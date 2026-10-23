Папа Лъв XIV отмени посещение в Асизи заради възстановяването си след операция

Папа Лъв XIV отмени планираното за 27 октомври посещение в италианския град Асизи, за да продължи възстановяването си след операция на белия дроб. Това съобщи днес Ватиканът, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според Светия престол здравословното състояние на папата се подобрява бързо, както показва скорошен медицински преглед. Информацията се основава на оценката на лекарите, които се грижат за него.

Посещението в Асизи беше предвидено по повод 40-годишнината от Световния ден за молитва за мир, организиран от папа Йоан Павел II. В изявление Ватиканът уточни, че Лъв XIV е получил препоръка да избягва пътувания, за да ускори възстановяването си и да не се налага да пътува с хеликоптер.

Въпреки отсъствието си от събитието, озаглавено „Мир без оръжия“, папата възнамерява да изпрати послание до водачите на християнските и други религиозни общности, както и до организаторите и гостите.

С него той ще изрази близостта си с участниците и ще подчертае убеждението си, че „духът на Асизи“, диалогът, търсенето на думи и жестовете на мир са ценни средства в период на конфликти.

Ватиканът съобщи в сряда, че папата няма да се нуждае от допълнително лечение за белодробен рак, след като медицинските прегледи са потвърдили, че заболяването е локализирано.

Засега Светият престол не е уточнил дали Лъв XIV ще може да осъществи планираната си обиколка в Уругвай, Аржентина и Перу от 6 до 17 ноември тази година.

Миналата седмица на 71-годишния папа беше отстранена част от белия дроб. Това е първият сериозен здравословен проблем по време на 17-месечния му понтификат. При операцията е потвърдено, че той страда от аденокарцином - най-често срещания тип рак, припомня Асошиейтед прес.

Лъв XIV беше изписан от болницата в събота и постепенно се връща към обичайните си задължения. В сряда той отново се появи на площад „Свети Петър“ за традиционната си седмична обща аудиенция с поклонници.