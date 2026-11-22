Папа Лъв XIV ще обядва с 1300 хора в нужда във Ватикана на 22 ноември. Срещата ще се проведе в зала „Павел VI“ по повод Десетия Световен ден на бедните, като началото на обяда е насрочено за 12:30 часа.

Гостите ще започнат да пристигат още в 11:00 часа. Те ще бъдат настанени на 106 маси по 12 души, като част от тях ще седнат непосредствено до папата. Преди той да се присъедини към тях, присъстващите ще проследят молитвата „Ангелус“ на големи екрани.

Над 20 организации насочват гостите

Поканените са насочени към инициативата от над 20 благотворителни организации, енории и сдружения в Рим. За приготвянето на храната и обслужването ще помагат доброволци на Италианския Червен кръст.

След края на обяда всеки гост ще получи пакет с продукти за лична хигиена. Успоредно с папската среща социални кухни и приюти в Рим ще поднесат храна на хора в нужда, за да бъде разширена инициативата извън стените на Ватикана.

„Бихме искали да посрещнем всички в зала „Павел VI“, но това не е възможно“, заяви архиепископ Луис Марин де Сан Мартин, префект на Дикастерията за служение на милосърдието, която организира обяда.

По думите му капацитетът на залата е ограничен, докато хората, които всеки ден търсят помощ в римските социални кухни, са значително повече. Затова храненето ще бъде символично „разширено“ до местата, където вече се оказва подкрепа.

Традиция от 2017 година

Световният ден на бедните беше отбелязан на 15 ноември, но традиционният обяд с папата беше отложен с една седмица заради апостолическото му пътуване в Латинска Америка. През тази година папската среща с хора в нужда ще се състои на 22 ноември.

Инициативата се провежда от 2017 г., когато папа Франциск установи Световния ден на бедните. В посланието си за тазгодишното издание папа Лъв XIV определи бедните като „забравените и маргинализираните“, лишени не само от хляб, но и от глас и лице.

Източници: vaticannews.va