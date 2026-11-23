Чатботът винаги е насреща, не отменя среща, не прекъсва разговора и често отговаря точно така, както човекът иска да чуе. Тази достъпност обяснява защо все повече хора прекарват часове в разговори с изкуствения интелект и споделят с него лични преживявания. Но според анализ на Aleteia подобно общуване не може да замени човешката връзка.

Материалът на Филип Кослоски разглежда изкуствения интелект като все по-често използван заместител на отношенията с близки и приятели. Чатботовете могат да звучат любезно, да предлагат насърчение и дори да разказват шеги, които да подобрят настроението. За разлика от човека обаче те не изпитват чувства и не проявяват истинска загриженост, а възпроизвеждат език, който наподобява внимание и съпричастност.

Илюзията за връзка

В публикацията е цитиран папа Лъв XIV, който разглежда темата в енцикликата Magnifica Humanitas. Според представената в анализа позиция изкуственото подражание на съвет, приятелство и любов може да бъде полезно на моменти, но също така да създаде илюзия за общуване с истинска личност.

„Изкуствените думи не изграждат истински отношения, а само тяхната видимост“, се казва в цитирания текст. Предупреждението е, че рискът не се изчерпва с това човек да повярва, че разговаря с някого. Постепенно той може да загуби желанието си да търси и поддържа реални човешки контакти.

Тази опасност е особено видима, когато човек е бил наранен от близък или се чувства самотен. Машината предлага комфорт без конфликт и отговори без отхвърляне, но именно това може да насърчи още по-силно отдръпване от семейството, приятелите и другите реални отношения. Според анализа резултатът може да бъде не по-малка, а по-голяма изолация.

Повече от думи на екран

Авторът подчертава, че истинската връзка не се състои само от думи. Тя е среща между личности, които имат тяло, чувства и способност да се променят заедно. Затова изкуственият интелект може да имитира разговор, но не и да изгради общение в пълния човешки смисъл.

Материалът представя християнския отговор на проблема: човекът е създаден за общение с Бога и с другите хора, а реалните отношения, макар често да са трудни и несъвършени, не могат да бъдат заменени от машина.

Източници: aleteia.org