Украйна се стреми да премести митническите проверки на тирове на територията на съседни страни от ЕС

Украйна води преговори с Полша и Словакия за преместване на митническите проверки на камиони, изнасящи украинско зърно, по-навътре в територията им, вместо обичайните проверки по границите. Това съобщиха за „Файненшъл таймс“ запознати с въпроса източници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Целта на тези мерки е да се спрат руските атаки с дронове срещу камионите, превозвачи украинско зърно, са уточнили източниците.

Министерството на външните работи на Украйна обяви, че Киев е създал съвместни гранични контролно-пропускателни пунктове с Молдова и иска да „разшири“ инициативата с други съседни държави, включително Полша.

Говорителят на украинското министерство Георгий Тихи заяви пред „Файненшъл таймс“, че тази стъпка е продиктувана от „новата обстановка на сигурност, в която Русия умишлено се опитва да нанесе удари по нашите граници“ и че Киев иска да финализира споразумение с Полша възможно най-скоро.

Европейската комисия заяви по-рано, че помага на Молдова да премести всички митнически проверки от своята страна на границата с Украйна.

От август насам в Украйна са регистрирани множество нападения срещу граничните пунктове на страната с Румъния, Молдова и Полша.