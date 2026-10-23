Донбас, ЕС и НАТО: тайният залог в мирния план

Съединените щати обсъждат възможно мирно споразумение за войната в Украйна, което включва редица отстъпки към Русия, съобщава The Economist. Сред предложенията са създаване на демилитаризирана зона в Донбас, инвестиционен пакет за Украйна и членство на страната в Европейския съюз срещу отказ от присъединяване към НАТО.
Според изданието планът може да позволи на Русия да сключва бизнес сделки с американски компании. Обсъждат се още облекчаване на санкциите, нормализиране на политическите отношения между Вашингтон и Москва, както и възможност за възстановяване на доставките на руски газ за Европа и работата на газопровода „Северен поток“.
Украински преговарящи се опасяват, че икономическите интереси могат да се окажат по-важни за някои участници в процеса от постигането на устойчив мир. Според тях пратениците на президента Доналд Тръмп могат да сключат изгодни сделки с Русия, преди да бъдат договорени приемливи за Украйна условия за край на войната и надеждни гаранции за сигурност.
Предупреждения за американския подход
Представител на американското правителство заявява пред The Economist, че с последните си действия Тръмп не се опитва да принуди Украйна да капитулира, а е станал жертва на „успешна информационна операция“ на Русия.
Изданието посочва, че специалните пратеници на САЩ Стив Виткоф и Джаред Кушнър според негови журналисти погрешно разглеждат мотивите на руския президент Владимир Путин като икономически и териториални, а не като националистически. Това, според публикацията, прави американските представители по-уязвими за руски манипулации.
Ограничаването на работата на Starlink в Украйна е можело да изглежда като дипломатическо предупреждение, но е имало последици на бойното поле. За Москва това е станало кулминация на период, в който Тръмп е сключил дизелова сделка с Русия и е отложил въвеждането на нови санкции по закона на сенатора Линдзи Греъм.
Политическият риск за Киев
Според The Economist критиките на украинския президент Володимир Зеленски към „слабите решения“ на Тръмп вероятно са свързани с очакването, че евентуална загуба на републиканците на междинните избори ще отслаби позициите на американския президент.
Американски конгресмен обаче предупреждава, че това предположение може да се окаже погрешно. Ако демократите си върнат контрола над Конгреса и започнат по-активни разследвания срещу Тръмп, той може да стане още по-агресивен, което няма да е в интерес на Украйна.
Междувременно Русия продължава ударите по енергийни обекти в Украйна преди зимата. Според публикацията Москва вероятно ще се опита да протака преговорите, за да получи допълнителни отстъпки, включително отмяна или облекчаване на санкциите.
Анализатори от Института за изследване на войната смятат, че Кремъл използва заявения интерес към преговори, за да търси икономически отстъпки от САЩ и да продължи да финансира военните си действия. Президентът на Румъния Никушор Дан също предупреждава, че Русия се стреми към ескалация, а не към прекратяване на войната, като посочва увеличаващите се провокации на Москва в Европейския съюз.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
А дали ще има Източен и Западен Кijв🤔
Коментиран от #7, #31
11:38 23.10.2026
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5 Kaлпазанин
11:39 23.10.2026
6 Любознателен
Коментиран от #9
11:40 23.10.2026
7 Мдаа
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Сега имаме източна и Западна Малая Токмачка.
Коментиран от #19
11:41 23.10.2026
8 Хаджи Папурко
Коментиран от #14
11:42 23.10.2026
9 Ай майкуууу
До коментар #6 от "Любознателен":Понеже са руски падат бомби.😂😂😂😂😂
Коментиран от #20
11:42 23.10.2026
10 Я стига
11:42 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 ужас
11:44 23.10.2026
14 Па нищо
До коментар #8 от "Хаджи Папурко":Питай все пак Йосиф Кобзон?
11:46 23.10.2026
15 Мишел
Русия няма да допусне нацистка държава край себе си.
Коментиран от #21, #33, #36
11:47 23.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Аляска
11:48 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
До коментар #7 от "Мдаа":На всички карти на войната Малая Токмачка отдавна е руска територия.
Коментиран от #25
11:49 23.10.2026
20 Емил
До коментар #9 от "Ай майкуууу":Те бомбите там падат от 2014 година тогава не беше руски и това изяде главата на Украйна!!!
11:49 23.10.2026
21 Защо
До коментар #15 от "Мишел":какво им пречи,каква държава е до тях?
Коментиран от #39
11:50 23.10.2026
22 Историк
Коментиран от #35
11:51 23.10.2026
23 Копейка пита AI
До коментар #11 от "Паветник пита AI":Taм пише.
Русия е на първо място в света по употреба на хероин.
На второ по ХИВ позитивни.След Нигер.
Коментиран от #28, #43
11:51 23.10.2026
24 Демократ
11:52 23.10.2026
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26 Владимир Сополин
11:55 23.10.2026
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35 🦉🦉🦉🦉
До коментар #22 от "Историк":За периода след 2008-ма ли пишеш ❓
Включваш ли ония с "моркова" упс, бисквитките и ония с тоягата, упс
снайперите❗
А плановете за САШтински бази в Крим🤔❗
Или ОТпосолствоТО са ти казали само след Ковид да визираш❗
12:12 23.10.2026
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39 Мишел
До коментар #21 от "Защо":Когато нацистка Германия стигна до границата на СССР, тя не спря там , а опита да завладее СССР.
След разгрома на нацистка Германия и след червеното знаме върху Райхстага, в Европа са появи санитарна зона между Русия и Европа, от Рейн до руската граница. В Европа настъпи мир за 80 години. Разширението на НатО на изток ликвидира тази зона и вероятността за война в Европа нарасна рязко.
Коментиран от #42
12:22 23.10.2026
40 Мишел
До коментар #37 от "🦉🦉🦉🦉":Планът Ран-Ът....които предателят Андрей Луканов доведе в България? Предателят който вкара Тодор Живков в затвора. Защо? Защо Луканов, Младенов, Джуров и другите предатели съсипаха държавата градена от нашите майки и бащи?
12:25 23.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мишел
До коментар #39 от "Мишел":Няма да позволим санитарните зони да ни бъдат отнети - Полша, Унгария, Чехословакия, България, Румъния, Югославия ....това са санитарни зони които ни бяха отнети и ние ще си ги върнем.
12:28 23.10.2026
43 🦉🦉🦉🦉
До коментар #23 от "Копейка пита AI":Един с пробит долар пита ИИ за ШАШт❗
Оооо ШАШт ли, страната
с най-голям ВЪНШЕН ДЪЛГ в Света,
с най-много тайни операции зад граница,
която сама си организира т-ерор-истичен акт за да гони т-ерор-истите по света,
която единствена е използвала атомна бомба при това неведнъж,
която измами целия свят с една епруветка,
която организира световна пЛандемия,
която...която... която...
И тук ИИ изпуши😉😉😉
Коментиран от #44
12:28 23.10.2026
44 Атина Палада
До коментар #43 от "🦉🦉🦉🦉":А ти кога изпуши 😆😆😆😆
12:30 23.10.2026