край на войната и надеждни гаранции за сигурност.

„От тяхна гледна точка защо да чакат и да губят време? Времето е пари“, казва украински чиновник пред изданието.

Предупреждения за американския подход

Представител на американското правителство заявява пред The Economist, че с последните си действия Тръмп не се опитва да принуди Украйна да капитулира, а е станал жертва на „успешна информационна операция“ на Русия.

Изданието посочва, че специалните пратеници на САЩ Стив Виткоф и Джаред Кушнър според негови журналисти погрешно разглеждат мотивите на руския президент Владимир Путин като икономически и териториални, а не като националистически. Това, според публикацията, прави американските представители по-уязвими за руски манипулации.

Ограничаването на работата на Starlink в Украйна е можело да изглежда като дипломатическо предупреждение, но е имало последици на бойното поле. За Москва това е станало кулминация на период, в който Тръмп е сключил дизелова сделка с Русия и е отложил въвеждането на нови санкции по закона на сенатора Линдзи Греъм.

Политическият риск за Киев

Според The Economist критиките на украинския президент Володимир Зеленски към „слабите решения“ на Тръмп вероятно са свързани с очакването, че евентуална загуба на републиканците на междинните избори ще отслаби позициите на американския президент.

Американски конгресмен обаче предупреждава, че това предположение може да се окаже погрешно. Ако демократите си върнат контрола над Конгреса и започнат по-активни разследвания срещу Тръмп, той може да стане още по-агресивен, което няма да е в интерес на Украйна.

Междувременно Русия продължава ударите по енергийни обекти в Украйна преди зимата. Според публикацията Москва вероятно ще се опита да протака преговорите, за да получи допълнителни отстъпки, включително отмяна или облекчаване на санкциите.

Анализатори от Института за изследване на войната смятат, че Кремъл използва заявения интерес към преговори, за да търси икономически отстъпки от САЩ и да продължи да финансира военните си действия. Президентът на Румъния Никушор Дан също предупреждава, че Русия се стреми към ескалация, а не към прекратяване на войната, като посочва увеличаващите се провокации на Москва в Европейския съюз.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    15 4 Отговор
    Планът ГФР/ГДР - 2 отдавна е на масата❗
    А дали ще има Източен и Западен Кijв🤔

    Коментиран от #7, #31

    11:38 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Предположенията и глупостите край нямат ,вчера писахте че няма никакви отстъпки от Путин и нищо ново под слънцето ,само идиот би повярвал на фащ и натю ,хеле пък европейските с оредизканс война от тях

    11:39 23.10.2026

  • 6 Любознателен

    20 3 Отговор
    Каква демилитаризирана зона, като Донбас си е руски? Въпросът е какво правим с Одеса и Харков. Ама май пак сметката си я правят без кръчмаря.

    Коментиран от #9

    11:40 23.10.2026

  • 7 Мдаа

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Сега имаме източна и Западна Малая Токмачка.

    Коментиран от #19

    11:41 23.10.2026

  • 8 Хаджи Папурко

    9 4 Отговор
    И какво стана, пак това което искаха руснаците. Жалко за убитите и разсипаните човешки съдби.

    Коментиран от #14

    11:42 23.10.2026

  • 9 Ай майкуууу

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Любознателен":

    Понеже са руски падат бомби.😂😂😂😂😂

    Коментиран от #20

    11:42 23.10.2026

  • 10 Я стига

    16 3 Отговор
    Със отстъпки или не-Русия ще си вземе своето...-а ако продължи войната може и много повече от предвиденото. И не разбирам воя на демократичната уж общност-нима те не са богати само заради това,че векове наред грабиха целият свят??? А жизнената истина е една-по-силният винаги ще наделее...Така е при държавите-така е даже в живота на обикновенният човек...

    11:42 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ужас

    11 4 Отговор
    Демилитизирана зона ще бъде цялата територия, която ще се нарича в бъдеще украйна. Освен демилитизирана, ще бъде и денацифицирана и напарфюмирана. Такива сметки без кръчмаря не минават на Путин.

