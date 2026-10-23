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Украйна се стреми да премести митническите проверки на тирове на територията на съседни страни от ЕС
  Тема: Украйна

Украйна се стреми да премести митническите проверки на тирове на територията на съседни страни от ЕС

23 Октомври, 2026 11:09 1 146 19

  • украйна-
  • зърно-
  • русия-
  • война-
  • ес-
  • митница-
  • тирове

Целта на тези мерки е да се спрат руските атаки с дронове срещу камионите, превозвачи украинско зърно

Украйна се стреми да премести митническите проверки на тирове на територията на съседни страни от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна води преговори с Полша и Словакия за преместване на митническите проверки на камиони, изнасящи украинско зърно, по-навътре в територията им, вместо обичайните проверки по границите. Това съобщиха за „Файненшъл таймс“ запознати с въпроса източници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Целта на тези мерки е да се спрат руските атаки с дронове срещу камионите, превозвачи украинско зърно, са уточнили източниците.

Министерството на външните работи на Украйна обяви, че Киев е създал съвместни гранични контролно-пропускателни пунктове с Молдова и иска да „разшири“ инициативата с други съседни държави, включително Полша.

Говорителят на украинското министерство Георгий Тихи заяви пред „Файненшъл таймс“, че тази стъпка е продиктувана от „новата обстановка на сигурност, в която Русия умишлено се опитва да нанесе удари по нашите граници“ и че Киев иска да финализира споразумение с Полша възможно най-скоро.

Европейската комисия заяви по-рано, че помага на Молдова да премести всички митнически проверки от своята страна на границата с Украйна.

От август насам в Украйна са регистрирани множество нападения срещу граничните пунктове на страната с Румъния, Молдова и Полша.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 долу ес

    24 4 Отговор
    целта е да си из все войната която те предизвикаха на метенето! кога ще забраним кораби от и за украински пристанища да минават през. наши води

    Коментиран от #4

    11:14 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ние сме ЕС!!!

    4 33 Отговор

    До коментар #1 от "долу ес":

    Слава на нашите украински братя!

    Коментиран от #5, #7, #9, #15, #19

    11:15 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хахахахха

    19 1 Отговор
    където и да ги преместят все тая,ще бъдат бомбени навсякъде!

    11:25 23.10.2026

  • 9 да питам

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ние сме ЕС!!!":

    Защо подкрепяте фашизма?

    11:26 23.10.2026

  • 10 Ало -Ало!

    20 1 Отговор
    Целта на Украйна и конкретно на зеления е да се въвлече НАТО във войната със всички възможни и невъзможни средства, кое не е ясно? Никой не атакува камиони само със зърно. Атакуват се камиони с оръжие и войска.

    11:27 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А сега няма ли

    10 2 Отговор
    митнически проверки на тирове за Украйна на територията на съседните страни от ЕС ? Що за абсурд?

    11:49 23.10.2026

  • 13 Троянски Кон-Камион

    7 1 Отговор
    Троянските коне-камиони на Зеления Вожд!

    12:05 23.10.2026

  • 14 Руски митнически дрон:

    6 0 Отговор
    Няма да избегнете митническата проверка!

    12:08 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 страаах

    3 0 Отговор
    Хаха та те ще ги изчегарят още на 1 км от границата преди пункта.Хахахах.

    12:11 23.10.2026

  • 17 Малка България се оказа

    3 0 Отговор
    най-големия предател. Пак предадохме Русия.

    12:11 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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