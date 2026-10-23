Донбас, ЕС и НАТО: тайният залог в мирния план

Съединените щати обсъждат възможно мирно споразумение за войната в Украйна, което включва редица отстъпки към Русия, съобщава The Economist. Сред предложенията са създаване на демилитаризирана зона в Донбас, инвестиционен пакет за Украйна и членство на страната в Европейския съюз срещу отказ от присъединяване към НАТО.

Според изданието планът може да позволи на Русия да сключва бизнес сделки с американски компании. Обсъждат се още облекчаване на санкциите, нормализиране на политическите отношения между Вашингтон и Москва, както и възможност за възстановяване на доставките на руски газ за Европа и работата на газопровода „Северен поток“.

Украински преговарящи се опасяват, че икономическите интереси могат да се окажат по-важни за някои участници в процеса от постигането на устойчив мир. Според тях пратениците на президента Доналд Тръмп могат да сключат изгодни сделки с Русия, преди да бъдат договорени приемливи за Украйна условия за край на войната и надеждни гаранции за сигурност.

Предупреждения за американския подход

„От тяхна гледна точка защо да чакат и да губят време? Времето е пари“, казва украински чиновник пред изданието.

Представител на американското правителство заявява пред The Economist, че с последните си действия Тръмп не се опитва да принуди Украйна да капитулира, а е станал жертва на „успешна информационна операция“ на Русия.

Изданието посочва, че специалните пратеници на САЩ Стив Виткоф и Джаред Кушнър според негови журналисти погрешно разглеждат мотивите на руския президент Владимир Путин като икономически и териториални, а не като националистически. Това, според публикацията, прави американските представители по-уязвими за руски манипулации.

Ограничаването на работата на Starlink в Украйна е можело да изглежда като дипломатическо предупреждение, но е имало последици на бойното поле. За Москва това е станало кулминация на период, в който Тръмп е сключил дизелова сделка с Русия и е отложил въвеждането на нови санкции по закона на сенатора Линдзи Греъм.

Политическият риск за Киев

Според The Economist критиките на украинския президент Володимир Зеленски към „слабите решения“ на Тръмп вероятно са свързани с очакването, че евентуална загуба на републиканците на междинните избори ще отслаби позициите на американския президент.

Американски конгресмен обаче предупреждава, че това предположение може да се окаже погрешно. Ако демократите си върнат контрола над Конгреса и започнат по-активни разследвания срещу Тръмп, той може да стане още по-агресивен, което няма да е в интерес на Украйна.

Междувременно Русия продължава ударите по енергийни обекти в Украйна преди зимата. Според публикацията Москва вероятно ще се опита да протака преговорите, за да получи допълнителни отстъпки, включително отмяна или облекчаване на санкциите.

Анализатори от Института за изследване на войната смятат, че Кремъл използва заявения интерес към преговори, за да търси икономически отстъпки от САЩ и да продължи да финансира военните си действия. Президентът на Румъния Никушор Дан също предупреждава, че Русия се стреми към ескалация, а не към прекратяване на войната, като посочва увеличаващите се провокации на Москва в Европейския съюз.

Източници: unian.net