    11:44 23.10.2026

  • 14 Па нищо

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хаджи Папурко":

    Питай все пак Йосиф Кобзон?

    11:46 23.10.2026

  • 15 Мишел

    7 5 Отговор
    САЩ имат планове за сделка, но Русия има специална операция за демилитаризация и денацификация на Украйна. Русия побеждава без сделката.
    Русия няма да допусне нацистка държава край себе си.

    Коментиран от #21, #33, #36

    11:47 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Аляска

    0 3 Отговор
    отстъпват ли?

    11:48 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мишел

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    На всички карти на войната Малая Токмачка отдавна е руска територия.

    Коментиран от #25

    11:49 23.10.2026

  • 20 Емил

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ай майкуууу":

    Те бомбите там падат от 2014 година тогава не беше руски и това изяде главата на Украйна!!!

    11:49 23.10.2026

  • 21 Защо

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    какво им пречи,каква държава е до тях?

    Коментиран от #39

    11:50 23.10.2026

  • 22 Историк

    7 2 Отговор
    За съжаление Украйна е изкупителна жертва за диктаторите терористи, които искат да наложат насилието като нов световен ред. Насилието обаче е убийства и разруха, а свят,в който това е новия ред, там ред няма. Има само правото на силния. Това е по-зле от закона на джунглата, където силните спират да нападат,когато се наядат, а ние сме свидетели на силни ,които нямат наяждане. Това е апокалипсис, вечна война и разруха.

    Коментиран от #35

    11:51 23.10.2026

  • 23 Копейка пита AI

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Паветник пита AI":

    Taм пише.
    Русия е на първо място в света по употреба на хероин.
    На второ по ХИВ позитивни.След Нигер.

    Коментиран от #28, #43

    11:51 23.10.2026

  • 24 Демократ

    3 1 Отговор
    Имате време до 3 ноември..

    11:52 23.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Владимир Сополин

    1 0 Отговор
    @Владимир Сополин.

    11:55 23.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    За периода след 2008-ма ли пишеш ❓
    Включваш ли ония с "моркова" упс, бисквитките и ония с тоягата, упс
    снайперите❗
    А плановете за САШтински бази в Крим🤔❗
    Или ОТпосолствоТО са ти казали само след Ковид да визираш❗

    12:12 23.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Защо":

    Когато нацистка Германия стигна до границата на СССР, тя не спря там , а опита да завладее СССР.
    След разгрома на нацистка Германия и след червеното знаме върху Райхстага, в Европа са появи санитарна зона между Русия и Европа, от Рейн до руската граница. В Европа настъпи мир за 80 години. Разширението на НатО на изток ликвидира тази зона и вероятността за война в Европа нарасна рязко.

    Коментиран от #42

    12:22 23.10.2026

  • 40 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "🦉🦉🦉🦉":

    Планът Ран-Ът....които предателят Андрей Луканов доведе в България? Предателят който вкара Тодор Живков в затвора. Защо? Защо Луканов, Младенов, Джуров и другите предатели съсипаха държавата градена от нашите майки и бащи?

    12:25 23.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Няма да позволим санитарните зони да ни бъдат отнети - Полша, Унгария, Чехословакия, България, Румъния, Югославия ....това са санитарни зони които ни бяха отнети и ние ще си ги върнем.

    12:28 23.10.2026

  • 43 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Копейка пита AI":

    Един с пробит долар пита ИИ за ШАШт❗
    Оооо ШАШт ли, страната
    с най-голям ВЪНШЕН ДЪЛГ в Света,
    с най-много тайни операции зад граница,
    която сама си организира т-ерор-истичен акт за да гони т-ерор-истите по света,
    която единствена е използвала атомна бомба при това неведнъж,
    която измами целия свят с една епруветка,
    която организира световна пЛандемия,
    която...която... която...
    И тук ИИ изпуши😉😉😉

    Коментиран от #44

    12:28 23.10.2026

  • 44 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "🦉🦉🦉🦉":

    А ти кога изпуши 😆😆😆😆

    12:30 23.10.2026

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