Украйна се стреми да премести митническите проверки на тирове на територията на съседни страни от ЕС

Украйна води преговори с Полша и Словакия за преместване на митническите проверки на камиони, изнасящи украинско зърно, по-навътре в територията им, вместо обичайните проверки по границите. Това съобщиха за „Файненшъл таймс“ запознати с въпроса източници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Целта на тези мерки е да се спрат руските атаки с дронове срещу камионите, превозвачи украинско зърно, са уточнили източниците.
Министерството на външните работи на Украйна обяви, че Киев е създал съвместни гранични контролно-пропускателни пунктове с Молдова и иска да „разшири“ инициативата с други съседни държави, включително Полша.
Говорителят на украинското министерство Георгий Тихи заяви пред „Файненшъл таймс“, че тази стъпка е продиктувана от „новата обстановка на сигурност, в която Русия умишлено се опитва да нанесе удари по нашите граници“ и че Киев иска да финализира споразумение с Полша възможно най-скоро.
Европейската комисия заяви по-рано, че помага на Молдова да премести всички митнически проверки от своята страна на границата с Украйна.
От август насам в Украйна са регистрирани множество нападения срещу граничните пунктове на страната с Румъния, Молдова и Полша.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 долу ес
Коментиран от #4
11:14 23.10.2026
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4 Ние сме ЕС!!!
До коментар #1 от "долу ес":Слава на нашите украински братя!
Коментиран от #5, #7, #9, #15, #19
11:15 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хахахахха
11:25 23.10.2026
9 да питам
До коментар #4 от "Ние сме ЕС!!!":Защо подкрепяте фашизма?
11:26 23.10.2026
10 Ало -Ало!
11:27 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А сега няма ли
11:49 23.10.2026
13 Троянски Кон-Камион
12:05 23.10.2026
14 Руски митнически дрон:
12:08 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 страаах
12:11 23.10.2026
17 Малка България се оказа
12:11 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.